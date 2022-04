Alla guida della Mazda2 2022: compatta, smart e regina dei consumi

Il mercato automotive attuale è senza alcun dubbio dominato da SUV e crossover, di Segmento C e D. Una moda che sta letteralmente schiacciando un Segmento B invece pieno di ottime soluzioni, vetture smart e poco ingombranti che sono capaci di mantenere molto bassi i consumi di carburante - e visti i prezzi attuali di benzina e gasolio è sempre più fondamentale optare per vetture efficienti sul fronte dei consumi.

Un Segmento spesso bistrattato, le cui vetture di riferimento tentano di badare più alla sostanza che allo stile. Con la Mazda2 2022 di Mazda (la nuova Mazda2 2022 disponibile dallo scorso dicembre) invece siamo riusciti a trovare contenuti e carattere nella stessa auto, una vettura dal design inconfondibile e dalla classica filosofia giapponese, che come in passato non si perde in fronzoli superflui ma va al sodo - con grande stile.



Lo stile della nuova Mazda2 2022

Partiamo proprio dallo stile della nuova Mazda2. Sappiamo bene che i gusti estetici sono estremamente soggettivi, che la piccola Segmento B di Mazda abbia del carattere però è palese.

Leggermente meno aggressiva della Mazda3, la piccola giapponese si lascia comunque caratterizzare da un design unico, particolare, secondo il nostro gusto uno dei migliori disponibili nel mercato attuale (nel segmento di riferimento, ovviamente). Uno dei migliori soprattutto se abbinato, sempre secondo il nostro gusto, all'eccezionale Soul Red Crystal Metallic di Mazda oppure al Polymetal Gray Metallic, soltanto due delle dodici colorazioni presenti a listino. Inoltre vi consigliamo caldamente l'allestimento speciale Homura, che offre degli eleganti cerchi in lega da 16" in nero lucido (esclusivi dell'allestimento) che donano un aspetto più aggressivo e sportivo alla piccola vettura. Internamente Mazda ha creato un abitacolo pulito, curato e funzionale, con plastiche di buona fattura per il segmento, un quadro strumenti "ibrido" con elementi analogici e digitali, un ottimo sterzo multifunzione con il quale controllare Cruise Control/Limitatore, infotainment e informazioni di marcia, uno schermo centrale di medie dimensioni con Mazda Connect e i controlli del clima.

Ci è molto piaciuto anche il tunnel centrale: al di là di un pad dove poggiare il telefono forse un po' piccolo per gli standard attuali, abbiamo in ogni caso un modulo per il controllo totale dell'infotainment davvero molto comodo, due portabicchieri e un bracciolo con scomparto interno. Tutto molto semplice e funzionale, con i controlli di specchietti e finestrini sulla portiera del conducente. Alcuni di questi elementi li ritroveremo nel paragrafo dedicato all'esperienza d'uso, ora invece è arrivato il momento di discutere di motori.



I motori della Mazda2 2022

La Mazda2 2022 si presenta sul mercato con due motorizzazioni differenti, 1.5 Skyactiv G da 75 CV/55 kW e 1.5 E-Skyactiv G M Hybrid da 90 CV/66 kW. A listino ci sarebbe anche una Mazda2 Full Hybrid (come funziona la nuova Mazda2 Full Hybrid), si può però avere con un design differente, più vicino al mondo Toyota, dettaglio che secondo noi snatura le ottime linee originali della Mazda2 classica.

La versione da noi provata era equipaggiata con l'1.5 E-Skyactiv G M Hybrid da 90 CV, una soluzione ibrida "di base" che dovrebbe garantire il supporto di un piccolo motorino elettrico da 22,5 V in grado di accendere il motore a ogni Start&Stop. Diciamo "dovrebbe" perché la nostra variante di test ha avuto qualche piccolo problema e il sistema ibrido non ha praticamente mai funzionato. Il suo supporto sarebbe stato comunque marginale, inoltre nonostante questo piccolo contrattempo siamo riusciti a ottenere consumi eccezionali, ancora migliori di quelli dichiarati da Mazda. Il costruttore giapponese dichiara 4,7 litri di benzina ogni 100 km sul ciclo misto, noi invece dopo oltre 500 km di strada siamo riusciti a ottenere una media di 4,2 litri/100 km. Per ottenere tale risultato abbiamo optato per un long test drive con guida modello, sempre a velocità codice e mai in autostrada. Anche se è possibile fare dei viaggi con la Mazda2 (la velocità massima dichiarata è di 183 km/h), abbiamo preferito tenere la vettura nel suo habitat naturale, ovvero la città, brevi raccordi extraurbani e tangenziali fino a 90 km/h.



Senza mai superare questa velocità la Mazda2 con 1.5 E-Skyactiv è in grado di consumare davvero poco, nonostante i problemi al sistema ibrido e lo Start&Stop fuori uso. Pur essendo un 1.5, il suo motore è votato all'efficienza assoluta, supportato anche da un cambio a 6 marce che riesce ad abbassare tantissimo i regimi (lo stesso sistema di bordo vi suggerisce di cambiare marcia non appena si sfiorano i 2.000 giri/min).



Completa l'opera un peso davvero ridotto di appena 1.035 kg (il peso della nostra versione, la base gamma invece pesa 1.021 kg). La Mazda2 2022 si è dunque rivelata una classica Mazda: essenziale ma funzionale, con stile e un'altissima efficienza, basti calcolare che con i 44 litri del pieno è possibile percorrere oltre 800 km senza finire in riserva (secondi i dati da noi ottenuti, poi è ovvio che l'autonomia cambia a seconda dello stile di guida).



Come tradizione, a bordo di una Mazda non c'è neppure bisogno di selezionare una modalità di guida: non ci sono mappature sport, né eco, il motore sa abbracciare entrambe le filosofie a seconda di come lo si guida. Certo essendo votato all'efficienza, il 90 CV non ci incolla di certo al sedile in fase di accelerazione, ha un'erogazione della potenza giustamente lineare e costante (151 Nm di coppia a 3.500 giri), una giusta "taglia" che dovrebbe avere sicuramente la meglio sulla motorizzazione base da 75 CV in fase di acquisto - ma farete voi le conclusioni che meglio si adattano alle vostre esigenze.



L'esperienza di guida a bordo della Mazda2 2022

Pur non essendo un SUV/Crossover, e offrendo un'altezza di guida relativamente bassa, la Mazda2 risulta molto comoda e appagante. Si deve tutto questo a dei sedili di ottima fattura e a un abitacolo minimale ma con tutti i controlli essenziali al loro posto.

Un ottimo livello per una Segmento B. Dove la Mazda2 vince a mani basse è sicuramente lo sterzo multifunzione e i controlli dell'infotainment lungo il tunnel centrale. Sul volante è possibile cambiare le info mostrate sul quadro strumenti, gestire la musica, i podcast e le stazioni radio, alzare/abbassare il volume, rispondere/chiudere o rifiutare una chiamata, richiamare l'assistente vocale, gestire il Cruise Control (non adattivo nel nostro caso) e il limitatore di velocità. Le plastiche dei pulsanti sono morbide e piacevoli al tatto, il 95% dei tasti inoltre si raggiunge con estrema facilità, solo i pulsanti più centrali possono essere talvolta premuti per sbaglio mentre si tenta di fare altro, avrebbero meritato un distacco più netto. Buona poi l'idea di installare a parte i tasti per gestire le telefonate.

Lo schermo centrale può essere usato via touchscreen oppure tramite la ghiera rotante presente sul tunnel centrale; ghiera che è attorniata da scorciatoie davvero utili, che vi permettono di accedere velocemente ai vari contenuti (tipo passare con un tocco al navigatore). Le scorciatoie funzionano non solo con il sistema proprietario, anche con Android Auto e Apple CarPlay quando questi sono attivi.

A tal proposito è importante segnalare la presenza di Apple CarPlay totalmente wireless, un plus non sempre presente su vetture di Segmento B (e talvolta neppure di segmento superiore). L'integrazione con lo smartphone funziona abbastanza bene, anche se di tanto in tanto può succedere che l'auto non si connetta in automatico all'accensione; a proposito di accensione, abbiamo riscontrato che alla messa in moto dell'auto l'infotainment viene spento e riavviato, poi riprende tutto da dove aveva lasciato in pochi istanti, è però un dettaglio che sporca parzialmente l'esperienza generale e che forse meriterebbe di essere risolto in futuro.

Una volta avviato però, Apple CarPlay funziona senza problemi o impuntamenti. Anche il software proprietario non è male per il segmento di riferimento, abbiamo a disposizione le opzioni base dell'infotainment più il navigatore (optional) e un intero pannello dedicato alla gestione dell'auto, abbastanza curato e con grafiche moderne. Di sicuro un passo in avanti rispetto al passato. Grazie a un passo da 2.570 mm abbiamo un discreto spazio anche nella fila di sedili posteriore, con un bagagliaio che mette a disposizione 250 litri. Per una vettura cittadina lunga appena 4.065 mm e larga 1.695 mm non è affatto male.

Nonostante le dimensioni compatte, inoltre, Mazda vi dà la possibilità di configurare una buona retrocamera e godere di alcune funzionalità avanzate come l'avviso di uscita dalla corsia. Come detto sopra, il Cruise Control non era adattivo (nella nostra variante almeno), non abbiamo avuto a bordo una Guida Autonoma di Livello 2, l'auto poteva però avvisare nel caso in cui senza volerlo stavamo finendo al di fuori della nostra corsia - e ce lo segnalava con delle vibrazioni sullo sterzo, la cui intensità si può gestire nelle impostazioni del veicolo. Per avere funzionalità di guida autonoma più avanzate bisogna guardare all'allestimento Exclusive, ma a che prezzo?



Quanto costa la nuova Mazda2 2022

Salire su una Mazda è sempre un'esperienza unica, al di là del segmento. Sono vetture curate e dal grande carattere, che badano alla sostanza e alle funzionalità, senza mai dimenticare il comfort degli occupanti.

Ovviamente tutto questo ha un prezzo e nuova Mazda2 2022 parte da 18.300 euro nella sua versione Evolve con cerchi in acciaio da 15". Un allestimento di sicuro ricco per essere di base, con fari Full LED anteriori, Mazda Connect, il sistema intelligente di frenata anteriore con riconoscimento dei pedoni, il nostro consiglio però è di saltare direttamente alla Versione Speciale Homura, che aggiunge cerchi in lega da 16" in nero lucido, interni in tessuto Black con finiture e cuciture rosse, climatizzatore automatico e vetri scuri. Questa variante si può avere a 19.200 euro. Per chi volesse ancora di più, si arriva all'allestimento Exclusive con interni in pelle, Mazda Radar Cruise Control, Monitor 360 gradi, navigatore di serie, rilevamento della stanchezza del guidatore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di riconoscimento dei segnali stradali a 23.450 euro di partenza.



Per quanto riguarda i motori, consigliamo assolutamente l'1.5 E-Skyactiv G Mazda M Hybrid, per la potenza in più e per il sistema ibrido che - seppur limitato - porta comunque qualche vantaggio nell'utilizzo quotidiano. In definitiva parliamo di una Segmento B dal design inconfondibile, ben curata sia all'esterno che all'interno con motori incredibilmente efficienti. In uso misto siamo riusciti a mantenere i consumi a 4,2 litri/100 km, parliamo di quasi 24 km al litro, dunque abbiamo a che fare con una soluzione che mescola stile ed economicità d'uso, due elementi che non sempre vanno a braccetto.