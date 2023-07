Proviamo il Defender X da 300 CV: l'auto da cui non vorresti più scendere

Ammettiamolo, esistono per noi degli articoli più difficili di altri. A volte perché i prodotti che testiamo, siano essi tech o automotive, non ci soddisfano appieno e dobbiamo cercare di raccontare tutto quello che non va con stile e rispetto, senza mai trascendere. Altre volte succede l'esatto contrario: un prodotto ci piace talmente tanto che scrivere l'articolo significa un po' "chiudere il cerchio", archiviare i bei ricordi e andare avanti con le prove successive. È questo il caso del Land Rover Defender, che abbiamo guidato nella speciale versione Defender X 90 D300 MHEV con motore diesel da 300 CV.

La variante "a passo corto" del celebre fuoristrada inglese, anche se la parola "corto" va comunque rapportata alla vettura. Pur avendo soltanto tre porte, infatti, il Defender 90 ha una lunghezza complessiva (ruota di scorta inclusa) di 4.583 mm (4.323 mm senza ruota), mentre la larghezza è pari a 2.105 mm con gli specchietti aperti, 2.008 mm con gli specchietti chiusi.

L'altezza è pari a 1.969 mm con le Air Suspension, abbiamo dunque a che fare con un imponente fuoristrada con un angolo di approccio di 37,5° in off-road, un angolo di rampa di 27,8° e un angolo di uscita di 40,0°. Dati che riguardano le Air Suspension di cui il nostro Defender X era dotato, capaci di prestazioni superiori rispetto alle Coil Suspension "base". Il concetto di "fuoristrada" è in ogni caso cambiato negli ultimi 20 anni e il Defender attuale è la massima espressione di una nuova concezione di veicoli che unisce alle prestazioni brutali anche un comfort fuori dal comune.



Un inarrestabile salotto di lusso

Ancora oggi gli appassionati più incalliti tendono a pensare ai fuoristrada come a mezzi spartani, con degli interni ridotti all'osso ed esterni pronti a tutto, Land Rover ha però sempre avuto una marcia in più e offerto prodotti di alta fascia che in qualche modo riuscissero anche a coccolare a dovere conducente e passeggeri.

Non stupisce dunque ritrovare anche a bordo dell'attuale Defender X un vero e proprio salotto di lusso completo di ogni comfort. Consigliamo infatti di scegliere interni in pelle Windsor e tessuto premium Kvadrat, rivestimenti che ritroviamo anche sulla plancia e che donano al fuoristrada un innegabile aspetto luxury. Quasi superfluo dirvi che una volta seduti a bordo del Defender X sembra di stare su una poltrona, capace di annullare la stanchezza anche durante i viaggi più lunghi. La modernità del nuovo Defender sta anche in un abitacolo perfettamente bilanciato tra design e tecnologia, troviamo infatti anche un ottimo quadro strumenti ad alta risoluzione da 12,3" e uno schermo centrale per l'infotainment da 11,4" con sistema Pivi Pro. Parliamo di un software proprietario del Gruppo Jaguar Land Rover (JLR) di alta qualità, magari non sarà all'altezza - come visione - di ciò che possiamo trovare a bordo di una Tesla ma a livello di funzioni abbiamo solo l'imbarazzo della scelta, anche l'interfaccia utente è parecchio curata, mentre a livello di fluidità non abbiamo riscontrato alcun problema di sorta.

È presente anche la Smartphone Replication Wireless per Apple CarPlay e Android Auto che funziona divinamente, e questo le tecnologiche Tesla non possono farlo, dunque dal punto di vista dell'esperienza infotainment non possiamo che promuovere l'offerta del Defender.



La vettura è inoltre dotata di una Surround Camera 3D ai vertici del mercato, che ci permette di vedere il Defender in tre dimensioni all'interno dello spazio e da più angolazioni, oltre che ovviamente dall'alto. Le telecamere di bordo possono funzionare in tre modalità differenti: una è adatta alla guida di tutti i giorni, la seconda è pensata per l'off-road mentre la terza riguarda il traino, utile se avete qualcosa agganciato dietro. Opzionale abbiamo anche un head-up display di ottima caratura che può "proiettare" sul parabrezza alcune importanti informazioni durante la marcia.

Della tecnologia del Defender potremmo continuare a parlare per ancora svariati paragrafi, il buon senso però ci costringe a riassumere e a chiudere - per ora - con il ClearSight, lo specchietto digitale interno che ci permette di vedere ciò che abbiamo alle spalle in qualsiasi condizione, davvero irrinunciabile (vista la presenza della ruota di scorta). Tornando a parlare di comfort invece non possiamo non nominare l'eccezionale impianto audio Meridian Surround System da 700 W con 14 altoparlanti e un subwoofer a due canali, davvero uno dei sistemi migliori che possiate trovare oggi a bordo di un veicolo premium, al di sotto del bracciolo centrale trovate poi un piccolo baule climatizzato che è una vera e propria chicca.

Esempio di utilizzo: siamo stati col Defender X in Valtellina e abbiamo riportato a Milano diversi formaggi e salumi locali: il caldo avrebbe potuto rovinare i prodotti, invece li abbiamo tenuti al fresco nel baule climatizzato, che di fatto è un piccolo frigorifero e ha anche due temperature differenti. Una "coccola" che potrebbe sembrare superflua, il Defender però non scende a compromessi: vuole solo il massimo in ogni ambito.



Muscoli e prestazioni

Il "massimo" lo si trova anche all'esterno, soprattutto scegliendo la versione X: le superfici del modello sono essenziali ma raffinate, il cofano (bicolore in questo caso) è rialzato e fiero, mentre la griglia è scolpita e curata nei minimi dettagli. I passaruota aumentano il senso di muscolarità del Defender, mentre i nuovi fari LED all'anteriore e al posteriore rappresentano una firma inconfondibile.

La robustezza che trasmette il Defender è difficile da raccontare a parole, Land Rover ha progettato il suo fuoristrada utilizzando un telaio monoscocca leggero ma affidabile, sottoposto a oltre 73.000 test su quasi 4 milioni di chilometri. Il sito ufficiale del marchio lo definisce "il Defender più robusto di sempre" e non si fatica a crederlo. Con questo mezzo potete trainare fino a 3.500 kg, potete trasportare un carico dinamico (sul tetto) fino a 168 kg, mentre il carico statico può toccare i 300 kg (versioni 110 e 130). Nella versione a passo corto 90 dovete solo fare attenzione al bagagliaio: con la seconda fila in posizione abbiamo a disposizione 297 litri di spazio grazie all'altezza di 904 mm del tetto, non moltissimi che però possono diventare 1.263 con la seconda fila di sedili abbassata.

Il Defender è dotato anche di un verricello elettrico che ha una potenza di trazione massima di 4.536 kg e può essere azionato da remoto fino a 45 metri di distanza. Neppure l'acqua lo mette in difficoltà, con una capacità di guado di 900 mm. Tutte le capacità off-road sono supportare anche dal software di bordo, che vi permette di controllare l'inclinazione del veicolo su più assi. Certo le possibilità del Defender dipendono tanto anche dal tipo di pneumatico montato, noi abbiamo effettuato la prova con dei Pirelli Scorpion Winter (parliamo di metà aprile), gomme pensate appositamente per SUV di alta fascia che non temono fango e neve ma che non sono propriamente disegnati per l'off-road più estremo.

Nel periodo estivo con dei BF Goodrich Mud Terrain T/A KM2 avremmo potuto sicuramente azzannare terreni più complicati, al Defender X del resto abbiamo solo detto "Arrivederci", non "Addio", magari ci rivedremo presto. Nonostante i pneumatici invernali viaggiare sul Defender X è stata un'esperienza da incorniciare, anche grazie al potente motore diesel da 300 CV che bilancia in maniera eccezionale prestazioni e consumi.



Una gamma motori completa e versatile

La gamma motori proposta da Land Rover per il suo Defender è davvero super versatile, si adatta a ogni vostra esigenza: abbiamo la soluzione a benzina P300 oppure benzina MHEV P400, sempre a benzina abbiamo il mostruoso V8 P525, a gasolio invece abbiamo ben cinque opzioni, MHEV D200, D250 e D300 e le varianti a gasolio "puro" non elettrificate D250 e D300.

Il motore MHEV D300 con cambio automatico e trazione AWD è quello che abbiamo provato nel corso di questa ultima prova e siamo rimasti totalmente soddisfatti. Tecnicamente abbiamo un 6 cilindri in linea da 2.997 cc da 300 CV/221 kW con 650 Nm di coppia massima, un piccolo mostriciattolo che scende a qualche compromesso solo in fase di accelerazione, del resto deve spingere 2.241 kg di vettura più passeggeri ed eventuali bagagli. Per il resto ci è sembrato un propulsore eccezionalmente bilanciato sul Defender a 5 posti (è possibile configurare il sesto posto), con cui abbiamo consumato di media su ciclo misto 6,7 litri di carburante ogni 100 km - che per la vettura di cui stiamo parlando sono cifre ottime. Non che i consumi siano la prima preoccupazione di chi acquista un Defender, ma per dovere di cronaca dobbiamo dirlo: sono consumi in linea con le dichiarazioni di Land Rover, anche se possono arrivare sino a 12 litri/100 km in ambito cittadino e a 9 litri/100 km in autostrada. Considerando che il serbatoio ci permette di trasportare 89 litri di carburante, l'autonomia con un singolo pieno può variare dai 700 ai 1.000 km a seconda dello stile di guida, per il Defender X dunque i lunghi viaggi sono una passeggiata in tutta tranquillità.

Senza alcun dubbio puntare sul motore a benzina V8 per avere più spunto e una dinamica di guida più divertente può ripagare in termini di esperienza, i consumi però aumentano sensibilmente e anche i costi, di acquisto e non solo visto che parliamo di benzina e non di gasolio, dunque pensateci bene. Non dovete neppure preoccuparvi di frenare un mostro simile: all'anteriore avete dischi da 363 mm con pinze Brembo a 4 pistoncini, al posteriore invece trovate un disco da 350 mm con pistoncino singolo. Nel corso della prova non abbiamo mai percepito il timore che l'impianto frenante potesse non bastare al Defender X, inoltre la calibrazione del pedale si è dimostrata pressoché perfetta, con una frenata decisa ma non nervosa come invece ci è capitato su altri SUV mastodontici con pinze Brembo (pensiamo soprattutto alla Ford Mustang Mach-E GT con cui abbiamo viaggiato per 4.500 km).

E se foste troppo stanchi per guidare? Il Defender vi mette a disposizione una suite di sistemi di assistenza chiamata InControl che vi permette di rilassarvi durante i percorsi più lunghi. Parliamo di una delle suite di assistenza più complete del mercato, già molto ricca con le sole funzioni di serie: dal controllo della velocità adattivo in base al traffico abbiamo, ovviamente, anche la frenata di emergenza, il mantenimento della corsia, il controllo dell'angolo cieco, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio dello stato del conducente e persino il Rear Collision Monitor - che rileva veicoli in avvicinamento che non rallentano cui cerca di segnalare il pericolo con luci di emergenza automatiche.



Ma a che prezzo?

Come riassumere, dunque, il Defender X in poche parole? Senza alcun dubbio si tratta di una delle vetture più complete e appaganti che i vostri soldi possano acquistare. Certo non è un veicolo per chiunque, nel senso che non tutti hanno bisogno di un fuoristrada di queste dimensioni per i propri spostamenti quotidiani, chi ama il genere però riconosce il valore simbolico e pratico del Defender, un vero status symbol del panorama automotive nonostante i suoi cambiamenti fisiologici.

Inoltre non è un mezzo per tutte le tasche: la qualità si paga, è ovvio, e un Defender X 90 parte da 112.000 euro con motore D300 MHEV. Si tratta però di una versione già particolarmente avanzata, il Defender S 90 con motore D200 MHEV si può avere a partire da 65.300 euro: si tratta sempre di un prezzo alto ma comunque quasi la metà di un Defender X. Per chi volesse invece strafare con il V8 90, la variante standard parte da 139.800 euro, mentre la carrozzata Carpathian Edition costa 147.500 euro.

L'allestimento Defender S è disponibile anche sulla variante a passo lungo 110 a partire da 68.700 euro, mentre al top della gamma troviamo il classico Defender V8 130 da 149.300 euro. Abbiamo brutalmente riassunto, esiste però un Defender per ogni esigenza: il configuratore Defender mette a disposizione ben 58 versioni differenti da cui iniziare la costruzione del fuoristrada dei vostri sogni. Anche l'esperienza di acquisto è totalmente luxury...