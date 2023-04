Con la nuova Hyundai IONIQ 6 nelle Langhe: una grande prova di maturità

Esistono critiche che serpeggiano da tempo immemore nel settore auto: tutti i modelli si somigliano fra loro, il talento dei designer si è assopito, i marchi non hanno più voglia di rischiare. Mantra che si sentono spesso e non solo fra gli addetti ai lavori, Hyundai però ha deciso da qualche anno di spezzare qualsiasi catena e interpretare il futuro (che ormai si è già fatto presente) in maniera sicuramente originale, al pari di un funambolo che si lancia sul vuoto in equilibrio su una corda.

Con la IONIQ 5 abbiamo visto un SUV Crossover dalle linee assolutamente inedite e futuristiche (la nostra prova della IONIQ 5 da 300 CV), ora però per il marchio sudcoreano è arrivato il momento di reinterpretare da zero il mondo delle berline unendo l'alta tecnologia a un design vintage e funzionale.



Da queste premesse nasce la IONIQ 6, una vettura letteralmente levigata dal vento che può garantire un coefficiente aerodinamico bassissimo, di appena 0,21 Cx, una manna per l'efficienza energetica. Se durante l'anteprima statica (abbiamo visto la nuova Hyundai IONIQ 6 a Milano) siamo rimasti sicuramente colpiti dalla sua audacia, in tutti questi mesi non abbiamo fatto altro che pensare: come si guiderà in strada, nel mondo reale? È finalmente arrivato il momento di scoprirlo fra le curve e i vigneti delle Langhe.



La Hyundai IONIQ 6 al suo massimo potenziale

Hyundai ci ha messo a disposizione la migliore versione che la gamma di lancio di nuova IONIQ 6 abbia da offrire, ovvero la variante AWD (a trazione integrale) con batteria da 77,4 kWh e doppio motore (Dual Motor) con potenza complessiva di 239 kW/320 CV (100+225). La versione più potente e sportiveggiante che possiate acquistare oggi, con ben 670 Nm di coppia istantanea, dotata inoltre di specchietti digitali di nuova concezione.

Abbiamo scelto appositamente questa tecnologia al posto dei classici specchietti per darvi anche un parere aggiuntivo su questa possibilità, del tutto opzionale. Oltre alla AWD da 77,4 kWh la gamma IONIQ 6 vi mette a disposizione anche due varianti più "soft" con trazione posteriore RWD, di questo però parleremo successivamente. Ora vogliamo subito pigiare il dito su START e vedere quali sensazioni di guida è in grado di restituire la vettura.

Ovviamente non si tratta di una prova definitiva della IONIQ 6, sicuramente dovremo sviscerarla per bene prossimamente con un long test drive, nel frattempo però siamo riusciti a completare un percorso di 2 ore immersi fra le suggestive Langhe piemontesi, sufficiente a darci alcune importanti conferme. Tutti i claim e i "proclami" di Hyundai a proposito dell'aerodinamica funzionale della vettura sono assolutamente veritieri, con un piede non troppo pesante la IONIQ 6 riesce davvero a tenere a bada i consumi sgusciando con eleganza nel vento.



Quando l'aerodinamica è (quasi) tutto

Hyundai chiama la sua IONIQ 6 una single-curved streamliner, un design ripreso dal passato che in questa era elettrica trova davvero un senso reale, tangibile. Oltre a contare su linee accattivanti, la berlina sudcoreana permette di gestire al meglio i flussi d'aria, contando anche su maniglie portiera a scomparsa e flap attivi di serie su tutta la gamma.

Queste "alette" si possono facilmente individuare nella parte bassa del muso anteriore e hanno una doppia funzione: in fase di marcia possono aprirsi per ridurre ulteriormente la resistenza dell'aria, in fase di ricarica invece permettono una migliore dissipazione del calore a tutto vantaggio della salute della batteria. Grazie al design e ai flap attivi, Hyundai dichiara un consumo medio inferiore ai 14 kWh/100 km, un risultato eccezionale per una berlina da quasi 5 metri (4.855 mm), anche se con specchietti digitali e cerchi da 18". Cifre più difficili da ottenere con la variante AWD da oltre 300 CV, doppio motore e cerchi da 20", il cui consumo medio combinato è dichiarato in 16,9 kWh/100 km. Cifre che trovano riscontro nel mondo reale? Le Langhe non sono forse il territorio migliore per testare l'autonomia di un'auto elettrica, visti i continui sali e scendi, la IONIQ 6 AWD è comunque riuscita a stupirci. Abbiamo utilizzato la vettura in modalità SPORT per avere sempre tutta la potenza disponibile in caso di bisogno (e per divertirci ovviamente, poi nel long test drive saremo più attenti) e con la modalità i-Pedal attivata, ovvero quella modalità che ci permette di guidare con il solo pedale dell'acceleratore recuperando la massima energia possibile in fase di decelerazione: in circa 100 km abbiamo usato il freno solo in un paio di occasioni, la modalità di recupero di Hyundai è senza alcun dubbio una delle migliori dell'attuale mercato, in decelerazione è possibile recuperare così tanta energia che in alcuni tratti il consumo medio calcolato dalla vettura è stato di appena 14 kWh/100 km.



Per la maggior parte del tempo il calcolo è stato fra i 16 e i 19 kWh/100 km, nella parte finale con molte salite e una certa fretta da parte nostra per non tornare alla base in ritardo abbiamo anche avuto consumi di 24-28-30 kWh/100 km, in ogni caso risultati eccezionali per la guida che abbiamo tenuto, per le salite che abbiamo affrontato e i CV che abbiamo potuto sfruttare.

Pensando a una IONIQ 6 lontana dalle Langhe, magari in città oppure in territori pianeggianti, pensiamo sia assolutamente possibile tenere i consumi al di sotto dei 16 kWh/100 km con la AWD da 20", ci sembra dunque realistico che la variante più efficiente in assoluto (la RWD da 53,3 kWh/100 km con cerchi da 18") possa andare anche al di sotto dei 14 kWh/100 km in condizioni normali, cosa che per una berlina elettrica di quasi 5 metri è un risultato notevole.



Che prova di maturità!

Il design aerodinamico della IONIQ 6 è dunque assolutamente funzionale, è così che un veicolo elettrico andrebbe ingegnerizzato oggigiorno, dando tantissima priorità all'efficienza. Nonostante questo però Hyundai non ha affatto messo da parte il comfort e la qualità della dinamica di guida.

La IONIQ 6 è estremamente silenziosa in fase di viaggio, comoda e ultra calibrata in termini di dinamica. Lo sterzo può essere sia "morbido" in modalità ECO e NORMAL che più affilato e preciso in modalità SPORT, un vero piacere per chi guida; abbiamo inoltre apprezzato tantissimo la scelta di riproporre l'ottimo volante della IONIQ 5 con sole due razze, dettaglio che aumenta il comfort durante le sterzate più ampie. In termini di pesi, causa batteria la IONIQ 6 AWD non è certo una piuma, parliamo infatti di 2.113 kg di massa a vuoto, 2.520 kg di massa complessiva, il baricentro estremamente basso e l'altezza di 1.495 mm però permettono alla IONIQ 6 di rimanere letteralmente incollata all'asfalto, a tutto vantaggio di una stabilità eccezionale, di gran lunga superiore anche alla IONIQ 5. In termini di dinamica di guida la IONIQ 6 è secondo noi una delle migliori auto elettriche del momento, ingegnerizzata con precisione millimetrica, confortevole in ogni occasione e divertente quando necessario. Attendiamo ovviamente l'occasione buona per mettere alla prova anche la variante di base da 151 CV, siamo però pronti a scommettere che il suo peso ridotto (1.850 kg a vuoto, 2.280 kg complessivi grazie a una batteria più piccola e un motore in meno) saprà darci grandi soddisfazioni in termini di efficienza.



Specchietti digitali: il gioco vale la candela?

Abbiamo dunque sottolineato come l'aerodinamica della IONIQ 6 possa arrivare ad appena 0,21 Cx, questo valore però è calcolato con gli specchietti digitali meno ingonmranti di quelli tradizionali, parliamo dunque anche di questa novità.

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla qualità visiva che le telecamere installate da Hyundai sono in grado di fornire all'interno dell'abitacolo, alle due estremità della plancia abbiamo due schermi che ci permettono di monitorare cosa succede accanto e dietro al veicolo in ogni momento, la feature però richiede un minimo di allenamento per essere del tutto affidabile. Con uno schermo in due dimensioni viene ovviamente a mancare la classica profondità di campo offerta dagli specchi, inoltre accantonate l'idea di sporgervi per vedere dettagli che non sono inquadrati... fra gli evidenti vantaggi però abbiamo, oltre a una maggiore aerodinamica esterna, anche la possibilità di visualizzare a schermo segnali di pericolo e guide colorate per un migliore calcolo delle manovre. In generale è sicuramente una novità stuzzicante, che va inoltre a sfruttare alla perfezione il design della plancia (nella versione con specchietti classici le due "ali" alle estremità della plancia sono vuote), anche se forse non è così preponderante come optional; a tal proposito visto il grande quadro strumenti noi avremmo anche fatto a meno dell'head-up display, che in giornate soleggiate crea inutili riflessi sul parabrezza e non aggiunge poi molto all'esperienza.



Tornando agli specchietti digitali abbiamo due critiche da fare: il design delle telecamere poteva forse essere migliore e meno squadrato, inoltre lo schermo sul lato passeggero ha un'angolazione perfetta dal punto di vista di chi guida, lo schermo sul lato conducente ha invece un'angolazione secondo noi troppo "schiacciata", bisogna dunque abituarsi un attimo. Hyundai ha voluto mantenere una comprensibile simmetria per la sua plancia, avremmo però preferito un'angolazione differente per lo schermo lato conducente, più confortevole per la vista.

Buona invece la posizione "ad altezza specchio tradizionale", spostare lo sguardo dalla strada allo schermo risulta abbastanza naturale. Certo bisogna calcolare che in caso di danno la riparazione della telecamera potrebbe non essere proprio a buon mercato, e vista la "delicatezza" con cui molti utenti circolano in strada il pericolo è sempre dietro l'angolo, ma la decisione finale su quale opzione adottare spetta a voi e alla vostra sete di futuro.



Una gamma che parte da 47.000 euro

Arriviamo così al termine della nostra prova nelle Langhe piemontesi, con questo articolo che va a chiudersi con un ulteriore elogio e quello che forse è un piccolo difetto. Vogliamo sicuramente premiare il nuovo design della plancia e del tunnel centrale, che va a riempire tutti gli spazi "morti" dell'abitacolo della IONIQ 5 rendendoli funzionali, fate però attenzione al bagagliaio.

Essendo una berlina, la IONIQ 6 non può certo fare miracoli su questo fronte, i 401 litri (più ulteriori 45 litri nel sottocofano nelle varianti RWD) possono bastare per moltissime situazioni, l'accesso però è alquanto limitato, la "bocca" del bagagliaio non è enorme e potrebbe darvi qualche grattacapo. Al di là di questo dettaglio forse marginale, la nuova Hyundai IONIQ 6 è comunque un'elettrica da tenere assolutamente d'occhio, soprattutto nelle varianti a trazione posteriore.



Alla base abbiamo una RWD che con soli 53,3 kWh di batteria promette fino a 429 km di range combinato, mentre la RWD da 77,4 kWh è capace di arrivare addirittura a 614 km con i cerchi da 18". In termini di autonomia anche la AWD non se la cava affatto male, con 583 km con cerchi da 18"; su questa variante avete inoltre la possibilità di cambiare la trazione con un singolo tocco sullo schermo, passando così a una configurazione RWD in un istante.

Non riuscirete ad avere la stessa identica efficienza della RWD da 77,4 kWh, del resto vi portate dietro il peso del secondo motore, ma è sicuramente un'opzione aggiuntiva che rende ancora più completa un'offerta ricca all'estremo. Dei prezzi parleremo in dettaglio in un articolo separato che è già in lavorazione, vi basti sapere però che la IONIQ 6 RWD Progress da 53,3 kWh parte da 47.550 euro chiavi in mano. Un ticket d'ingresso sicuramente importante che vi permette però di guidare una berlina elettrica dal design originale lunga quasi 5 metri, altamente tecnologica, super accessoriata e curata sin nei minimi dettagli.