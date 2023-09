Mercedes Classe A 180d 2023: proviamo la berlina premium più amata

La Mercedes Classe A è una delle berline premium tedesche più amate dagli italiani e dopo il suo totale rilancio nel 2012 con la terza serie W176 - prima, ricordiamo, era una monovolume - siamo arrivati al 2023 con il "refresh", non solo estetico, della quarta generazione W177.

Tante le novità, a partire dall'ingresso delle motorizzazioni elettrificate (anche plug-in hybrid) fino al rinnovo degli interni, ma in questo test drive vogliamo parlarvi della motorizzazione più apprezzata dai clienti del nostro Paese per via delle sue doti da instancabile macina-chilometri: la nuova A 180d.

Sparisce il propulsore 1.5 diesel Renault e compare invece un 2.0 diesel da 116 CV 100% prodotto da Mercedes-Benz in grado di sfondare la barriera dei 20 km/l con una semplicità disarmante. Ecco com'è andata!



Qualche ritocco per una sportività accentuata sulla nuova Classe A

Guardando con occhio disattento le differenze rispetto alla W177 pre-restyling non sembrano molte, soprattutto nella zona dei gruppi ottici frontali però si possono notare facilmente i primi ritocchi estetici: questi ultimi infatti, sia nella variante entry-level sia nei Multibeam LED adattivi, hanno un aspetto decisamente più tagliente, presentando una firma luminosa inconfondibile che richiama a gran voce il family feeling delle sorellone CLS e AMG SL.



C'è poi la nuova griglia anteriore che ottiene un look rinnovato, anch'esso più simile nelle linee ai modelli Classe C, E e CLS. In generale tutto il paraurti ha un look più affilato, pulito e ridimensionato e ciò lo si vede soprattutto nel pacchetto AMG Line dove compaiono delle discrete prese d'aria che riportano alle versioni A 35 AMG e A 45S AMG.

Pochi e discreti invece i cambiamenti della parte posteriore, concentrati quasi principalmente sui fari che presentano un disegno interno più razionalizzato. All'interno della nuova Classe A i cambiamenti invece sono notevoli: già dalla versione di base sono inclusi di serie il display centrale da 10,25 pollici con cruscotto digitale da 7 pollici dietro al volante, con la possibilità di portarlo a 10,25 pollici tramite supplemento. Ottima anche la connettività wireless ad Apple CarPlay e Android Auto, anche se purtroppo è a pagamento (366 euro).

Esattamente come per il modello pre-restyling gli interni si distinguono per un'eleganza moderna e un utilizzo accattivante della tecnologia, l'abitacolo infatti è stato progettato con una combinazione di materiali di alta qualità, finiture raffinate e una disposizione funzionale degli elementi.



Il focus in abitacolo è rappresentato dal sistema MBUX nel suo ultimo upgrade con conseguente aggiornamento dell'assistente vocale "Hey Mercedes". Le risposte ora sono molto più precise e mirate, è inclusa anche la funzione TourGuide in grado di fornire descrizioni dei luoghi di interesse durante un viaggio, ma al momento è disponibile solo in Germania.

Menzione d'onore per i sedili, ergonomici e contenitivi ma allo stesso tempo davvero confortevoli anche per viaggi di oltre 4 ore; sono disponibili in una gamma di materiali di rivestimento che comprende tessuto di ottima qualità, pelle e Alcantara.



Immancabile poi l'illuminazione ambientale, vero e proprio autografo delle Mercedes moderne, che integra con sottili strisce di luci LED i vari punti strategici dell'abitacolo, creando un'atmosfera sofisticata e regolabile a seconda delle preferenze dell'utente. Nella media invece lo spazio di carico: con le sedute rialzate si hanno fino a 355 litri disponibili sulla A 180d, ma aumentano a più di 1.000 litri con la panca posteriore abbattuta.



Assetto sportivo e consumi bassissimi

Come vi abbiamo anticipato inizialmente, alzando il cofano della nuova A 180d 2023 non troviamo più il precedente motore turbodiesel da 1.5 litri di derivazione Renault - propulsore che tra l'altro è sempre stato ingiustamente criticato dai non addetti ai lavori, nonostante le ottime performance sui consumi - ma il nuovo motore da 2 litri sviluppato internamente dalla casa di Stoccarda.



I numeri da soli aiutano a capire il carattere di questa unità termica: quattro cilindri turbodiesel con 116 CV ma con una corposa coppia di 280 Nm a cui viene abbinato un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Questi valori, nonostante l'aspetto estetico possa ingannare, non sono sicuramente quelli di una sportiva, tuttavia sono molto più utili per portare la soglia dei consumi a livelli impressionanti durante una economy run: parliamo di numeri inferiori ai 4 litri per 100 km, ovvero oltre i 30 km/l. In condizioni normali invece le percorrenze restano comunque da medaglia d'oro: in autostrada, a velocità di codice, si viaggia a una media di 5 litri per 100 km, in urbano sui 6,5 litri per 100 km e in extraurbano, veleggiando, si torna su valori sotto ai 5 l/100 km.

La coppia è costante e spalmata su tutto il contagiri, questo aiuta la A 180d ad avere sempre un ottimo spunto durante le accelerazioni anche se il peso di oltre 1.500 kg e i pochi cavalli a disposizione non la rendono proprio un missile - vista la velocità massima 202 km/h e uno 0-100 coperto in 9,7 secondi.



Il cambio 8G-DCT - unica opzione in Italia per questa motorizzazione - è uno dei migliori che abbiamo mai provato su questo segmento, infatti è preciso, impercettibile nelle cambiate e sempre pronto a inserire il rapporto migliore per favorire l'efficienza. Difficilmente potete trovare di meglio sul mercato.

Vogliamo invece aprire una breve parentesi per comfort e assistenza alla guida. La nuova Classe A 180d è estremamente silenziosa e confortevole ma con il pacchetto AMG Line l'assetto viene ribassato di 15 mm - scegliendo poi l'optional RIDE CONTROL AMG è possibile anche irrigidirlo con i vari driving mode disponibili - e secondo noi questo rovina un po' l'esperienza di guida. Con questa configurazione l'auto ha un'altezza da terra davvero ridotta e ci si ritrova spesso a grattare il fondo del paraurti su dossi e rampe. Ne vale davvero la pena su un'auto da 116 CV? Secondo noi no.

C'è poi la questione degli ADAS: la vettura che abbiamo provato, equipaggiata con pacchetto AMG LINE Plus, comprende un lunga lista di assistenti alla guida ma alcuni di questi - come il sistema anti-collisione PRE-SAFE - ci hanno creato più di qualche noia. Ottima l'integrazione della tecnologia, forse però andrebbero tarati meglio alcuni parametri in modo che siano meno invadenti.



Prezzi e allestimenti della nuova Classe A 2023

Assetto sportivo a parte, è impossibile non ammettere che la Classe A 180d sia ancora una volta la regina indiscussa di questo segmento. Il mix infallibile di design raffinato ed elegante, tecnologia, consumi bassissimi e interni ben rifiniti la posizionano a nostro parere tra le migliori berline premium sul mercato e un gradino al di sopra di tutte le segmento C acquistabili al momento. Purtroppo questo restyling del modello W177 è arrivato nel pieno della crisi inflattiva che sta flagellando le tasche dei consumatori e i prezzi, rispetto al passato, sono lievitati di conseguenza.



Prendiamo per esempio il modello del nostro test drive: il pacchetto Plus AMG Line aggiunge 9.071 euro ai 36.523 euro richiesti per la versione entry-level, dobbiamo poi aggiungere 1.250 euro di tetto panoramico scorrevole, 915 euro per i cerchioni AMG da 19 pollici, 512,40 euro per i fari MULTIBEAM, 280,60 euro per la vernice Bianco Polare e 622 euro di COMFORTMATIC (clima automatico).

Se poi aggiungiamo altri optional come il RIDE CONTROL AMG (756,40 euro) e svariati ADAS non inclusi di serie (telecamere a 360 gradi con retrocamera, Blind Spot Monitor, riconoscimento dei segnali stradali, PRE-SAFE ecc) ecco che il numero sul cartellino inizia a farsi macroscopico: ben 50.600 euro (e non è full optional). Troppo? Forse, ma in linea con le sorelle A3 e Serie 1 di pari livello, anche se le concorrenti hanno delle motorizzazioni diesel più briose.