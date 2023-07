Prova Bentley Bentayga Hybrid: il primo passo verso l'elettrificazione

Introdotto a fine 2015, Bentley Bentayga è stato il primo luxury SUV - se escludiamo il fuoriserie Dominator del 1996 - della casa di Crewe. Nel 2019 è arrivato il primissimo step verso l'enorme piano di elettrificazione totale della gamma chiamato Beyond 100 grazie a una variante Plug-in Hybrid che però è scomparsa dai listini qualche mese più tardi, quando è stato introdotto il model year 2020 forte di un restyling massiccio.

Il PHEV è poi tornato nuovamente in gamma e oggi si presenta ai futuri acquirenti con un motore V6 3.0 turbo e un'unità elettrica da 120 CV che prende energia da una batteria da 17,3 kWh posizionata sotto al pavimento della Bentayga per un totale di 449 CV e ben 700 Nm di coppia motrice.

Abbiamo provato per voi in svariate condizioni (anche sulla sopraelevata di Monza durante il MIMO 2023) questo enorme e lussuoso SUV britannico, ma soprattutto abbiamo iniziato a tastare con mano il percorso Beyond 100, dato che entro il 2026 tutte le Bentley a listino saranno o PHEV o completamente elettriche, con la priva BEV in arrivo nel 2025, mentre dal 2030 tutte le motorizzazioni endotermiche spariranno a favore del Full Electric.

Bentley è nel mezzo di un progetto di sostenibilità ambiziosissimo con il quale prevede, nel prossimo decennio, di trasformare completamente la società fondata nel 1919 a Cricklewood riscrivendo da capo il concetto di lusso passando da un modello eticamente sostenibile.



La raffinatezza a tutto tondo di Bentley Bentayga

Il restyling di Bentley Bentayga ha portato alcune novità estetiche evidenti, lo si nota specialmente al posteriore dove il faro squadrato sparisce a favore di quello ovale e le linee diventano più nette, abbandonando l'aspetto "ovetto" del 2015 (lascito del concept EXP 9F).



Il frontale si fa più aggressivo, il doppio faro LED tondo è protagonista assoluto - grazie anche all'effetto cristallo - mentre il paraurti e le griglie ottengono un design più affilato e aerodinamico. L'effetto finale colpisce e funziona, il look è slanciato e progressivo, oltre a essere più moderno e capace di ricollegarsi perfettamente al linguaggio estetico della gamma.

Il cliente può scegliere tra dettagli cromati o, come nella nostra auto in prova, qualcosa di più discreto con particolari Blackline che si sposano magnificamente con la vernice Light Windsor Blue e cerchioni da 22'' in tinta nero lucido.

Restano importanti invece le dimensioni dato che - nel caso non lo sapeste - sotto la pelle di Bentayga c'è la piattaforma MLB usata anche da Audi Q7 e Porsche Cayenne: ben 5,12 metri di lunghezza, 2,01 metri di larghezza e 1,72 metri di altezza, numeri che però hanno il loro vantaggio quando si parla di spazio a bordo.



La versione Hybrid non è disponibile in configurazione 7 posti a causa della batteria sul fondo ma ci sono comunque 5 posti totali in assoluta comodità, 489 litri di bagagliaio con sedili in posizione e ben 1.769 litri con panca abbattuta. Nel caso si scegliesse la configurazione a 4 posti - magari con il mini frigo optional centrale - si avrebbero rispettivamente 387 e 1.382 litri. Da notare che vista l'altezza non indifferente dell'auto è possibile abbassare il posteriore dell'auto grazie alle sospensioni pneumatiche.



Passiamo agli interni, pezzo forte e anima della Bentayga. Notiamo che Bentley al momento si trova tra tre fuochi: da un lato c'è il percorso iniziato con Beyond 100 e quindi la voglia e la necessità di rendere sostenibile ogni processo produttivo, dall'altro lato ci sono i clienti che esigono e si aspettano dal marchio con la B Alata gli standard qualitativi più alti sul mercato. Infine c'è l'industria tessile che oggi è ancora parecchio indietro in termini di prodotto eco-sostenibile.

Mentre a Crewe si lavora incessantemente verso la ricerca di pelli vegane e tessuti biodegradabili - come ad esempio la Vegea, un prodotto made in Italy derivante dalla buccia e dai semi dell'uva - le auto che vengono prodotte oggi nello stabilimento utilizzano ancora materiali "classici" (passateci il termine) per rispettare comunque le richieste degli acquirenti.

sQui ovviamente Bentley non sbaglia il colpo e sulla Bentayga troviamo un livello di lusso e di comfort stellare. Nel modello che abbiamo provato a farla da padrona è stata la pelle in doppio tono Imperial Blue e Beige Portland con cuciture a contrasto presenti praticamente ovunque, mentre i trim in Grand Black hanno dato un tocco raffinato e minimale all'ambiente. Impossibile poi non notare tutti i dettagli in metallo cromato sul cruscotto, a partire dalle bocchette d'aria centrali che ricordano la B di Bentley fino all'orologio analogico.

I sedili anteriori sono un'ode al comfort e probabilmente tra i più comodi che potreste mai provare in vita vostra: contenitivi quanto basta, morbidi, regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati per rendere l'esperienza di guida qualcosa di estremamente rilassante.

Metteteci poi un'insonorizzazione incredibile, delle sospensioni strepitose e un impianto audio Naim da 20 speaker di altissimo pregio ed ecco che l'esperienza da "salotto su ruote" raggiunge il suo apice. Non scherziamo quando diciamo che anche viaggi oltre le 4 ore sono un passeggiata di freschezza se fatte sulla Bentayga.

Ottimo anche il lato tech, derivato completamente dalla sorella gemella Q7: dietro al volante c'è un virtual display con grafica dedicata che riporta tutte le informazioni necessarie del computer di bordo e un Head-Up Display di ultima generazione, mentre incastonato nel cruscotto troviamo uno schermo touch da 10.9 pollici con Apple CarPlay e Android Auto.



Come si guida la Bentayga Hybrid

Non vogliamo girarci troppo intorno e preferiamo toccare subito l'argomento più critico. In un'epoca in cui fare greenwashing sembra sia diventato lo sport aziendale per eccellenza, viene da chiedersi come un bestione di 5 metri per 2 dal peso di oltre 2.600 kg ed equipaggiato con motore V6 a benzina possa effettivamente inserirsi un piano di sostenibilità a lungo termine ambizioso come il Beyond 100.



Ebbene, che vi piaccia o meno, se Bentayga agli albori fece letteralmente da trampolino di lancio per lo sviluppo dei SUV di lusso, oggi questo modello propone un nuovo paradigma che se ascoltato e compreso a dovere potrebbe portare notevoli vantaggi sia alle tasche che all'ambiente.

Bentley è sempre stata famosa per il suo V8 e soprattutto per il suo vellutato W12 (proviamo la Bentley Flying Spur Mulliner con motore W12) ma oggi con la Bentayga Hybrid ci ricorda che comfort, silenziosità e fluidità sono concetti che trovano la massima espressione grazie alla motorizzazione elettrica. Lo "sweetspot" di questa vettura è proprio la modalità ibrida, dove il 3.0 turbo V6 di origine Audi - diverso dal 2.9 biturbo V6 Audi della Flying Spur Hybrid - è stato rivisto da Crewe per essere meno burbero e ruvido anche quando non lavora in tandem col motore elettrico.

Qui il concetto non è avere una "autobahn cruiser", per cui probabilmente un V8 biturbo o meglio ancora il vecchio e pensionato 4.0 diesel avrebbero sicuramente fatto meglio i compiti, ma offrire al cliente un'alternativa a basse emissioni per gli spostamenti urbani ed extraurbani (a patto di usare l'ibrido nel modo giusto).



Numeri alla mano è impossibile non rimanere meravigliati: su circa 770 km calcati in 5 giorni tra urbano, autostrada ed extraurbano (a anche un po' di pista) ricaricando a casa per circa 3 sere, abbiamo tenuto una media finale di 12 km/l e 15,7 kWh/100 km. Se consideriamo la mole dell'auto questi valori prendono un significato di tutt'altro livello. Bentley dichiara per questa vettura emissioni di CO2 di circa 79 g/km con ciclo WLTP e dopo aver visto i consumi giornalieri potremmo considerare quel numero quantomeno veritiero.

Nella norma invece l'autonomia: in modalità EV si percorrono, con piede leggero, poco più di 40 km, mentre combinando la batteria agli ioni di litio e il serbatoio da 75 litri si possono percorrere anche più di 750 km in base al tipo di percorso.



Chiaro poi che da una vettura prodotta a Crewe ci si aspetta anche potenza a palate e in questo caso con 449 CV complessivi non siamo rimasti delusi, dato che tutto sommato questo mega SUV copre lo 0-100 in appena 5,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 254 km/h. Sono sufficienti a placare la sete di velocità che potrebbe mettere un mezzo marchiato "Flying B"? Forse, ma in tutta sincerità il V8 e il W12 (quest'ultimo disponibile solo per mercati extra UE e prossimo alla pensione: il W12 Bentley saluta tutti con l'ultima versione super potente) danno un tocco di carattere, personalità e di "Bentleyness" che purtroppo manca alla versione ibrida.

Il cambio a cui è abbinato il propulsore è uno ZF automatico a 8 velocità e se da un lato è tarato alla perfezione per la guida rilassata, al punto da non sentire i cambi di marcia, quando si sposta il selettore in SPORT diventa reattivo e scala rapporti quasi fosse un doppia frizione.



Il propulsore quindi non è tra i più esaltanti della gamma, tuttavia il comfort di guida ha soddisfatto completamente le nostre aspettative.

È bene mettere in chiaro che la Bentayga Hybrid non è un SUV sportivo, anche se i numeri potrebbero suggerire il contrario; basta impostare un paio di curve in maniera spinta per rendersi conto che questa macchina non ha né la voglia né l'attitudine di mettersi a scodinzolare tra le curve di montagna. E come dargli torto.

La Bentayga Hybrid eccelle nella "zona grigia", ovvero nei punti in cui si possono sfruttare tutti i 700 Nm di coppia senza mandare in crisi l'assetto con il rollio indotto dalle 2,7 tonnellate... vedetela un po' come una gran tourer (alquanto in sovrappeso).



Compreso questo allora non vi resterà che godere delle sospensioni ad aria sublimi della Bentayga, in grado di ingoiare anche i dissestamenti più marcati e restituire dal volante una notevole sensazione di controllo e sicurezza.

C'è poi anche la possibilità di portarla su percorsi sterrati (a vostro rischio e pericolo per cerchioni e vernice) grazie alla modalità OFF-ROAD: cambio e ammortizzatori si adattano a situazioni più "selvagge" e tutto sommato la Bentayga non fa una piega su strade non asfaltate.



Buona la prima

Come già anticipato Bentayga Hybrid non è semplicemente un SUV ibrido in gamma ma rappresenta con la sorella Flying Spur Hybrid il primo tassello di un percorso che porterà il brand di Crewe a rivoluzionarsi completamente.

Un progetto ambizioso e audace che oggi, sommando tanti piccoli elementi, sta iniziando a prendere forma partendo prima di tutto dallo stabilimento di produzione. Un esempio? Il 40% del fabbisogno energetico delle fabbriche viene coperto solo con l'energia solare mentre la parte restante è di origine fossile ma certificata green. Bentley calcola che ogni anno riesce a ridurre del 17.2% l'energia richiesta per produrre un'automobile e se considerate che ad aggiungersi ci sono anche vasche di raccolta pioggia che riciclano circa 1.800 litri di acqua al giorno - permettendo di tagliare dell'89% l'utilizzo di acqua per ogni vettura prodotta - allora ecco che l'obiettivo di eliminare il 75% dell'impatto ambientale sui processi produttivi entro il 2025 diventa una solida realtà.

Nelle aree circostanti le strutture di produzione sono anche stati installati moltissimi alveari di api mellifere in quanto vitali per il sostegno alla biodiversità ed è presente anche un "muro vivente" di oltre 50 metri quadrati che accoglie oltre 2.600 piante ed è in grado di assorbire tossine, calore ed emettere oltre 40 kg di ossigeno al giorno.



Con il certificato di "Carbon Neutral" il brand della B Alata si fa portabandiera di un nuovo modo di fare lusso e ora che i propri impianti hanno raggiunto l'avanguardia della tecnica sostenibile è solo questione di tempo prima che le automobili di Crewe diventino un prodotto di lusso totalmente innovativo ed ecologico.

In definitiva Bentley Bentayga Hybrid sarà forse priva del carattere roccioso che può avere il V8 biturbo ma, grazie al suo powertrain elettrificato, può scrivere sull'asfalto a chiare lettere lo statement di Bentley verso l'obiettivo fissato al 2030.



Gli interni accoglienti, la pelle di altissima qualità, i trim in legno verniciato e i dettagli in metallo cromato restituiscono quello che è l'artigianato in casa Bentley, un'eccellenza che continua a migliorarsi giorno dopo giorno dai tempi in cui Walter Owen Bentley costruiva motori aeronautici in alluminio.

Per concludere, nel caso vogliate ordinare una Bentayga Hybrid, parliamo di prezzi. Si parte da una base di 166.218 euro, per avere però un modello come quello avuto da noi in prova dovete mettere in conto una spesa di 28.075 euro per il pacchetto First Edition che comprende tantissimi optional tra cui cuciture a contrasto, battitacco illuminati, luci ambient, impianto audio Naim e specifiche di guida Mulliner.



A questo dovete aggiungere anche 5.435 euro di pacchetto Blackline e 1.705 euro di pacchetto Sunshine (vetri oscurati e tendine posteriori elettriche).

Tutti gli ADAS sono o già inclusi di serie o inclusi nel pacchetto First Edition e comprendono tra l'altro sensori, radar, telecamera a 360 gradi e Guida Autonoma di livello 2. Il prezzo finale per la configurazione è quindi di 201.433 euro.