CarPC, Android 9.0 in auto grazie a una chiavetta con 4G

Rispetto a qualche anno fa, l'intrattenimento a bordo delle auto (detto anche infotainment) è molto cambiato, si è evoluto e continua a evolversi in continuazione, anno dopo anno. Non solo i produttori hanno iniziato a offrire sistemi operativi proprietari sempre più completi (sulle nuove Renault è ad esempio arrivo Android Automotive), sono arrivate anche applicazioni esterne firmate Apple e Google, pensiamo ovviamente alla Smartphone Replication di Apple CarPlay e Android Auto. Due sistemi molto diffusi oggigiorno, capaci di funzionare (solo su alcune vetture di nuova generazione però) anche wireless, senza fili. Tuttavia c'è chi non ama connettere il proprio telefono alla vettura ogni volta che deve spostarsi, oppure chi pensa che le applicazioni fornite nativamente da Apple e Google non siano sufficienti.



Se sulle Tesla ad esempio troviamo anche YouTube e Netflix, solo per fare due esempi, su Apple CarPlay e Android Auto non sono disponibili per motivi di sicurezza - per quanto anche Tesla permetta il loro utilizzo solo a vettura ferma (al di sotto dei 10 km/h). Per chi volesse un'esperienza ancora più libera, esistono prodotti che possono offrire soluzioni differenti da quelle preimpostate di Apple e Google, abbiamo ad esempio provato una chiavetta all-in-one chiamata CarPC - di cui vogliamo raccontarvi pro e contro, oltre ad aprire successivamente una piccola parentesi legata alla legalità e alla sicurezza.



Un PC in auto

Il nome CarPC non lascia moltissimo spazio all'immaginazione, abbiamo infatti a che fare con un sistema "mobile" e tascabile che vuole portare l'esperienza PC in auto, il sistema operativo di questa chiavetta però è basato su Android 9.0 e ciò che portiamo davvero sullo schermo della nostra autovettura è uno smartphone del robottino verde in tutto e per tutto.

Prima di addentrarci nelle possibilità di questo prodotto dobbiamo però capire cosa ci serve per farlo funzionare: è indispensabile che la vostra vettura sia compatibile con Android Auto. Se non avete Android Auto a bordo, sarà inutile acquistare CarPC. La chiavetta si serve delle "porte" di Android Auto per portare il sistema di Google "sbloccato" sullo schermo della vostra auto, non tutte le vetture però sono compatibili. Lo abbiamo testato con successo sulla 01 di Lynk & Co (alla guida della nuova Lynk & Co), sulla nuova Mazda2 invece non c'è stato verso di avviarlo, la vettura ci dice ogni volta che inseriamo CarPC nello slot USB che il dispositivo non è compatibile. Dunque mettete in conto che sulla vostra auto potrebbe non funzionare a dovere. Ma cosa offre questo sistema in aggiunta ad Apple CarPlay e Android Auto? Il pubblico di CarPC è un pubblico che vuole staccare il proprio smartphone dall'esperienza di bordo. Questa chiavetta infatti può essere del tutto autonoma: ha una propria memoria espandibile tramite microSD, può connettersi alla rete tramite una scheda SIM 4G (altrimenti si può sempre usare l'hotspot del proprio telefono), ha un suo sistema operativo basato su Android 9.0 come anticipato sopra.



Dunque, potenzialmente, non avrete più bisogno di connettere il vostro telefono all'auto, anche se nel caso in cui vogliate una SIM 4G dovrete pagare un abbonamento a parte a un qualsiasi operatore mobile italiano. Una volta capito il pubblico di riferimento e i requisiti base, andiamo effettivamente a utilizzare CarPC.



Come funziona CarPC

Sulle auto compatibili la prima configurazione di CarPC è davvero semplice, inoltre trovate preinstallate app come YouTube e Netflix, anche se quasi certamente al primo utilizzo ci sarà bisogno di aggiornarle.

Queste due app di streaming funzionano un tantino lente ma funzionano, durante la riproduzione dei contenuti è possibile notare un frame rate non proprio fluidissimo, con il video che sembra costantemente in ritardo rispetto all'audio (max 720p). Che fosse colpa della connessione in hotspot al nostro iPhone 12 Pro Max? Non pensiamo sia questo il motivo, l'intera esperienza può essere definita "laggosa", anche quando si naviga nella home di base - che è una classica home di Android 9.0, con un launcher di qualità non proprio eccelsa. Anche l'utilizzo di Google Maps ci è sembrato un po' macchinoso, nonostante a muovere il tutto ci sia una CPU 1.8 GHz OctaCore, 4 GB di RAM e un'antenna GPS integrata. L'intera esperienza non è risultata molto appagante, grazie a un dispositivo simile però è possibile avere YouTube e Netflix a disposizione anche a vettura in marcia - e qui c'è bisogno di aprire la nostra parentesi relativa alla sicurezza. Nelle impostazioni del dispositivo è possibile disattivare questa funzionalità, ovvero è possibile avere lo streaming solo a vettura ferma, di default però è attivo sempre e questo non solo potrebbe portarvi qualche grana con le forze dell'ordine (non è legale una funzione simile in Italia), potrebbe anche rendere meno sicura la guida.



È vero che si potrebbe usare YouTube e Netflix anche solo per sentire l'audio, magari volete che i vostri show del cuore che avete visto migliaia di volte vi facciamo compagnia sul fronte audio, potrebbe però sempre venirvi voglia di buttare l'occhio sullo schermo in fase di marcia, motivo per cui lo streaming in fase di guida è vietato.

Per fare le cose "per bene", vi raccomandiamo davvero di impostare lo streaming disponibile solo a vettura ferma, potrebbe riempire i vostri tempi morti - magari durante la ricarica di un'auto elettrica non-Tesla, anche se (e questo è quasi un consiglio da amici) sarà probabilmente più soddisfacente affidarsi al proprio telefono o a un tablet che al CarPC per visualizzare film o serie TV.



Altra possibilità del dispositivo è un basilare file manager, grazie al quale accedere a musica e video, inoltre tramite il Google Play Store originale avete la possibilità di aggiungere altre app al device - purché siano compatibili con Android 9.0+.



CarPC secondo noi

Al di là della questione "streaming in fase di marcia", che critichiamo aspramente per motivi legali e di sicurezza, CarPC può ampliare le classiche possibilità di Android Auto portando sulla vostra vettura applicazioni come YouTube e Netflix, al di là del tradizionale Google Maps - anche se non tutte le ultime funzioni risultano disponibili.

Potete caricare app e file sulla microSD integrata oppure aggiungerne una nuova di dimensioni maggiori (CarPC viene venduto in versione 3+32 GB oppure 4+64 GB), così come installare una SIM 4G per rendere il device del tutto autonomo, senza bisogno di connetterlo all'hotspot del vostro telefono - funzione che può scaricare più velocemente la batteria dello smartphone. Con CarPC è anche possibile navigare con Google Maps, l'esperienza generale però non è chissà quanto esaltante. Se escludiamo lo streaming, una vettura compatibile con Android Auto funzionerà sicuramente meglio connessa direttamente al vostro telefono, senza bisogno di connessione hotspot oppure di una SIM 4G con abbonamento da pagare a parte. Le considerazioni finali però le lasciamo a voi.

Di sicuro un sistema simile sarebbe stato più interessante su vetture più datate prive di Android Auto, allora sì che il salto sarebbe stato importante, allo stato attuale delle cose invece ci sentiamo di consigliare CarPC esclusivamente a chi voglia un device indipendente dal telefono capace di far funzionare lo streaming e offrire un file manager, seppur basilare, sullo schermo della propria auto.