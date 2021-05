NIU NQi GTS alla prova: Pro e Contro dello scooter elettrico hi-tech

Dopo qualche anno di profondo scetticismo da parte del grande pubblico, il mondo degli scooter elettrici (e così delle moto a zero emissioni) sta vivendo un suo particolarissimo boom nel nostro Paese. Lo si deve di certo a tecnologie e veicoli sempre migliori e agli attuali incentivi statali, che ci permettono di acquistare un nuovo scooter green con il 40% di sconto rottamando un mezzo inquinante di pari categoria oppure del 30% senza rottamare nulla. Perfettamente compatibili con gli sconti governativi anche i prodotti NIU, ormai punto di riferimento nel campo degli scooter elettrici. Uno dei modelli più interessanti dell'attuale gamma è di sicuro il NIU NQi GTS, che si presenta come un simil 125 cc, 70 km/h di velocità massima (che in realtà sono 75 km/h) e una grande autonomia a nostra disposizione. Com'è andata la prova di questo veicolo particolarmente tecnologico?



Uno scooter elettrico hi-tech

Sul fronte del design abbiamo a che fare con uno scooter abbastanza classico, dall'aspetto pulito e semplice. Fiore all'occhiello dell'offerta sono probabilmente i fari Smart LED all'interno del tradizionale cerchio NIU, che offrono sia luce abbagliante che anabbagliante, assieme al manubrio - che offre un eccellente schermo LCD a colori. È uno dei più ampi della sua categoria e ci permette di vedere in modo chiaro tutte le principali info di marcia, dalla velocità istantanea al funzionamento dei servizi di localizzazione via GPS e cloud, anche se forse la superficie poteva essere trattata per essere un tantino meno riflettente. La sella è abbastanza ampia per ospitare comodamente due persone, inoltre troviamo anche comodi supporti per i piedi del passeggero che possono essere richiusi per non essere d'intralcio. Accanto allo slot della chiave abbiamo anche una presa USB A per ricaricare eventualmente il nostro smartphone, un mini bauletto aperto nel quale poggiare piccoli oggetti (come le chiavi di casa o gli occhiali) e un comodo gancio per attaccare una borsa o uno zaino. Dal punto di vista degli spazi, non abbiamo molto altro purtroppo: le due batterie occupano infatti tutti i vani a disposizione. Abbiamo una batteria posta all'interno della pedana e una seconda nel sottosella.

Lo scooter può funzionare anche con una batteria sola, tuttavia sotto la sella non c'è comunque tantissimo spazio e non siamo riusciti a conservare neppure il nostro casco jet, possiamo dunque affermare senza grandi dubbi che l'acquisto di un baule accessorio è praticamente obbligato per avere una maggiore comodità d'utilizzo. Altro piccolo aspetto negativo è sicuramente il peso: il NIU NQi GTS arriva a pesare 113 kg con entrambe le batterie installate, l'agilità dunque è un pizzico limitata. Ci vorrà un po' di allenamento per gestire lo scooter al meglio, non è un caso del resto che la stessa NIU offra a listino anche modelli più pratici e leggeri come gli UQi (solo "50 cc" però). Il peso dell'NQi GTS svanisce però quando si dà fondo alla potenza dell'ottimo motore Bosch da 3 kW e 4,2 CV.



Uno scooter in linea con i 125 cc a benzina

La dinamica di guida con doppia batteria è eccellente, lo scatto è brioso sia in modalità Dynamic che Sport, anche se quest'ultima ovviamente ci concede maggiore potenza. Al di là della modalità E-Save, che limita la velocità a 25 km/h per farci risparmiare batteria in situazioni di emergenza, la Dynamic è perfetta per circolare in città, limitando la velocità a 45 km/h e ottimizzando l'autonomia. Per ottenere il massimo invece abbiamo per l'appunto la modalità Sport, con lo scooter che diventa un simil 125 cc in tutto e per tutto e raggiunge i 70 km/h, con uno scatto elettrico leggermente più marcato. Buono anche l'impianto frenante gestito elettronicamente, con i due dischi che funzionano insieme anche se si usa una sola mano - anche se la frenata diventa più energica frenando con entrambe le mani. Nonostante il brio del motore Bosch, NIU ha implementato una manopola dell'acceleratore davvero ben calibrata, con la quale gestire anche piccoli passaggi a 2-3 km/h per manovrare lo scooter senza sforzo.

L'elettronica del resto è il vero fiore all'occhiello dell'offerta NIU, uno dei grandi motivi per cui scegliere un modello di questo genere: l'NQi GTS è dotato di Cruise Control, ha il GPS per il monitoraggio remoto, sa recuperare l'energia in fase di frenata e quando lasciamo l'acceleratore sa "veleggiare" alla grande con l'Eco Mode, che non ci fa consumare ulteriore energia. Le due batterie inoltre si scaricano e ricaricano in parallelo, così che la vita di entrambe sia preservata sul lungo periodo. Forse l'unica cosa che manca sul display è una stima dei chilometri restanti, abbiamo solo la percentuale di batteria restante, vi assicuriamo però che l'autonomia su questo preciso modello sarà l'ultimo dei vostri problemi.



Ottima autonomia

Utilizzando la modalità Sport e senza mai risparmiarci, ovvero scattando a ogni semaforo e percorrendo anche diversi tratti ad alta percorrenza a 70 km/h, siamo riusciti a fare 50 km con il 50% di energia disponibile utilizzando entrambe le batterie. In Dynamic si può puntare ai 115 km senza grossi problemi, e questo significa due cose: che se percorriamo pochi km al giorno non abbiamo la necessità di ricaricare lo scooter ogni sera, oppure che possiamo percorrere fino a 110 km al giorno senza avere la minima ansia da autonomia. La ricarica inoltre è alquanto semplice e veloce. Possiamo ricaricare il nostro NIU NQi GTS in due modi differenti: direttamente tramite lo scooter, in un box o in un garage, oppure comodamente a casa portando con noi le singole batterie. Avendo questo modello due batterie, la ricarica più semplice è direttamente in box: il caricatore in dotazione può connettersi al sottosella dello scooter e ricaricare le due batterie contemporaneamente. Trasportare due batterie a casa invece è molto più scomodo, anche se potete sempre caricarne una alla volta; di certo se avete intenzione di ricaricare dentro casa, trasportando a mano gli accumulatori, probabilmente è meglio optare per un modello con singola batteria.



Ogni batteria pesa 11 kg e alla fine l'impressione è di trasportare una cassa d'acqua con bottiglie da 2 litri, assolutamente fattibile. Grazie al caricatore NIU la ricarica di ogni batteria è possibile in circa 3 ore (oppure 5,5 ore in combo), anche se il caricatore non è proprio "portatile" ed è anche dotato di ventola per il raffreddamento, dunque attenzione se avete intenzione di ricaricare la batteria durante la notte nella stanza dove dormite... meglio optare per un posto differente.

Quando le batterie sono connesse al veicolo, è anche possibile sfruttare la funzione di antifurto sonoro, molto comoda soprattutto per lasciare lo scooter qualche minuto durante qualche commissione. Se qualcuno lo tocca o tenta di spostarlo, parte un fastidioso suono d'allarme in grado di attirare l'attenzione dei passanti, anche se il volume non è clamoroso. Qualora qualcosa dovesse comunque andare storto, il GPS integrato può aiutarvi a ritrovare lo scooter grazie all'app mobile di NIU, davvero un plus di valore che molta concorrenza non garantisce - e che NIU invece offre di serie su tutti i suoi modelli. Arriviamo così a tirare le somme.



Il NIU NQi GTS secondo noi

Bisogna riconoscere che il design non è il migliore che possiate trovare in circolazione (anche se la cosa è soggettiva), il carico tecnologico di questo NQi GTS però fa passare tutto in secondo piano. È uno scooter creato appositamente per gli utenti più geek che non vogliono inquinare, e che soprattutto non vogliono più spendere denaro in carburante in ambito cittadino. Ricaricare le batterie NIU è davvero semplice, con questo modello a doppio accumulatore però consigliamo di sicuro l'utilizzo in box o garage (o comunque uno spazio privato dotato di normale presa domestica, non sono necessari adattatori strani, wallbox o altro). Inoltre la potenza erogata dal motore Bosch è perfettamente in linea con i migliori scooter 125 cc del momento, la differenza è che la guida si svolge in maniera del tutto silenziosa e a zero emissioni. Bosch ha creato un propulsore che non emette fastidiosi sibili e l'esperienza di guida è davvero ottima, soprattutto in modalità Sport che non pone freni alla potenza. Le ampie ruote da 14 pollici restituiscono poi un ottimo senso di stabilità, le abbiamo messe alla prova su buche, rotaie del tram, il pavé dissestato di Milano e non abbiamo avuto alcun problema. Gli ammortizzatori non sono di altissima fascia ma fanno il loro dovere, chiaramente sul pavé le vibrazioni ci sono eccome, la guida resta in ogni caso morbida e fluida, l'NQi GTS è un vero animale urbano che non teme ostacoli.

Certo il peso di 113 kg si fa sentire e soprattutto i primi tempi la guida potrebbe sembrarvi poco agile, con il tempo però ci si abitua. Circolare con una sola batteria migliora leggermente le cose, in questo caso però l'autonomia scende, la velocità non va oltre i 45 km/h e non si può più impostare la modalità Sport. Se dunque avete intenzione di sfruttarlo come 50 cc vi conviene direttamente andare su modelli inferiori. Del resto anche a singola batteria il sottosella non è comunque sufficiente a ospitare il vostro casco, a meno che non sia davvero un modello ultra compatto, l'acquisto di un baule accessorio è dunque d'obbligo. Arriviamo così a parlare dei prezzi: l'NQi GTS Standard Range (doppia batteria ma con 80-90 km di autonomia) è venduto in Italia a partire da 2.419 euro con Ecobonus 40%, altrimenti 2.714 con Ecobonus 30%. La variante Extended Range (con doppia batteria e 105-115 km di autonomia) parte da 3.158 euro con Ecobonus 40%, 3.544 euro con Ecobonus 30%. Un modello che consigliamo a chi percorre molti chilometri ogni giorno oppure a chi non vuole ricaricare tutte le sere, ma che comunque vuole contare su un prodotto 125 cc equivalente che possa superare agilmente anche tratti di strada ad alta percorrenza. In alternativa NIU ha anche altre soluzioni più economiche, l'NIU NQi Sport è simile al GTS ma si ferma a 45 km/h e può comunque portarvi ovunque grazie ai suoi (fino a) 70 km di autonomia. Questa però è un'altra storia...