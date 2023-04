Dacia Duster 4x4, la prova del best seller a gasolio

Iconica, best seller e immortale. No, non stiamo parlando di qualche costosa auto esotica ma della Dacia Duster, modello di punta del brand rumeno facente ormai parte del Gruppo Renault. In 13 anni di onorato servizio è riuscita a ritagliarsi una cospicua fetta di clientela, diventando a tutti gli effetti una sorta di "idolo" delle folle grazie al suo mix di affidabilità, prezzi contenuti e design tutt'altro che banale.

Per voi abbiamo provato l'ultimo aggiornamento di questa vettura con motorizzazione 1.5 dCi Blue diesel da 115 CV con trazione integrale 4x4 inseribile manualmente, ecco com'è andata.



Squadra che vince non si cambia

Dal 2010 a oggi la Dacia Duster è passata attraverso due generazioni (e mezzo), con cambiamenti significativi ma senza abbandonare lo spirito che ha sempre contraddistinto questa vettura.



Nel 2013 c'è stato il primo restyling e quattro anni dopo, nel 2017, è arrivata la seconda generazione di Duster con un restyling importante nel 2021 e successivo aggiornamento finale nel 2023 che - tra le altre cose - ha introdotto nuovi colori e l'adozione del nuovo logo della casa di Pitesti.

Oggi questo SUV si presenta ai nostri occhi con la stessa formula che gli ha permesso di diventare un best seller assoluto, con oltre 2 milioni di veicoli venduti dal debutto, ma con una pennellata di fresco e aggiornamenti tecnologici importanti.

Esteticamente la forma resta invariata rispetto all'idea iniziale con le misure del 2023 che si attestano a 4.341 mm di lunghezza, 1.804 di larghezza, 1.682 d'altezza e un passo di 2.676 mm.

Il carattere da off-roader è notevole anche nell'allestimento meno "spinto" Journey che abbiamo provato noi, spiccano infatti i parafanghi allargati e bombati - vera firma autentica di Duster, mentre il frontale si rinnova con il nuovo logo e un cofano più largo sotto il quale parte un fascione in plastica nera che corre lungo tutta la carrozzeria e si raccorda nella parte posteriore.



Ritroviamo i fari full LED che già avevamo apprezzato nel 2022, i cerchi in lega con finitura bicolore da 17 pollici, mancorrenti sul tetto e una nuova vernice pastello "Lichen Kaki" che col nuovo rebranding accompagna tutta la gamma di veicoli Dacia.

Gli interni mantengono il gusto essenziale a cui Duster ci ha abituati nel tempo, ma questa volta con qualche aggiornamento tech per restare al passo coi tempi.



Come sempre questo SUV non si tradisce con opzioni "vorrei ma non posso", la filosofia resta sempre la solita: semplicità e comfort. Troviamo quindi largo uso di plastiche rigide un po' ovunque, sia verso la parte bassa del cruscotto sia sulle portiere ma ricordiamo che questo modello - specialmente in versione 4x4 - è noto per la sua versatilità e viene spesso impiegato anche come mezzo da lavoro, quindi la scelta di avere degli interni spartani è anche funzionale e di buon senso.

Buona invece la seduta di guida, i sedili si sono dimostrati molto comodi anche su tratti molto lunghi e il tessuto scelto oltre a essere traspirante è anche facile da pulire. In plancia troviamo un cruscotto analogico con schermino LCD per il computer di bordo abbinato a un display touch dell'infotainment Media Display da 8 pollici.

Il sistema operativo è veloce e molto semplice da usare, tutto si riduce al minimo indispensabile - e a noi piace così - ma per la versione 4x4 troviamo un'applicazione per l'inclinometro laterale, angolo di beccheggio, bussola, altimetro. Per i più pignoli c'è anche Apple CarPlay o Android Auto anche se con cavo, a differenza della sorella Sandero. Non mancano poi due prese Usb e ricarica a induzione per lo smartphone.

Segnaliamo un ottimo spazio di bordo grazie al passo di 2,67 metri che garantisce una più che discreta abitabilità per cinque passeggeri, mentre lo spazio di carico posteriore è molto buono: per la versione a trazione integrale ci sono a disposizione ben 414 litri che diventano 1.559 con divanetto frazionato 60:40 abbattuto.



Come si guida la nuova Dacia Duster 4x4

Duster nasce sulla piattaforma B0+ del Gruppo Renault, ampiamente utilizzata su moltissimi modelli ed è al momento l'unica vettura della gamma Dacia a non essere ancora passata alla Cmf che viene utilizzata già da Sandero, Spring (proviamo la nuova Dacia Spring con carica DC) e Jogger, cosa che vedremo solo a partire dal modello 2024.



Il motore disponibile, come unica scelta per la trazione 4x4, è il 1.5 dCi Blue turbodiesel a 4 cilindri Renault da 115 CV e 260 Nm disponibili già a 1.750 giri, un motore piccolo ma vivace che grazie alla leggerezza di Duster (1.430 Kg a secco, meno di una Volkswagen Golf per farvi un esempio) riesce a essere brioso in quasi ogni contesto e a garantire una velocità di punta di 180 km/h.

Al propulsore a gasolio è abbinato un cambio manuale a 6 velocità con trazione 4WD inseribile in 3 modalità: 4x2, 4x4 e 4x4 con differenziale bloccato. Personalmente troviamo i rapporti un po' troppo ravvicinati, soprattutto i primi tre, e combinato al fatto che gli innesti della leva del cambio manuale sono un po' imprecisi il comfort di guida in urbano non è dei migliori. Su strade sterrate e pendenti invece questo si trasforma in un grande vantaggio, dato che a 30 km/h si può già inserire comodamente la terza marcia: in assenza delle ridotte capiamo l'esigenza di Dacia di fornire al cliente una sorta di soluzione universale, anche se come detto prima in condizioni di guida normale il tutto risulta un po' scomodo.

Lo stesso discorso lo possiamo riflettere per la dinamica di guida: su percorsi non asfaltati e irregolari la Duster 4x4 si conferma un asso piglia tutto. Nonostante le gomme di primo equipaggiamento siano delle economiche quattro stagioni si comporta benissimo, il comfort è impeccabile e le sospensioni accolgono sobbalzi e sconnessioni senza problemi.



Rispetto al modello a sola trazione anteriore la Duster 4x4 ha un McPherson rinforzato all'avantreno mentre il ponte torcente posteriore sparisce a favore del Multilink a ruote indipendenti, il tutto è coadiuvato da un sistema Hill Start Assist per le partenze con inclinazioni molto accentuate.

Se il corredo tecnico della Duster 4x4 le permette una certa nonchalance nel fuoristrada, dobbiamo anche riportare che questo modello non ha una dinamica di guida particolarmente affinata sull'asfalto. Il rollio è piuttosto marcato, i trasferimenti di carico molto evidenti e - complice anche uno sterzo estremamente demoltiplicato per favorire le manovre cittadine - si ha poca precisione nelle curve larghe e veloci.

Questo non rende però la Dustar una pessima auto, piuttosto rimarca il suo spirito di vettura ideale per spostamenti con famiglia al seguito e la inquadra semplicemente in un segmento dedito completamente al comfort.

Chiudiamo con i consumi: il serbatoio ha una capienza di 50 litri, nella media quindi, e con un pieno di gasolio il computer di bordo mostra un'autonomia massima di 750 km, anche se noi siamo riusciti a superare gli 850 km.

Nello specifico abbiamo rilevato un consumo medio nell'urbano di circa 6,5 litri/100 km, un consumo extraurbano medio di 5,8 litri/100 km e un consumo medio in autostrada di 6,3 litri/100 km, il tutto ovviamente con sola trazione anteriore perché in 4x4 i consumi si alzano vistosamente.



Prezzi e allestimenti

Com'è stato per l'ultima volta che abbiamo provato la Duster 4x4 non possiamo che lodare ancora una volta il lavoro fatto dai tecnici Dacia. Duster è un'auto sincera, umile e soprattutto funzionale: consuma poco, si mantiene con poco, non vuole apparire per ciò che non è e soprattutto convince sempre per la sua semplicità.

Non tutti vogliono combattere con super schermi da 17 pollici touch e mille funzioni dall'infotainment, per questo Duster propone ai suoi acquirenti una formula facile fatta di sostanza e pochi fronzoli.

Il listino poi rispecchia esattamente questa filosofia: si parte da 17.750 euro per la super entry level Essential (cerchi in ferro, niente infotainment e motore 1.0 TCe da 90 CV con cambio manuale) per passare poi a Expression da 18.650 euro (volante regolabile, radio Dacia Plug e panca frazionabile), Journey - la nostra in prova - da 19.650 euro e infine Extreme (full optional) da 21.550 euro.

In base all'allestimento sono disponibili quattro motorizzazioni, benzina 1.0 TCe 90 CV, 1.0 TCe ECO-G 100 GPL (proviamo il nuovo motore Dacia ECO-G 100), 1.5 dCI Blue Diesel da 115 CV e 1.3 benzina TCe da 150 CV (unico che prevede il cambio automatico EDC a 6 rapporti).

Ricordiamo poi che la trasmissione 4x4 inseribile è disponibile solo con motorizzazione diesel e con cambio manuale, infine vi segnaliamo che per un modello Journey con Techno Pack, ruotino di scorta e Rear View camera ci vogliono 25.350 euro, un prezzo attualmente imbattibile dalla concorrenza.