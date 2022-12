Guidiamo la Polestar 2 con Performance Pack: così la Svezia sfida Tesla

La mobilità elettrica ha dato modo al mercato automotive di espandersi, di allargare la propria offerta grazie a start-up e nuove realtà di successo. Persino Tesla, 10 anni fa, non era altro che un player inedito del mercato, come oggi lo è Polestar, un marchio ancora poco conosciuto in Italia ma che in Europa è già assolutamente affermato - anche grazie al gruppo che lo supporta. Per chi ancora non lo sapesse, infatti, Polestar è una casa automobilistica svedese controllata in modo diretto da Volvo Cars e il Gruppo Geely, non è infatti un caso che condivida diverse tecnologie con questi colossi della tecnologia e dell'automotive.

Fondata nel 1996 e con sede a Göteborg, Polestar è finalmente pronta a vendere i suoi veicoli nel nostro Paese, il 17 novembre 2022 sono stati aperti gli ordini per la Polestar 2 e la Polestar 3, le prime vetture del marchio a circolare sulle nostre strade. Se per testare a fondo la Polestar 3 ci vorrà ancora del tempo, la Polestar 2 è già arrivata fra le nostre mani in versione Long Range Dual Motor con Performance Pack, il massimo che possiate avere oggi - se si esclude l'agguerrita Polestar 2 BST edition 270 in edizione limitata. Come si comporta dunque l'elettrica svedese? Vi raccontiamo il suo "battesimo del fuoco" (o dovremmo dire di ghiaccio?) in un periodo particolarmente freddo, con temperature prossime allo zero e capaci di mettere in difficoltà molti EV attuali.



La prima volta a bordo di una Polestar 2

Qualsiasi primo contatto con la Polestar 2 è sicuramente d'impatto. Il suo design colpisce subito per le sue linee muscolose eppure affusolate, da berlina sportiveggiante, impreziosite da piccoli dettagli come il badge "Polestar Engineered" inserito sulla griglia.

Il largo cofano fa da apripista a un abitacolo dall'altezza ridotta, con vetri affusolati e un posteriore che in realtà nasconde un comodo baule da crossover da ben 440 litri. La Polestar 2 si fa notare anche per via di specchietti senza cornice, cerchi in lega forgiati da 20" (grazie al Performance Pack), uno splendido tetto panoramico che avvolge l'intero abitacolo. Gli esterni si caratterizzano anche per firme luminose a LED davvero suggestive e ben realizzate. Una volta a bordo c'è una buona spazialità, il largo tunnel centrale crea la giusta aria fra i due passeggeri anteriori, bisogna solo fare attenzione al tetto "schiacciato" che potrebbe dar fastidio a persone particolarmente alte - non a caso a listino abbiamo anche la Polestar 3, SUV a tutti gli effetti con abitacolo più ampio e seduta più alta. Ciò che si nota immediatamente è poi la buona qualità dei materiali, unita a vari tocchi di stile come le cinture di sicurezza in giallo che creano un ottimo contrasto - sempre incluse nel Performance Pack. I sedili della Polestar 2, che sono anche riscaldati, sono comodissimi e anche dopo ore di viaggio non abbiamo percepito il minimo problema.

Guardando alla plancia abbiamo forse un uso un po' troppo smodato di plastica rigida, rifinita però con un'ottima texture che le conferisce un valore superiore, con Polestar che ha dosato bene gli spazi. Il quadro strumenti digitale è comodo e ampio, perfetto per visualizzare anche la mappa di navigazione, al centro invece abbiamo uno schermo centrale montato verticalmente in stile Volvo, un display che ha forse cornici troppo pronunciate ma che presenta dimensioni perfette secondo il nostro gusto - è forse ciò che avrebbe dovuto fare Ford con la sua Mustang Mach-E, con la quale invece è stata eccessivamente generosa in dimensioni.

Sul tunnel abbiamo poi un comodo pad di ricarica per il telefono, due porte USB-C, un selettore di marcia di design, tasti funzione essenziali e un comodo bracciolo. Nella sostanza Polestar ha optato per un abitacolo minimale ma elegante, con il giusto bilanciamento fra controlli analogici e digitali. Ottimo anche lo sterzo multifunzione, capace di controllare l'intrattenimento e la Guida Autonoma di Livello 2. L'esperienza a bordo della Polestar 2 è dunque molto simile a quella di una vettura Volvo di nuova generazione.



La tecnologia elettrica della Polestar 2

Dopo avervi raccontato del design della vettura passiamo al cuore di questo articolo: l'analisi tecnologica. Sul fronte dell'esperienza generale Polestar ha studiato a fondo le auto rivali di Tesla: a bordo non troviamo alcun pulsante di accensione o spegnimento, basta aprire la portiera con la chiave in tasca (o in borsa), inserire la marcia Drive e partire.

Allo stesso modo quando si vuole scendere si può impostare velocemente la marcia Parking per poi aprire la portiera, la vettura si spegne subito in modo automatico. La versione da noi provata è attualmente la top di gamma: abbiamo un sistema a doppio motore che eroga 300 kW/408 CV con 660 Nm di coppia, esistono però anche versioni Long Range Single Motor e Standard Range Single Motor. In più la nostra vettura era dotata di Performance Pack, capace di aumentare ulteriormente le prestazioni e portarle a 350 kW/476 CV con 680 Nm di coppia, per un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 4,4 secondi.

Le Polestar 2 Long Range offrono 78 kWh di batteria, che d'inverno con temperature prossime allo zero potrebbero non riuscire a garantirvi 400 km di autonomia con una sola carica - o almeno con il Performance Pack è risultato impossibile. A tal proposito parliamo di consumi: abbiamo testato la vettura in un range di temperature da 0 a 7 gradi centigradi circa, dunque non proprio ottimali per un EV. Da un lato abbiamo la batteria può soffrire temperature simili, attorno ai 2 gradi infatti avete un'icona dedicata sul quadro strumenti con una batteria affiancata da un fiocco di neve, che significa che potenza massima e capacità massima sono temporaneamente limitate, dall'altro significa che siete costretti a riscaldare l'abitacolo tutto il tempo, consumando ulteriore energia.

Mantenendo la climatizzazione a 19-20 gradi, abbiamo consumato in media 21,2 kWh/100 km su un ciclo misto che ha coinvolto città, strade extraurbane e autostrada fino a 110 km/h causa traffico. Considerando il quadro generale è un consumo assolutamente accettabile, che in termini pratici si traduce in circa 360 km reali, saremmo però curiosi di riprovare prossimamente la Polestar 2 in condizioni meteo meno aggressive. Bisogna anche aggiungere che abbiamo viaggiato con cerchi da 20" e gomme invernali (Michelin X-ICE SNOW), dunque scendere al di sotto dei 20 kWh/100 km con un'elettrica da 476 CV sarebbe stata una vera impresa.

Le basse temperature potrebbero aver penalizzato anche la ricarica DC, infatti presso colonnine Free to X da 300 kW non siamo riusciti ad andare oltre i 100 kW di potenza, significa che dal 30% di carica si può tornare al 100% in circa 75 minuti. Può sembrare ovvio ma la Polestar 2 offre un sistema CCS Combo 2, potete dunque sfruttare la ricarica DC e AC di Tipo 2. Sul fronte della dinamica di guida, la Polestar 2 Long Range Dual Motor con Performance Pack accelera da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi, avete dunque a disposizione una guida estremamente divertente. Potete personalizzare sia la risposta dello sterzo, che si fa più pesante e preciso con la modalità Intenso, che quella del freno motore, che dalla disattivazione completa arriva al One Pedal.

La Polestar 2 si guida meravigliosamente con un solo pedale, è forse una delle elettriche che ci ha dato più soddisfazione in questo senso, inoltre con questo livello di recupero dell'energia siete in grado di recuperare parecchi elettroni e abbassare - per quanto possibile - i consumi e l'usura delle pastiglie dei freni, che su una vettura del genere potrebbero non consumarsi mai (pensateci se puntate all'impianto Brembo).

Per riassumere in maniera brutale, la Polestar 2 è dunque una vettura dall'alto comfort, dalla sportività spiccata nella sua variante Dual Motor (anche senza Performance Pack) e dalla dinamica di guida appagante in qualsiasi situazione, anche perché avete diverse opzioni per personalizzare il feedback di acceleratore e sterzo. Noi che solitamente guidiamo le auto elettriche in modalità One Pedal, alternando quando possibile la risposta dello sterzo da Normale a Sportivo a seconda delle situazioni, abbiamo ottenuto con la Polestar 2 un altissimo grado di soddisfazione.



Un infotainment firmato Google

Alla tecnica sinora descritta, la Polestar 2 aggiunge anche un infotainment di ultimissima generazione, basato su Android Automotive. Alla base abbiamo dunque lo stesso sistema utilizzato da Volvo e - ultimamente - da Renault (alla guida della nuova Renault Austral con OpenR Link), con in più qualche piccola aggiunta.

Abbiamo apprezzato tantissimo lo stile dei font Polestar e in generale l'interfaccia utente, che è semplice, curata e intuitiva. Il sistema non vi fa perdere fra centinaia di opzioni, al contrario abbiamo quattro pannelli ben distinti che vi fanno navigare fra le telecamere di bordo (potete sfruttare l'ottima visione a 360 gradi oppure selezionare una singola telecamera), i parametri essenziali dell'auto, le varie app Android Automotive e i profili personalizzati.

Potete insomma utilizzare Google Maps in maniera nativa, con il sistema che prevede con discreta precisione la percentuale di carica che avrete all'arrivo di una destinazione ed eventualmente con quanta batteria riuscirete persino a rientrare - un ottimo modo per capire se sarà necessario ricaricare durante il tragitto oppure no.

Su questo fronte Android Automotive offre una delle migliori esperienze del mercato, inoltre grazie alle sue varie app native potete evitare completamente di connettere lo smartphone alla vettura. Se non siete fan di Android potete sempre utilizzare Apple CarPlay, che però funziona solo tramite cavo.

La visualizzazione del sistema auto di Apple è impeccabile, utilizzare però le mappe di Apple su Android Automotive non è il massimo della vita: perdete il calcolo predittivo della ricarica residua (che tra l'altro si aggiorna in tempo reale se state ricaricando) e rendete più scarno il quadro strumenti.

Sul quadro strumenti digitale pensiamo che Polestar debba ancora lavorare a fondo. Quando si visualizza la navigazione di Google Maps l'esperienza è ottima, abbiamo una grande mappa e i dati essenziali dell'auto, l'altra opzione di visualizzazione invece rende la maggior parte dello schermo nero, lasciando solo i dati essenziali della vettura.

Detto francamente, è un po' uno spreco, un quadro strumenti digitale di alta qualità come quello della Polestar 2 meriterebbe modalità di visualizzazione più curate e ricche di informazioni, invece in questo modo per sfruttare il sistema appieno siamo di fatto "costretti" a sfruttare le mappe di Google, altrimenti tutto diventa scarno.

Lato User Interface del Virtual Cockpit, Polestar potrebbe dunque aver esagerato sul fronte del minimalismo, ma ad alcuni utenti potrebbe piacere - del resto c'è anche chi acquista auto senza quadro strumenti! Il sistema della Polestar 2 può in ogni caso ottenere aggiornamenti over-the-air, dunque è possibile che l'azienda vada a migliorare il tutto con il tempo.



La guida autonoma della Polestar 2

Terminiamo il racconto della Polestar 2 con un paragrafo dedicato alla Guida Autonoma, molto simile a quella in forze sulle auto Volvo e Lynk & Co (proviamo la Lynk & Co 01 Plug-in Hybrid). Di base il sistema funziona in maniera ottimale, abbiamo testato il Pilot lite Pack con Pilot Assist, Cross Traffic Alert con frenata di emergenza e molto altro.

Abbiamo in pratica un Cruise Control Adattivo che regola in autonomia la velocità in base al traffico, un Blind Spot che vigila sulla vettura costantemente, il Pilot Assist che aiuta il conducente a mantenere il centro della corsia. L'unico appunto che possiamo fare alla tecnologia Polestar è uno sterzo automatico talvolta indeciso sul da farsi, nel senso che dà continui e piccoli strappi a destra e sinistra per tenere il centro della corsia in alcune fasi di marcia, ma è davvero l'unico neo che abbiamo riscontrato.

Come "plus" la Polestar 2 offre anche specchietti esterni oscurati in automatico che attenuano la luce quando si guida al buio, i fendinebbia anteriori a LED con luci di svolta (e in piena Brianza vi assicuriamo che ci sono serviti...), un sistema chiamato Rear Collision Warning e Mitigation che controlla anche il traffico posteriore. Se un'auto si avvicina eccessivamente, il sistema attiva gli indicatori lampeggianti per segnalare il pericolo; in caso di collisione imminente il sistema pretensiona le cinture di sicurezza e frena automaticamente, questo sistema però - fortunatamente - non lo abbiamo testato in prima persona.



La Polestar 2 secondo noi

Anche se può sembrare provocatorio, la Polestar 2 è secondo noi la vettura elettrica che più si avvicina all'esperienza Tesla, senza però scendere a eccessivi compromessi minimalisti e offrendo una marcia in più sul fronte della qualità dei materiali e dello stile. È una muscolosa berlina dal carattere intenso che pone al centro il comfort e la tecnologia.

Nella sua variante Long Range Dual Motor non mette da parte neppure le prestazioni, che sono eccezionali se si affonda il pedale a dovere (per non parlare di cosa può darvi il Performance Pack: freni Brembo, sospensioni Öhlins, cerchi in lega forgiati da 20" e cinture di sicurezza in edizione limitata).

Il tutto senza perdere di mira il prezzo: la Polestar 2 parte da 52.200 euro in versione Standard Range Single Motor, per la Long Range Single Motor invece si parte da 55.700 euro. Quest'ultima è secondo noi la versione più bilanciata fra tutte: offre comunque 231 CV di potenza e la bellezza di 551 km di autonomia WLTP, è dunque la Polestar 2 più efficiente dell'intera gamma. In più Polestar promette una consegna in poche settimane: qui trovate le Polestar 2 pronte per la consegna rapida.



La Long Range Dual Motor offre 487 km di autonomia con un prezzo di partenza di 59.200 euro, mentre con il Performance Pack abbiamo visto che raggiungere i 400 km reali diventa difficile, soprattutto d'inverno - anche se si ottengono in cambio prestazioni da urlo. Prestazioni con cui Polestar sta cercando di farsi notare su un mercato già alquanto ricco di EV, secondo noi riuscendoci in pieno.