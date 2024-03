Hyundai Santa Fe PHEV, 3 (ottimi) motivi per comprarla in versione Plug-in

Durante la primavera del 2021 abbiamo avuto la possibilità di provare la Hyundai Santa Fe di quarta generazione nel suo ultimo restyling, il modello che ha aperto il mercato senza motorizzazione diesel (arrivato qualche tempo dopo) in favore di un'unica soluzione Plug-In Hybrid/Full-Hybrid - stessa piattaforma condivisa tra l'altro con Kia Sorento - per il mercato italiano.

Guidando per qualche chilometro ci siamo resi conto dell'ottima realizzazione del progetto e abbiamo lodato Hyundai per aver dato alla Santa Fe Mk4 uno spunto davvero interessante.

Oggi, dopo quasi 3 anni dalla prima prova e con l'arrivo imminente della quinta generazione dell'ammiraglia di Seul, abbiamo voluto riprovare nuovamente il modello del 2021 e dopo aver percorso più di 1.000 km vogliamo darvi 3 ottimi motivi per cui la Santa Fe MY2021 è ancora un eccellente affare da portarsi a casa.



1- Maestra di comodità ed ergonomia

Lo spazio di carico della Santa Fe è decisamente generoso, parliamo di ben 571 litri in configurazione 7 posti, 634 litri in configurazione 5 posti e un gargantuesco 2.041 litri a sedili abbattuti.

C'era da aspettarselo viste le dimensioni: il SUV coreano infatti è lungo 4,78 m, largo 1,90 m e alto 1,71 m. Cifre non "praticissime" ma che consentono di sfoggiare 7 sedili occupabili con pochi compromessi.

Ovviamente all'interno dell'abitacolo c'è tanto spazio anche per gli oggetti personali, grazie al nuovo selettore shift-by-wire di Hyundai c'è un'ampia area di stivaggio sotto la consolle centrale; inoltre i porta bicchieri presentano un nuovo design antiribaltamento e c'è un capiente vano portaoggetti sotto al bracciolo.

Il cruscotto è completamente rinnovato rispetto al modello pre-restyle ed è caratterizzato da un display touch più ampio e da un nuovo tunnel inclinato che presenta numerosi tasti, tutti di dimensioni generose, ben disposti e facili da individuare. Una manna dal cielo visto l'abuso dei comodi tasti a sfioramento che tanti altri costruttori stanno facendo (sapete che dal 2026 Euro NCAP penalizzerà le auto prive di tasti fisici).

Particolarmente intelligente è la ricarica wireless del telefono in posizione verticale, per non occupare spazio aggiuntivo. I rivestimenti e gli assemblaggi sono piacevoli e curati come ci si aspetterebbe da un'ammiraglia, anche nelle parti meno visibili.

Ci sono dei deliziosi sedili in pelle trapuntata, riscaldati in entrambe le file e ventilati nella parte anteriore, e un ottimo volante rivestito in pelle con funzione riscaldamento. Il quadro strumenti - essendo ora completamente digitale - mostra a monitor i punti ciechi grazie alle telecamere attivate dai segnali di svolta.



La Santa Fe offre anche un eccellente isolamento acustico dell'abitacolo grazie ai finestrini anteriori a doppio vetro, in questo modo i rumori del vento, della strada e dell'ambiente esterno sono mantenuti molto bassi. Con un equipaggiamento così lussuoso questo SUV mette alle strette le dirette concorrenti senza troppa difficoltà.



2- Consumi bassi e una buona autonomia elettrica

Sotto il cofano troviamo un motore turbo benzina 1.6 con 180 CV che viene accoppiato a un singolo motore elettrico da 44 kW; abbiamo così una potenza totale di 265 CV e 350 Nm.

Al gruppo propulsivo viene abbinato un cambio automatico a sei rapporti, preciso e fluido nel gestire la coppia e nel garantire un'erogazione uniforme a trazione integrale senza scosse o incertezze.

La batteria da 13,8 kWh è posizionata appena sotto alla prima fila di sedili e consente la marcia in modalità completamente elettrica, mentre la ricarica delle celle avviene sia durante la marcia, attraverso il motore termico, oppure durante le fasi di rilascio e frenata. Molto buono il set-up della drive mode Eco: favorisce il veleggiamento, crea una zona morta al pedale dell'acceleratore in modo che l'erogazione della potenza sia più delicata e in più - come bonus - l'auto suggerisce le migliori pratiche di guida attraverso segnali sul display del cruscotto.

Tre cose ci hanno colpito enormemente: in modalità full EV la Santa Fe (guidando con parsimonia) percorre tranquillamente tra i 45 e 55 km; a batteria completamente scarica si comporta come una "normale" HEV, dove l'auto predilige - dove possibile - utilizzare energia elettrica piuttosto che benzina. In autostrada in modalità Smart l'auto combina sia batteria che motore termico per avere un'efficienza più elevata.

Risultato? Anche a batteria completamente scarica in città il SUV della casa di Seul supera agilmente la soglia dei 16 km/l mentre in extraurbano i consumi si attestano sui 14 km/l. In autostrada invece non siamo riusciti ad andare oltre i 10 km/l ma considerando il peso di oltre 2,4 tonnellate della vettura è comunque un risultato più che dignitoso. Probabilmente un cambio a 7 o 8 rapporti sarebbe d'aiuto su questo fronte.



3- Tra le migliori Price-To-Value moderne sul mercato

Ciò che rende la Santa Fe Hybrid restyle una vera spezza-tabù è la sua accessibilità economica rispetto al prodotto sostanzialmente premium che Hyundai offre.



Ok, il marchio sudcoreano non avrà il blasone delle tedesche ma Santa Fe offre davvero "tanta roba" rispetto alle concorrenti più "patinate" che magari hanno meno della metà degli optional come base di partenza. Nonostante il SUV familiare sia prossimo al rimpiazzo, visto l'arrivo della quinta generazione, è ancora disponibile a listino ed è ancora ordinabile in un unico allestimento XClass in tutte e tre le motorizzazioni disponibili.

Si parte da 56.800 euro per il 2.2 diesel, in mezzo troviamo la Full Hybrid da 58.800 euro mentre per la PHEV il prezzo di partenza è fissato a 62.100 euro.

Ricordiamo che l'allestimento è full optional ma sfortunatamente non prevede per i modelli elettrificati i contributi statali del caso, in quanto il prezzo di partenza IVA inclusa sfora il limite consentito. Colpo mancato? In realtà non troppo, infatti il mercato dell'usato offre un'ottima scelta di vetture a prezzi decisamente interessanti.

Noi per esempio abbiamo trovato nella rete ufficiale dei modelli restyle HEV con meno di 40.000 km già con prezzi che variano dai 37.000 ai 40.000 euro, mentre per le PHEV pronta consegna a km0 si trovano occasioni già a 48.500 euro.

A questa cifra la Santa Fe merita davvero di essere presa in considerazione secondo noi, dato che sul mercato non c'è assolutamente niente che possa offrire tutte le dotazioni del SUV sudcoreano a meno di 50.000 euro.