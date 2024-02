Nuova Hyundai KONA Hybrid MY23: vale la medaglia di Best Buy?

Lo scorso luglio 2023 abbiamo avuto la possibilità di provare la nuova Hyundai KONA Full-Hybrid, l'evoluzione del B-SUV coreano che nella sua prima generazione tanto è piaciuto al pubblico italiano per via del suo design all'avanguardia e dei consumi da prima della classe.

La seconda generazione cerca il bis portando sul mercato lo stesso concetto riveduto e corretto: nuovo look di rottura e un powertrain full-hybrid ancora meno assetato vanno ad aggiungersi a un corpo vettura che cresce e diventa più moderno.

Dopo la breve parentesi dell'estate scorsa durante la quale abbiamo potuto "assaggiare" la nuova KONA 2023 siamo tornati sul nuovo B-SUV con un test più completo da oltre 1.000 km. Ecco cosa abbiamo scoperto.



KONA acchiappa sguardi

La KONA di seconda generazione ha subito un significativo restyling e ha abbandonato la sua immagine di veicolo "entry level".

La coreana è cresciuta in dimensioni (ben 4.355 mm in lunghezza rispetto ai 4.180 mm del passato) guadagnando più spazio interno e nel bagagliaio, offrendo ora un aspetto da SUV maturo, con un carattere molto più audace e in grado di dar battaglia alle concorrenti come Volkswagen T-Roc, Ford Puma e C5 Aircross.

La nuova iterazione della KONA attira l'attenzione con il suo design unico e con uno stile che abbraccia un'estetica vagamente Cyberpunk. Troviamo infatti barre luminose a tutta larghezza sia all'anteriore che al posteriore che contribuiscono a creare un look fantascientifico, il team di designer guidato da SangYup Lee (precedentemente legato a Bentley) infatti è riuscito in pochi anni a trasformare la sua gamma di SUV e hatchback familiari in una collezione di modelli tra i più audaci e accattivanti sul mercato.

KONA rappresenta la sintesi di tutto ciò che il marchio ha realizzato fino a ora, combina le linee scolpite del corpo e gli archi muscolosi della Tucson con un frontale futuristico e luci a pixel simili a quelle presenti nella linea IONIQ.

A differenza di molte auto moderne che fanno ampio uso di enormi schermi touchscreen per varie funzioni, la nuova KONA adotta un approccio diverso, mitigando potenziali fastidi e distrazioni. Il cruscotto infatti è ricco di pulsanti "alla vecchia maniera", facilitando una navigazione rapida e intuitiva attraverso i menu, consentendo - oggi cosa davvero non scontata - aggiustamenti veloci della temperatura dell'abitacolo durante gli spostamenti.

Il design è un mix unico di elementi tradizionali e moderni, con la configurazione a doppio schermo che trasmette una piacevole sensazione "old school" invece di apparire datata.

Schermi che appunto si dimostrano nitidi e ben definiti, con menu intuitivi che impediscono agli utenti di trascorrere troppo tempo alla ricerca di impostazioni semplici. Il display dietro al volante è da 12,3 pollici mentre lo schermo dell'infotainment centrale è di 10,25 pollici. Ottima l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto.

La sensazione generale è di buona qualità all'interno della Hyundai KONA 2023, specialmente nelle versioni di fascia più alta, che restituiscono un senso di sofisticatezza e robustezza anche se a un occhio attento nota alcune plastiche meno raffinate in specifiche aree dell'abitacolo.



Indipendentemente dalla versione scelta, lo spazio a bordo è uno degli aspetti che più ci ha colpito: le soluzioni di stoccaggio abbondano, con un'ampia area tra i passeggeri riservata a oggetti vari e dotata di portabicchieri retrattili per ottimizzare lo spazio quando non è necessario tenerli fissi. Il vano portaoggetti nel bracciolo centrale è particolarmente spazioso, esiste anche una zona dedicata al telefono sotto il cruscotto, mentre i vani portaoggetti delle porte, sebbene ampi, mancano di un rivestimento morbido per evitare che gli oggetti facciano rumore durante il viaggio.

Il bagagliaio offre una capacità di 466 litri, posizionando la KONA tra i SUV compatti più spaziosi disponibili battendo per esempio Ford Puma (456 litri) e T-Cross (455 litri).

L'accesso al vano di carico è piuttosto pratico, la KONA infatti vanta un paraurti a bassa altezza e poche di sporgenze. Lo spazio aggiuntivo sotto il pavimento fornisce poi uno stoccaggio discreto e massimizza la capacità.



Come va la nuova KONA 2023 Full Hybrid

La KONA Hybrid abbina un motore a benzina aspirato da 1,6 litri e 105 CV a un singolo motore elettrico da 32 kW e 170 Nm che lavora insieme alla controparte termica per muovere le ruote anteriori.

Questa configurazione produce 141 CV e 265 Nm di coppia, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. È evidente che la KONA non possa offrire doti da super sportiva, tuttavia è in grado di dimostrarsi abbastanza reattiva in ogni contesto.

Dopo l'iniziale spinta del motore elettrico, il propulsore a benzina contribuisce più al rumore che alla propulsione e l'accelerazione diminuisce significativamente una volta superati i 50 km/h. Nonostante questo c'è sempre abbastanza potenza per effettuare sorpassi o evitare situazioni di pericolo.

L'ottima coppia di 265 Nm consente alla KONA di utilizzare in continuità sia la fonte di alimentazione a benzina che quella elettrica per un andamento sorprendentemente fluido, grazie poi al cambio automatico a doppia frizione a sei velocità il B-SUV di Hyundai si distingue meccanicamente dalla maggior parte delle ibride della casa rivale Toyota che impiegano un più classico CVT, evitando quindi l'effetto "motorino".



L'ibrido mostra i muscoli maggiormente in ambienti urbani, il motore elettrico viene sfruttato molto bene "pennellando" il pedale dell'acceleratore e questo consente manovre facili presso gli incroci. Paradossalmente la guida cittadina migliora anche l'efficienza complessiva del carburante, poiché il motore elettrico viene utilizzati molto più frequentemente rispetto a quello endotermico, tuttavia la controparte a benzina a volte entra in funzione un bel po' prima di quanto realmente servirebbe, vista la batteria al litio da 1,32 kWh presente a bordo.



Il recupero dell'energia, controllabile tramite levette dietro al volante, offre diverse opzioni di personalizzazione, consentendo agli utenti di tenere premuta la paletta sinistra per una frenata rigenerativa al massimo potenziale o di regolare i livelli preimpostati secondo le proprie preferenze. Da qui potete dedurre in consumi: 16,7 km/l in autostrada, 21 km/l in superstrada e oltre 25 km/l in città.

Per quanto riguarda la qualità della guida, la maneggevolezza e lo sterzo, la KONA offre un'esperienza solida anche se la massima priorità della vettura è il comfort. Nonostante la KONA Hybrid non porti un peso aggiuntivo significativo (appena 1.500 kg), in curva si percepisce un marcato rollio per via del nuovo setup sospensivo più "tranquillo" rispetto alla vecchia generazione, più impostata anche per via delle filosofie del reparto N.



L'unica vera pecca, secondo noi, sono i sistemi di assistenza alla guida che possono risultare in certi frangenti piuttosto fastidiosi. Certi avvisi costanti, come quello del superamento del limite di velocità, possono essere davvero una distrazione, specialmente quando la causa dell'avvertimento non è immediatamente chiara.

In più, nonostante sia è possibile creare una scorciatoia per disattivare rapidamente questi sistemi, vengono riattivati a ogni accensione dell'auto, vanificando in parte il loro scopo. Nulla di insormontabile e niente che un aggiornamento software non possa risolvere.



Il nostro verdetto sulla KONA Hybrid 2023

Nonostante alcune riserve sulla spinta del sistema di propulsione e sugli ADAS invasivi, la KONA Hybrid 2023 non solo si presenta come una scelta convincente nel segmento B-SUV, è per noi un'auto che vale pienamente la cifra richiesta al punto che vorremmo sbilanciarci e darle la medaglia di "best-buy". Con il suo design distintivo, gli interni sofisticati ma allo stesso tempo semplici e una maneggevolezza da vera urban-cruiser, la KONA si distingue come un'opzione matura ed estremamente competitiva sul prezzo finale.

La nuova KONA Hybrid offre tre diverse configurazioni di allestimento: Xline (34.500 euro), N-Line (35.500 euro) e XClass (37.500 euro, quello da noi provato).

Tutti e tre gli allestimenti presentano un equipaggiamento ricco, con la maggior parte delle funzioni di connettività e sicurezza incluse già nella versione base. Le differenze tra Xline e N-Line sono principalmente di natura estetica, mentre su XClass troviamo sia il portellone posteriore con apertura e chiusura elettrica, sia una telecamera sotto gli specchietti retrovisori per monitorare l'angolo cieco.

L'allestimento di base, Xline, è già ben fornito di accessori ed equipaggiamenti rispetto alla versione più sportiva N-Line, che aggiunge principalmente contenuti estetici e di design. Hyundai include di serie la maggior parte delle soluzioni di sicurezza attiva e passiva, insieme a un quadro strumenti digitale e uno schermo del sistema di intrattenimento di bordo con piena compatibilità Apple CarPlay e Android Auto.