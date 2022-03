A Bracciano con le nuove BMW i4 eDrive40 e M50: proviamo la berlina tedesca

Per anni la Tesla Model 3 è stata la regina incontrastata delle berline elettriche, la BEV "benchmark" per il resto del mercato a zero emissioni, il nemico da battere. Oggi le cose sono molto diverse e la concorrenza ha lavorato duramente per mettersi al passo e - eventualmente - persino superare in tecnologia gli uomini di Elon Musk. L'ultima risposta tedesca all'offensiva americana si chiama BMW i4, una berlina dalle linee classiche che potrebbe effettivamente insidiare la Model 3 in tutta Europa - e non solo.

Lo diciamo perché abbiamo avuto la possibilità di guidare sia la BMW i4 eDrive40 che la potente versione M50. Due auto dalle caratteristiche simili eppure profondamente diverse, che parlano a due tipi di pubblico ben distinti. Per ora saranno le uniche versioni vendute nel nostro Paese, andiamo dunque a scoprire tutto su di loro: differenze, sensazioni di guida, prezzi.



Alla guida della nuova BMW i4 eDrive40

La nuova eDrive40 è la versione di partenza della nuova i4. Certo una versione "base" di BMW, dunque comunque piena dei migliori comfort e delle ultime tecnologie. Inoltre con la sua nuova berlina elettrica il marchio tedesco ha cambiato tattica rispetto alla iX - e questo ci ha reso particolarmente felici.

Con il SUV iX (qui il nostro speciale: cosa comprare fra BMW iX xDrive40 e xDrive50?), il modello base offre una batteria più piccola, minore autonomia e meno potenza, dettagli che rendono la variante superiore quella su cui puntare a occhi chiusi. Con la i4 cambia tutto: la batteria è identica sia su eDrive40 che su M50, ciò che cambia è la potenza e la trazione, l'autonomia invece è altissima su entrambe. Si tratta di un'ottima notizia, poiché con 80,7 kWh di energia netta (83,9 kWh lordi), la eDrive40 può aspirare a raggiungere la bellezza di 590 km WLTP con una carica - nonostante i suoi 2.050 kg (dovuti proprio alla grande batteria di bordo). A rendere "leggera" la vettura ci pensa una Power Unit da 250 kW/340 CV montata sull'asse posteriore, capace di scaricare 430 Nm di coppia elettrica.

Pur avendo un solo motore posteriore, la i4 eDrive40 non offre un baule anteriore; peccato, una piccola occasione sprecata per BMW che ha deciso di riempire il cofano anteriore per meglio bilanciare i pesi. Del resto le qualità della i4 eDrive40 risiedono altrove: pur essendo singola, l'unità elettrica da 340 CV è davvero reattiva, capace di regalare scatti fulminei e una dinamica di guida molto divertente.

La sua potenza è più che sufficiente per effettuare sorpassi nel minor tempo possibile e per divertirsi - rispettando il Codice della Strada - fra curve e tornanti, sempre con un brio costante. Nella nostra breve prova non abbiamo mai sentito l'esigenza di avere potenza superiore, la i4 eDrive40 si è dimostrata un'elettrica ultra bilanciata e adatta alla maggior parte del pubblico BMW, con un'autonomia ultra comoda.



Ovviamente il range reale dipende molto da come utilizzate il pedale dell'acceleratore, se viaggiare in Sport, Normal oppure Eco Pro, con quest'ultima modalità che limita in maniera sensibile la potenza del motore ed è perfetta per massimizzare il consumo in ambito cittadino, un test più approfondito dell'autonomia però lo faremo quando avremo la macchina per più tempo, non soltanto per un pomeriggio.



La nuova BMW i4 eDrive40 è anche una berlina adatta ai lunghi viaggi, visto che è in grado di ricaricarsi fino a 205 kW in corrente continua. Significa che a una colonnina Fast Charge compatibile potete recuperare il 70% dell'energia in appena 31 minuti, dal 10% all'80%, con la curva iniziale "sparata" a 200 kW per poi diminuire gradualmente, come accade con ogni elettrica.



Tutta la furia della BMW i4 M50

Ricordandovi che con le auto abbiamo fatto solo un hands on, e che questa non è una prova approfondita, i pochi chilometri percorsi attorno a Roma e al Lago di Bracciano ci sono comunque bastati per farci capire di che pasta è fatta la BMW i4 M50. Dimenticate praticamente tutto ciò che abbiamo detto della eDrive40 e preparatevi a salire su un razzo a quattro ruote.

Qui i motori sono due, uno per asse, per una potenza combo di 400 kW/544 CV e una coppia istantanea di 795 Nm in modalità Boost. Un bolide a zero emissioni capace di incollarvi al sedile in fase di accelerazione, nonostante il suo peso di 2.215 kg. Non è un peso piuma, sempre a causa della batteria da 80,7 kWh netti, proprio grazie a questo accumulatore però è possibile arrivare a 521 km di autonomia. Qui però è necessario aprire una parentesi: con una vettura da 544 CV è molto difficile mantenere leggero il piede dell'acceleratore, provando un po' di guida sportiva infatti abbiamo raggiunto consumi pari a 30 kWh/100 km (il che significa 260 km nel mondo reale), poi in ambito extraurbano e con un po' di traffico in più siamo scesi attorno ai 28 kWh (285 km). Significa che se state attenti, potete ambire a raggiungere i 500 km di autonomia con una sola carica, se invece volete sprigionare tutta la forza elettrica della M50 dovete mettere in conto di avere meno di 300 km a disposizione, vista la potenza dell'auto però ci sta assolutamente, anzi è comunque un ottimo risultato, ci sono elettriche sportive che fanno di peggio.

Al di là del discorso sull'autonomia, la M50 è un'elettrica in grado di emozionare come poche altre, inoltre il doppio motore permette di avere una trazione integrale che la eDrive40 non ha (c'è differenza fra trazione integrale e 4x4?). Non siamo riusciti a testare per bene l'impianto frenante, non sappiamo dopo quanto tempo potrebbe entrare in crisi (sempre che ci vada, in crisi...), del resto non eravamo in pista e soprattutto abbiamo preferito provare la modalità One Pedal di BMW. Impostando la marcia in B, si attiva una delle migliori frenate rigenerative a disposizione sul mercato attuale.

Il freno motore di BMW è davvero molto potente e non solo recupera un sacco di energia ad alto voltaggio quando sollevate il pedale dell'acceleratore, vi permette anche di non utilizzare quasi mai il pedale del freno. Abbiamo notato solo qualche piccola incertezza, se così vogliamo definirla, in ambito cittadino, con la vettura che ha impiegato un po' troppo tempo ad arrestarsi completamente, costringendoci talvolta a dare l'ultimo colpetto di freno, ma si tratta di un dettaglio marginale che dobbiamo testare in maniera approfondita.



La tecnologica della nuova BMW i4

La tecnologia di bordo è condivisa da entrambi i modelli, anche se sulla M50 dovreste trovare qualche strumento di serie che invece è opzionale sulla versione base.

Di certo entrambe possiedono il sistema operativo BMW OS 8, accattivante e assolutamente all'avanguardia, il cui tallone d'Achille è soltanto uno: un navigatore che purtroppo è indietro rispetto alla concorrenza spietata di Google e Apple, messo all'angolo anche dai nuovi OS basati su Android Automotive (la nuova Renault Mégane E-Tech ha Android Automotive, per esempio). La voce suona ancora oggi un po' innaturale, parla un po' "a scatti", una parola alla volta, inoltre la grafica è talvolta poco precisa, merita dunque un minimo di assestamento, il nostro consiglio però è di utilizzare Apple CarPlay. BMW OS 8 si integra magnificamente con il sistema nativo di Apple, tanto che il quadro strumenti è in grado di mostrare la navigazione a tutto schermo (e anche l'ottimo head-up display).

Su questo fronte abbiamo di fatto le stesse feature avanzate viste su BMW iX (tutta la tecnologia invisibile della nuova BMW iX), lo stesso impianto a doppio schermo sulla plancia è uguale, ciò che ci ha fatto storcere il naso è ciò che c'è dietro.

Nella iX il design è più omogeneo e futuristico, con i due schermi che sembrano sospesi nel vuoto, nella i4 invece al di là dei due schermi c'è praticamente un cruscotto classico, la sensazione è che i due schermi siano stati montati su un cruscotto tradizionale e che sotto possa addirittura esserci un quadro strumenti analogico.

Una scelta di design che differenzia iX e i4, così come alcune scelte lungo il tunnel centrale: quest'ultimo è del tutto nuovo su iX, mentre su i4 sembra "ibrido", intento a offrire feature legate al passato e altre di nuova generazione. Per quanto ci riguarda avremmo preferito un design più omogeneo su plancia e tunnel centrale anche su i4, una scelta più lineare e pulita come su iX, crediamo però che BMW voglia vendere le due vetture a tipi di utenti differenti.



Secondo noi con la iX il marchio tedesco vuole stuzzicare la curiosità di chi non ha mai avuto una BMW, o comunque ha voglia di qualcosa di assolutamente nuovo, con la i4 invece sembra palese il richiamo alla "vecchia guardia", a quei clienti storici BMW che non riescono a staccarsi dalle berline classiche del brand, nonostante l'arrivo di nuove tecnologie. Sempre a proposito di hi-tech è giusto segnalare la presenza della Guida Autonoma di Livello 2+, esattamente come su iX, dunque anche la i4 è capace di adattare la velocità in curva e nelle rotatorie, non solo in base al traffico.



La nuova BMW i4 secondo noi

In poche ore abbiamo guidato sia la BMW i4 eDrive40 che la i4 M50 e ci siamo accorti di come siano due vetture profondamente diverse. Se la iX xDrive40 l'avevamo decisamente sconsigliata, per via di un'autonomia non all'altezza dell'offerta, con la i4 eDrive40 BMW coglie esattamente nel segno. Si tratta di una berlina dalle linee classiche che offre tecnologie eccezionali, con la giusta forza per soddisfare la maggior parte del pubblico BMW.

La sua ottima efficienza, tenendo leggermente a bada il piede dell'acceleratore, la rende perfetta per i lunghi viaggi, del resto abbiamo fino a 590 km di autonomia e una potenza di ricarica che raggiunge i 205 kW. In più si aggiunge un'eccezionale frenata rigenerativa con modalità One Pedal, una fra le migliori attualmente disponibili, la medesima che ritroviamo con ancora più vigore a bordo della i4 M50. Questa vettura è fatta per chi davvero non si accontenta: è un autentico razzo su ruote, incredibilmente potente e con uno scatto da paura in modalità Boost (fino a 795 Nm, giusto per rendere l'idea).

Un veicolo sicuramente "esagerato" per il grande pubblico, è infatti destinato a una nicchia di utenti che non vuole compromessi sulla forza bruta - e che sono disposti a spendere una cifra superiore rispetto alla baseline. La i4 eDrive40 costa in Italia 60.900 euro più eventuali optional, mentre la i4 M50 parte da 73.000 euro. Due vetture diverse anche nel prezzo, dunque, per una line-up comunque azzeccata in toto.