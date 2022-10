Mercedes Classe C 300e: la prova della ibrida plug-in maratoneta

Se siete sempre stati sostenitori del fatto che le tecnologie di elettrificazione non fossero adatte ai lunghi viaggi, beh è probabile che dobbiate iniziare a cambiare idea: l'ultima generazione di Mercedes-Benz Classe C è arrivata in configurazione Plug-in Hybrid e porta in dote una batteria da ben 25,4 kW/h - per oltre 100 km di autonomia - e un motore 2.0 benzina turbo da 204 CV, per una percorrenza totale stimata di oltre 850 km totali.

La station wagon executive, che porta la denominazione di C 300e, è una vera e propria long runner concepita sia per chi compie lunghi tragitti, grazie al range straordinario che offre la doppia propulsione, sia per chi intende utilizzare la vettura come daily commuter a zero emissioni.

Abbiamo provato la baby Classe E per un paio di settimane, dopo l'esperienza vissuta in precedenza con la sorella C 300d sedan (la prova della Mercedes-Benz Classe C 300d) non possiamo che riconfermare la bontà di questo progetto.



Design raffinato ma sportivo per la Mercedes-Benz C 300e

La 5a generazione della station wagon segmento D di Mercedes-Benz si presenta ai nostri occhi con un aspetto estremamente famigliare, i designer infatti hanno scelto di non discostarsi dalle linee iconiche di questo modello, preferendo un look in chiave moderna che però strizza l'occhio al passato.



Le forme sono morbide ed eleganti ma allo stesso tempo suggeriscono un'anima sportiveggiante grazie alle spiccate nervature sul cofano e alle bombature delle minigonne

Frontalmente spicca la calandra con trama a stella a tre punte (firma del pacchetto estetico AMG Line), mentre il posteriore ha un aspetto meno aggressivo anche se non mancano dettagli accattivanti come prese d'aria ed estrattore. I gruppi ottici comprendono fari Full LED con tecnologia Matrix davanti e dietro ma optional ci sono anche gli stupendi Digital Light che abbiamo provato su C 300d Mild Hybrid. Gli interni sono quelli che più hanno giovato del salto di generazione, il tunnel centrale infatti ha uno stile completamente nuovo e viene dominato da un imponente schermo touch da 11,9 pollici posizionato verticalmente da cui è possibile accedere a tutte le impostazioni della vettura, comprese le Driving Mode.



L'assistente è l'ormai insostituibile MBUX con "Hey, Mercedes" che troviamo su tutti i modelli della gamma Mercedes-Benz, tra le IA meglio sviluppate sul mercato per uso automotive, infatti consente di non premere praticamente mai i pulsanti e di gestire tutto tramite comandi vocali.

Dietro al volante a 5 razze con comandi a sfioramento - non comodissimi secondo noi - si nasconde un quadro strumenti digitale da ben 12,3 pollici completamente personalizzabile e ricco di funzioni. Ci è piaciuto particolarmente il display in versione "Discreto", dove tutte le informazioni a schermo vengono nascoste e compare invece solo ciò che serve per la marcia.

Come ci si aspetterebbe da una vettura del brand di Stoccarda i materiali sono di ottima qualità, pochissime infatti sono le plastiche rigide e per di più sono collocate nella parte bassa del cruscotto mentre tutta la parte alta è foderata in pelle con cuciture a contrasto.

Gli inserti con fantasia a scelta del cliente riempiono molto spazio sulla plancia, noi consigliamo la finitura in legno opaca a pori aperti dato che le restanti opzioni in plastica lucida si sporcano e si graffiano facilmente.

Non manca poi la classica illuminazione ambientale con luci soffuse, optional richiestissimo dai clienti, che regala piacevoli giochi di luce ed è in grado di modificarsi in base alle Driving Mode impostate dall'utente.



Morbida ma tanta grinta sotto al cofano

Lunga 4,75 m, larga 1,82 m e alta 1,45 m, questa station wagon è cresciuta rispetto al passato, il passo di ben 2,87 metri garantisce spazio extra per le ginocchia ai passeggeri posteriori, tuttavia per la variante PHEV si perde un po' di volumetria del bagagliaio che passa da 490 litri a 360. Tolto questo inconveniente però la C 300e è in grado comunque di offrire ben 1.375 litri con i sedili abbattuti.



Ovviamente l'innesto di un motore elettrico e di una grossa batteria da 25,4 kW/h hanno portato - oltre a 129 CV elettrici extra - anche un considerevole aumento di peso, la Classe C alla spina infatti ferma l'ago della bilancia a quota 2.074 kg (a secco) ma tutto sommato la dinamica di guida non ne risente troppo.

Di solito consigliamo ai nostri lettori di non aggiungere come optional gli assetti sportivi su auto "normali", dato che spesso e volentieri questi equipaggiamenti snaturano il comportamento dei veicoli che non sono nati per la guida dinamica, uccidendo il più delle volte la parte essenziale di comfort.

Con 313 CV complessivi, 550 Nm di coppia e un'accelerazione da 0-100 in appena 6,1 secondi la C 300e sicuramente avrebbe i numeri per farci divertire tra le curve, infatti in precedenza già avevamo apprezzato e lodato l'ottimo comportamento di questo modello in variante gasolio.



Purtroppo però Mercedes ha deciso in questo caso di non rendere disponibile un pacchetto più aggressivo, così come i cerchioni da 19 pollici con spalla bassa, preferendo infatti impostare la dinamica di guida su "tutto comfort" con il risultato di avere un assetto morbidissimo in grado di assorbire buche e dossi ma che va un po' in crisi durante la guida più spinta.

In modalità Sport il 2.0 turbo da 204 CV ha un buon tiro che viene spalmato su tutto l'arco del contagiri, mentre la parte elettrica entra in supporto di quella endotermica aggiungendo un boost in grado di spingere l'auto oltre i 240 km/h.

Dietro al carattere pepato però si nasconde una vettura macina chilometri con numeri davvero impressionanti: con 50 litri di serbatoio e una media di 15 km/l con la sola parte termica si superano i 750 km di percorrenza in autostrada ma se ci aggiungiamo anche l'energia fornita dall'accumulatore e utilizziamo la modalità Hybrid ecco che i consumi vengono abbattuti fino a 3 km/l ed è possibile percorrere più di 850 km con un pieno combinato.

Grazie al sistema di ricarica rapida a 50 kW poi ci si libera dell'ansia, dato che alla colonnina è possibile andare dallo 0 al 100% in appena 40 minuti, ma se preferite la spina "classica" nessun problema: in una notte si raggiunge tranquillamente l'80% di carica anche con la shuko.

Ottimo anche il sistema di rigenerazione dell'energia: ci sono 3 livelli disponibili impostabili dalle palette dietro al volante e si arriva quasi a una guida one-pedal, l'unico difetto è che questo impianto rende vuota la prima parte di escursione del pedale sinistro e spugnosa la parte finale. Bisogna prenderci la mano.



Prezzi e allestimenti della C 300e

La Mercedes Benz C 300e è la punta dell'iceberg delle Classe C ed è il modello che si posiziona come prezzo di poco al di sotto della C43 AMG. Il prezzo iniziale è di 65.800 euro e si possono scegliere 5 versioni partendo dalla Sport, entry level, fino alla Premium Pro che per 8.540 euro in più comprende quasi tutti gli optional oltre alla garanzia batteria fino a 100.000 km o 72 mesi.

Nel nostro caso abbiamo potuto provare una vettura con pacchetto Premium Plus in colore optional Blu Sodalite (988 euro), tetto scorrevole (1.732 euro), interni in grigio neva (732 euro), inserti in frassino lucido (414 euro), Head-Up Display (1.207 euro), Sound System Burmester (1.256 euro) e pacchetto ADAS Plus (2.415 euro).

Il prezzo finale si ferma a 81.000 euro e riteniamo che una vettura di questo livello possa effettivamente valere la cifra richiesta, infatti al momento sul mercato davvero pochissime vetture PHEV possono vantare di una versatilità e di un range totale come quello della C 300e.

Per chi, come noi, è abituato a percorrere quotidianamente intorno ai 50-60 km ma ogni tanto ha la necessità di compiere spostamenti più importanti questo modello potrebbe risultare l'ideale, grazie alla modalità Battery Hold poi è possibile gestire la carica dell'accumulatore in modo da preservare l'energia solamente negli spostamenti urbani e non ricorrere mai al motore a benzina.