Proviamo e-bike e monopattini di TIER: come funziona l'app 'multimodale'?

È ormai qualche anno che anche in Italia le grandi città, da nord a sud, si sono riempite di prodotti in sharing: dalle auto siamo passati agli scooter e infine alle biciclette e ai monopattini elettrici. Sono molteplici le aziende attive lungo tutto lo stivale, in particolare a fine 2021 ha debuttato anche TIER con i suoi monopattini (i monopattini di TIER arrivano in Italia) - e la scelta coraggiosa e onorevole di partire da alcune città chiave del sud Italia. Certo in un mercato saturo è fondamentale differenziarsi e TIER ha scelto di giocare la carta della "multimodalità".



Cosa significa in termini pratici? Che con una singola app possiamo scegliere sia monopattini che biciclette elettriche, in base a ciò che preferiamo maggiormente o a quale dispositivo abbiamo più vicino. A proposito di biciclette TIER: sono appena arrivate nelle città di Roma e Milano e presto arriveranno anche altrove, ne abbiamo dunque approfittato subito e abbiamo provato i servizi ormai "ibridi" di TIER. Ecco com'è andata.



Proviamo TIER a Milano

Per scrivere questo articolo abbiamo deciso di partire proprio da zero, ovvero dall'installazione dell'app TIER, anche per capire quanto è semplice iscriversi. Su questo fronte l'applicazione è decisamente promossa: si diventa attivi in pochissimi passaggi, inoltre l'app è piena di avvisi e mini guide su come utilizzare i prodotti TIER in totale sicurezza. L'unico passaggio un tantino più delicato è l'aggiunta di un metodo di pagamento (va bene anche Paypal), fondamentale per poter utilizzare il servizio.



A tal proposito rispetto ad altri servizi simili TIER blocca una quota di denaro all'inizio di ogni noleggio, parliamo di 7 euro che servono da garanzia. Una volta terminato il noleggio, con una spesa d'esempio di 2,50 euro, otteniamo un rimborso di 4,50 euro nel giro di un paio d'ore. Se avete corse gratuite, ovviamente vi verranno restituiti i 7 euro per intero. Ora che abbiamo capito il funzionamento dell'app, che fra l'altro offre anche dei pacchetti per risparmiare (di cui però parleremo più giù), è forse arrivato il momento di passare all'azione.



Sulla mappa vengono visualizzati sia i monopattini che le e-bike, possiamo localizzare il mezzo più vicino e prenotarlo per 10 minuti, così da avere il tempo di raggiungerlo senza che nessuno possa soffiarcelo da sotto al naso. Lo sblocco può avvenire direttamente tramite la mappa, selezionando manualmente il veicolo, oppure leggendo il QR Code presente sul veicolo, metodo che noi preferiamo.

Lo sblocco avviene davvero in pochi istanti e quasi mai abbiamo avuto problemi. Solo una volta l'app ha visualizzato lo sblocco avvenuto mentre poi non siamo effettivamente riusciti a sbloccare l'e-bike; abbiamo chiamato il supporto di TIER che nel giro di pochi minuti ha risolto il problema, fermando la corsa da remoto e rimborsando eventuali soldi spesi. La modalità di sblocco è identica sia per i monopattini che per le e-bike, i due veicoli però sono molto diversi fra loro - com'è facile immaginare.



Monopattino o e-bike?

Provando i monopattini elettrici di TIER sul campo, nel nostro caso le particolari strade di Milano, disseminate di pavé soprattutto verso il centro storico, ci siamo trovati molto bene, sono veicoli muscolosi che possono sopportare anche i terreni leggermente sconnessi, mentre sul pavé più irregolare è una vera sfida - un inferno comune anche ad altri monopattini, in sharing come privati.



L'unico aspetto negativo non riguarda TIER in particolare ma la regolamentazione Italiana: per sicurezza le legge italiana prevede ora che i monopattini elettrici possano arrivare a 20 km/h, dunque viaggiare con questi veicoli è diventato un tantino "noioso". Inoltre anche TIER ha delle zone "gialle" presso cui la velocità massima viene abbassata in automatico a 6 km/h per non danneggiare i pedoni. Dunque con i monopattini in sharing non facciamo fatica ma viaggiamo un po' più lentamente, se invece abbiamo fretta e vogliamo sentirci ancora più sicuri ci sono le nuovissime e-bike di TIER (a Milano sono arrivate 1.000 e-bike TIER).

La società ha portato in Italia delle ottime biciclette elettriche, capaci di arrivare anche a 100 km di autonomia con una sola carica (da utenti ci interessa relativamente, ma per l'azienda significa meno cambi batteria, maggiore rispetto per l'ambiente) e di offrire un potente motore con sensore di coppia. Significa che l'assistenza si regola in automatico in base alla forza della nostra pedalata, siamo così in grado di gestire la velocità di crociera che preferiamo; se pedaliamo con più forza arriviamo ovviamente ai canonici 25 km/h, soglia alla quale il motore si stacca.

Le e-bike di TIER sono dunque più veloci dei monopattini e sono decisamente più sicure e stabili, anche se viste le numerose parti mobili presenti a bordo (cestino di plastica compreso) le vibrazioni e i rumori sul pavé e altri terreni si sentono un po' troppo. L'unico appunto negativo che possiamo fare è il peso: spostare a mano le e-bike TIER non è semplice, inoltre nelle aree pedonali l'assistenza elettrica si stacca del tutto e muovere la bici con i soli pedali può risultare davvero complesso. Cercate di rimanere sempre nell'area "verde" se non volete ingrossare i muscoli dei vostri polpacci - e sudare sette camicie.



Quanto costa la multimodalità TIER

Qui si apre un capitolo alquanto controverso, forse l'unico vero neo dell'intera offerta TIER in Italia. Noleggiare un monopattino o una e-bike non comporta differenze di prezzo, senza pass attivi abbiamo 1 euro a sblocco e poi 0,19 euro al minuto. Può sembrare ragionevole, per una corsa media da 15-20 minuti però si spendono dai 3,85 euro ai 4,80 euro.

Per una singola corsa di 26 minuti un pomeriggio abbiamo speso 5,94 euro, sblocco incluso. Utilizzare con regolarità un servizio simile per muoversi dentro Milano può essere alquanto costoso, quando invece con 4 euro possiamo acquistare due biglietti della metro per fare andata e ritorno.



TIER ha pensato a dei pass per farvi risparmiare, anche qui però secondo noi qualcosa va rivista: abbiamo 4,99 euro al mese per avere sblocchi gratuiti e poi 0,19 euro al minuto, anche in questo caso però per una corsa media si possono spendere dai 2,60 euro ai 4 euro, siamo dunque sempre al di là di un banale biglietto di metro (quando la metro però non c'è, poiché magari è notte fonda, i veicoli TIERI diventano perfetti per tornare a casa).



Abbiamo il vantaggio di non gettarci nella calca, e di poter parcheggiare vicini alla nostra meta, bisogna però valutare bene la questione costi. Per avere un'offerta All Inclusive si può scegliere il pacchetto da 29,99 euro, con sblocchi illimitati e 300 minuti inclusi, offerta che effettivamente diventa interessante e può farvi risparmiare sull'abbonamento mensile dei mezzi pubblici - anche se questo dipende dalla città in cui vivete. Infine se avete un giorno particolare in cui dovete fare 1.000 viaggi diversi, con il pacchetto Go All Day potete avere sblocchi illimitati e 100 minuti per 24 ore a 6,99 euro.

Infine noleggiando determinati veicoli contrassegnati da una stellina possiamo guadagnare minuti gratis. In definitiva abbiamo apprezzato parecchio il servizio "multimodale" di TIER, che ci permette di scegliere fra monopattini ed e-bike con una sola app, bisogna però fare attenzione ai costi finali - con le singole corse che possono costare più di due biglietti della metro (almeno a Milano). Non manca inoltre qualche difetto di gioventù, ci è infatti capitato di dover contattare il servizio clienti per un noleggio partito male e di dover fronteggiare una mappa talvolta poco precisa.

Può succedere che visualizzate un veicolo in un punto ma che poi non ci sia nella realtà - e che magari sia dall'altra parte della strada o in un altro angolo dell'isolato. Non capita sempre ovviamente ma può capitare. Siamo in ogni caso felici che TIER abbia migliorato la sua offerta spostandosi anche sulle e-bike (e in Europa sono già arrivati gli scooter, magari prossimamente li vedremo anche da noi...), che sono ottime per gli spostamenti urbani; se pensiamo anche ai monopattini, muoversi in una grande città non è mai stato così facile e divertente come al giorno d'oggi.