Abbiamo provato il CUPRA Formentor VZ e-hybrid 2022: il bestseller Plug-in

L'abbiamo provata in pista e in strada, con il sole e con la pioggia. Non abbiamo mai nascosto la nostra simpatia per lei e abbiamo già testato in precedenza le sue varianti più feroci da 310 e 390 CV (la nostra prova del CUPRA Formentor da 310 CV, in pista con il CUPRA Formentor VZ5) ma quest'oggi vogliamo raccontarvi com'è vivere due intere settimane con CUPRA Formentor VZ in variante Plug-in Hybrid, la più "civile" della famiglia Velòz ma anche quella più intelligente, funzionale ed ecologica.

Nelle classifiche di vendita PHEV in Italia ha fatto finalmente capolino anche questo modello, con clienti attratti dalle sue linee muscolose e da un'offerta economica per nulla scontata.



Il design del CUPRA Formentor

L'occhio vuole la sua parte, è inutile girarci intorno. Se il marchio CUPRA è passato da 27.400 vetture consegnate nel 2020 a 79.300 nel 2021 è anche (e soprattutto) per merito di Formentor, delle sue svariate proposte di motorizzazione e del suo design disruptive e accattivante.



Sulla carta è un SUV ma di fatto è un più una berlina leggermente rialzata dalle forme toniche, ricca di linee tese e di dettagli che rimandano al nuovo corso stilistico iniziato da Alejandro Mesonero-Romanos.

Ritroviamo quindi il faro Coast-to-Coast posteriore a LED, ormai firma immancabile del brand catalano, e i gruppi ottici frontali triangolari che completano con la calandra lo stile geometrico ma sinuoso della vettura.

Formentor VZ però ha qualche tocco estetico diverso rispetto alle sorelle "standard", come gli scarichi e i cerchioni con colorazioni copper, parte protagonista della palette CUPRA.

Gli interni sono un mix tra la razionalità tedesca e l'estro stilistico del brand di Martorell: tanto minimalismo a cui però seguono molti dettagli lussuosi e di stile.

La plancia è totalmente sgombra da levette, bottoni e nottolini, l'infotainment è montato su uno schermo touch da 12" che si innalza sopra a una touchbar a sfioramento per il controllo del clima e del volume, che viene gestito anche tramite gesture e l'assistente vocale "Hola, Hola".

Stupendo secondo noi il quadro strumenti digitale da 10.25'', ad alta risoluzione e personalizzabile completamente grazie a viste diverse e informazioni variegate. Essendo questa Formentor votata anche alla sportività è possibile richiamare informazioni utili quali pressione pneumatici, Forza G, temperatura olio, chrono ecc.



Al tatto gli interni sono di ottima fattura, troviamo pelle trapuntata su pannelli portiera e sedili sportivi, mentre la plancia è di una plastica morbida al tatto e arricchita con trim in plastica color rame e alluminio. Davvero un bel vedere, inoltre si annusa davvero profumo di premium.

Bonus point per il sistema di illuminazione interna Smart Wraparound: oltre a creare un effetto ambientale unico, come suggerisce il nome, restituisce alert visivi utilissimi come il lampeggio in caso della rilevazione angolo cieco.

Ottimo anche il comparto connettività: Apple CarPlay e Android Auto sono di serie e soprattutto wireless, dialogano molto bene con le app degli smartphone anche se alcune - probabilmente per software non aggiornati - a volte mandano in crisi l'infotainment.

Dal volante in pelle traforata è gestibile più del 70% delle funzioni dell'auto ma per un tocco tech aggiuntivo c'è anche la CUPRA Connect App grazie alla quale è possibile interfacciarsi con il sistema dell'automobile direttamente dal proprio telefono.



La daily car perfetta?

Chiedete a un appassionato quale sia l'auto daily perfetta, quasi sicuramente vi risponderà indicando una vettura che consumi poco, che sia comoda e tecnologica ma che all'occorrenza possa anche trasformarsi in un vero razzo pestando il pedale destro.



La perfezione non esiste ma CUPRA Formentor VZ e-hybrid con motorizzazione 1.4 TSI da 150 CV e sistema plug-in hybrid da 115 CV ci si avvicina parecchio, i competitor sono avvertiti.

La batteria da 12,8 kWh garantisce un'autonomia reale di una cinquantina di chilometri in modalità EV, questo si traduce in tragitti giornalieri casa-lavoro a zero emissioni. Per chi non deve far grandi spostamenti durante la giornata quest'auto potrebbe risultare ideale, dato che con un "pieno" di elettricità ci si può muovere per 2-3 giorni e caricando a 3,6 kW bastano solo 5 ore con la normale Schuko - o 3,5 ore con colonnina - per portare la batteria al 100%.

Una delle feature che più abbiamo apprezzato è stato il Battery Manager: è possibile conservare a piacimento una parte di carica, in questo modo il motore elettrico andrà a regime solo fino al raggiungimento della soglia impostata e non oltre (calcolate uno scarto di 2-3 km di autonomia di errore).

Mettiamo ad esempio che si voglia fare un viaggio di 200 km, come abbiamo fatto noi da Verona a Varese. Si può scegliere se utilizzare tutti e i 50 km di autonomia elettrica e poi affidarsi al solo motore termico (a 120 km/h si tiene una media totale di circa 18-19 km/l); oppure si può optare di spalmare i 50 km in modalità ibrida per tutto il viaggio lasciando intervenire il motore elettrico solo quando serve (noi abbiamo rilevato un media di 24 km/l); infine nel caso la batteria serva per gli spostamenti in città dopo l'arrivo è possibile impostare un limite di consumo massimo in modo da conservare la carica solo quando richiesta (il solo motore 1.4 però ha consumi intorno agli 11-12 km/l a 120 km/h).

Ma quanto è Velòz questo Formentor? Se pensate che i 150 kg extra (rispetto al modello VZ 2.0 TSI 245 CV) dovuti all'innesto del sistema plug-in abbiano cambiato l'anima a questa vettura vi sbagliate di grosso. Siamo rimasti più che sorpresi nello scoprire quanto Formentor e-hybrid sia veloce ed efficace nei passaggi di misto stretto.

L'assetto, impostato al massimo grado di rigidità, azzera del tutto il rollio e con un'altezza da terra relativamente bassa i trasferimenti di carico si sentono appena nonostante il peso operativo di 1.805 kg.



Sulla carta il motore è un semplice 1.4 TSI da 150 CV a cui viene accoppiato un propulsore elettrico da 85 kW, il tutto gestito da un cambio DSG a 6 rapporti. Non sono tanto questi numeri a parlare quanto la sinergia tra il sistema termico e quello elettrico, il tiro della power unit è lineare ma corposo e i 245 CV disponibili si sentono tutti, tanto da far pattinare spesso le ruote in partenza se si disattiva l'ESP.

Qualche difettuccio non manca a esser sinceri, il cambio sequenziale in modalità manuale fatica a tenere il passo dei due propulsori, il freno è un po' spugnoso e il volante, anche impostandolo alla massima rigidità, è piuttosto filtrato. Anche il fake sound V8 che esce dalle casse in modalità CUPRA è abbastanza kitsch, tuttavia è possibile sbarazzarsi di questo escamotage personalizzando la Drive Mode Individual.



Il Formentor VZ e-hybrid secondo noi

Il marchio di Martorell ci propone un mezzo capace sia di compiere lo sporco lavoro del daily commuting sia, all'occorrenza, di offrire ottime performance al cliente che cerca qualcosa di più rispetto al solito crossover pseudo-sportivo.



Formentor VZ e-hybrid si muove bene tra le curve e ha la tecnica giusta per poter far divertire laddove di solito si vedono solo motori più spinti.

Il prezzo di listino poi è davvero interessante per essere una plug-in: si parte da 47.500 euro (52.000 euro il modello quasi full optional provato da noi) ma coi nuovi incentivi auto 2022 si può abbassare il tutto di altri 4.000 euro (2.000 euro senza rottamazione).

Di serie la dotazione è veramente ricca, ci sono infatti ricarica wireless, accesso remoto con CUPRA Connect, fari Full LED, clima automatico trizona, vetri posteriori oscurati, navigazione su touch screen da 12", Digital Cockpit da 10.25", pedaliera in alluminio, frenata automatica di emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti, mantenimento della corsia, differenziale elettronico XDS, abbaglianti automatici, cerchioni da 19" esclusivi Black Matte/Copper, sedili sportivi avvolgenti, sterzo progressivo, controllo elettronico dell'assetto (DCC), videocamera posteriore, Cruise Control Adattivo, monitoraggio angolo cieco e riconoscimento segnali stradali.

Per i più esigenti CUPRA offre after sale tre tipi di wallbox (chiamati CUPRA Charger) che si possono comprare assieme alla vettura, con completa assistenza e montaggio della casa madre: si parte da 499 euro per il modello base, il secondo con connessione Wi-Fi costa 649 euro e infine il terzo, provvisto di pacchetto dati, ha un prezzo di 999 euro. (fotografie di Edoardo Curioni @notedocurio7)