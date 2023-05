Nuova CUPRA Leon VZ Carbon 2.0 TSI da 300 CV: la nostra prova

Il mondo delle hot hatchback si sta assottigliando anno dopo anno, tra segmento B e segmento C ormai rimangono davvero pochi modelli a listino per via di scelte d'investimento delle case automobilistiche che in questo momento stanno concentrando i loro sforzi in altri ambiti.

Nonostante questo c'è chi, come CUPRA, crede ancora nelle berline sportive e non manca di sganciare bombe sul mercato come la nuova CUPRA Leon VZ Carbon, un'auto di cui purtroppo non si parla moltissimo ma che in realtà racchiude tutto lo spirito Cup Racing del brand di Martorell.

Attraverso una prova intensa di oltre 1.000 km abbiamo scoperto la versione più cattiva della piattaforma Leon forte del suo 2.0 TSI da 300 CV (qui invece abbiamo provato la Leon VZ Carbon Plug-in Hybrid). Ecco com'è andata.



Spirito CUPRA con qualche tocco in più

CUPRA ci ha ormai abituati a design forti e d'impatto e questa nuova Leon VZ Carbon incorpora tutti gli elementi più aggressivi e caratteristici della casa catalana.

Il pacchetto VZ Carbon non porta stravolgimenti rispetto all'allestimento VZ ma integra alcune parti inedite alla perfezione su un body shape già acclamato da critica e clientela. Frontalmente troviamo gli iconici gruppi ottici Full LED dalla forma triangolare, vera firma di CUPRA, mentre alcuni nuovi dettagli attirano subito il nostro sguardo: parliamo delle calotte degli specchietti e dello spoiler posteriore in un materiale composito che incorpora alla fibra di carbonio una sottile trama di rame che dona un effetto magnifico sotto alla luce del sole.

La vernice metallizzata "Nero Midnight" domina la scena mentre i cerchioni da 19 pollici Cupra Performance bicolor rame-acciaio, gommati 235/35/19, fanno da cornice all'impianto frenante Brembo (optional) con colorazione dedicata.

Nell'insieme i contrasti nero-grigio-rame funzionano alla grande su questa vettura che ai nostri occhi appare ancora più muscolosa e aggressiva senza risultare però eccessivamente appariscente o volgare.



Gli interni cambiano meno rispetto alla CUPRA Leon "standard" ma questa volta l'abitacolo viene esaltato ulteriormente dagli stupendi sedili in pelle nera CUP Bucket by Sabelt in carbonio, una vera delizia per gli occhi (e per la postura) che avevamo già scoperto su Formentor VZ5 (la prova del nuovo CUPRA Formentor VZ5) e abbiamo ritrovato su questa Leon con estremo piacere.



Il resto è 100% mondo CUPRA: interni dal sapore premium ben curati, vagamente minimali e con richiami ai contrasti carbon-black-copper dell'esterno.

Bellissimo anche il volante multifunzione rivestito in mix di pelle liscia e traforata, per noi uno dei migliori a livello ergonomico che possiate trovare sul mercato. Dietro di questo troviamo un Virtual Cockpit da 12,3 pollici con schermate personalizzabili e display CUPRA dedicato, alla sua destra invece c'è lo schermo touch dell'infotainment con SIM integrata da 10 pollici su cui è installato il sistema nativo con possibilità di collegare wireless sia Apple Carplay che Android Auto tramite smartphone.



Come si guida la Leon VZ Carbon da 300 CV

Se pensate che questa Leon sia una sorella sotto mentite spoglie della nuova Golf GTI 8 potreste sbagliarvi di grosso. Sì, sotto al cofano c'è lo stesso quattro cilindri 2.0 TSI della parente Volkswagen ma qui è stato portato a ben 300 CV e 400 Nm da 2000 giri/min scaricati a terra sull'asse anteriore da un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Questi numeri portano il piccolo missile spagnolo a coprire lo 0-100 in appena 5,6 secondi (rilevazione con RaceBox) con una velocità massima dichiarata di 250 km/h e un 100-200 scaricato in soli 13,5 secondi. Davvero non male.

Il motore è stato tarato alla perfezione per adattarsi alle varie condizioni di guida: in città è calmo e pacato, lavora magnificamente in coppia col DSG e offre cambiate impercettibili ottimizzate per i consumi. Nonostante all'appello non ci siano pochi cavalli questa CUPRA riesce a tenere una media cittadina di 9-10 km/l (in media con le concorrenti) anche se su extraurbano, dove potenzialmente potrebbe portare l'ago dei consumi più in basso, non riesce a sfondare la barriera dei 14 km/l seppur utilizzando il veleggio. In autostrada potrebbe essere più parsimoniosa e si allontana tanto dai consumi visti con Golf GTI (oltre 17 km/l) fermandosi a un massimo di 13 km/l rispettando la velocità di codice.



Quando però si seleziona la modalità di guida CUPRA ecco che il 2.0 TSI prende vita, il motore spinge fortissimo da 2.000 a 6.000 giri/min senza singhiozzi scaricando sulle ruote anteriori tutti i 400 Nm disponibili in maniera lineare ma vigorosa, con il DSG che inserisce i rapporti in modo maniacalmente preciso accompagnando il tutto con allegri scoppiettii in rilascio.



Oltre al motore però c'è tanto sotto alla carrozzeria, l'assetto per esempio è uno dei migliori - se non il migliore - che abbiamo mai provato su una vettura segmento C del gruppo Volkswagen.

Grazie al McPherson all'anteriore e al Multilink al posteriore gli ingressi di curva sono precisi e affilati, l'auto non si scompone mai anche nei cambi di direzione più repentini e grazie alle sospensioni a controllo elettronico ribassate, nel loro setup più rigido, si ha un coricamento in curva ridotto all'osso con conseguente assenza di rollio.

Manca purtroppo un differenziale autobloccante meccanico - visto l'ultima volta sulla lontana SEAT CUPRA Leon R - ma siamo rimasti davvero meravigliati di quanto l'XDS elettronico sia stato configurato alla perfezione.

Grazie a questo sistema che va ad agire direttamente sui singoli freni anteriori si riesce a uscire dalle curve a tavoletta con pochissimo sottosterzo rendendo la Leon VZ Carbon una delle berline più efficaci del suo segmento.

Certo non possiamo paragonarla a mostri sacri nati con la pista in mente come la Honda Civic Type R o la Renault Megane RS, ma questa Leon VZ Carbon riesce ugualmente a convincere per via del suo comportamento estremamente equilibrato ma preciso, in grado di regalare ore di divertimento tra i passi di montagna ma allo stesso tempo lasciarsi guidare tutti i giorni anche solo per andare a lavoro o fare la spesa.



Per noi, come sempre, resta solo un rammarico: l'assenza di uno sterzo più diretto. Come per tutte le vetture del gruppo di Wolfsburg, anche questa Leon è equipaggiata con uno sterzo elettromeccanico molto filtrato e piuttosto leggero anche nel suo setup più sportivo; questo è un peccato, perché tale caratteristica leva un po' di coinvolgimento che avrebbe sicuramente giovato su una vettura di questo calibro.



Prezzi e allestimenti

L'allestimento VZ Carbon è per noi quello che eleva maggiormente questa Leon sportiva, viene abbinato attualmente a due motorizzazioni per un totale di tre versioni complessive. A chi non vuole privarsi dei nuovi dettagli in carbonio e preferisce una motorizzazione più discreta CUPRA offre la versione Plug-in Hybrid con 1.4 TSI da 245 CV con prezzi a partire da 48.300 euro.



Se invece si preferisce mantenere il 2.0 TSI senza però imbattersi nell'odioso superbollo c'è la versione da 245 CV con DSG 7 e trazione anteriore con prezzi che partono 48.700 euro.

Per il modello da noi provato con il 2.0 TSI da 300 CV ci vogliono almeno 51.950 euro per partire e nonostante l'allestimento sia già piuttosto ricco di partenza, dato che include di serie i cerchi da 19 pollici CUPRA Performance, gli inserti in fibra di carbonio, i sedili CUP Bucket in carbonio by Sabelt, il clima trizona, il CUPRA Drive Profile, l'illuminazione ambientale customizzabile e il sistema Keyless entry + Keyless go, è possibile integrare a questo altri optional come nel nostro caso.



Il nostro esemplare infatti era equipaggiato con tetto panoramico in vetro (1.170 euro), pacchetto pinze Brembo monoblocco verniciate color rame + doppio fondo del bagagliaio + impianto audio Beats Sound System (2.980 euro), vernice metallizzata Nero Midnight (750 euro) e infine il Connectivity Box (270 euro) per un prezzo finale da cartellino di circa 58.000 euro.

Troppo? Forse, siamo in ogni caso in linea con le dirette concorrenti premium (come BMW M135i xDrive o Mercedes A35 AMG, anche se sono a trazione integrale) e in competizione con listini di vetture più affilate come la nuova Civic Type R (parte da 55.000 euro) o la Megane R.S. Trophy Ultimae. Voi cosa scegliereste?