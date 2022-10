Nuova BMW X1 2023, la nostra prova in anteprima

Squadra che vince non si cambia? BMW non la pensa così e per la nuova X1 (U11), arrivata oggi alla terza generazione dal debutto nel 2009 (ufficiale la nuova BMW X1 2023, disponibile anche elettrica). La casa bavarese ha preparato un upgrade davvero importante con l'obiettivo di riconfermare il suo modello best seller come punto di riferimento sul mercato.

L'Italia è un Paese strategico in Europa per BMW, con la Gran Bretagna è infatti il secondo per importanza dopo la Germania, e con una vettura che sul nostro territorio segna il 50% di immatricolato tra tutte le X e addirittura il 25% tra tutte le auto a marchio BMW è stato necessario creare un prodotto che coprisse tutte le motorizzazioni disponibili.

Abbiamo provato in anteprima per voi la variante xDrive23d equipaggiata col nuovo motore 2.0 diesel da 211 CV - e dire che siamo rimasti estremamente colpiti da questo SAV (Sport Activity Vehicle) è dire poco.



Nuova BMW X1 2023: più di un semplice redesign

La nuova X1 2023 cattura subito lo sguardo grazie a un disegno rinnovato e in linea con il corso stilistico attuale di BMW. L'aspetto è moderno, solido e assolutamente di presenza, frontalmente spicca l'iconico doppio rene - cresciuto nelle dimensioni rispetto al passato - mentre di grande impatto sono anche i fari full LED a "L" rovesciata.



Le dimensioni sono cresciute, X1 adesso è lunga 4,5 metri (+ 5,3 cm rispetto alla seconda generazione), larga 1,84 m (+ 2,4 cm) e alta 1,64 m (+ 4,4 cm). A beneficiare di queste dimensioni è soprattutto il vano bagagli che raggiunge i 540 litri, in linea col segmento, che diventano però 1.660 litri abbattendo il divanetto scorrevole posteriore segmentato 40:20:40.

Troviamo quindi una macchina matura sia nell'aspetto esteriore - per quanto X1 appartenga già a una fascia premium ora ricorda quasi una X5 più piccola - sia nella tecnica.

I tecnici di Monaco di Baviera sono riusciti a portare il coefficiente aerodinamico a 0.26, uno dei valori più bassi mai registrati su un SUV, sfruttando intelligentemente alcune soluzioni come maniglie a sfioro, griglia frontale ad apertura attiva, prese d'aria e cerchi dal design funzionale con tagli da 17 a 20 pollici.



Anche il peso è stato rivisto al ribasso, X1 è infatti dimagrita non per rimozione delle parti ma per ottimizzazione dei materiali: il cofano, per esempio, è in lega di alluminio mentre moltissime plastiche sono state sostituite con nuovi polimeri più leggeri. Risultato? X1 xDrive23d con cambio DCT ora pesa 1.690 kg, praticamente lo stesso identico peso della versione precedente nonostante le dimensioni siano aumentate sensibilmente.

Il punto forte di questo modello però sono i nuovi interni, completamente ridisegnati e ora talmente tecnologici da far quasi "sfigurare" la sorella maggiore X3 del 2021 (anche se il nuovo modello deve ancora essere presentato). Qui il carattere premium traspare in ogni dettaglio, sia nell'utilizzo di materiali che nelle raffinate soluzioni di design.



Noi abbiamo potuto metterci comodi nell'allestimento top di gamma M Sport che prevede tra le altre cose sedili sportivi, pelle sensatec perforata e vernasca. Centralmente troviamo per la prima volta un bracciolo fluttuante con selettore per le marce e vassoio inferiore, mentre in plancia spicca l'inedito BMW Curved Display con cockpit da 10,25 pollici e display di controllo da 10,7 pollici.

A gestire il comparto tech troviamo il BMW iDrive con collegamento 5G, basato su BMW OS 8 che integra a sua volta il BMW Live Cockpit Plus (le novità della nuova plancia iDrive con OS 8). Questo si presenta con un'interfaccia completamente nuova rispetto al passato e porta in dote svariati upgrade tra cui le nuove modalità di guida My Modes, l'assistente vocale, la compatibilità completa con devices Apple/Android e Digital Key Plus, un sistema che tramite smartphone consente di gestire apertura e chiusura della vettura da remoto.



Come va la nuova BMW X1 2023

La SAV bavarese viene prodotta nello stabilimento di Regensburg insieme alla nuova Serie 2, tra le particolarità di questa imponente fabbrica c'è il fatto che ogni motorizzazione disponibile per le vetture viene assemblata sulla stessa linea produttiva.



Questo viene fatto principalmente per ottimizzare i costi e soprattutto in ottica di raggiungimento dell'obiettivo di carbon neutrality prevista da BMW per il 2050. La nuova X1 2023 è disponibile in due varianti turbo diesel Mild Hybrid 48V (xDrive23d, xDrive20d) più la sDrive18d completamente endotermica, due varianti turbo benzina a 3 e 4 cilindri Mild Hybrid 48V (xDrive23i, sDrive20i) più sDrive18i non elettrificata, due modelli PHEV con motore turbo benzina a 3 cilindri (xDrive25e e xDrive30e) e infine una Full Electric da 313 CV denominata iX1.

Durante il nostro test abbiamo avuto modo di provare la variante diesel più potente xDrive23d da 211 CV complessivi con cambio doppia frizione a 7 rapporti.

Il pacchetto prevede un'unità termica da 197 CV e un sistema ibrido a 48 V che grazie a un ulteriore boost elettrico - attivabile manualmente dalle palette al volante - regala un bonus di 12 CV che offrono alla vettura un ottimo spunto, soprattutto nelle ripartenze in salita o nei sorpassi.

C'è un motivo preciso se BMW crede ancora nell'alimentazione diesel: il nuovo 2.0 a gasolio di ultima generazione ha circa il 90% dei componenti completamente nuovi ed è un vero capolavoro di ingegneria meccanica.

Silenziosissimo, privo di vibrazioni e soprattutto poco assetato anche nelle varianti con più cavalli, grazie anche al processo di elettrificazione infatti riesce a portare la media dei consumi agilmente oltre i 20 km/l.



Nel nostro caso guidando sia in autostrada sia sulle strade di collina nel piacentino e non curandoci troppo di tenere un'andatura virtuosa siamo riusciti comunque a strappare una media combinata di 17,8 km/l. Grazie alla coppia di 400 Nm X1 2023 è sempre pronto in qualunque situazione, è rotondo e instancabile ma allo stesso tempo grintoso quando serve.

Appunto sulle strade più tortuose che separano Milano da Gazzola, luogo del test, abbiamo potuto mettere alla prova anche il comportamento dinamico della vettura e siamo rimasti davvero stupefatti. Non sono tanto i classici "numeri da bar" che fanno percepire la bontà generale di questa vettura, 0-100 in 7,4 secondi e 226 km/h di velocità massima, quanto il suo spiccato senso dinamico tra le curve che - secondo noi - le valgono davvero il titolo di Sport Activity Vehicle.

Attenzione non stiamo descrivendo un'auto sportiva, sia chiaro, ma l'obiettivo di BMW di mantenere il piacere di guida anche su una vettura ampiamente trasversale come X1 è stato per noi raggiunto.

Le sospensioni sono tarate perfettamente e hanno una versatilità incredibile, le M Suspensions con Frequency Selective Damping disponibili come optional (710 euro ma di serie su PHEV e M Sport) oltre a ribassare l'assetto di 1,5 cm si irrigidiscono "quanto basta" passando in modalità Sport, rendendo X1 2023 meno soggetta a rollio e beccheggio e più precisa nell'inserimento in curva.

Buono anche lo sterzo, sicuramente più a suo agio in una guida cittadina giornaliera piuttosto che in quella sportiva tra le curve, nel setup Sport si difende comunque dignitosamente donando un feeling più tenace.



Prezzi e allestimenti di nuova BMW X1 2023

Proseguire la linea vincente di X1 era una missione difficile, soprattutto dopo ben due generazioni partorite nell'arco di 12 anni ed entrambe di successo sul mercato, ma anche questa volta secondo noi BMW ha fatto centro.

Grazie a un bouquet di motorizzazioni foltissimo e a un concept 100% trasversale il SAV bavarese si presenta sul mercato nel migliore dei modi.



Non cambia solo la forma ma anche la strategia di vendita: BMW nel suo processo di evoluzione sta iniziando a semplificare e razionalizzare le versioni rendendo le entry level già piuttosto ricche rispetto a un passato fatto di modelli di primo approccio veramente scarni.

Un esempio? BMW X1 sDrive18i (136 CV) parte da 39.700 euro ma di serie è già presente il BMW Live Cockpit Plus con Curved Monitor e navigazione, i fari a LED, il volante in pelle, i cerchi in lega, il cambio automatico doppia frizione, My Modes, il portellone posteriore automatico, clima bizona e Cruise Control + Park Assist.

I primi modelli con elettrificazione leggera partono da 42.900 euro (sDrive20i con 170 CV) mentre per la trazione integrale e il motore a 4 cilindri xDrive23i ci vogliono almeno 48.200 euro.

Per le varianti a gasolio si parte invece da 41.700 euro iniziando con la sDrive18d a trazione anteriore, mentre per avere un modello come il nostro in prova (xDrive23d da 211 CV) ci vogliono almeno 49.800 euro.



Gli allestimenti disponibili (per tutte le motorizzazioni) sono tre: Basis - xLine - MSport e lo scarto tra la prima e l'ultima è di circa 4.500 euro.

Le plug-in (in produzione da Novembre 2022) hanno un prezzo di partenza di 49.900 euro (xDrive25e da 245 CV) mentre il modello completamente elettrico iX1 - anch'esso disponibile all'ordine verso fine anno - parte da 57.200 euro ma nell'allestimento di base sono praticamente compresi moltissimi optional. (Fotografie di Edoardo Curioni per Everyeye.it)