Nuova Classe A 45 S AMG: la nostra prova della hot hatchback da 421 CV

Fino a non troppi anni fa cavallerie sopra i 400 CV erano privilegio delle supercar, pensate per esempio alla stupenda Ferrari 360 Challenge Stradale del 2003 che di cavalli ne aveva 425 o alla Porsche Turbo 996 che ne aveva 420. I tempi però corrono in fretta e se una volta avere a curriculum uno 0-100 in meno di 5 secondi era un vanto di pochissime vetture, nel 2023 anche una "normale" berlina a due volumi è in grado di esprimere numeri impressionanti.

Parliamo ovviamente della nuova Mercedes-AMG A 45 S, la più potente hot hatchback mai creata equipaggiata con il motore da 2.0 litri più potente mai concepito per la strada.

Non sono però solo i numeri a parlare perché questa Classe A è più di una "super berlina molto veloce in autostrada", infatti grazie al sapiente lavoro dei tecnici di Affalterbach è anche una delle automobili del suo segmento migliori da guidare. Abbiamo provato per voi questa piccola bomba atomica nel classico test dei 1.000 km: ecco com'è andata.



Design, interni e tecnologie della Mercedes-AMG A 45 S

Rispetto alla terza generazione W176, la nuova Classe A è cambiata davvero tanto: le linee sono più semplici e morbide mentre il look è ben bilanciato e proporzionato.



Con il restyling arrivato nel 2023 ci sono stati lievi cambiamenti al design che hanno interessato principalmente la fanaleria, con uno sguardo più attento però si possono notare alcune piccole chicche, come il logo Affalterbach AMG sul cofano della versione A 45 che sostituisce la vecchia stella a tre punte.

La versione by AMG è ovviamente più "cattiva" in quasi ogni dettaglio, come i cerchioni dedicati da 19 pollici, i parafanghi anteriori bombati o la griglia dedicata AMG. Volendo è poi possibile renderla ancora più aggressiva con l'aggiunta del kit aero che comprende alettone e canard anteriori (non installato sul modello da noi provato) in modo da renderla ancora più riconoscibile rispetto alle sorelle meno potenti. Una macchina del genere ovviamente si merita anche un colore di tutto rispetto, perché quindi non prenderla nel bellissimo Sun Yellow?

Gli interni ricalcano quasi completamente la controparte standard (come abbiamo già visto nel corso della prova della nuova Mercedes-Benz Classe A 180d), il mood elegante-tech viene riproposto anche nella versione da 421 CV - grazie all'immancabile doppio schermo 10.25 pollici + 10.25 pollici e all'estesa illuminazione ambientale - ma questa volta con un tocco più racing.



Rispetto alle versioni standard infatti l'A 45 S presenta dei nuovi sedili sportivi (con bucket seats opzionali), un volante dedicato AMG con doppia manettina - una per per le personalizzazioni e una per le driving mode - e grafiche a schermo dedicate AMG.

La super hothatch di Stoccarda include un software esclusivo AMG nel sistema di infotainment MBUX che permette di monitorare le temperature dell'olio motore e del cambio, registrare i tempi dei giri e visualizzare un misuratore G per analizzare le forze di gestione e accelerazione.



Il resto è "ordinaria amministrazione" (se così possiamo chiamarla) Classe A: l'infotainment è magistralmente gestito dall'ultima versione MBUX con abbinato l'assistente vocale "Hey Mercedes" e un'ottima integrazione wireless di Apple CarPlay/Android Auto.

La capacità di carico è ragionevole e in media con quella delle berline a due volumi: con i sedili posteriori in posizione rialzata, l'A 45 S offre fino a 355 litri di spazio, ma tale capacità si estende a oltre 1.000 litri quando la panca posteriore è abbattuta.



Motore, cambio e performance

Come abbiamo scritto in prefazione l'A 45 S viene spinta dal motore di cubatura 1991 cm³ a 4 cilindri più potente mai montato su un'auto stradale. Attenzione però, anche la sorella AMG A 35 è equipaggiata con un propulsore da 2.0 litri ma le similitudini finiscono qui.



Sulla versione da oltre 400 CV il motore è stato ruotato di 180 gradi con il turbo che questa volta viene posizionato dal lato del parafiamma e una presa d'aria fredda dal lato opposto, in modo da sfruttare i flussi più freschi.

Lo stesso turbo, poi, è totalmente diverso rispetto alla versione da 306 CV e molto più simile a quelli montati sui V8 biturbo: la girante è montata su cuscinetti a rullo e la chiocciola ha dei nuovi condotti che aiutano a espellere i gas della combustione in maniera più efficiente.

Tutto questo si traduce in 421 cavalli a 6.750 giri/min e la bellezza di 500 Nm di coppia distribuita tra 5.000 e 5.250 giri/min e - inutile da dire - l'A 45 S va forte in una maniera indecente. Lo 0-100 km/h è coperto in appena 3,9 secondi, il 100-200 in 10,5 secondi e la velocità di punta è di ben 291 km/h (con limitatore rimosso). Numeri da vera supercar.

Sia chiaro, nella storia ci sono state dozzine di motori da 2.0 litri e 4 cilindri con potenze esagerate, ma mai nessuno è stato progettato per l'uso stradale "normale". Con l'A 45 S potete tranquillamente andare in ufficio attraversando il traffico della metropoli, andare in vacanza con la famiglia ed effettuare un classico tagliando dopo 15.000 km.



Questa potenza mostruosa viene trasmessa a tutte e quattro le ruote attraverso un cambio doppia frizione 4Matic+ a otto velocità (mentre sulla A 35 i rapporti sono sette), la coppia va all'asse posteriore mediante un pacco frizioni multidisco per indirizzare la potenza alla ruota che ne ha maggiore necessità.

La trazione in accelerazione è veramente impressionante, molto più della velocità pura che riesce a raggiungere il piccolo 2.0 turbo, e questa abbinata all'ottimo telaio in dote all'A 45 S rende l'esperienza di guida davvero esaltante.

Il motore spinge forte in ogni condizione e in qualunque punto del contagiri, voi chiedete e lui risponde con un'immediatezza spaventosa. Il sound dello scarico è bello aggressivo ed è accompagnato da scoppiettii in rilascio che invogliano a pestare sempre di più sul pedale destro; tutto questo rende l'A 45 un'ottima compagna sulle strade più tortuose.



Non si è mai affamati di coppia in uscita dai tornanti e il telaio con sospensioni adattive asseconda molto bene gli animi bollenti della hot hatchback. Ciò che stupisce di questa vettura è la sua capacità di mantenere il controllo: in curva si percepisce che questa Classe A non sia propriamente un peso piuma (circa 1.600 kg) ma anche azzardando ad aprire il gas in anticipo non c'è praticamente mai comportamento sottosterzante, il retrotreno infatti chiude la traiettoria e spara a tutta forza l' A45 verso un altro rettilineo.

I freni dimostrano di essere più che all'altezza anche se il feedback iniziale del pedale sinistro è un po' troppo spugnoso, nonostante questo le gigantesche pinze a 6 pistoncini con dischi da 360 mm davanti e pinze monopot con disco da 330 mm sono più che sufficienti per prevenire il surriscaldamento durante un utilizzo stradale spinto.



La Mercedes-AMG A 45 S secondo noi

L'A 45 è una di quelle auto difficili da paragonare con le avversarie dello stesso segmento e quasi impossibile da mettere in diretta competizione con le altre hot hatchback sul mercato, visto il suo prezzo di listino e le sue performance.

Certo, non è l'auto perfetta: lo sterzo secondo noi è troppo filtrato e comunica poco quello che succede sotto alle ruote, gli interni potrebbero avere uno spunto corsaiolo in più e l'abitacolo non è insonorizzato benissimo.

Tutto sommato però c'è anche una gestione dei 421 CV abbastanza intelligente se pensate che il consumo medio che abbiamo rilevato è stato di circa 11 km/l su oltre 1000 km percorsi.

Quello che però fatichiamo a digerire è il mostruoso numero sul cartellino: per avere una A 45 S "base" ci vogliono 70.000 euro, per averne una come quella che abbiamo provato noi ce ne vogliono circa 77.000! E ancora: per averne una con i sedili multicontour, aero pack e vernice opaca bisogna sfondare prepotentemente il muro degli 80.000 euro.

Parliamo di cifre davvero importanti per una berlina segmento C, valori che l'avvicinano sia alla (unica) concorrente diretta Audi RS3 8Y, sia a vetture di altra "risma" come BMW M2 Competition, Cayman GTS, Alpine A110 S e Toyota Supra.

Questo rende la piccola belva di AMG super in tutti sensi, al punto che davanti ai numeri riportati dal configuratore viene lecito chiedersi se spendere tutti quei soldi per una Classe A in versione One-Punch Man sia una cosa saggia, dato che sul mercato ci sono opzioni più divertenti e con (quasi) gli stessi costi dell'A 45. Voi cosa scegliereste?