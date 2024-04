Guidiamo la nuova Tesla Model 3 2024: sempre più minimale, matura, unica

Pur essendo rimasta piuttosto fedele al progetto originale del 2019, la Tesla Model 3 di Elon Musk si è comunque aggiornata con il passare degli anni. Talvolta ha accolto piccole novità quasi in sordina, in altre occasioni - invece - è maturata facendo parecchio rumore, come a fine 2023 - quanto in Italia (e in Europa) è arrivato l'aggiornamento con nome in codice Highland.

Non una vera e propria "nuova generazione", come ha sempre ribadito Tesla stessa, ma comunque il più corposo aggiornamento dal debutto a oggi. Abbiamo visto dal vivo la nuova Tesla Model 3 2024 già lo scorso settembre, ora invece siamo riusciti a guidarla in un long test drive. Ecco, dunque, cosa abbiamo scoperto, fra solite certezze e apprezzate novità.



Una Model 3 sempre più matura e minimale

Chi già possiede una Tesla Model 3 MY22 o MY23, può comunque dormire sonni tranquilli: l'aggiornamento non è certo rivoluzionario da giustificare un repentino update, anzi, alcune cose potrebbero essere cambiate "in peggio" per alcuni utenti. Ci riferiamo ad esempio alla scomparsa degli ultimi controlli fisici attorno allo sterzo. Sulla nuova Model 3 MY24 non ci sono più i classici controlli delle frecce direzionali e manca persino il selettore della marcia...

I primi sono stati spostati sul volante multifunzione, il secondo è diventato digitale. Sul bordo sinistro dello schermo centrale, l'unico presente sulla plancia della vettura, compare una barra ogni qualvolta si schiaccia il pedale del freno, o comunque quando la vettura capisce che stiamo per effettuare una manovra. Spostando il dito verso l'alto, l'auto si mette in D(rive), spostandolo verso il basso va in R(everse), abbiamo poi due ulteriori "pulsanti" digitali per il P(ark) e il N(eutral). Come spesso accade, Elon Musk si rifà alla filosofia del "Se possiamo rimuoverlo, meglio", rendendo ancora più pulito l'abitacolo e risparmiando preziosi pezzi per l'assemblaggio.

A qualcuno, ovviamente, questo modus operandi potrebbe non piacere, bisogna in ogni caso riconoscere a Tesla di star facendo qualcosa che sul mercato automotive di massa ancora nessuno aveva osato fare. È assolutamente vero che ogni automobile dovrebbe adattarsi alle nostre esigenze e non il contrario, dobbiamo però ammettere che abituarsi alla nuova filosofia della Model 3 non ha richiesto (almeno per noi) grandi sforzi. Al nuovo selettore di marcia digitale ci si abitua in poche ore, è forse bastato ancora meno per apprezzare le frecce direzionali poste sul volante.

Guidando "da manuale" con le mani alle 9:15, così come si dovrebbe fare per avere il controllo migliore, le nuove frecce direzionali diventano subito comode, a portata di pollice; chi è abituato, invece, a guidare alle 10:10 potrebbe avere qualche problema in più ad adattarsi. Si impara in fretta che il pulsante in basso serve per la freccia a sinistra, mentre quello in alto va a destra; l'unica situazione in cui queste frecce sono davvero scomode sono le rotatorie, dove è davvero impossibile selezionare il tasto corretto. È una forzatura eccessiva? Forse, in un paio di occasioni la nostra mano sinistra si è lanciata alla ricerca del selettore della freccia, senza trovare nulla ovviamente, è in ogni caso una novità meno traumatica di quanto potessimo immaginare.

Il software Tesla, inoltre, ci aiuta a gestire le frecce in diverse situazioni, basta ad esempio cambiare corsia per vedere la freccia disattivarsi in automatico, dunque ci si ritroverà a schiacciare i pulsanti fisici meno volte di quanto si potrebbe pensare. "Fisici" perché effettivamente i pulsanti sul volante vanno premuti fisicamente, Elon Musk non ha ceduto - per fortuna - alla moda del touch sullo sterzo. Sul versante destro del volante abbiamo anche il controllo vocale, l'accesso veloce alle telecamere e alla pulizia del parabrezza.



Tergicristalli (poco) smart

Per l'azionamento dei tergicristalli, invece, bisogna affidarsi allo schermo centrale. Anche se questo potrebbe far storcere il naso a molti, basta impostare una scorciatoia sulla barra delle app per avere un accesso veloce ai controlli dei tergicristalli, un qualcosa di quasi obbligato visto il pessimo funzionamento dell'avvio automatico.

Sempre in nome del risparmio e della tecnologia, da quando esiste il Tesla Vision (con le vetture che si affidano soltanto alle telecamere e non ad altri sensori e radar) sono spariti anche i sensori di pioggia, sono dunque gli occhi digitali della Tesla Model 3 che dovrebbero riconoscere l'intensità della pioggia e far partire in automatico i tergicristalli, questo però avviene davvero di rado. Tesla stessa ha promesso un fix della funzione in arrivo nel corso dell'anno, ad aprile 2024 però non si è ancora visto nulla.

Poiché stiamo parlando dei "difetti" della Model 3 MY24, affrontiamo anche l'argomento sensori (inesistenti) di parcheggio. Rispetto al passato, la situazione è certamente migliorata, con le telecamere in grado di rilevare la distanza dagli oggetti in maniera più precisa - e con Tesla che ha furbescamente eliminato la distanza "in centimetri", decisamente poco affidabile.

Il software di bordo tenta anche di ricreare l'ambiente attorno alla vettura (da dicembre 2023 le Tesla mostrano la vista dall'alto), si tratta però di una funzione ancora molto acerba che non si può paragonare a un vero e proprio sistema di visione a 360 gradi. Per le manovre di parcheggio preferiamo di gran lunga sistemi concorrenti capaci di mostrare davvero l'ambiente attorno all'auto, anche se Tesla ha promesso un netto miglioramento della funzione (del resto abbiamo già avuto un assaggio del nuovo Autopark per Tesla Vision in arrivo).



Il matrimonio perfetto tra software e hardware

Per tagliare corto, anche sulle Tesla non è tutto perfetto, non è tutto idilliaco, com'è facile immaginare. Come tradizione, manca ancora il supporto (e probabilmente mancherà sempre) a sistemi come Apple CarPlay e Android Auto, sull'OS di bordo sono però arrivate nuove app come Apple Podcast e Apple Music per colmare il gap, almeno con il mondo della mela morsicata.

Per il resto il sistema operativo Tesla è a mani basse uno dei più completi e appaganti in circolazione, sicuramente quello disegnato e sviluppato meglio in termini di interfaccia grafica, anche se alcune icone di app "storiche" hanno ormai fatto il loro tempo. Per capire quale rapporto simbiotico ci sia fra il software e l'hardware basta guardare il pannello della gestione energetica, con il sistema che prevede in maniera dettagliata come sarà il grafico del consumo fino alla destinazione impostata (con decimali percentuali suddivisi per categoria), con tanto di consigli per migliorare l'efficienza e massimizzare l'autonomia.

Anche la navigazione è spesso impeccabile, dobbiamo però ammettere che la mancanza di un quadro strumenti si fa ancora sentire, sia perché con Android Automotive ci siamo abituati a visualizzare il turn-by-turn sul digital cockpit e la panoramica del percorso (con tanto di percorsi alternativi calcolati in real time in base al traffico) sullo schermo centrale, sia perché a volte trovare al volo alcune informazioni sul display principale mentre si guida non è proprio immediato, con il minimalismo Tesla però funziona così: prendere o lasciare.

Questo "mantra" si applica a Model 3 e Model Y sin dalla loro prima iterazione, dunque non c'è da sorprendersi molto. Sorvoliamo velocemente anche su tutta la parte relativa ai Supercharger e al pianificatore di viaggio, che offre come tradizione un'esperienza solida. Ora il navigatore Tesla conosce la posizione delle stazioni di ricarica di terze parti ed è in grado, come sempre, di attivare il preriscaldamento della batteria quando si naviga verso una colonnina - così da velocizzare la ricarica. Su questo fronte Tesla ha solo da insegnare al resto del mercato.



Un nuovo schermo posteriore in stile Model S

Ci ha sorpreso, poi, la qualità e la versatilità del nuovo schermo riservato ai passeggeri dei sedili posteriori, questa sì una novità assoluta per la Model 3 - presa in prestito dalle ben più costose Model S/Model X new gen. Lo schermo, la cui unica pecca è forse una posizione un tantino scomoda per la fruizione dei contenuti multimediali, permette di avere accesso a tutte le funzioni di climatizzazione (l'accesso si può bloccare nel caso in cui gli occupanti siano bambini) e persino di spostare in avanti il sedile del passeggero anteriore per avere una maggiore comodità.

Il vero punto forte del sistema è però rappresentato dai videogiochi e dalle piattaforme di video streaming, Netflix, YouTube e Disney+ comprese. Un modo semplice e veloce per intrattenere i passeggeri posteriori senza necessità di consumare la batteria di un tablet o di uno smartphone. Per chi viaggia spesso da solo o al massimo in due, lo schermo posteriore sarà una novità quasi irrilevante, per chi ha famiglia o per chi vuole impressionare gli amici è comunque una graditissima aggiunta, anche perché il prezzo della Model 3 è rimasto quasi invariato rispetto al recente passato.

Ad aprile 2024 la nuova Tesla Model 3 a trazione posteriore e 513 km di autonomia WLTP costa in Italia 42.490 euro con tre colorazioni gratuite, un prezzo ritagliato ad hoc per rientrare nei nuovi incentivi auto 2024 in partenza a maggio. Nelle migliori condizioni possibili, si può avere la Model 3 "base" a meno di 29.000 euro, un prezzo che fa diventare la berlina di Elon Musk un assoluto Best Buy.



Efficienza al top della categoria

Noi in realtà abbiamo testato la versione Long Range Dual Motor a trazione integrale, in colorazione Ultra Rosso e interni bianchi, il cui prezzo di listino è pari a 54.175 euro se non si calcolano funzioni extra di Autopilot. Questa vettura dovrebbe offrire, sulla carta, un'autonomia massima di 629 km a fronte di una batteria da 75 kWh (sulla RWD siamo a 60 kWh). Una soglia forse un po' troppo ottimistica se traslata nel mondo reale, possibile soltanto con l'accelerazione impostata su Soft e un piede estremamente leggero, senza ovviamente andare mai in autostrada.

Secondo la nostra esperienza, l'autonomia reale della nuova Long Range si attesta attorno ai 550 km sul ciclo misto, chilometro più, chilometro meno, in autostrada invece bisogna calcolare più o meno 380-400 km, cifre comunque ottime rispetto ai 75 kWh della batteria. Su vetture concorrenti di pari fascia per avere autonomie simili bisogna spesso puntare su batterie superiori ai 90 kWh, con costi di esercizio superiori. L'esperienza di guida elettrica fornita da Tesla è ancora una delle migliori in circolazione, con tanto di modalità One Pedal super efficiente e funzionale. La gestione della dinamica di guida è davvero minimale, perfetta per chi non ha voglia di smanettare troppo con varie modalità di guida, livelli di recupero dell'energia e quant'altro.

Possiamo gestire l'erogazione della coppia per massimizzare l'efficienza, oppure rendere più o meno rigido lo sterzo, tutto il resto però è gestito in maniera automatica dal sistema centrale - che lavora piuttosto bene con il recupero dell'energia. Abbiamo riscontrato dei miglioramenti anche con Autopilot, ora ancora più "pulito" nella lettura del mondo circostante, anche se in un'occasione - avevamo un ciclista sulla destra e un camion sulla sinistra, in direzione opposta - il sistema si è impaurito e ha iniziato a frenare bruscamente senza alcun motivo. Qualche "frenata fantasma" bisogna metterla in conto, così come qualche allarme dovuto a una vettura che ci precede un po' troppo vicina (secondo la Tesla) oppure per via di qualche vettura parcheggiata (che la Tesla crede in movimento), nulla però che possa davvero corrompere l'esperienza generale.

Se pensiamo che il controllo dell'ambiente circostante avviene soltanto tramite le telecamere di bordo, beh, allora è davvero eccezionale quello che le reti neurali di Tesla sono in grado di fare. Si tratta di una sorta di "spacconeria" da parte di Elon Musk, intento anche a risparmiare il più possibile su sensori e radar? Probabilmente si. Pensiamo che alcuni sistemi concorrenti siano un tantino più calibrati sulla gestione del mondo attorno alla vettura? Forse.

Tuttavia non riusciamo in alcun modo a criticare davvero Tesla per il suo approccio pionieristico, anzi: la visione di Elon Musk è senza alcun dubbio unica nel panorama automotive e prossimamente diventerà talmente precisa da rendere superflua i classici radar, sensori e addirittura LiDAR. Al momento c'è ancora un piccolo prezzo da pagare, ovvero qualche imprecisione qua e là in diverse occasioni, pensiamo tuttavia che Tesla stia realizzando qualcosa di mai visto prima in ambito automotive.

La stessa esperienza di guida che si ha a bordo di un'auto di Elon Musk è essenzialmente diversa da qualsiasi altra; attenzione, non strettamente migliore ma diversa, unica, che si può amare oppure odiare, senza mezzi termini. Mentre marchi storici dell'automotive restano fedeli a decenni di tradizione, aggiornando i loro veicoli a piccoli passi, Elon Musk scardina tutto ciò che può senza rimorso alcuno. Non sappiamo se in futuro il CEO continuerà su questa strada, con gli enti che vigilano sulla sicurezza (come EuroNCAP) che hanno già fatto intendere che le auto senza controlli fisici sulla plancia saranno penalizzate poiché tendono a distrarre maggiormente il conducente, al momento però chi acquista una Tesla sa che avrà a che fare con un prodotto unico nel suo genere, che con altri concorrenti condivide fondamentalmente solo delle ruote, uno sterzo e dei pedali.

La potenza e l'efficienza dei motori Tesla, il loro poco ingombro (che tra l'altro permette di avere uno spazioso trunk e un comodo frunk anche in configurazione Dual Motor), l'integrazione tra software e hardware restano ambiti chiave che la concorrenza non è ancora riuscita a eguagliare. Con questo nuovo modello, inoltre, migliora anche l'insonorizzazione dell'abitacolo, che abbiamo trovato ottima, grazie a nuovi vetri e a un meccanismo aggiornato per la chiusura delle portiere. Come detto sopra, tutto questo non significa che la società americana produca le migliori auto elettriche del mondo, del resto l'esperienza a bordo cambia in base alle esigenze di ognuno. Vogliamo soltanto ribadire che quando si sale a bordo di una Tesla lo si capisce immediatamente, se questo sia una fortuna o una sfortuna potete deciderlo voi in totale libertà.