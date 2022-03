Alla guida della Lynk & Co 01: un nuovo modo di vivere l'automobile

Eravamo alla guida della nuova Lynk & Co 01 da circa 10 minuti per le strade di Milano quando qualcuno ci ha affiancato al semaforo rosso chiedendoci di abbassare il finestrino. Un po' titubanti abbiamo accettato l'invito, domandandoci nel frattempo se avessimo fatto qualcosa di scorretto, quando il nostro interlocutore subito ha chiesto: "Ma di che auto si tratta? Che modello è? È disponibile in Italia? Non l'ho mai vista... È elettrica?".

Un piccolissimo aneddoto solo per farvi capire quanto la 01 di Lynk & Co, a suo modo, si faccia subito notare per strada. Anche se a prima vista potrebbe sembrare un SUV/Crossover come tanti altri, a guardar bene si notano non pochi dettagli caratteristici: pensiamo al logo Lynk & Co sul cofano, ai fari anteriori iconici, alle firme luminose posteriori, agli inserti blu che impreziosiscono carrozzeria e cerchi.

Il marchio del Gruppo Geely, che condivide diverse tecnologie con Volvo e Polestar, ha lavorato sicuramente bene per rendere "unica" la sua Plug-in Hybrid, le sorprese della 01 però vanno scoperte con calma, continuate a leggere per sapere tutto su com'è andata l'esperienza di guida della prima auto Lynk & Co in Italia.



La Lynk & Co in Italia, anche in abbonamento

L'idea di Lynk & Co è sicuramente unica nel panorama attuale, ne abbiamo già parlato in compagnia del CEO della compagnia Alain Visser (la nostra intervista al CEO di Lynk & Co).

È possibile acquistare una 01 da utenti privati, si può però anche prenderla in abbonamento mensile "tutto incluso" con assicurazione, bollo, manutenzione, assistenza stradale e quant'altro. Lynk & Co è famosa anche per i suoi club, e proprio a fine marzo 2022 verrà aperto il primo hub d'Italia nella città di Roma. I membri del club potranno, fra pochissimi mesi, utilizzare le 01 come vetture di car sharing, messe a disposizione da chi le ha in abbonamento per abbassare il canone mensile. Di questo però parleremo prossimamente, quando il servizio sarà ufficialmente attivo nel nostro Paese. Adesso non vediamo l'ora di raccontarvi cosa si prova a guidare una 01 sul lungo periodo. Partiamo dalla tecnica: la Lynk & Co 01 è una Plug-in Hybrid, significa che ha un motore elettrico e un propulsore elettrico, con quest'ultimo capace di andare in solitaria grazie a una batteria agli ioni di litio da caricare tramite cavo. Il motore benzina è un 1.5TD (Turbo Direct Injection) a tre cilindri in configurazione FWD (trazione anteriore), capace di erogare 132 kW/177 CV a 5.500 rpm. La coppia massima è di 265 Nm fra i 1.500 e i 4.000 giri, mentre in combo con il propulsore elettrico possiamo arrivare a 260 CV totali.



Il cambio è automatico a 7 rapporti DCTH, che permette un'accelerazione 0-100 km/h in 8 secondi netti. 210 km/h la velocità massima, la parte più succosa della 01 però è rappresentata dalla parte Full Electric. La batteria agli ioni di litio da 14,1 kWh effettivi (17,6 lordi) promette fino a 69 km su circuito misto, fino a 81 km in città.

Questi dati sono solitamente sovrastimati, invece possiamo confermare che siamo riusciti a percorrere senza problemi fino a 69 km in Full Electric, una prestazione davvero ottima che surclassa diverse Plug-in Hybrid attualmente in commercio. Il solo motore elettrico inoltre fornisce 60 kW/80 CV di potenza, con ulteriori 160 Nm di coppia, che si aggiungono eventualmente ai 265 Nm del propulsore termico.

Certo la 01 non è propriamente un peso piuma: siamo a 2.350 kg totali, 1.879 kg a vuoto, nonostante questo però dobbiamo riconoscere che la potenza dei due propulsori è sufficiente a garantire una buona esperienza generale. Se cercate un'auto da corsa del resto avete sbagliato completamente modello: la 01 nasce per essere un comodo SUV familiare/aziendale pieno delle ultime tecnologie del settore.

Lunga 4.541 mm, larga 1.857 mm senza specchietti (2.141 mm con specchietti aperti, 1.952 mm con specchietti chiusi), e alta 1.694 mm, la 01 offre ottimi spazi sia all'anteriore che al posteriore, con 2.734 mm di passo, 213 mm di altezza da terra e un bagagliaio da ben 466 litri, che possono diventare 1.213 con i sedili reclinati - fra l'altro il bagagliaio si apre e chiude elettronicamente.

Sul portellone abbiamo due tasti differenti, il primo per chiudere semplicemente il bagagliaio, il secondo per chiudere il portellone e l'intera auto in un colpo solo, davvero una grandissima comodità. Al di sotto del baule principale inoltre trovate un vano per riporre eventuali cavi di ricarica o altri accessori, così da non occupare spazio prezioso nel bagagliaio classico. Il tutto proposto a 40.700 euro per l'acquisto oppure 500 euro al mese (più eventuale IVA) in abbonamento. I contenuti della 01 però non finiscono assolutamente qui, anzi, siamo soltanto all'inizio del nostro "viaggio"...



La tecnologia della Lynk & Co 01

La 01 PHEV arriva in Italia in un'unica versione Full Optional, e dobbiamo dire che c'è davvero di tutto, rispetto a una vettura premium di segmento superiore sono davvero poche le rinunce.

L'abitacolo ha un suo carattere ben definito, si fa riconoscere per via di ottimi sedili in tessuto e soprattutto una plancia pulita, ordinata, caratterizzata soprattutto per via di uno schermo centrale touch da ben 12,7 pollici. La risoluzione di questo display è eccezionale, supportata da un software intuitivo, semplice eppure completo - che ritroviamo anche sul quadro strumenti digitale da 12,3" appena dietro lo sterzo. A proposito di sterzo: anche il volante multifunzione della 01 ci ha colpito per via della sua versatilità. Sulla sinistra è possibile gestire in modo intuitivo il limitatore di velocità, il Cruise Control Adattivo e l'assistente di guida in autostrada (che al CCA aggiunge anche il mantenimento della corsia), con due pulsanti separati per la gestione della distanza di sicurezza e il richiamo all'assistente vocale (singolo tocco per l'assistente proprietario, tocco prolungato per Siri, Google Assistant ecc, in base a che smartphone abbiamo collegato).



Sulla destra abbiamo invece i tasti del volume e quattro frecce direzionali per controllare diversi aspetti della vettura, dai media alle info della vettura, visibili sulla parte destra del quadro strumenti. Un approccio davvero funzionale che aggiunge anche capacità touch alle superfici sul volante, una configurazione che abbiamo trovato ottima - anche nei materiali, nonostante a volte alzando o abbassando il volume si preme per sbaglio la freccia direzionale sinistra.

Purtroppo a differenza di Volvo e Polestar, Lynk & Co ha deciso di non montare Android Automotive, peccato, la scelta però ha un motivo ben preciso. Il software proprietario possiede tutte le funzionalità relative al car sharing, può raccogliere dagli utenti consigli utili su come migliorare il servizio, offre inoltre applicazioni come giochi in grado di coinvolgere anche i passeggeri posteriori, il karaoke, audiolibri e tanto altro.

L'esperienza dunque risulta completa e fluida anche senza Android Automotive, l'unico neo che abbiamo riscontrato è una voce italiana (relativa all'assistente e alla navigazione) non sempre impeccabile e un po' troppo artificiale.

Parlando di navigazione, è possibile visualizzare la navigazione a tutto schermo sul quadro strumenti, anche se questa feature funziona solo con il navigatore proprietario. Utilizzando Android Auto o Apple CarPlay il quadro strumenti può visualizzare solo le info base, come ad esempio una svolta fra 500 metri o una rotatoria fra 200 metri, non di più purtroppo. La Smartphone Replication funziona comunque in modo divino, anche wireless, senza impuntamenti e con Apple CarPlay a "tutto schermo", con il sistema che si ritaglia solo una fascia superiore e una inferiore per il clima e altre info basiche come la connessione interna 4G dell'auto - che possiede una SIM.

Android Auto sembra venga visualizzato solo in finestra, almeno nella nostra esperienza con uno smartphone di bassa gamma, magari con un top di gamma le cose sono differenti, non sappiamo darvi conferma. Al di sotto dello schermo, dotato fra l'altro di un "Tasto Home" che ricorda molto i primi iPhone, troviamo anche un comodo pad per la ricarica wireless, dunque potete ricaricare senza fili il vostro terminale mentre fa funzionare perfettamente Apple CarPlay o Android Auto.

I watt di questo pad non sono tantissimi, non sempre con iPhone 12 Pro Max la vettura è riuscita a ricaricare la batteria del telefono con Apple CarPlay wireless in uso, almeno però la carica della batteria rimane costante e non vi trovate il telefono scarico a fine viaggio.

Per prestazioni migliori è meglio utilizzare un cavo, del resto la 01 offre una porta USB-C e una porta USB-A nel vano del bracciolo; bracciolo che si può anche spostare in avanti per un comfort maggiore. Sempre guardando al tunnel centrale troviamo due portabicchieri, la leva del cambio e una serie di pulsanti non invasiva ma estremamente funzionale, compreso il comodissimo Auto Hold e il selettore della modalità di guida.



Alla guida della Lynk & Co 01

Tre le modalità di guida disponibili a bordo. Con batteria sufficientemente carica possiamo scegliere il Full Electric (Pure), la modalità Hybrid (quella che vi consigliamo in qualsiasi condizione) e Power, per sprigionare la potenza massima della 01 in barba ai consumi.

Avendo guidato la vettura principalmente in città, la modalità Hybrid ci è sembrata decisamente la migliore, del resto la 01 è dotata di un sistema di gestione dell'energia davvero ottimo. In Hybrid è la vettura che scegliere quando passare dal propulsore elettrico al motore termico. Nel corso dei nostri primi 100 km, la batteria si è esaurita completamente attorno ai 69 km, siamo poi arrivati a 100 con il supporto della benzina consumando appena 2,1 litri di carburante. Ovviamente ricaricando tutte le sere a casa, tramite adattatore oppure Wallbox di Tipo 2, e percorrendo non più di 70 km al giorno, i consumi della benzina possono essere azzerati lungo tutta la settimana lavorativa, per sfruttare il carburante solo durante il weekend su tratte più lunghe. La ricarica casalinga è fondamentale, del resto per proporre un modello simile a 40.700 euro Lynk & Co doveva effettivamente risparmiare su qualcosa: pensiamo a un caricatore di bordo per l'uso casalingo, che non è mai andato oltre i 3,5 kW di potenza in fase di ricarica, anche presso colonnine da 22 kW. Questo significa che alle colonnine pubbliche impiegate circa 4 ore e mezza per recuperare i vostri 70 km di autonomia.



Potete recuperare qualche chilometro mentre fate la spesa, la 01 però va ricaricata principalmente a casa, dove si ricarica completamente in una notte. Il software vi permette anche di ricaricare la batteria "per dopo" con il motore termico, questo però alza leggermente i consumi di benzina, e con i carburanti al di sopra dei 2 euro non sappiamo dirvi se sia una scelta saggia.

A bordo avete anche la possibilità di risparmiare la batteria, evitando di scaricarla subito. Una modalità molto interessante sviluppata perfettamente da Lynk & Co: in questo modo non andate tutto il tempo a benzina ma sfruttate l'elettrico per meno tempo, con la vettura che gestisce in autonomia i vari switch e cerca di preservare il più possibile la carica residua.

Potete ricaricare parzialmente la batteria anche utilizzando la modalità di marcia B, che attiva la frenata rigenerativa. È una modalità che dovreste usare sempre, solo in questo modo recuperate l'energia in fase di decelerazione e frenata, inoltre grazie al quadro strumenti sapete in tempo reale quando state recuperando energia, quando state sfruttando il motore elettrico o quello termico, in modo da imparare a conoscere la vettura al meglio e provare a recuperare il più possibile dal suo comportamento. E se la batteria si scarica?



Diciamo che a zero non si arriva mai, nonostante le info sul display. Senza sufficiente energia per il Full Electric, la 01 diventa a tutti gli effetti una Full Hybrid, con ripartenze e veleggio gestiti comunque da motore elettrico e batteria.



Certo fate attenzione, perché avere la batteria totalmente scarica significa aumentare sensibilmente i consumi di carburante: senza supporto elettrico la 01 rischia di consumare in città 7-8 litri di benzina per 100 km, in autostrada si può salire ulteriormente.

Per prova abbiamo percorso 250 km in modalità ibrida e abbiamo consumato 4,9 litri/100 km grazie ai primi 70 km coperti dall'elettrico, dunque diciamo che fino a 250 km si possono tenere i consumi di benzina a bada senza avere a disposizione un punto di ricarica.



La Lynk & Co secondo noi

La Lynk & Co 01 è stata una piacevole sorpresa, una delle migliori Plug-in Hybrid provate sino ad ora se guardiamo il modello a 360 gradi. Sul fronte della potenza abbiamo una combo benzina+elettrico sufficiente a muovere un SUV/Crossover di questo tipo, mentre i 70 km circa di autonomia elettrica sono assolutamente da applausi, difficilmente a 40.700 euro si trovano Plug-in Hybrid con batterie da oltre 16 kWh lordi e una tale efficienza.

La 01 non è una vettura sportiva, è chiaro, lo spunto però si sente grazie al motore 3 cilindri turbo da 1.5 litri e soprattutto al propulsore elettrico che aggiunge ulteriori 160 Nm di coppia istantanea. Da lodare anche il comfort di bordo, con sedili accoglienti e perfetti anche per lunghi viaggi, uno spazio che ci ha soddisfatti sia nel bagagliaio che lungo la seconda fila di sedili, per non parlare della tecnologia di bordo. La 01 è disponibile in Italia solo Full Optional e manca davvero poco rispetto a vetture premium di segmento superiore: avremmo forse potuto desiderare una telecamera anteriore, una vista a 360 gradi dall'alto, abbiamo in ogni caso una telecamera posteriore, sensori di parcheggio a 360 gradi, bagagliaio e specchietti elettrici, un sedile del conducente che si può settare in modo elettrico con due memorie, la Guida Autonoma di Livello 2 con mantenimento della corsia, un software di bordo eccellente e una coppia di schermi da 12,7 e 12,3 pollici.

Android Auto e Apple CarPlay funzionano wireless magnificamente, c'è il pad per la ricarica senza fili, il freno a mano elettrico, un impianto audio Infinity con subwoofer nel bagagliaio, due prese a 12V (lungo il tunnel centrale e nel bagagliaio), la chiave digitale, la possibilità di controllo remoto via app e persino un tetto panoramico a dir poco suggestivo (e potremmo comunque aver dimenticato qualcosa).



Un'offerta davvero ricca che propone un nuovo modo di vivere l'automobile: in abbonamento, da condividere (anche se è un servizio facoltativo, potete anche tenere la 01 tutta per voi), con servizi e tecnologie incluse.