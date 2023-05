In Portogallo con la nuova Renault Espace: 7 posti e 200 CV ibridi

Dopo quasi 40 anni di storia, la Renault Espace sta per compiere un importante passo: da funzionale monovolume si sta trasformando in uno spazioso e muscoloso SUV, perfettamente in linea con i tempi in cui viviamo. In realtà il passo è già stato compiuto, abbiamo visto nuova Renault Espace a Parigi nel corso di un evento "statico", il muscoloso SUV francese è dunque un'assoluta realtà e siamo volati in Portogallo per provare finalmente in prima persona come si comporta su strada - in attesa ovviamente del debutto commerciale in Italia, con le prime consegne previste a ottobre 2023.

Tecnicamente vi abbiamo già raccontato tutto a proposito della vettura nell'articolo A Parigi con il nuovo Renault Espace a 7 posti, ripartiamo però dalle basi: rispetto alla precedente generazione il corpo vettura è stato accorciato di 14 cm, dunque abbiamo una lunghezza generale di 4.722 mm, la larghezza invece è pari a 1.843 mm con i retrovisori ripiegati, 2.083 mm con i retrovisori aperti.

Anche se la lunghezza del modello è stata ridotta, ciò che conta davvero è il passo e lo spazio longitudinale presente all'interno: con questa generazione abbiamo 2.738 mm di passo e 2.481 mm di spazio dal pedale dell'acceleratore allo schienale dell'ultimo sedile, Renault ha dunque ottimizzato gli spazi all'estremo anche grazie alle nuove tecnologie a disposizione.



Elettrificazione senza pensieri: i poteri del Full Hybrid

Renault ha capito forse alla perfezione come interpretare il momento storico che stiamo vivendo. Realizzare enormi SUV totalmente elettrici ha forse poco senso sul fronte economico e dell'impatto ambientale, anche puntare sul Plug-in Hybrid è rischioso, poiché a batteria scarica le vetture sono capaci di consumare più delle termiche tradizionali; la vera strada su cui puntare per il marchio francese resta dunque il Full Hybrid, almeno su prodotti come Austral ed Espace.

Questo sistema figura ormai su quasi tutta la gamma E-Tech del produttore transalpino, anche la nuova Clio 2024 offre il Full Hybrid al top della gamma, inoltre di recente abbiamo potuto saggiare le potenzialità dei nuovi motori Renault sulla Austral (alla guida della Renault più tecnologica di sempre?), modello da cui nuova Espace prende diretta ispirazione.

Come si guida dunque nuova Espace? Come si comporta il SUV 7 posti su strada? Alla vigilia del primo test drive eravamo sicuramente preoccupati: lo stesso sistema Full Hybrid della Austral da 200 CV totali finiva su una vettura più lunga, capace di ospitare fino a 7 persone a bordo.

La verità però è che Renault con il suo nuovo sistema E-Tech Full Hybrid ha fatto miracoli, a muovere il colossale Espace abbiamo infatti un motore turbo benzina a soli 3 cilindri da 1.2 litri, che eroga al suo massimo 130 CV e 200 Nm di coppia; piccolino ma tutto pepe, aiutato da un ottimo motore elettrico da 50 kW/70 CV che fornisce ulteriori 205 Nm di coppia. Al sistema bisogna aggiungere anche un secondo motore elettrico che funziona da starter, che aggiunge ulteriori 25 CV e 50 Nm quando serve, e una batteria agli ioni di litio particolarmente compatta da 2 kWh a 400 V.

Questo il sistema ibrido che permette a nuovo Espace di avere prestazioni brillanti, consumi ridotti e un peso sotto controllo. Rispetto alla Espace di quinta generazione abbiamo un risparmio di ben 215 kg, una cura dimagrante che su strada si percepisce tutta. Renault ha recuperato 43 kg grazie alla nuova piattaforma CMF-CD dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, altri 50 kg dal comparto motore, bisogna poi aggiungere altri 122 kg grazie ad altri fattori come le dimensioni rivedute e corrette, gli agganci dei sedili e altro.

Tutto questo ferma l'ago della bilancia a poco più di 1.500 kg totali (1.587 kg Techno 5 posti, 1.663 kg Esprit Alpine e Iconic), cifra che rende possibile l'alchimia di nuova Espace: pur essendo spaziosa, e disponibile anche in configurazione a 7 posti, la guida è divertente e briosa, la dinamica è molto vicina alla sorella Austral con cui condivide alcuni assi nella manica.

Abbiamo trovato ottimo anche il sistema di recupero dell'energia in fase di frenata/decelerazione, che al massimo livello oppone davvero tanta resistenza con il solo freno motore; in diverse occasioni, nel traffico cittadino ma non solo, siamo riusciti a fermare la vettura semplicemente alzando il pedale dell'acceleratore.

Chiaramente non esiste sul Full Hybrid una modalità "One Pedal", il colpo finale di freno va dato sempre e comunque, anche se prendete bene le misure e alzate il piede nel momento più opportuno, siamo rimasti in ogni caso stupiti dall'ottima risposta del sistema - la cui efficacia si può regolare comodamente con le palette al volante.



Le quattro ruote sterzanti di nuova Espace

Nuova Espace si fa notare anche per via del sistema 4CONTROL Advanced, disponibile di serie sugli allestimenti Esprit Alpine e Iconic (quest'ultimo, il top di gamma, è stato il trim da noi testato in Portogallo in configurazione 7 posti).

Anche presa singolarmente questa funzione vale "il prezzo del biglietto" di un allestimento superiore, del resto ne abbiamo solo tre in gamma, basta evitare quello di base Techno... Fra le curve della Valle del Douro il nuovo Espace si è dimostrato preciso e confortevole, anche grazie al sistema 4CONTROL Advanced che appena può va ad aggiustare la sterzata (massimo +1°) facendo ruotare le gomme posteriori; il sistema facilita anche le manovre, può infatti ruotare fino a 5° le ruote posteriori, permettendo così un raggio di sterzata di appena 10,4 metri, insomma un SUV da 4,7 metri si gira come una normale Clio. Nuova Espace arriva sul mercato anche con 32 ADAS al servizio del conducente: chiaramente nella nostra prova, durata poche ore, non abbiamo potuto testarli tutti a fondo, gli ADAS Renault in ogni caso ormai li conosciamo bene e possiamo assicurarvi che funzionano a dovere, in particolare abbiamo apprezzato il Cruise Control Adattivo nel traffico congestionato.

La vettura ha gestito da sola frenate e ripartenze nel traffico mantenendo la distanza di sicurezza da noi impostata, sia con le vetture che con le moto che ci precedevano. Abbiamo poi ritrovato con piacere a bordo di Espace il sistema di infotainment OpenR Link, uno dei pochi sul mercato attuale che non ci spinge a utilizzare Apple CarPlay o Android Auto. Di fatto OpenR Link è una sorta di Android Auto, alla base del software infatti c'è Android Automotive che Renault ha personalizzato.

A livello di design ci sono alcune parti dell'OS ancora un po' acerbe ed estremamente minimali, abbiamo però la possibilità di visualizzare info di marcia e Google Maps direttamente sul largo quadro strumenti ad alta definizione e sfruttare il display centrale per altro, magari per la musica oppure per visualizzare l'itinerario per intero - giusto per fare qualche esempio, le combinazioni che si possono fare sono diverse.

Da qualche mese inoltre su OpenR Link è arrivata l'app nativa di Waze, che dunque possiamo utilizzare senza bisogno di consumare i dati del nostro telefono e soprattutto la sua batteria. Non ci dilunghiamo troppo sull'infotainment di nuova Espace perché è il medesimo già incontrato su Mégane E-Tech (proviamo la tecnologia della Renault Mégane E-Tech) e su Austral, Renault in ogni caso non avrebbe potuto scegliere sistema operativo migliore per le vetture del suo nuovo corso - ovvero della sua Renaulution.

Non vogliamo ripeterci, ma questa più che una recensione è un "primo contatto su strada" con nuova Espace, sono ancora molti gli aspetti del SUV che non siamo riusciti a testare per bene, ad esempio non abbiamo viaggiato in 7 oppure non abbiamo riempito il bagagliaio di valigie per valutare come si comporta il sistema ibrido E-Tech a pieno carico, possiamo però dirvi indicativamente quali consumi abbiamo registrato in un percorso misto città-extraurbano-autostrada con due persone a bordo.

In città siamo stati attorno ai 5,5 l/100 km, al di fuori del centro urbano e in autostrada siamo saliti ai 6,5 e successivamente abbiamo sforato i 7, il nostro però non è un test attendibile. Siamo partiti con la batteria di bordo praticamente scarica e abbiamo dovuto fare un po' di decelerazioni/frenate prima di averla attorno al 50%, soglia dove praticamente la vedrete per la maggior parte del tempo, per salvaguardare il ciclo vitale non andrà continuamente dallo 0% al 100% e poi di nuovo allo 0%, più che altro resterà più o meno sempre stabile se le condizioni di guida lo permettono.

Questo è uno degli aspetti migliori del Full Hybrid, non ci servono spine, non dobbiamo fare calcoli strani: dobbiamo solo far benzina, è poi l'elettronica di bordo a mescolare i motori presenti a bordo e a gestire la carica della batteria. Sul fronte dei consumi Renault dichiara in ogni caso 4,6 l/100 km e 1.100 km di autonomia con un pieno; nel nostro test non ci siamo avvicinati a tale cifra ma siamo certi che in condizioni particolari e con un piede allenato per la guida elettrificata sia possibile stare al di sotto dei 5 l/100 km, il che è comunque molto interessante per un SUV a 7 posti da 4,7 metri.



Prezzi e allestimenti di nuova Renault Espace

Aspettando di provare a fondo nuova Espace possiamo dirvi che la variante base Techno parte da 43.700 euro, noi però vi consigliamo assolutamente di saltare alla Esprit Alpine da 46.500 euro oppure di andare sulla Iconic a 48.500 euro, trim che vi permettono di avere dettagli esclusivi (sportivi oppure di grande eleganza) e funzioni avanzate come il 4CONTROL Advanced. Non importa poi che scegliate la 5 posti o la 7 posti: il prezzo non cambia.

La motorizzazione invece è unica, E-Tech Full Hybrid da 200 CV, un sistema che - come avrete capito - ci ha assolutamente convinto nonostante le dimensioni di Espace. Per il modello Renault, prossimo a compiere i 40 anni di carriera, questa sesta generazione rappresenta un passo importante che da una parte pesca a piene mani dalla tradizione, dall'altra si dimostra a prova di futuro con tutte le tecnologie viste su Austral. Cosa differenzia davvero le due vetture? Beh se avete bisogno di 7 posti a bordo, Espace è l'unica soluzione Renault possibile, lo stesso vale se avete necessità di un enorme bagagliaio.

Nella versione 7 posti si possono avere oltre 600 litri di spazio con la terza fila di sedili ripiegata e la seconda fila portata il più avanti possibile. Con la versione 5 posti di default abbiamo ben 777 litri con la panchetta portata avanti, mentre con la seconda fila ripiegata abbiamo addirittura 1.818 litri. Austral è una soluzione più compatta, che a listino ha anche motorizzazioni meno costose e complesse dell'E-Tech che possono andare incontro a più portafogli. Bisogna solo mettere a fuoco quelle che sono le nostre esigenze, di sicuro Renault ha in gamma vetture di nuova generazione che funzionano a dovere, sono realizzate con materiali eccellenti e guardano con fierezza al futuro - del resto già oggi lo interpretano alla perfezione.