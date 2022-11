Portiamo la Subaru Solterra lontano dall'asfalto: l'offroad è elettrico

Il mondo dell'auto diventerà elettrico nel giro di 10-14 anni, del resto sono diversi i marchi che produrranno solo EV dal 2025 oppure dal 2030, ben prima dell'obbligo europeo di non vendere più auto a benzina a partire dal 2035. Anche Subaru ovviamente si allineerà al trend e il primo esperimento 100% elettrico si chiama Subaru Solterra.

Una vettura di cui abbiamo parlato per oltre un anno e che ora finalmente abbiamo toccato con mano, abbiamo guidato, rimanendo piacevolmente sorpresi soprattutto per un aspetto: le sue potenzialità off-road.

Se escludiamo la costosa Porsche Taycan Cross Turismo, con la quale abbiamo battuto le strade dissestate della Normandia (con la Taycan Cross Turismo nel nord della Francia), la Subaru Solterra è la prima vettura elettrica che ci ha permesso di superare un autentico percorso a ostacoli fuoristrada. È dunque arrivato il momento di raccontarvi cosa significa mettersi alla guida di una nuova Subaru Solterra a zero emissioni.



Subaru e Toyota insieme

Sul fronte del design la Subaru Solterra potrebbe sembrarvi leggermente familiare... Non è la vostra mente a giocarvi un brutto scherzo, più che altro si tratta di un progetto condiviso con Toyota.

I due marchi giapponesi hanno messo insieme tutto il loro know-how per dare vita a due vetture simili fra loro ma con carattere totalmente differente. Parliamo della Solterra, per l'appunto, e della bZ4X, primo SUV Crossover di Toyota (ecco la nuova Toyota bZ4X elettrica). Toyota ha messo sul piatto i suoi 25 anni di esperienza con le tecnologie elettriche, Subaru al contrario ha contribuito con 50 anni di esperienza in materia di trazione AWD ed è proprio questo l'aspetto chiave che rende la Solterra una vettura Subaru al 100%. Rispetto alla bZ4X, la Solterra vanta un differente setup delle sospensioni, un feeling di sterzata tipicamente Subaru, una frenata naturale tarata al millimetro dai tecnici della Casa. Rispetto a una vettura termica tradizionale, Subaru ha reinventato la trazione AWD affidandosi questa volta a due motori elettrici eAxle, installati direttamente sugli assi. Viene dunque a mancare l'albero di trasmissione, a tutto vantaggio dei pesi e di una struttura più semplice da costruire. Grazie ai due motori elettrici Subaru è stata capace di rimodellare la modalità di marcia X-MODE, pensata appositamente per il fuoristrada.



Secondo noi è questa la chiave del successo di Solterra: X-MODE può ora godere di una grande coppia e di una risposta praticamente istantanea grazie ai motori elettrici. Inoltre con la nuova funzione Grip Control la vettura gestisce in autonomia i passaggi più complessi da 2 km/h a 10 km/h grazie a cinque livelli di assistenza, sia in salita che in discesa con l'Hill Descent Control.

Basta innestare il sistema e la vettura avanza (sale o scende) da sola, senza che il conducente tocchi alcun pedale. Sistemi che solitamente si possono trovare su vetture premium di altissima fascia che Solterra fornisce di serie. Grazie a tutte queste impostazioni, per la prima volta su un'auto elettrica siamo riusciti a completare senza problemi percorsi ed esercizi solitamente riservati alle auto 4x4, dal puro DNA fuoristradistico.

Certo la dinamica di guida lontani dall'asfalto è differente rispetto a un'auto termica, la risposta della coppia infatti è immediata e può risultare strano bilanciare l'acceleratore, questo però - dopo un po' di allenamento - può diventare un vantaggio.



La tecnica della Subaru Solterra

Snoccioliano un po' di nomi e numeri. La Subaru Solterra è mossa da due motori elettrici trifase sincroni a magneti permanenti da 80 kW (2x80), per una potenza complessiva di 160 kW/218 CV, numeri che la fanno diventare la Subaru più potente dell'attuale gamma.

Solterra è lunga 4.690 mm, larga 1.860 mm e alta 1.650 mm con un passo di 2.850 mm, dimensioni che si gestiscono facilmente anche in città. La vettura si fa notare anche per via di un'altezza da terra di 210 mm, dato estremamente utile per le nostre escursioni offroad. Il suo peso, in parte penalizzato dalla batteria di trazione, è di 2.035 kg, buono invece il bagagliaio, che con i sedili in posizione offre 452 litri. La Solterra viene alimentata da una batteria da 71,4 kWh e ha un'autonomia massima dichiarata di 465 km, ma solo con i cerchi da 18", con i cerchi da 20" si scende a 414 km. Sappiamo bene che gli short test drive, quelli che facciamo in soli due giorni per intenderci, non sono adatti a farci capire esattamente i consumi di un'auto elettrica, nella nostra esperienza però possiamo dirvi che in autostrada a velocità codice Solterra ha consumato circa 24 kWh/100 km, mentre in ambito extraurbano con andatura tranquilla è possibile consumare 15-16 kWh/100 km. Leggermente in salita, fra le curve della Versilia, siamo arrivati a consumare anche 28 kWh/100 km, questo però con guida abbastanza sportiva, per nulla attenta ai consumi.



Solterra vi mette a disposizione tre modalità di guida, Eco, Normal e Power; noi abbiamo utilizzato Power per tutto il tempo della nostra prova, utilizzando allo stesso tempo la funzione S-Pedal per recuperare un po' di energia, sul fronte del recupero però questa Subaru elettrica viene promossa solo con riserva.

Lo spunto elettrico in modalità Power si fa certamente sentire, la Solterra non è avara di potenza, è con la frenata rigenerativa che i tecnici Toyota-Subaru non hanno facilitato le cose agli utenti che debuttano nel mondo elettrico: hanno previsto ben quattro livelli di frenata rigenerativa, da gestire tramite palette al volante, con in più la modalità S-Pedal.

Pensavamo si trattasse della modalità capace di farci guidare con un pedale solo, purtroppo però non è stato così. Questo quinto è il livello massimo di frenata rigenerativa, l'uso del freno però è essenziale in qualsiasi frangente, la Solterra non è capace di fermarsi da sola semplicemente rilasciando l'acceleratore. Una volta utilizzato il freno, invece, è possibile sfruttare la classica funzione di Auto Hold, peccato però, una Solterra One Pedal sarebbe stata l'ideale.



La frenata rigenerativa inoltre si percepisce sul serio solo a partire dal livello 3, non è mai davvero preponderante, un dettaglio che potrebbe piacere a chi è abituato a guidare una termica ma che in termini di efficienza permette di recuperare qualche kWh in meno in viaggio - motivo per cui i consumi si sono rivelati un po' più alti di quanto ci aspettassimo.

Visto che ci stiamo togliendo qualche sassolino dalla scarpa, non possiamo non criticare la posizione del quadro strumenti della Solterra. L'idea, sulla carta, è ottima: risparmiare su superflue tecnologie di head-up display portando il più indietro possibile il quadro strumenti, come se fosse una naturale continuazione della prospettiva stradale, il rischio però che la corona dello sterzo vi blocchi la visuale è molto alta. È capitato a noi, che non siamo altissimi, ma anche ad altri colleghi, una soluzione di design che probabilmente andava pensata meglio.

È davvero fastidioso non riuscire a vedere alcune informazioni essenziali per la marcia, come la velocità impostata tramite Cruise Control; si è magari costretti a spostarsi per vedere bene e questo può aumentare il rischio di distrazione. Apprezziamo lo sforzo di proporre al mercato qualcosa di totalmente nuovo sul fronte del design, a questo punto però si poteva optare per un volante differente, magari più compatto e tagliato nella parte superiore, come abbiamo già visto - solo per fare qualche esempio - su Audi e Peugeot.

A questo piccolo problema di design, che però in molti casi diventa soggettivo, si aggiunge un altro dettaglio che secondo noi è abbastanza negativo: la ricarica in AC è ferma a 7 kW, il che significa che per una ricarica completa occorrono più di 7 ore di connessione. Subaru avrebbe dovuto spingersi almeno a 11 kW e mettersi in linea con il resto del mercato, a 22 kW avremmo addirittura applaudito, del resto sono proprio le colonnine AC fra gli 11 e i 22 kW quelle più diffuse sul suolo italiano (in quanto tempo si ricarica un'auto elettrica?). Per i lunghi viaggi invece nessun problema, visto che in DC la Solterra ricarica fino a 150 kW.



La Solterra si guida (quasi) da sola

Sul fronte della Guida Autonoma invece non abbiamo nulla da recriminare alla Solterra. La rinnovata suite oggi si chiama Subaru Safety Sense e ora sfrutta una telecamera sul parabrezza e un radar a onde millimetriche, fondamentale per aumentare la sicurezza.

Le funzioni sono numerose e funzionano molto bene, seppur la nostra prova sia stata abbastanza breve. Il Cruise Control dinamico controlla con attenzione la presenza di altri veicoli davanti a noi, solo in un paio di casi la frenata è risultata un po' più brusca del dovuto ma nulla di trascendentale, il Lane Tracing Assist inoltre aiuta a mantenere l'auto al centro della corsia anche in curva, mentre il Proactive Driving Assist aiuta a frenare oppure ad aggirare un ostacolo improvviso come un pedone o un ciclista. La Solterra può anche leggere i segnali stradali, supportarvi in fase di parcheggio, controllare per voi l'angolo cieco (anche in fase di parcheggio, mentre state per uscire dal veicolo) e mostravi una visuale dall'alto a 360 gradi. La telecamera frontale della Guida Autonoma può aiutarvi anche nel fuoristrada, mostrandovi lo spazio davanti all'auto quando magari siete troppo inclinati per vedere cosa c'è al di là del parabrezza. Per completare il carico tecnologico, la Solterra è anche capace di connettersi all'app Subaru Care, tramite la quale controllare l'autonomia residua, il clima, lo stato della ricarica, il blocco/sblocco remoto delle portiere, localizzare la vettura su una mappa e rivedere i dati del nostro ultimo viaggio.



La Subaru Solterra listino alla mano

Subaru ha deciso di portare in Italia soltanto due allestimenti, così da semplificare la fase di scelta. Il punto di partenza è la Solterra 4E-xperience con cerchi da 18" e un prezzo che parte da 59.900 euro. È di sicuro la Solterra più versatile, con più autonomia grazie ai cerchi da 18", cerchi che possono anche contribuire ad aumentare la stabilità su fango e neve.

È insomma la Solterra più avventurosa della gamma, mentre la più tecnologica e confortevole è la Solterra 4E-xperience+ a partire da 63.900 euro. In questo caso i cerchi sono da 20", inoltre a tutto il ricco pacchetto di partenza si aggiunge il tetto panoramico, i sedili in pelle sintetica, l'audio premium Harman Kardon, il sistema di memorizzazione della posizione del sedile, volante e sedili posteriori riscaldati e un wireless charger per lo smartphone.



Sono prezzi che hanno un certo peso, la Subaru Solterra però è a oggi l'unica auto elettrica capace di affrontare percorsi offroad grazie alla tecnologia X-MODE e ai sistemi di assistenza Grip Control, che gestiscono ogni situazione in assoluta autonomia.

Subaru è riuscita non solo a trasferire il suo DNA avventuroso su un veicolo 100% elettrico, anche a presentare al mercato qualcosa di nuovo, che si distingue per diversi aspetti. Il tutto celebrando sia il Sole, stella indispensabile per la vita, che la Terra, il pianeta che in questo momento siamo chiamati a proteggere. Viaggiare a zero emissioni può essere un primo grande passo per la causa...