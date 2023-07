Alla guida della nuova BYD Atto 3 nelle Langhe: tanto stile e tecnologia

Nel nostro Paese c'è un nuovo marchio automotive. In Cina è già leader assoluto del settore EV, in Europa invece vende con successo dal 2020 nei mercati più avanzati, da metà 2023 però anche noi italiani abbiamo la possibilità di ordinare, acquistare e guidare i veicoli BYD. Lo scorso 13 giugno siamo stati nelle Langhe a scoprire l'intera gamma in arrivo (il grande debutto di BYD in Italia), che parte dalla nuova Dolphin e arriva alla Han, passando per la Seal e la Atto 3.

Proprio quest'ultimo è un modello chiave del marchio cinese, quello che potrebbe avere il maggiore successo di pubblico grazie alle sue caratteristiche, al suo prezzo e al suo design da C-SUV. Noi la BYD Atto 3 l'abbiamo guidata e vogliamo raccontarvi che sensazioni ci ha restituito.



C-SUV con carattere

Se gli uomini di Tesla stanno coltivando, ormai da oltre un decennio, un minimalismo estremo all'interno delle loro auto, i cinesi di BYD dimostrano di avere inventiva e carattere per proporre qualcosa di differente. Se dall'esterno la BYD Atto 3 potrebbe sembrare simile a tanti altri SUV di Segmento C, è nell'abitacolo che dà il meglio di sé: le linee sono tonde e armoniose, ogni dettaglio rappresenta qualcosa di particolare, dalle speciali bocchette d'aria (che potrebbero ricordare i vecchi porta CD della nostra adolescenza) alle maniglie per l'apertura delle portiere, davvero strambe e futuristiche.

Nella parte interna delle portiere abbiamo poi delle tasche create con delle corde in tessuto che ricordano una chitarra, non a caso pizzicandole è possibile persino falle "suonare" davvero. In questi elementi si percepisce tutta la voglia di stupire di BYD: se ad alcuni tutto questo potrebbe sembrare quasi pacchiano, tanti altri potrebbero apprezzare con gusto il lato più giocoso dell'Atto 3, pensata appositamente per sorprendere. Si allinea a questa filosofia "della meraviglia" anche un bel tetto panoramico apribile e un comodo schermo centrale da 15,6" (anche se a listino c'è anche una versione meno costosa da 12,8"), che si può ruotare a piacimento sia con layout orizzontale che verticale.

Indubbiamente l'ispirazione dell'ampio schermo centrale potrebbe arrivare dalle lezioni impartite da Tesla in questi anni, con BYD che ha però investito parecchio per sviluppare il proprio software in-house con mappe HERE. Non abbiamo potuto giocare poi troppo con il software di bordo, sicuramente però su qualche dettaglio grafico e qualche traduzione dal cinese bisognerà lavorare alla svelta; il sistema operativo della Atto 3 si può in ogni caso aggiornare OTA grazie alla eSIM integrata, siamo dunque sicuri che BYD sistemerà e migliorerà tutto con il passare dei mesi. Nonostante qualche dettaglio da tradurre in maniera più precisa, la lingua italiana è già supportata e anche il navigatore la parla, la voce di stampo femminile però risulta un po' meccanica e poco naturale. Se qualcosa dell'OS di serie non vi piace, potete sempre utilizzare Apple CarPlay o Android Auto, cosa che le Tesla ad esempio non permettono di fare.

L'Atto 3 è anche dotata di diversi ADAS di ultima generazione: nella nostra breve prova non abbiamo potuto testarli tutti, ovviamente, il Cruise Control Adattivo sembra in ogni caso funzionare a dovere, i cartelli stradali vengono riconosciuti così come i limiti di velocità - e qui possiamo scegliere se adattare la velocità in automatico (funzione che in Italia sconsigliamo fortemente) oppure avere un segnale acustico ogni qualvolta superiamo il limite. Se c'è un dettaglio che proprio non c'è piaciuto dell'abitacolo dell'Atto 3, questo è il piccolo quadro strumenti montato al di là dello sterzo. È sicuramente comodo e mostra le principali info di marcia come fosse un head-up display, del resto è una soluzione già vista su altri modelli del mercato, a farci storcere il naso però è stata la qualità del pannello, probabilmente TFT.

La risoluzione è bassa, i colori sono poco fedeli, il contrasto è quasi del tutto assente; siamo consapevoli che sia soltanto un piccolo schermo di controllo, guardarlo però non restituisce buone sensazioni e la sua qualità non è assolutamente alla pari dell'ottimo schermo centrale. Qualcuno potrebbe dire che "almeno un quadro strumenti ce l'ha", al contrario di un best seller come la Tesla Model 3, dunque tocca in un certo qual modo accontentarsi.



Alla guida della nuova BYD Atto 3

Apprezzati dunque gli ottimi elementi di un abitacolo pieno di stile, salvo il quadro strumenti, passiamo a guidare la BYD Atto 3 in strada. Il suo motore BYD a trazione anteriore 8-in-1 offre 150 kW/200 CV di potenza e accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi: è un propulsore che regala buone soddisfazioni alla guida, soprattutto in modalità Sport con tutta la coppia a disposizione non appena si schiaccia il pedale dell'acceleratore.

La potenza è bilanciata rispetto alle dimensioni dell'auto e la BYD Atto 3 è sicuramente più appagante di tante elettriche europee con potenze fino a 150/160 CV. Chiaramente non abbiamo potuto fare una "prova consumi" degna di questo nome, avremo un quadro più ampio con un long test drive, sulla carta però abbiamo fino a 420 km di autonomia secondo il ciclo combinato WLTP. L'Atto 3 del resto è costruita sulla piattaforma di nuova generazione BYD e-Platform 3.0 che permette l'installazione di una Blade Battery direttamente nel pianale, con 60 kWh di energia disponibile. Parliamo di una particolare batteria costruita unendo tanti piccoli strati di celle, una tecnologia brevettata da BYD che risulta estremamente sicura in caso di incidente ed efficiente nella guida di tutti i giorni.

I consumi dichiarati dalla compagnia cinese sono pari a 16 kWh/100 km, inoltre l'efficienza generale del mezzo è affidata anche a una pompa di calore di serie che ottimizza i consumi di energia quando si usa la climatizzazione all'interno dell'abitacolo. Tecnologicamente parlando, bisogna riconoscere al colosso BYD (nel settore delle batterie da oltre 28 anni) di aver fatto un lavoro egregio con la sua piattaforma, i suoi innovativi motori 8-in-1 e le Blade Battery, i grandi gruppi europei sono avvisati. Se a tutto questo aggiungiamo un bagagliaio da 440 litri (1.138 litri con i sedili abbattuti) abbiamo come risultato un C-SUV altamente tecnologico, efficiente, comodo e spazioso, in grado di impensierire molti modelli elettrici di pari fascia.

Il produttore è sceso a qualche piccolo compromesso solo in quanto a potenza di ricarica, che si ferma infatti a 88 kW in DC e 11 kW in AC, ricordiamo però che la batteria è da 60 kWh, dunque i tempi di ricarica sono comunque accettabili: si parla di 29 minuti per portare la batteria dal 30% all'80%, un tempo forse non proprio comodo in fase di viaggio ma a cui ci si può abituare. Di partenza la BYD Atto 3 costa in Italia 41.990 euro, è dunque perfettamente compatibile con gli attuali incentivi auto, si può però avere anche a 239 euro al mese con un anticipo di 7.350 euro grazie alle soluzioni finanziarie BYD.