Proviamo il nuovo Amazon Echo di seconda generazione: ora è ultra-compatto

Nell'estate 2020 la famiglia di dispositivi Amazon Echo si è ingrandita a tal punto da arrivare sin dentro le nostre vetture. Il colosso americano ha infatti lanciato l'Amazon Echo Auto di prima generazione, un dispositivo abbastanza compatto da installare all'interno dell'abitacolo per sfruttare - su veicoli datati che non hanno la possibilità di offrirvi Apple CarPlay, Android Auto oppure sistemi operativi completi di app e navigatore - servizi avanzati da comandare in modo naturale con la voce.

Ora, a tre anni di distanza, possiamo acquistare su Amazon Italia il nuovo Echo Auto di seconda generazione. Lo abbiamo unboxato e provato e siamo pronti a raccontarvi se ci sono stati - o meno - dei passi in avanti rispetto alla generazione di debutto.



Un design rivoluzionato

Se dal punto di vista funzionale non è cambiato molto rispetto alla prima generazione, con l'Echo Auto che percepisce in maniera appropriata la nostra voce anche quando è in riproduzione la musica o ci sono rumori di traffico in sottofondo, i più grandi cambiamenti sono estetici - e qui Amazon ha effettivamente fatto un bel salto in avanti.

Le dimensioni sono state notevolmente ridotte, anche se il colosso americano è ricorso a un piccolo stratagemma: se con la prima generazione avevamo un blocco unico e plasticoso, adesso i blocchi sono due. Il blocco più piccolo e curato integra cinque microfoni, i pulsanti di attivazione manuale di Alexa e di disattivazione dei microfoni, una griglia in tessuto e un LED multicolore, in linea con altri Amazon Echo. Lungo il cavo troviamo poi un secondo blocco dedicato esclusivamente all'altoparlante. Una scelta secondo noi vincente, del resto il blocco altoparlante è solo "di servizio", poi il vero audio passa attraverso il Bluetooth oppure il cavo Aux. Ci basta installare il blocco principale contenente i microfoni il più vicino possibile al posto del conducente e il gioco è fatto. Questo nuovo design ha permesso all'Echo Auto 2a Gen di pesare soltanto 61 grammi; a bordo di un'auto anche qualche grammo in più avrebbe fatto poca differenza, siamo però davvero contenti che Amazon abbiamo migliorato dimensioni e materiali, rendendo il dispositivo meno invasivo e più elegante.

Il blocco microfoni del resto è alto solo 52 mm e largo 25,2 mm, dovete solo fare attenzione a un dettaglio: sezione microfono e altoparlante sono interconnessi da un unico cavo lungo circa 80 cm, che al di là del secondo blocco esce con una spina USB-A; in confezione trovate in ogni caso un accessorio davvero smart, un caricatore da accendisigari che integra un'entrata USB-A e una seconda entrata USB-C.

In questo modo occupando la sola porta accendisigari potete alimentare l'Echo Auto e ricaricare il vostro smartphone nello stesso momento, tenete però bene a mente che a vettura spenta il caricatore smette di erogare energia per non esaurire la batteria dell'auto. Oltre all'Echo Auto vero e proprio e al caricatore da accendisigari in confezione trovate anche un cavo Aux e un supporto adesivo per sostenere il blocco microfono, che nella parte posteriore è dotato di una calamita per un'installazione semplice e veloce.

Per effettuare al meglio la prova Amazon ci ha fornito anche un supporto da bocchetta dell'aria che potete vedere in foto: a esser sinceri non sappiamo se il colosso dell'e-commerce regali uno di questi supporti a chiunque acquisti un Echo Auto di seconda generazione, oppure se sarà possibile acquistarlo separatamente come accessorio aggiuntivo, in ogni caso vi consigliamo di usare il supporto adesivo per un'installazione più sicura e discreta.



La solita Alexa di sempre

Esaurite le novità estetiche, come ricordavamo in apertura le funzionalità sono le medesime di sempre. Molto semplicemente, possiamo utilizzare Amazon Alexa in auto come a casa, con l'unica differenza che il dispositivo è sempre connesso al nostro smartphone.

Può effettuare chiamate, funzionare da navigatore vocale, controllare da remoto la nostra domotica (magari la serranda di un box compatibile con Alexa), può farci ascoltare musica e podcast da diversi servizi predefiniti - da Apple Music a Spotify, passando ovviamente per Amazon Music. Se possedete già una prima generazione e state pensando di sostituire il tutto con questa seconda, nella speranza di trovare funzioni aggiuntive, potreste rimanere delusi; non è neppure possibile impostare timer e sveglie, come tanti proprietari di camper speravano. Ricordiamo però che l'Echo Auto si spegne assieme alla vettura per preservare la batteria a 12 V, dunque non potrebbe rimanere acceso per svegliarvi prontamente al mattino. La vera novità riguarda, dunque, il concept: abbiamo un solo cavo (non estraibile ma fisso) che passa per i due moduli del dispositivo e null'altro. Da non sottovalutare invece la possibilità di avere - già in confezione - il caricatore a doppia presa per la porta accendisigari, che come ricordato sopra ci permette di alimentare telefono ed Echo Auto simultaneamente.



Funzioni smart e sicurezza

Arriviamo così a parlare di costi: a prezzo pieno il nuovo Echo Auto di seconda generazione costa 69,99 euro. Gli utenti Amazon di lunga data possono averlo anche in 5 rate da 14 euro senza interessi, il nostro consiglio però è di aspettare un nuovo Prime Day (tra l'altro il Prime Day 2023 è previsto per i prossimi 11 e 12 luglio, occhio...) oppure un Black Friday, con il colosso che quasi certamente applicherà qualche sconto ai dispositivi Echo. 70 euro potrebbero sembrare tanti, rendere smart un'auto con qualche anno sulle spalle però potrebbe non aver prezzo nell'esperienza quotidiana.

Poter sfruttare i controlli vocali alla guida in vetture che ne sono sprovviste aumenta inoltre anche la sicurezza: a costo di risultare un po' boomer, ricordiamo che il miglior modo per usare lo smartphone in macchina è tenerlo a schermo spento in tasca, in borsa, posandolo lungo il tunnel centrale, senza mai toccarlo. Grazie a Echo Auto possiamo effettuare diverse operazioni senza mai distogliere gli occhi dalla strada. Visto in quest'ottica, di sicurezza oltre che di utilizzo, il piccolo investimento potrebbe valere assolutamente la pena.