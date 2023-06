Nella natura selvaggia con il Ford Bronco: guidiamo la leggenda Made in USA

Siamo nell'agosto del 1965. Negli Stati Uniti si respira un clima frizzante, i Beatles hanno appena suonato per la prima volta nella loro storia all'interno di uno stadio, lo Shea Stadium di New York City, e neppure le notizie provenienti dal fronte della Guerra in Vietnam frenano la voglia di libertà dei cittadini statunitensi, che dalla Costa Ovest a quella Est si muovono a bordo di vetture come l'International Harvester Scout oppure la Jeep CJ-5.

Per Ford si aprono così le porte per lanciare il veicolo giusto nel momento giusto, un modello destinato a diventare leggenda, talvolta anche per fatti di cronaca di caratura internazionale (pensate a O.J. Simpson...): pensiamo al Ford Bronco, un'icona profondamente americana che oggi, nel 2023, sbarca per la prima volta in Europa in via ufficiale dopo 58 anni di servizio. Con non poca emozione ci siamo messi alla guida del colosso Made in USA e siamo partiti per un'avventura fatta di fango, pietre, terra, acqua, dossi, buche e salite.



335 CV e tanta tecnologia sul Ford Bronco

Come ormai saprete, Ford ha deciso di cambiare pelle e tornare alle proprie origini. Presto l'ovale blu non venderà più auto di piccole dimensioni come la Fiesta o la Focus, ci saranno sempre meno differenze fra il mercato statunitense e quello europeo, con sempre più vetture muscolose a disposizione degli appassionati. Il Ford Bronco è l'emblema di questo cambiamento: parliamo di un fuoristrada puro che non è mai stato commercializzato nel vecchio continente perché considerato eccessivo per le nostre strade, ora però potremo metterci alla guida della leggenda - a patto ovviamente di dare un minimo di fondo al nostro conto in banca.

Al prezzo però arriveremo: la storia del Bronco affonda le proprie radici principalmente nelle emozioni e nel senso di libertà di poter fare, una volta a bordo, letteralmente qualsiasi cosa. Tutto questo diventa possibile grazie a un motore EcoBoost benzina V6 da 2.7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia. Pur essendo una vettura massiccia, basta affondare il piede sul pedale destro per sentire il motore ruggire: l'accelerazione su strada permette di coprire lo 0-100 km/h in 6,7 secondi (2WD), quando invece ci si avventura nella natura più selvaggia si hanno a disposizione le quattro ruote motrici sia Low (4L) che High (4H), insomma sono presenti le classiche marce ridotte per i passaggi più complicati. Bronco offre anche fino a 7 modalità di guida già preconfigurate, alcune di queste già pensate per l'offroad, e un cambio automatico a 10 rapporti.

Il Ford Bronco però non è un banale SUV come tanti altri, lo ripeteremo spesso in questo articolo: è un fuoristrada puro e crudo a cui si possono sganciare le portiere e rimuovere il tetto. Le sospensioni sono state create per le alte prestazioni con la tecnologia HOSS, inoltre un sistema di telecamere a 360 gradi ci permette di avere tutto sotto controllo. Quando si attivano le quattro ruote motrici abbiamo anche la possibilità di visualizzare il terreno di fronte alla vettura grazie a una telecamera dedicata, con il Bronco che ha un angolo di attacco fino a 40,6 gradi, un angolo di uscita fino a 33,3 gradi e resiste a 800 mm di guado.



Fiero figlio del Michigan

Concepito, sviluppato e prodotto fieramente in Michigan, come recita una placca posta all'interno dell'abitacolo, il Ford Bronco arriva in Europa con due versioni speciali: Outer Banks è dedicata soprattutto a chi vuole il giusto mix di avventura e comfort, mentre gli appassionati più estremi possono affidarsi al Badlands, potenziato (non lato motore però), spartano e senza alcun timore di essere maltrattato.

Per adattarsi a ogni condizione di guida il fuoristrada americano è stato costruito su un telaio a longheroni in acciaio ad alta resistenza con sette traverse, con le sospensioni che possono contare su un'escursione fino a 261 mm. Il Bronco Badlands è inoltre dotato di ammortizzatori Bilstein con serbatoio ausiliario esterno di serie, che favorisce il raffreddamento in caso di necessità. Che siate esperti oppure neofiti del fuoristrada, il Bronco è comunque in grado di aiutarvi costantemente grazie a un Trail Toolbox pieno di tecnologie all'avanguardia. Pensiamo ad esempio al sistema Trail Control che, al pari di un qualsiasi Cruise Control, è in grado di mantenere una velocità di crociera stabile ma in condizioni più estreme, fino a 31 km/h sulle quattro ruote motrici. Il Trail Turn Assist invece utilizza il controllo dinamico della trazione basato sui freni per ridurre il raggio di sterzata fino al 40%, permettendoci così di girare il mezzo anche in spazi angusti. Con il Trail One-Pedal Drive possiamo poi utilizzare solo il pedale dell'acceleratore per gestire il mezzo, mentre con le tecnologie AdvanceTrac con Roll Stability Control e Trailer Sway Control possiamo viaggiare alla massima sicurezza anche in caso di traino.

La tecnologia del Bronco ovviamente non si ferma alle capacità di marcia: a bordo abbiamo la possibilità di usare il sistema operativo SYNC 4 di Ford con opzioni avanzate di infotainment e Apple CarPlay e Android Auto che possono essere collegati wireless. A completare il comfort troviamo infine un impianto audio B&B Premium Sound System di ottima qualità, che nel corso del nostro viaggio ci ha permesso di ascoltare con gusto una playlist dal DNA profondamente americano - per entrare nel mood Bronco a 360 gradi.



Un'inarrestabile capra di montagna

Come si viaggia dunque a bordo del nuovo Ford Bronco? Su strade urbane, extraurbane e autostrada il comfort è sicuramente molto alto e in linea con altri veicoli Ford della linea "civile", non fuoristrada. Il potente motore EcoBoost V6 si fa sentire ogni qualvolta schiacciamo in maniera decisa il pedale dell'acceleratore e, nonostante la stazza del veicolo, effettuare sorpassi è facile e godurioso.

Se vogliamo, l'ottimo motore Ford ha un solo problema, anche se per molti non sarà così: è un benzina V6 che nel corso della nostra avventura ha consumato mediamente quasi 15 litri di carburante per 100 km. Parliamo di 6,6 km al litro, di una spesa di 27 euro per percorrere 100 km (calcolando il prezzo della benzina a 1,799 euro/litro), possiamo però immaginare che per chi acquisti un Bronco tutto questo sia un fattore poco rilevante. Lato consumi un motore diesel avrebbe sicuramente aiutato a contenere i costi di esercizio ma rispettiamo la scelta Ford - che ormai tratta sempre meno il gasolio. Visto che siamo facendo le pulci al bestione americano, dobbiamo segnalare anche una scarsa insonorizzazione all'interno dell'abitacolo: come anticipato sopra, il tetto - formato da robusti pannelli plasticosi - è perfettamente rimovibile, i vari meccanismi che lo tengono in posizione sono ovviamente terreno fertile per gli spifferi, che si fanno sentire soprattutto quando viaggiate in autostrada. L'habitat naturale del Bronco però è la natura, nei boschi potrebbe venirvi subito voglia di rimuovere il tetto o smontare le portiere, per buona pace degli spifferi.

Messo alla prova su un circuito offroad, il Bronco ha saputo regalare emozioni e soddisfazioni, affrontando passaggi complicati e salite ripide con l'aggravante del fango. Nella natura abbiamo potuto testare a dovere alcune innovazioni tecnologiche come il Trail Turn Assist, che bloccando una ruota interna quasi ci permette di girare su noi stessi, o il Trail Control, che ci ha permesso di scendere e salire in maniera controllata in diversi punti. Il Bronco è una vera capra di montagna, e il riferimento non è casuale: il fuoristrada si è guadagnato l'appellativo di "G.O.A.T" (Goes Over Any Type of Terrain), acronimo che in inglese potrebbe effettivamente ricordare anche la parola "capra".

Certo tutto questo ben di Dio ha un prezzo: il Ford Bronco più accessibile è l'Outer Banks, che in Italia costa 77.000 euro, mentre il Badlands si può avere a 81.000 euro. Prezzi sicuramente non accessibili a tutti, del resto il Bronco non è una vettura adatta a chiunque: è un modello leggendario che parla soprattutto al cuore degli appassionati più puri, che da quest'anno possono ordinare il fuoristrada direttamente online o presso qualsiasi concessionaria Ford, senza giri strani e sotterfugi per averlo d'importazione dagli Stati Uniti.



Qualcuno ha avvistato un Ranger Raptor

Ciliegina sulla torta di una giornata passata nella natura è stata la possibilità di effettuare un circuito offroad a bordo di un nuovissimo Ford Ranger Raptor 2023, dotato questa volta di un motore EcoBoost V6 Twin-turbo da 3.0 litri, sempre a benzina. Con il Raptor non abbiamo affrontato il percorso tecnico del Bronco, al contrario abbiamo inserito la modalità di guida Baja e corso lungo un tracciato vario, superando piccoli torrenti e curve a gomito. Ci siamo ritrovati a guidare una vera furia, per un istante ci è sembrato di essere all'interno di un Forza Horizon qualsiasi, con il Ranger Raptor che si è dimostrato non solo inarrestabile, anche veloce nello smarcarsi dagli ostacoli.

È chiaramente un prodotto differente dal Bronco, è un pick-up pensato per le terre selvagge, dall'animo più spensierato e aggressivo nonostante qualche cavallo in meno del fratello (292 CV), che qualsiasi amante dello sterrato dovrebbe provare. Un percorso durato pochi minuti non ci permette ovviamente di parlare in maniera più approfondita della vettura ma signori, che divertimento! Il Ford Ranger Raptor 2023 con motore 3.0 EcoBoost V6 si può avere in Italia a 81.133 euro, alla pari del Bronco Badlands; a listino esiste anche una variante con motore 2.0 EcoBlue da 210 CV da 78.083,30 euro.