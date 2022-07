Due settimane con la EQE 350+: così Mercedes-Benz sgambetta Tesla e BMW

Dobbiamo essere onesti: il nostro primo impatto con la Mercedes-Benz EQE, nella sua versione 350+ Launch Edition, non è stato dei migliori. Venivamo dalla prova di un'elettrica leggera, agile, ultra maneggevole e ci siamo ritrovati alla guida di una futuristica astronave lunga 4.946 mm, larga 1.961 mm e alta 1.512 mm, dal peso imponente di 2.355 kg, dovuto anche alla enorme batteria da 90 kWh.

Girare per Milano con questa sorta di yacht su ruote non è certo semplice, è una vettura che nasce soprattutto per i lunghi viaggi e lo si capisce dalla grande autonomia dichiarata dalla casa madre, dopo qualche giorno di utilizzo però siamo diventati felicemente schiavi degli automatismi dell'auto, del suo comfort assoluto e della sua esperienza utente a livello di hardware e software.

Andiamo dunque a scoprire cosa significa guidare sul lungo periodo una nuova Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition, che abbiamo fatto vedere anche al nostro amico youtuber Matteo Valenza: abbiamo realizzato con lui una collaborazione e potete vedere il video in basso.



La tecnica della Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition

Prima di raccontarvi la nostra esperienza "sul campo" andiamo a snocciolare qualche dato tecnico fondamentale. La Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition si presenta con un singolo motore a magneti permanenti da 215 kW/288 CV montato sull'asse posteriore, capace di sprigionare 530 Nm di coppia istantanea.

La batteria, come detto sopra, è da 90 kWh, con il caricatore di bordo che le permette di caricarsi di serie a 11 kW o a richiesta a 22 kW in AC (se potete scegliete i 22 kW, vi spieghiamo il perché nel nostro articolo In quanto tempo carica un'auto elettrica?), mentre in DC si arriva a 170 kW.

Dei tempi di ricarica parleremo a breve, vogliamo chiudere la nostra carrellata di dati raccontandovi del bagagliaio da 430 litri, forse un po' sacrificato, e del passo, che vanta una lunghezza di 3.120 mm. Lo spazio disponibile all'interno dell'abitacolo è infatti abbondante, a tutto vantaggio del comfort, anche sulla seconda fila di sedili. La nostra versione di prova non è stata equipaggiata con la nuova plancia MBUX Hyperscreen, abbiamo invece potuto provare la nuova variante con schermo centrale inclinato già vista sulla nuova Classe C (alla guida della nuova Classe C 300d Mild Hybrid) e la cosa non ci ha affatto preoccupato.

Pensiamo infatti che la MBUX Hyperscreen sia un tantino esagerata, mentre questa configurazione è decisamente più sobria e incredibilmente funzionale. Qui però entriamo nella sfera dei gusti personali, per chi vuole stupire gli amici la MBUX Hyperscreen ha pochissimi rivali al momento - per non dire nessuno.



Come si guida la nuova Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition

Vi abbiamo raccontato di un inizio non proprio scoppiettante e questo anche a causa di un motore che, in prima battuta, ci è sembrato un po' "piccolino" su una berlina premium da 2.355 kg.

Giusto per farvi capire il rapporto: chi guida una Tesla Model 3 Standard Range a singolo motore ha 306 CV su un peso di 1.611 kg, il che si traduce in un brio e uno scatto decisamente superiori alla EQE 350+. Chi viene poi da una Model 3 Long Range o Performance troverà alquanto noiosa la berlina teutonica, qui però per un confronto equo e diretto bisogna scomodare le EQE AMG con doppio motore e molta più potenza a disposizione. I primi chilometri ci hanno dunque un po' spiazzato, trovavamo la vettura un po' troppo goffa, con il passare del tempo però abbiamo capito la sua vera essenza. Sul fronte del comfort, delle comodità, della qualità dei materiali e dell'esperienza d'uso generale ci sono poche vetture che possono competere al momento con la EQE 350+ LE. Persino le costose BMW di nuova generazione, pensiamo soprattutto alla iX (con la nuova BMW iX in Valle D'Aosta), ci sono sembrate meno raffinate e ragionate. La EQE 350+ LE è una vettura pensata per il comfort estremo, non solo per i sedili massaggianti, ventilati e riscaldati, anche per via di un software di bordo pieno di opzioni, un quadro strumenti digitale ai vertici della categoria, uno sterzo calibrato allo stato dell'arte e pieno di tasti a portata di dito, molti dei quali touch (che però trattengono non poche impronte, come tutto il tunnel centrale in nero lucido).



Lo schermo touch centrale, di eccellente fattura e dall'alta risoluzione, potrebbe inizialmente dar fastidio nella sua posizione inclinata e risultare un tantino lontano, la possibilità di controllarlo tramite i tasti a sfioramento sullo sterzo (parte destra) però semplifica l'esperienza d'uso.

La EQE 350+ dunque non è fatta per correre, è fatta per godersi il viaggio, anche visto l'imponente impianto audio firmato Burmester di qualità eccelsa, che potete regolare a vostro piacimento (è uno dei migliori impianti che abbiamo mai provato su un'automobile). Con tutta la tecnologia Mercedes-Benz presente a bordo inoltre è spesso superfluo persino guidare: c'è la Guida Autonoma di Livello 2+.



La tecnologia della Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition

La Mercedes-Benz EQE 350+ LE è a mani basse una delle auto più tecnologiche che possiate guidare oggi. Sul fronte della sicurezza attiva trovate praticamente tutti i più recenti sistemi di assistenza, inoltre la Guida Autonoma di Livello 2 funziona magnificamente - del resto da Mercedes-Benz non ci aspettavamo nulla di meno, è la prima società in Europa a vendere la Guida Autonoma di Livello 3 sulle sue ammiraglie.

Con Cruise Control Adattivo attivato la vettura dosa in maniera chirurgica sia acceleratore che freno, anche se può sempre capitare di incappare di tanto in tanto in una qualche "frenata fantasma", motivo per cui è fondamentale tenere sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada - come il Livello 2 impone. L'auto è sempre attenta e vigile, vi manda input di alert se intravede pedoni ai bordi della strada che potrebbero attraversare da un momento all'altro, frena in automatico se considera una situazione troppo pericolosa (ecco forse questo sistema è un pochino troppo sensibile...), vi aiuta a regolare la velocità automatica in base ai cartelli stradali. Questo grazie ai diversi sensori montati a bordo e a delle telecamere al top della categoria. Le auto californiane di Elon Musk hanno a bordo telecamere di qualità incredibilmente inferiore, sul fronte tedesco invece tutto è in alta definizione e la vista dall'alto a 360 gradi è eccezionale, davvero difficile trovare di meglio. Via software è anche possibile far "volare" la telecamera attorno alla vettura, con una riproduzione dell'ambiente circostante molto precisa e appagante. L'auto è anche in grado di parcheggiarsi da sola in diverse circostanze, e viste le sue dimensioni non è un dettaglio da poco.



A proposito di chicche tecnologiche: all'interno dell'abitacolo abbiamo fasce LED dinamiche che interagiscono con il conducente (magari rispetto al controllo dell'angolo cieco), il suggestivo tetto in vetro può essere coperto da una comoda tendina (fondamentale in estate), le maniglie delle portiere sono totalmente al scomparsa.

Quando ci si avvicina alla vettura con le chiavi in tasca le maniglie fuoriescono e le luci digitali vi danno il benvenuto; luci digitali in grado di illuminare in maniera eccellente anche le strade più buie, ritagliando dal fascio abbagliante le vetture che procedono in senso opposto al nostro.

Bisogna poi lodare le ruote posteriori sterzanti, che nella nostra versione arrivavano a 5 gradi (a listino c'è anche un'opzione per gli 11 gradi): questa funzione è fondamentale per girare la vettura in spazi relativamente stretti, sarete in grado di fare manovre molto difficili con discreta facilità.

Inoltre se il software rileva un impatto imminente, o siete molto vicini a un ostacolo, la potenza del motore viene drasticamente limitata, sarà difficilissimo urtare qualcosa. Insomma grandi dimensioni ma tantissimi aiuti tecnologici, che rendono la EQE 350+ più agile e snella di quanto si potrebbe pensare. Ma passiamo ad argomenti più spinosi: autonomia reale e tempi di ricarica.



L'autonomia della Mercedes-Benz EQE 350+

Partiamo dai dati dichiarati: Mercedes-Benz dichiara un consumo medio pari a 19,3 kWh/100 km. In città è un dato realistico, visto che i primi chilometri in ambito urbano ci hanno restituito un consumo di circa 20 kWh/100 km. È in autostrada e in ambito extraurbano che la EQE 350+ LE ci ha stupito: in un viaggio di 100 km quasi tutti in autostrada ma con un po' di traffico e dunque con velocità limitata attorno ai 110 km/h siamo scesi a poco più di 18 kWh/100 km.

È più o meno il consumo medio della nostra intera prova, chiusa a 18,5 kWh/100 km dopo 746 km di strada. Visto che la batteria è da 90 kWh, non siamo ai 660 km promessi da Mercedes-Benz con una carica ma abbiamo in ogni caso 490-500 km reali mescolando città, tangenziali e autostrade fino a 110 km/h - anche grazie a un sistema di recupero dell'energia davvero efficace, che ci permette di guidare la vettura con un solo pedale al suo massimo livello. Spingendo la vettura fino ai 130 km/h fissi l'autonomia scende attorno ai 350 km, grazie al potente caricatore di bordo da 170 kW DC è però possibile recuperare circa 200 km di autonomia con appena 15-20 minuti di collegamento a una colonnina Fast Charge. Arrivati a questo punto il vero problema riguarda le infrastrutture di ricarica del nostro Paese: attualmente il 78% dei punti di ricarica italiani sono in AC fino a 43 kW. È comunque possibile viaggiare e ricaricare in DC presso le principali autostrade, le colonnine che però troverete nelle nostre città (grandi o piccoli che siano) saranno soprattutto a 22 kW AC, motivo per cui vi raccomandiamo di investire in un caricatore di bordo di Tipo 2 da 22 kW. Con il charger di serie da 11 kW, una carica dal 10% al 100% in AC può costringervi a stare fermi per poco più di 8 ore; con i 22 kW almeno dimezzate i tempi, siamo a poco più di 4 ore per una carica completa, dettaglio che rende più semplice la gestione dell'auto in zone in cui non sono presenti colonnine DC Fast Charge.

Con una batteria da 90 kWh anche la ricarica casalinga inizia a farsi proibitiva: connessa a una presa da 3 kW la EQE 350+ LE si carica dal 10% al 100% in 27 ore, tanto per dire. Ovviamente non dovete sempre scendere al 10%, potete fare continue ricariche notturne per tenere la batteria sempre mediamente carica, elettriche di questo tipo però nascono per essere alimentate in DC. Se avete intenzione di caricare soprattutto a casa è forse meglio prendere in considerazione batterie più piccole, fino a 60-64 kWh.



La Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition secondo noi

Dopo un primo impatto difficile, dovuto soprattutto al peso e alle dimensioni della vettura, la Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition ci ha conquistato soprattutto per via della sua tecnologia e il suo piacere di guida.

Pur non essendo particolarmente potente per la categoria, con meno di 300 CV, la sua coppia istantanea è comunque sufficiente per qualsiasi utilizzo, guidando in Sport abbiamo tutta la potenza a disposizione e uno sterzo più rigido e preciso, la EQE però sembra fatta per essere guidata in Comfort. Ciò che dovete fare a bordo è farvi coccolare dalla qualità dei sedili, dell'impianto audio, di tutti i materiali in genere scelti da Mercedes-Benz, da schermi e telecamere al top del segmento, da una suite di Guida Autonoma di Livello 2 che funziona splendidamente. Qualche sistema di sicurezza attiva è forse un tantino invadente, e tende a frenare anche in situazioni in cui non c'è nessuno attorno a voi, ma sono casi molto rari. Certo un'astronave di questo tipo non si può guidare ovunque, in città bisogna fare attenzione ai suoi quasi 5 metri di lunghezza, grazie alle ruote posteriori sterzanti però fare le manovre diventa abbastanza semplice, peccato che il muso (o il retro) fuoriesca costantemente da qualsiasi parcheggio standard.



Il consumo di energia è mediamente alto se facciamo un confronto con l'intero mercato e Mercedes-Benz dovrà sicuramente continuare a lavorare su questo fronte, la grande batteria da 90 kWh però vi permette di fare davvero qualsiasi cosa: di fare lunghi viaggi in autostrada oppure ricaricare una volta a settimana per un utilizzo quotidiano standard in città.



È vero che il mercato ci propone vetture elettriche meno costose, meno pesanti e allo stesso tempo più potenti e con consumi energetici minori, il comfort che si trova a bordo di questa Mercedes-Benz EQE 350+ Launch Edition è però unico, non lo abbiamo ritrovato neppure sulle BMW elettriche di ultimissima generazione.

Anche a livello software funziona tutto in maniera alquanto appagante, anche se le impostazioni sono un tantino confusionarie, il quadro strumenti potrebbe guadagnare qualche grafica in più e l'assistente vocale (non tanto "Hey Mercedes", pensiamo proprio alla voce di sistema che vi parla in svariate situazioni) è purtroppo insufficiente, robotico e fastidioso.

Questa però è purtroppo una caratteristica comune a moltissime auto, anche premium. Fortunatamente la Smartphone Replication funziona allo stato dell'arte, con Android Auto e Apple CarPlay visualizzati a tutto schermo in modalità del tutto wireless.

Il telefono si può alloggiare nello scompartimento principale del tunnel centrale, dove fra l'altro è presente un pad di ricarica wireless che vi aiuta a mantenere l'abitacolo privo di cavi e di distrazioni. Con qualche chilogrammo in meno, un motore più potente ed efficiente avremmo quasi potuto scomodare la parola "perfezione", Mercedes-Benz però ci si sta avvicinando.