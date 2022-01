Hyundai Kona N alle strette: la prova del crossover da 280 CV

L'estate scorsa, durante lo Hyundai N Drive Experience a cui abbiamo partecipato (proviamo i30 N e i20 N fra le curve di Monza), la casa di Seul ci ha mostrato concretamente tramite prove in pista quanto il know-how acquisito dal mondo delle corse sia stato indotto nelle vetture di serie come la i30 N e la i20 N.

Oltre a un assaggio di questi bolidi a trazione anteriore Hyundai ci aveva anche velocemente presentato la loro ultima creazione derivata direttamente dal loro B-SUV best seller KONA, ovvero la KONA N equipaggiata con lo stesso 2.0 T-GDI della sorella hot hatchback.

Finalmente siamo riusciti a provarla, l'abbiamo spremuta a fondo per cercare di apprezzare al meglio il tuning di fino che ha ricevuto questo crossover asiatico e siamo rimasti davvero colpiti dalle sue capacità.



Nuova KONA N: più di un solo badge

KONA N si fa notare e non poco: rispetto alle sue rivali ha un look molto più sfacciato e arrogante, la vettura disegnata da Chris Chapman e Kevin Kang adesso è una dichiarazione di guerra in formato compact SUV.



Il frontale è stato rivisto con una nuova griglia, prese d'aria maggiorate e uno splitterino anteriore con profilo rosso che corre lungo tutto il corpo basso della vettura.

I cerchi hanno un design esclusivo e sono da 19" in lega leggera, mentre il retro della KONA ora beneficia di un piccolo alettone doppio davvero aggressivo e di un vistosissimo diffusore da cui sbucano gli enormi terminali di scarico in acciaio.

Gli interni della KONA N sono molto simili a quelli della controparte più "civile" (10 motivi per acquistare la Nuova KONA Electric) ma con qualche dettaglio decisamente corsaiolo. Per cercare di mantenere il prezzo nei limiti della fascia a cui KONA N si riferisce non troviamo alcun materiale di pregio in cruscotto e portiere, tutto è dominato da rigida plastica nera un po' asettica. Tuttavia gli elementi che contano in una sportiva ci sono e sono fantastici.



I sedili sono di tipo sportivo in pelle misto alcantara, elettrici, riscaldabili e completamente regolabili. Hyundai ha volutamente scelto di non utilizzare sedili a guscio per preservare un po' di comfort e garantire allo stesso tempo un buon livello contenitivo. Forse non sono l'ideale per un uso hardcore da trackday ma per un utilizzo quotidiano e sportivo si sono dimostrati più che efficienti.

Il volante a livello ergonomico è forse uno dei migliori che abbiamo mai provato su una sportiva, non è eccessivamente grande, le palette del cambio sono in una posizione ottimale ed è rifinito in pelle traforata esattamente come la leva del cambio e la leva del freno a mano.

A differenza del volante standard questo ottiene tre bottoni extra ben visibili, due di questi presentano il simbolo N e impostano le modalità N Custom 1 e 2, mentre il pulsante NGS serve ad attivare la funzione overboost che spreme altri 10 CV per 20 secondi dal motore.

Il sistema d'infotainment è lo stesso che troviamo su KONA standard e integra sia Android Auto e Apple CarPlay - non wireless, purtroppo - per la connettività smartphone. L'utente ha a disposizione due schermi da 10.25 pollici, il primo come virtual cockpit mentre il secondo, touch, per la gestione del sistema di bordo. Di serie è previsto anche un head-up display a scomparsa che mostra le informazioni guida essenziali.



Non il solito SUV sportivo

Se pensate di trovarvi di fronte al classico B-SUV sotto steroidi vi sbagliate di grosso, noi stessi della redazione siamo rimasti sorpresi dalla cugina oversize della i30 N.



KONA N stende una pennellata bianca sul segmento dei crossover pepati riproponendo il binomio SUV + sport sotto una luce completamente diversa.

I numeri sulla carta sono già ottimi, il cuore della vettura è un 2.0 a 4 cilindri turbo GDI da ben 280 CV e 392 Nm di coppia massima tra i 2.100 e 4.700 giri, a cui è accoppiato un cambio a doppia frizione a otto rapporti (N DCT). Il tutto si traduce in uno 0-100 possibile in appena 5,5 secondi (con Launch Control personalizzabile) e una velocità massima di 240 km/h... ma non sono queste cifre a definire KONA N.

Senza voler essere riduttivi o banalizzanti, è come se i tecnici di Hyundai avessero preso la i30 N e l'avessero alzata da terra mantenendo tutto il lavoro superbo fatto sulla berlina. Questo è ovviamente un complimento, dato che la hot hatchback sudcoreana è un razzo dentro e fuori dalla pista; la KONA N ricalca esattamente la stessa filosofia ma con una seduta rialzata.

Il motore ha un gran tiro fino a 5.000 giri e grazie al pulsante NGS - più un gimmick a dire il vero - i 290 CV della vettura sono erogati in maniera lineare ma con parecchia grinta. Negli 800 km di test che abbiamo fatto con questo crossover abbiamo azzardato ripercorrendo anche le tappe del Rally di Como 2021 ed è stata un'esperienza di guida assolutamente appagante.

KONA N si infila nel misto stretto come un missile, lo sterzo è diretto e rigido al punto giusto mentre il differenziale autobloccante meccanico a gestione elettronica e-LSD permette di uscire dalle curve con un grip eccellente e senza pattinamenti anche con gomme termiche (nel nostro caso Bridgestone Blizzak).



Le sospensioni sono abbastanza rigide nonostante abbiano un setup del tipo McPherson anteriore e Multilink posteriore; riescono da una parte a tenere a bada senza problemi i trasferimenti di carico della vettura dovuti al baricentro alto e dall'altra a garantire che il retrotreno segua fedelmente il resto della vettura nei cambi di direzione più repentini.

Buono anche l'impianto frenante che ha un ottimo mordente e difficilmente va in crisi durante una giornata tra i passi di montagna, tuttavia è forse un pelo sottodimensionato per una giornata in pista. All'anteriore troviamo infatti una pinza a doppio pistoncino con disco autoventilato da 356 mm mentre al posteriore c'è un disco solido da 305 mm.

Grazie alla modalità N Custom è possibile giocare con tantissimi parametri della vettura, cosa molto utile se si pianifica di andare per strade tortuose piuttosto che in pista.

Nel nostro giro tra le tappe delle prove speciali nel comasco, per esempio, abbiamo settato la modalità Custom 2 in modo che avesse le sospensioni leggermente meno rigide e lo sterzo più morbido per poter agevolare le manovre tra gli stretti saliscendi della Valle d'Intelvi.

È possibile però modificare anche mappatura del motore, mappatura del cambio, sound dello scarico - a tal proposito KONA N scoppietta in rilascio che è un piacere! - intervento dell'ESP e tanto altro.

Nella stessa schermata è anche possibile tenere sott'occhio vari parametri della vettura - anche se i più saliente sono mostrati sul cockpit digitale customizzato per la modalità N - e registrare i tempi in pista.



Una KONA N per molti ma non per tutti

KONA N è un vettura user friendly non particolarmente impegnativa grazie all'e-LSD e alla trazione anteriore ma comunque in grado di far mangiare la polvere a molte vetture di pari cavalleria.



Ha un suo carattere ben definito e grazie alle soluzioni adottate dai tecnici sudcoreani non dovrete quasi preoccuparvi dei problemi fisiologici di un Compact SUV durante la guida sportiva. Tuttavia è un'auto di nicchia quasi estrema e adesso vi spieghiamo il motivo.

Nuova KONA N ha un prezzo finito di 42.500 euro e a parte il colore della carrozzeria non è possibile selezionare alcun optional dato che il pacchetto N comprendo già tutto, compresi ADAS di secondo livello, sedili e volante riscaldati, sensori e telecamera di parcheggio.

Per 1.000 euro in più però si può portare a casa una i30 N con cambio DCT 8 - o addirittura si possono risparmiare 1.200 euro se la sceglie con cambio manuale a 6 rapporti.

Vero, sono due segmenti diversi ma sono talmente simili su certi aspetti che viene da chiedersi: perché pagare la stessa cifra per avere meno concretezza? KONA N ha meno spazio di carico (appena 361 litri) della i30 e il comfort è praticamente sacrificato in ogni aspetto tranne che per la seduta più alta e ai sedili meno sportivi.

Le sospensioni sono rigide anche in Comfort e i consumi sono parecchio elevati, abbiamo infatti rilevato una media di 8,4 km al litro sugli 800 km percorsi. In autostrada a velocità di codice è difficile salire sopra i 12 km/l, pestando sul pedale destro invece in modalità N il 2.0 turbo beve tanto da toccare i 4 km/l.

Questo crossover non è certamente convenzionale, i vantaggi di questo segmento sono quasi tutti sacrificati per lasciar spazio all'indole sportiva della vettura.

Mentre le rivali come T-Roc R e CUPRA Ateca hanno cercato il compromesso, in Hyundai hanno preferito puntare quasi tutto su un unico aspetto, ovvero la performance.

Come se non bastasse c'è anche il Superbollo da pagare, seppur non elevato, che potrebbe scoraggiare un potenziale acquirente.

A chi si riferisce quindi KONA N? Il portfolio di clienti è ridotto ma non inesistente, chiunque preferisca una guida rialzata, un'altezza da terra maggiore e un form factor diverso dalla classica hot hatchback troverà in questa vettura la compagna perfetta.