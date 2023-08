Prova Lamborghini Aventador Ultimae Roadster: la fine di un mito

Tutte le cose belle prima o poi finiscono, è inevitabile. La Lamborghini Aventador dopo 11 anni di carriera ha lasciato il posto all'erede Lamborghini Revuelto, chiudendo così per sempre un ciclo, quello del V12 aspirato non-ibrido, che risale alla fondazione del marchio di Sant'Agata con la 350 GT motorizzata in principio da Giotto Bizzarrini.

Si suol dire che il nuovo sia sempre meglio e, almeno per le automobili, questa frase si rivela essere una verità dura da digerire, ma lasciare andare una vettura come l'Aventador per noi è stato particolarmente complicato.

Ci sono auto più potenti, comode ed economicamente sensate della Lamborghini Aventador, potete starne certi, tuttavia il drama che questa belva è in grado di esprimere è ancora oggi difficilmente eguagliabile.

Per questo motivo abbiamo voluto dare un ultimo addio alla "poster car" per eccellenza nella sua ultima iterazione Ultimae Roadster LP 780-4 con una prova speciale effettuata con il supporto di Air Vergiate all'aeroporto di Biella.



La forma finale della Aventador

Quando l'Aventador LP 700-4 venne svelata al Salone di Ginevra 2011 il mondo dell'automotive subì una scossa alle fondamenta, dalle linee morbide della Murciélago di Luc Donckerwolke si fece un salto quantico grazie al design di totale rottura concepito da Filippo Perini e Mitja Borkert.



Un look spigoloso, aggressivo, fortemente influenzato dalla Lamborghini Reventón (prodotta in soli 36 esemplari tra coupé e roadster su telaio Murciélago LP640) che a sua volta si ispirò - nuovamente - al mondo dell'aviazione, più precisamente al Panavia Tornado. Undici anni dopo la Aventador si presenta agli appassionati nella sua veste finale e definitiva: Ultiamae LP 780-4, come recita il badge, per indicare la posizione del V12 (longitudinale posteriore), cavalli e trazione integrale permanente. L'animo è ancora uguale, lo stesso del Salone di Ginevra 2011, ma tutte le versioni precedenti trovano sfogo in un'unica e mozzafiato scultura.

C'è un po' di Aventador S nel frontale e nel paraurti posteriore con i due "cannoni" presi in prestito dalla Aventador SVJ oltre a qualche rimando alle appendici aerodinamiche in fibra di carbonio dell'Aventador SV. Attenzione però, questo non è un semplice puzzle di pezzi, la Ultimae fonde magnificamente tutti gli elementi restando fedele a se stessa.

Tutto è al proprio posto, il design di rinfresca ma l'essenza non cambia: la si nota ancora da chilometri di distanza - soprattutto verniciata in quel pazzesco Blu Tawaret - e ci si accorge immediatamente di quanto sia enorme (2,2 metri di larghezza compresi gli specchietti e 4,93 metri di lunghezza), folgorante e cruda.



Gli interni ci raccontano la stessa storia in maniera estremamente diretta. L'auto è bassa, quasi rasoterra, e l'altezza è di appena 113 cm, quindi sedersi all'interno richiede un minimo di flessibilità. Ma il bello è anche questo alla fine.

Alziamo la leggendaria portiera ad apertura verticale e davanti ai nostri occhi ci troviamo ai comandi di un jet da guerra, con la console centrale inclinata che ricorda il pannello di un F22, addirittura il tasto di accensione ha una cover rossa che richiama lo switch lancia-missili. Un po' eccessivo... e va bene così.



La scena è dominata da carbonio e alcantara, che è davvero ovunque, ma come potete immaginare non esiste un setup unico per questa vettura, infatti grazie al programma Ad Personam ogni fantasia è concessa, a patto di non sfociare nel banale.

Ci ha colpito il fatto che l'abitacolo della Ultimae non sia minimamente sceso a compromessi, cambiare tutta la console centrale non avrebbe avuto alcun senso ed ecco quindi che possiamo scordarci touchscreen, Apple CarPlay, navigatore moderno o sistemi vocali avanzati.

La tecnologia è quella del 2011, le impostazioni di base si comandano con la rotellina centrale e quattro pulsanti circostanti, il resto (Driving Mode, A/C ecc) è ben visibile e funzionale. A noi piace così, è una testimonianza di quello che è stata l'Aventador LP 700-4 e traccia una linea di separazione ancora più profonda con la Revuelto.

Per non farci mancare niente, Sant'Agata ci ha anche messo a disposizione una delle 250 Roadster costruite, con tanto di targhetta identificativa, in modo da poter apprezzare ancora di più quel capolavoro di V12 posizionato dietro alle spalle.

Nessuna capotte elettrica o soluzioni automatiche, per risparmiare peso e spazio il tetto si smonta manualmente in due pezzi e va posizionato all'interno del pozzetto sotto al cofano in carbonio. Volete farvi un viaggio di qualche giorno godendovi il vento tra i capelli? Considerate di preparare uno zainetto molto compatto perché lo spazio a bordo è praticamente inesistente (meglio avvisare eventuale morosa/o nel caso).



Nuda e violenta ma pur sempre stradale

Il cuore della Ultimae è un'evoluzione incattivita del V12 della sorella SVJ, i cavalli passano da 770 a 780 mantenendo invariata l'immensa coppia di 720 Nm. Naturale chiedersi se la Ultimae "vada più veloce" della parente con sangue Jota (in grado tra l'altro di staccare un devastante 6'44"97 al Ring) ma la risposta è... ci importa davvero?



Lamborghini ha già dimostrato con la SVJ di poter portare su pista il V12 suonandole di santa ragione ai propri competitor, nonostante la Ultimae sia l'Aventador più potente mai costruita dalla casa bolognese non è un tempo a cronometro a definire questo modello.

Un'auto pensata per la pista è relativamente semplice da capire: la si porta tra i cordoli e si spinge, curva dopo curva, sempre più in là finché il numerino che restituisce il transponder non inizia ad avere un senso. Un'auto stradale che si porta appresso 780 CV e una larghezza spropositata invece è un'altra storia.

A differenza della Huracàn, auto pensata per un pubblico nettamente più vasto ed eterogeneo, l'Aventador non rientra tra le auto "plug and play" e per potersi premiare con la poesia del V12 bisogna capire in anticipo come prendere per le corna il toro inferocito.



Prima di tutto c'è il motore, immenso e infinito. Un 12 cilindri superquadro a V con angolo tra le bancate di 60 gradi, carter secco e 48 valvole. Niente turbo, niente booster elettrico, le uniche cosa che nutrono i 6.5 litri dell'erede Bizzarrini sono l'aria che arriva dai collettori d'aspirazione e la benzina. Non c'è trucco e non c'è inganno.

Poi c'è il cambio manuale robotizzato singola frizione ISR (Independent Shifting Rods) a 7 rapporti, un pezzo da novanta che difficilmente troverete di nuovo sulle pagine di Everyeye.



Nel 2011 i cambi doppia frizione erano ancora acerbi, troppo pesanti e ingombranti per essere montati su una supercar da 700 CV, Lamborghini scelse quindi un'innovativa trasmissione compatta e leggera da posizionare tra i due passeggeri in grado di cambiare marcia in appena 50 ms, rendendola in quel periodo l'auto con il cambio di produzione più veloce al mondo. Pensate che una F1 di pari annata cambiava rapporto in circa 40 ms... abbiamo reso l'idea?

Ma ecco il risvolto della medaglia: l'Aventador va spinta forte e purtroppo non c'è modo di negoziare, o guidi come vuole lei oppure tutta l'esperienza diventa in bianco e nero.

Guidata a bassa velocità in modalità Strada la Ultimae strattona e singhiozza, è goffa come un lottatore di sumo a un saggio di danza classica. La stessa Lamborghini negli anni ha apportato alcune modifiche al cambio in modo che non si autodistruggesse a basse velocità, come la marcia folle che si autoingaggia da sola durante lo stazionamento per evitare stress al sistema.

Il cambio in modalità automatica è impacciato al punto da obbligare il guidatore a usare quasi sempre le palette dietro al volante, ma anche in questo caso sotto un determinato regime di giri l'auto non gradisce e impiega un tempo immenso a cambiare rapporto. La formula giusta è una sola: trovare strade sgombre e lasciare che la Ultimae compia la sua magia nera.

Si imposta la modalità Corsa e tutto cambia, il V12 prende vita e il cambio si libera dalle catene. Affondando il pedale destro il motore da 6.498 cm3 esplode di rabbia, il toro - come promesso - una volta pungolato si scatena con tutta la sua ira.

La lancetta del contagiri sale con un climax infinito e quando il cockpit si illumina di rosso, solo in quello momento, si può davvero passare alla marcia successiva accompagnati da una fucilata ai reni. Ecco come vuole essere guidata la Lamborghini Aventador.



Il latrato del 12 cilindri a V sembra provenire direttamente dalle porte dell'Inferno, ogni scalata è accompagnata da una smitragliata di scoppiettii e in rilascio il motore borbotta, ruggisce e si lamenta. L'Aventador Ultimae è un'immersione meccanica totale e completa, è tanto rock e tanto roll e pazienza se non è vellutata come una 812 Superfast o efficace come una GT2 RS, perché la bestia di Sant'Agata è nata per essere agitata, rude, sempre pronta a far riaffiorare il piccolo bambino nascosto dentro di noi.

Le dimensioni sono un problema solo in città, dove un centimetro può fare la differenza tra uno specchietto grattato e uno integro, ma sulle strade di montagna possiamo assicurarvi che i suoi 2,2 metri passano in secondo piano.

La Ultimae Roadster pesa 1.600 Kg a secco (poco più di una Golf, in paragone) ma grazie alle quattro ruote sterzanti e al rigido telaio monoscocca in fibra di carbonio sembra molto più agile di quel che possa sembrare vista da ferma.

L'auto entra ed esce dalle curve con una semplicità impressionante, lo sterzo idraulico è una delizia e la trazione integrale permanente Haldex poi aiuta a scaricare a terra tutta la coppia senza un minimo tentennamento.

Qui l'Aventador muta, il suo lato demoniaco viene domato da un handling proporzionato e gestibile; a disposizione ci sono tonnellate di grip meccanico che arriva dalle 255/30 R20 anteriori e dalle 355/25R21 posteriori supportate da un gigantesco impianto frenante carboceramico in grado di fermare praticamente la rotazione di un piccolo pianeta.

Le sospensioni di tipo pushrod sono una soluzione esotica ma di puro fino, sulla Ultimae poi sono anche magnetiche in modo da smorzare un po' le vibrazioni ed essere meno rigide su dossi o avvallamenti, ma quel che conta è che durante la guida spinta la tenuta di strada sia talmente elevata da chiedersi se saranno prima gli organi interni del guidatore o gli pneumatici a collassare.



La miglior Aventador di sempre?

La Ultimae è una celebrazione di tutto quello che è stata Lamborghini fino a oggi, un inno all'esuberanza e un applauso alla capacità tecnica della casa di Sant'Agata. Con l'arrivo della Revuelto, l'Aventador ci saluta definitivamente - anche se con le one-off Invencible e Auténtica ritroviamo il suo spirito - con un modello che non solo è il più potente della famiglia mai prodotto ma anche il più affascinante.

La Ultimae è la Lambo definitiva: è rumorosa, enorme, scenica e per certi versi un po' cafona, passateci il termine; è nata per farsi notare e per finire appesa come poster nelle stanze degli appassionati.

Come dicevamo prima non è esente da difetti, il cambio infatti è superato, gli interni sono obsoleti e i consumi sono atroci (mai oltre i 5 km/l anche a velocità bassa e costante). Probabilmente auto moderne con meno cavalli sono più efficaci, comode e tecnologiche ma la pura e cruda emozione che il V12 aspirato è in grado di trasmettere resta ineguagliabile.

Sulla pista di Biella abbiamo toccato i 250 km/h partendo da fermi solo perché l'asfalto era bagnato e la strada stava finendo ma la velocità massima dichiarata della Ultimae è di 355 km/h con un devastante 0-100 in appena 2.9 secondi.

I numeri da capogiro non finiscono qui perché il prezzo di listino del 2022 si è praticamente triplicato, dato che di Roadster ne sono state costruite solo 250 e di coupé 350. Giusto qualche mese fa è stato battuto all'asta un modello a 1,1 milioni di euro, giusto per capirci. Difficilmente in futuro vedremo qualcosa di visceralmente simile alla Lamborghini Aventador, la nostra speranza è che la dinastia iniziata da Ferruccio prosegua prima con la Revuelto e poi con le prossime eredi.



Un sentito ringraziamento a tutto lo staff dell'Aeroporto di Biella e ad Air Vergiate per la grandissima disponibilità. Le fotografie sono di Giacomo Geroldi.