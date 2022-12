Alla guida della BMW M240i xDrive, una coupé con ambizioni da GT

La nuova BMW Serie 2 (G42) si è presentata sul mercato un anno fa scuotendo il panorama automotive dalle fondamenta, non tanto per le sue doti tecniche di cui parleremo a breve, quanto per il suo aspetto molto azzardato rispetto al modello precedente.

La serie passata F22 è stata per molti appassionati un punto di riferimento grazie alle sue linee morbide, proporzionate e tipicamente BMW, oltre che alla sua capacità di esprimere i fondamentali di guida goduriosa in qualunque variante, dal diesel fino ai modelli più spinti M2, M2 Competition e M2 CS.

In un mondo che vira sempre di più verso SUV-Crossover, elettrificazioni e batterie il marchio bavarese ha scelto però di continuare la linea di successione della storica 02 con la classica combo 6 cilindri in linea e trazione prevalentemente posteriore.

Scopriamo insieme la nuova BMW M240i xDrive Coupé attraverso il nostro ormai immancabile test dei 1.000 km.



Tanti muscoli per la nuova G42

L'estetica è pura soggettività, ma non possiamo negare che dalla "vecchia" M240i, la quale presentava ancora piccoli rimandi allo stile di Chris Bangle, alla nuova G42 il salto sia stato gigantesco. Se l'F22 raggiungeva l'armonia delle forme grazie a linee morbide e proporzioni certosine, la nuova Serie 2 invece si introduce al pubblico sbandierando il nuovo corso stilistico intrapreso da BMW.



Muscoli a go go, forme più azzardate, reni frontali più accentuati (ma della giusta dimensione) e gruppi ottici dal design decisamente più aggressivi. Con un passo aumentato di ben 5,1 cm, una larghezza maggiorata di 5,2 cm e una carrozzeria più lunga di ben 10,5 cm la nuova Serie 2 Coupé difficilmente passa inosservata, soprattutto se configurata come il nostro modello in prova con look total black e pacchetto Shadow Line esteso.

È sicuramente una di quelle macchine che dal vivo rende il 100% meglio rispetto che in fotografia, anche se il lato posteriore continua a non convincerci appieno per via dei fari full LED dal design convesso e troppo elaborato; non neghiamo che siamo rimasti appagati ogni volta che ci siamo girati a guardare l'auto parcheggiata.

Apriamo la portiera del guidatore tirando la maniglia a filo di carrozzeria ed eccoci nel classico ambiente premium a cui ci ha abituato la casa bavarese. Doverosa premessa: il modello che abbiamo testato presentava gli interni pre-restyle, da qualche mese infatti la Serie 2 Coupè ha aggiornato completamente la plancia con soluzioni molto simili alla nuova BMW X1 che abbiamo provato di recente.



Nonostante questa differenza ci siamo sentiti a casa, il brand tedesco per i primi modelli prodotti tra il 2021 e 2022 aveva scelto un approccio classico, evitando soluzioni iper tecnologiche con enormi schermi touch e pulsanti a sfioramento.

L'interno è tipicamente BMW, abbiamo un mix di pulsanti analogici e schermi LCD - precisamente due, uno per la plancia e uno dietro al volante - e questo rende l'esperienza complessiva davvero piacevole e per nulla goffa. Volete cambiare modalità di guida? C'è un pulsante. Volete alzare il riscaldamento? C'è un pulsante.

Apple CarPlay, Android Auto e tutte le altre impostazioni sono gestibili dal sistema iDrive di settima generazione in maniera semplice e piuttosto intuitiva.



I materiali poi sono di ottima qualità, belli i trim con finitura satinata simil alluminio ed eccellente invece la presenza di polimeri morbidi al tatto un po' ovunque che si alternano a pelle con cuciture a contrasto.

Super bonus per la seduta di guida: il sedile è comodissimo, contenitivo al punto giusto e perfetto anche per lunghi viaggi, inoltre come lo stesso volante è completamente regolabile permettendo di trovare la posizione perfetta con giusto qualche tocco.



Equilibrio su tutti i fronti

In svedese esiste una parola, lagom, quasi intraducibile in altre lingue ma che in italiano potremmo intendere come "giusta misura" o "non troppo, non troppo poco". Ecco, se cerchiamo un aggettivo per la nuova M240i allora lagom calza a pennello perché un'auto così equilibrata è davvero difficile da trovare oggi sul mercato.



Partiamo da quello che nasconde il cofano con "power dome": ad aspettarci c'è il celebre marchio di fabbrica Bayerische Motoren Werke, un 3.0 turbo a 6 cilindri in linea e 24 valvole in grado di erogare ben 374 CV (4 in più della vecchia M2) e 500 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti.

Il motore è lo stesso B58 che monta la sorella Z4 M40i e la nuova Toyota GR Supra A90, di base anche lo stesso che montava la M240i di penultima generazione (ma non la M235i Coupé).

Con queste premesse sappiamo già che la nuova Serie 2 ci conquisterà, BMW infatti è svariati decenni che perfeziona generazione dopo generazione il motore inline-six e questo B58 è tra i migliori mai riusciti, a nostra opinione.

Se i numeri non gridano al miracolo (0-100 in circa 4,19 secondi e 100-200 in 10,7 secondi con dati raccolti tramite RaceBox) è perché quest'auto non vuol farvi darvi l'esuberanza di una race car, ma offre comunque abbastanza grinta per farvi divertire come bambinoni.



In città utilizzandola in ECO PRO o COMFORT l'M240i si trasforma nella daily car perfetta che aspira a un rango di baby GT, diventa silenziosa e pacata, scegliendo poi le sospensioni adattive optional ci si gode anche un ottimo smorzamento delle vibrazioni.

In autostrada a velocità di codice si ottengono medie dignitose di 12-13 km/l mentre in extraurbano sfruttando il veleggio si riesce facilmente a sfondare il muro dei 14,5 km/l.

Le dimensioni poi non la pongono nella fascia delle coupé 2+2 e dietro ai due sedili principali riescono a trovar posto addirittura due veri esseri umani.

Tutto cambia però spostando il selettore in modalità SPORT/SPORT PLUS: il suono nell'abitacolo diventa più presente, le valvole dello scarico si aprono, il cambio diventa più reattivo mentre assetto e sterzo si preparano allo show.

Facciamo due curve e rimaniamo impressionati: l'M240i xDrive non pesa poco, la bilancia dice addirittura più di 1.700 kg in ordine di marcia, ma si muove con una disinvoltura tale da sembrare una coupé a trazione posteriore da 1.500 kg.

Proprio il sistema xDrive è stato una piacevole scoperta: la ripartizione della coppia predilige quasi sempre l'assale posteriore ma in condizioni di scarsa aderenza un po' di potenza viene mandata alle ruote anteriori per correggere le traiettorie.

Tradotto: il feeling è quello di guidare una M a trazione posteriore ma in uscita di curva la motricità delle ruote anteriori corregge il lieve sovrasterzo a beneficio del grip.

L'unica nota stonata di questo concerto è lo sterzo, purtroppo filtra molto la connessione mano-ruota e opacizza l'entusiasmo durante la guida concitata. Il controllo della vettura però resta totale, il rollio è quasi inesistente nonostante la massa importante, mentre i freni M Sport a 4 pistoncini fanno il loro dovere nel 99% dei casi.

Disattivando completamente il controllo di trazione ci si può anche divertire coi traversi ma tenete bene a mente che l'xDrive preferisce sempre avere le ruote puntate nella giusta direzione e non è raro ritrovarsi con l'auto che a metà di una sbandata controllata cerca nervosamente di rimettersi dritta. Se preferite un driftata dietro l'altra è forse meglio preferire il modello a sola trazione posteriore, sicuramente più prevedibile della versione a trazione integrale.



Il nostro verdetto

La nuova BMW M240i è un'auto brillante sotto tanti aspetti e senza alcun dubbio una delle scoperte più piacevoli di questo 2022.

Più che una baby M questa vettura è una GT formato tascabile in grado di regalare il meglio di entrambi i mondi ma sempre con moderazione (lagom). È stilosa, comoda ed elegante ma allo stesso tempo con un clic di selettore riesce a tirar fuori i prodigi dell'ingegneria M Performance regalando al suo guidatore momenti di vera e inebriante goduria.

L'M240i è semplicemente abbastanza per ogni occasione, non ha troppa potenza, non è troppo esuberante, non è troppo piccola, non ha consumi fuori dal mondo e soprattutto non è poi così distante dalle sorelle con la M.

Il prezzo di partenza di questa coupé è di 62.250 euro (o 60.580 euro per la versione a trazione posteriore), di base nel prezzo esposto è già incluso tutto il pacchetto che potrebbe interessare a un appassionato del mondo M (M Differential, freni M Sport, Driving Mode ecc) ma per poter avere un'auto simile a quella che abbiamo provato noi bisogna aggiungere altri 8.000 euro (aggiungendo per esempio fari Full LED adattivi, freni maggiorati, Shadow Line estesa e ADAS aggiuntivi).

Con 70.000 euro circa ci si ritrova quindi per le mani un coupé equipaggiato con un possente 3.0 da 374 CV e trazione xDrive - sistema che è davvero un portento.

Le dirette rivali però non sono tante e sono per lo più tedesche: Audi RS3 (proviamo la nuova Audi RS 3 Sportback 2021), Golf R, AMG CLA35 ma secondo noi l'M240i ha le carte giuste per poter essere meglio delle sue concorrenti. (Fotografie di Matteo Preziosi)