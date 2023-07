Nuova Hyundai KONA 2023: la nostra prova in anteprima

Hyundai Italia ha scelto il centro di Milano per presentare al pubblico la nuovissima generazione della KONA (quanto costa la nuova KONA 2023 in Italia) con un evento che si è svolto in piazza Gae Aulenti durante il quale è stata inaugurata una straordinaria installazione chiamata "Kona Unlimited Box", ideata dalla coppia di artisti che prende il nome di Van Orton.

Questa esibizione multisensoriale è stata appositamente creata per guidare i visitatori alla scoperta della nuova evoluzione del B-SUV di Hyundai: chiunque entri nella Unlimited Box troverà animazioni interattive e ledwall che prendono vita davanti ai loro occhi, illustrando le caratteristiche del nuovo modello sviluppato a Seoul.

La nuova generazione della Hyundai KONA segna l'inizio di un significativo cambiamento di strategia, stravolgendo completamente l'approccio di progettazione: la gamma con motorizzazioni endotermiche ed elettrificate è stata infatti sviluppata tenendo come punto di riferimento la versione Full Electric. Nonostante questo importante cambio di rotta la casa automobilistica coreana ha deciso di attaccare il mercato inizialmente con la variante Full Hybrid, dato che attualmente questa motorizzazione occupa una fetta di vendite in costante crescita, con la versione BEV che verrà presentata tra qualche settimana.



Nuovo look e dimensioni maggiorate per KONA 2023

Il design futuristico della Hyundai KONA 2023 spicca immediatamente grazie alla nuova firma ottica Seamless Horizon Lamp. Oltre a un marcato aspetto rinnovato crescono poi le dimensioni: la nuova KONA è infatti lunga 4.350 mm (e diventano 4.385 mm per l'allestimento N Line), larga 1.825 mm e alta 1.580 mm con un passo di 2.660 mm.



La crescita si attesta a 1,5 cm rispetto al modello passato con un aumento di passo di ben 6 cm, tuttavia questo SUV compatto resta nel territorio del Segmento B, anche se ora occupa una fascia molto vicina a quelle delle auto premium.

L'auto ora ha un aspetto più tonico e con linee marcate che ricordano la Tucson, nelle versioni X-Line - quella entry level - e X-Class troviamo i passaruota in plastica nera (come la KONA prima serie) mentre per la versione N Line la carrozzeria è completamente in tinta ma cambiano paraurti e cerchioni, che assumono un aspetto più aggressivo. Anche l'abitabilità complessiva è aumentata: i passeggeri posteriori ora possono godere di ulteriori 7 cm di spazio per le gambe mentre il vano bagagli arriva fino a 466 litri, davvero non male.

Svolta interessante anche per gli interni: in plancia ora c'è un nuovo display da 12,3 pollici curvo che integra un nuovo infotainment dall'interfaccia semplice e intuitiva mentre dietro al volante c'è uno schermo digitale, anch'esso da 12,3 pollici, che incorpora varie funzioni tra cui quelle di computer di bordo. Manca purtroppo un collegamento e wireless per Apple CarPlay e Android Auto, disponibili solo con cavetto USB-C.



Notare poi che adesso le porte si possono aprire non solo con le chiavi ma anche in automatico grazie alla chiave digitale con tecnologia NFC che può essere conservata sul proprio smartphone (supportato solo da modelli Apple, Google o Samsung per ora) con un massimo di tre utenti.

Grande attenzione poi è stata posta all'utilizzo di materiali circolari con l'introduzione di un "eco pack" che prevede rivestimenti del tetto e moquette realizzati in PET riciclato e un volante realizzato con vernice biologica. Inoltre, per gli esterni è disponibile una vernice composta per circa il 20% da pneumatici di scarto.



Rispetto ai competitor, Hyundai sceglie di non eliminare totalmente i tasti fisici ma anzi, li integra razionalmente con un design della plancia pulito e funzionale. Il tunnel centrale segue la stessa filosofia, sparisce la classica leva del cambio - lasciando quindi più spazio per gli oggetti - che invece trova posto dietro al volante con una soluzione "shift-by-wire".

La KONA 2023 propone poi un corredo di sicurezza di tutto rispetto: sul piantone dello sterzo troviamo ora un sensore Hyundai Smart Sense che rileva momento per momento l'attenzione del conducente: analizzando lo sguardo interviene in caso di distrazione. Segnaliamo che indossando degli occhiali a specchio polarizzati il sensore va un po' in affanno diventando un po' troppo invadente.

La nuova Kona è poi dotata di una ricca gamma di ADAS di serie che collaborano attivamente con Hyundai Smart Sense - tra cui il mantenimento della corsia, l'Highway Driving Assist, l'assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il sistema di rilevamento della stanchezza del conducente, il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità e l'allarme di presenza passeggeri sul retro dell'auto - perfetto soprattutto per genitori con figli molto piccoli.

Salendo di allestimento ci sono poi ulteriori sistemi di sicurezza disponibili tra cui il Blind Spot Collision Avoidance, il Blind View Monitor, l'avviso di uscita sicura, l'assistenza alla collisione durante il parcheggio, il monitoraggio a 360 gradi dell'ambiente e l'assistenza alla collisione in caso di traffico trasversale.



Come si guida la nuova Hyundai KONA

Abbiamo avuto l'opportunità di provare la KONA 2023 con allestimento N Line e con motorizzazione Full Hybrid lungo un percorso che da Milano ci ha portato fino alle sponde del Lago d'Orta, in questo modo abbiamo potuto testare il comportamento della vettura in autostrada, in città e in extraurbano.



Con la configurazione da noi provata abbiamo trovato un motore benzina 1.6 a quattro cilindri da 105 cavalli abbinato a un motore elettrico da 32 kW a 240 V per un totale complessivo di 141 cavalli. Il sistema è progettato da Hyundai per far lavorare i due motori in sinergia, utilizzando l'elettrico principalmente per ottimizzare i consumi e sfruttando l'energia cinetica durante le fasi di frenata o discesa.

In ambito urbano il sistema ibrido consente poi di risparmiare carburante spegnendo il motore a combustione interna - che si avvia solamente in caso di batteria scarica o cambiando Driving Mode - e passando alla modalità completamente elettrica.

Il cambio è di tipo automatico a doppia frizione (DCT) a sei rapporti, offre scalate fluide garantendo una guida molto pacata. Le performance ovviamente non sono da auto sportiva nonostante l'aspetto del pacchetto N Line possa trarre in inganno. Lo 0-100 km/h è coperto in 11,2 secondi e KONA raggiunge una velocità massima di 165 km/h.

Da notare che a velocità di crociera, mollando il pedale destro, il motore 1.6 a benzina si spegne e il B-SUV inizia a veleggiare utilizzando solo l'energia elettrica.

Molto buono il comfort di bordo e più che discreta invece l'insonorizzazione, anche se il motore endotermico, quando accesso, è comunque udibile distintamente.



Le sospensioni adottano sistema MacPherson all'anteriore e multilink al posteriore, e questo permette di assorbire molto bene le asperità della strada; allo stesso tempo restituiscono una piacevole sensazione di controllo sulla vettura. Lo sterzo tuttavia è tarato solo in funzione di una guida leggera, ottimo quindi per gli spostamenti in urbano ma decisamente meno adatto a una guida più spinta, anche in modalità Sport.

Molto bene invece i consumi: nei 170 km percorsi abbiamo rilevato un consumo medio di 18.5 km/l, anche abusando dell'aria condizionata e senza rinunciare alla velocità di crociera in autostrada.

Un risultato molto interessante considerando le dimensioni della vettura, possiamo quindi notare che tutto il lavoro di aerodinamica svolta sulla nuova KONA ha funzionato alla grande.



Prezzi e allestimenti di nuova KONA

Attualmente la gamma della nuova KONA 2023 offre tre opzioni: un motore a benzina classico, Mild Hybrid e Full Hybrid. La versione a benzina è spinta da un piccolo motore turbo da 1.0 litri con una potenza dichiarata 120 cavalli (88 kW), quella Mild Hybrid riprende invece lo stesso propulsore e abbina un sistema ibrido leggero a 48 V mentre la versione Full Hybrid - quella provata da noi - è equipaggiata con un motore turbo da 1.6 litri e un propulsore elettrico per una potenza combinata di 141 cavalli (104 kW).



Prossimamente saranno introdotte due varianti elettriche, con la prima che avrà sulla carta una potenza di 151 cavalli e sarà alimentata da una batteria da 48,4 kWh mentre il secondo modello avrà una potenza di 218 cavalli con batteria da 65,4 kWh.

Il prezzo di partenza per la versione entry-level X Line a benzina è di 28.500 euro, mentre per la variante top di gamma X-Class Full Hybrid si parte da 37.500 euro. A partire dalla metà di luglio, le auto saranno disponibili presso i concessionari, ma il lancio ufficiale è previsto per il mese di settembre. È importante ricordare che la versione completamente elettrica sarà disponibile a partire dal prossimo autunno.