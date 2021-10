Alla guida del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, fra novità e tradizione

Se oggi i monopattini elettrici sono un mezzo di trasporto alquanto mainstream è merito anche di aziende che, un po' alla cieca e per guanto di sfida, hanno investito in prodotti del genere quando ancora nessuno li conosceva - e non esistevano neppure regole e leggi che li classificassero in qualche modo. Fra queste ci sono sicuramente Xiaomi e Segway, che pur sembrando due entità separate sono oggi più unite che mai, visto che la seconda è controllata da Ninebot, società fondata da Xiaomi stessa e Sequoia Capital nel 2015. Il colosso cinese dell'elettronica ha tracciato la strada lanciando il mitico Xiaomi Mi Electric Scooter (anche conosciuto come M365) nel 2016, poi evolutosi in un certo qual modo nello Xiaomi Mi Electric Scooter Pro e successivi 1S e Pro 2.

Oggi la storia continua con una ideale "terza generazione", con l'arrivo nei nostri negozi del nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (per saperne di più: tutto sul nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3). Un modello che non si distacca dal passato sul fronte del design, anzi lo celebra, assestando in ogni caso pochi ma mirati cambiamenti - e in questo articolo andiamo a scoprire quali, dopo aver provato il monopattino in strada in modo approfondito.



Le novità dello Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Intenzionata a omaggiare il suo recente passato, Xiaomi ha ben pensato di lanciare la sua terza generazione di monopattini in due colorazioni differenti, una chiara chiamata Gravity Gray e una scura denominata Onyx Black. Noi abbiamo testato la prima, che di scuro ha soltanto il tubo frontale che porta al manubrio.

Un design bi-color che non ci è dispiaciuto affatto, anche se non sappiamo sul lungo periodo quanto questo "bianco panna" possa sporcarsi. La colorazione del monopattino però è probabilmente la feature meno rilevante di questa generazione. Alla base del design generale c'è ovviamente la generazione 1S/Pro 2, con materiali di migliore qualità rispetto alla prima generazione, una fattura più accurata e un copriruota posteriore ancorato al resto del telaio, dettaglio che evita a quest'ultimo di saltare e produrre fastidiosi rumori quando si è in strada. Le vere novità chiave di questo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, che potrebbero tranquillamente farvi bypassare l'1S e persino il Pro 2 se non avete bisogno di una grande autonomia, sono due: da una parte abbiamo il nuovo sistema frenante posteriore, dall'altra l'inedito sistema di blocco/sblocco del manubrio. Xiaomi ha installato questa volta un freno a disco posteriore a doppia pastiglia, significa che il disco di metallo viene stretto fra due morsetti differenti, il che aumenta sensibilmente l'efficacia della frenata.



Una qualità che apprezzerete soprattutto se non siete grandi amanti della frenata rigenerativa; noi lo siamo e in questo modello il livello massimo di frenata rigenerativa è ben calibrato e funzionale, con un po' di allenamento andrete a usare il freno meccanico solo per fermarvi completamente, risparmiando così sul consumo delle pastiglie. Abbiamo poi un ottimo sistema eABS che evita alla ruota di bloccarsi con il freno tirato. Il nuovo sistema di sblocco invece è quanto di meglio si possa trovare sul mercato attuale: il mitico M365 aveva purtroppo un sistema di blocco alquanto ballerino, il manubrio tendeva a fare molto "gioco", inoltre i ganci potevano rompersi facilmente a lungo andare.



Con la generazione del 2020 c'è stata in effetti qualche miglioria, il manubrio però tendeva ancora a "ballare" leggermente quando bloccato e a richiudersi subito una volta staccato il gancio. Con il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 non succede: ora il tubo del manubrio non fa più alcun "gioco", si innesta alla perfezione nella sua sede e richiede due passaggi per lo sblocco definitivo. A monopattino aperto, pur sganciando il blocco il manubrio non viene giù, resta nella sua sede, dandoci così il tempo di mettere il cavalletto; poi con un secondo movimento, portando il gancio ancora più giù, il manubrio finalmente si sgancia.



Su questo fronte abbiamo dunque trovato una soluzione che sembra solida e affidabile, davvero ben fatto Xiaomi, speriamo di vedere lo stesso sistema anche sui monopattini che verranno. Sul fronte della sicurezza, abbiamo un potente faro LED anteriore e un LED posteriore di colore rosso, che può rimanere sempre acceso e lampeggiare quando si frena. Mancano purtroppo le frecce direzionali (che potete provare a bordo del nuovo Voiager 4 di Voi.), Xiaomi però ha installato nuovi catarifrangenti laterali che aumentano la visibilità notturna del veicolo.



Monopattino che funziona non si cambia

Al di là delle novità tecniche che abbiamo elencato poco sopra, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 non è molto differente dal fratello 1S, questo però non è propriamente un male. La tecnologia di bordo dell'1S infatti era (ed è) ottima, con questo scooter di terza generazione possiamo ancora percorrere fino a 30 km di autonomia (per raggiungere tale cifra però vi consigliamo la modalità di guida Standard) e toccare i 25 km/h in modalità Sport.

Con la modalità Standard potete bloccare la velocità a 20 km/h, così da aumentare sicurezza e autonomia, con la modalità Pedone invece fissate la velocità massima a 6 km/h, in modo da rispettare pienamente la legge in zone pedonali, dove non si può guidare il monopattino alla massima potenza. A proposito di potenza: lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 ha un ottimo spunto, raggiunge in fretta i 25 km/h e riesce a salire pendenze dalla discreta percentuale - fino a un massimo del 16%. Abbiamo provato a fare diverse rampe/salite e il monopattino è stato talvolta in grado di mantenere persino i 25 km/h di massima, davvero notevole (il nostro peso, zaino compreso, non è mai andato al di sopra dei 65 kg). Questo grazie a un motore da 300 W installato nella ruota anteriore che può toccare i 600 W di picco, quando schiacciamo a fondo l'acceleratore con il pollice destro. A proposito di acceleratore: forse il modulo utile all'accelerazione poteva esser curato meglio, non sembra di certo che possa rompersi da un momento all'altro, Xiaomi però potrebbe implementare qualcosa di meglio, in linea con gli altri elementi dell'offerta - ma parliamo solo di un dettaglio marginale. Per quanto riguarda lo schermo sul manubrio invece troviamo il solito layout LCD di Xiaomi, con velocità istantanea, modalità di marcia, carica della batteria e luci ON/OFF.



Avremmo preferito anche un pratico contachilometri, con chilometri percorsi in generale e quelli di ogni TRIP, come capita di trovare su modelli concorrenti, invece dovremo aspettare una nuova generazione. Poco male, visto che connettendo l'app Xiaomi Home tramite Bluetooth siamo comunque in grado di monitorare i chilometri percorsi, gestire opzioni come la frenata rigenerativa e la luce posteriore - che possiamo impostare su "Sempre accesa".

Via app possiamo anche aggiornare il firmware del dispositivo, insomma ritroviamo la medesima esperienza dei modelli Xiaomi più recenti. Non ci resta che parlare delle ruote, anche se su questo fronte c'è ben poco di nuovo: Xiaomi continua a offrire al suo pubblico pneumatici da 8,5" a camera d'aria, con i loro pro e contro. Fra i contro abbiamo la possibilità di bucare, e cambiare una ruota al monopattino può essere un'operazione ostica per molti (all'anteriore perché abbiamo il motore, al posteriore per via del freno a disco); ruote di questo tipo sono però in grado di assorbire molto bene i colpi del terreno, il pavé più leggero e le rotaie del tram, e questo è un pro. Abbiamo avuto davvero pochissimi problemi con lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 per le strade di Milano, che ci ha garantito una guida fluida nella maggior parte delle situazioni. Arriviamo così in dirittura finale, affrontando il capitolo peso: Xiaomi dichiara 13,2 kg di peso, tutto è però molto ben bilanciato e trasportare il monopattino con una mano per brevi tratti non è difficilissimo. Zero problemi dunque se volete portare il veicolo in treno, se volete caricarlo in auto oppure salire qualche scalino.



Certo il design "da chiuso" è rimasto identico al passato, dunque se cercate un monopattino estremamente compatto quando richiuso su se stesso dovete probabilmente guardare altrove; lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 risulta comunque molto compatto, meno ingombrante rispetto a concorrenti eccellenti come il Segway Ninebot Max G30 II o il Nilox Doc Twelve. Diciamo che il kickscooter Xiaomi è il perfetto compromesso fra i Segway Ninebot Serie E/Serie F e i "giganti" appena nominati.



Lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 secondo noi

Quanto ci è piaciuto il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3? Molto, dobbiamo esser sinceri. Già il precedente 1S era un ottimo prodotto (qui la nostra prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S), riveduto e corretto in più punti - tanto che avevamo parlato dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S come una rivoluzione delle piccole cose.

Questa terza iterazione va ancora oltre, portando al pubblico nuovi catarifrangenti, un freno a disco posteriore a doppia pastiglia per un'efficacia ancora superiore, un sistema di blocco/sblocco del manubrio eccezionale. Magari non il metodo più veloce del mercato ma ci è sembrato affidabile al 110%, con il tubo principale perfettamente incastrato nella sua sede da sbloccare con un doppio passaggio per maggiore praticità (ora è difficile che il monopattino si chiuda su se stesso inavvertitamente).

Considerando che nei negozi di elettronica e online il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 viene proposto a 449,99 euro, possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti del rapporto qualità/prezzo, come sempre vero e proprio marchio di fabbrica Xiaomi. A meno che non lo troviate a un prezzo ultra scontato, non ha più senso ormai prendere l'1S, meglio andare su questo prodotto. Resta invece valida l'opzione Pro 2, ma solo nel caso in cui abbiate bisogno di 40 e più km da percorrere con una sola carica. Se riuscite a stare al di sotto dei 30, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 è di sicuro il veicolo di micromobilità che fa per voi, ben sospeso fra novità e tradizione,