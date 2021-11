Con la nuova BMW iX in Val D'Aosta: cosa scegliere fra xDrive40 e xDrive50?

A sentire la parola BMW, nella mente degli appassionati tornano immediatamente vetture leggendarie dal sound inconfondibile, dal comfort di guida eccellente e dalle prestazioni emozionanti. Anche se il mondo dell'automotive sta cambiando nel profondo, non significa che il marchio tedesco sia pronto a lasciarsi tutto questo alle spalle in nome del progresso. La tradizione BMW continuerà imperterrita, solo che farà tutto in modo più silenzioso. Come facciamo a essere sicuri di questo?

Abbiamo guidato in anteprima le nuove BMW iX xDrive40 e xDrive50 fra le strade innevate della Valle D'Aosta. Si tratta delle due varianti con cui il SUV elettrico debutta in Italia, mentre una terza dal carattere più sportivo sarà disponibile nel corso del 2022, tutte le info sono però sotto embargo nel momento in cui scriviamo.



Ci sarà tempo per discutere di una BMW iX ad altissime prestazioni, già i due modelli esistenti oggi a listino però offrono un'eccezionale potenza e un comfort di viaggio assoluto. Completa il quadro generale un carico tecnologico davvero invidiabile, che in 24 ore di test drive abbiamo provato a sviscerare per quanto possibile - e a tal proposito arriverà un articolo dedicato a tutta la tecnologia offerta dalla BMW iX. Oggi vogliamo invece soffermarci sulle sensazioni di guida del nuovo SUV tedesco, sulle differenze fra una variante e l'altra e i prezzi di listino per il mercato nostrano. Si parte.



Verso Champoluc con la nuova BMW iX xDrive40

Per permetterci di provare in maniera reale la nuova BMW iX, il marchio teutonico ha scelto le peggiori condizioni possibili, così da farci comprendere le sostanziali potenzialità della vettura.

Ottenere ottimi risultati con un'elettrica in primavera, con temperature miti e pneumatici estivi, è alquanto semplice, lo scenario che abbiamo avuto di fronte invece ha scardinato ogni sicurezza: da Milano, dove già in questo novembre è arrivato il freddo, ci siamo spostati verso la suggestiva località di Champoluc, in Valle D'Aosta, dove abbiamo trovato temperature sotto lo zero e la neve ai bordi di molte strade. Sappiamo bene come le basse temperature possano diminuire l'autonomia di un'auto elettrica, inoltre sulle iX abbiamo giustamente trovato gomme invernali e cerchi da 21 pollici (di serie trovate i 20" ma potete anche opzionare 21" e 22"). Se all'equazione aggiungiamo anche un percorso in costante salita, visto che Champoluc è più alta di oltre 1.000 metri slm rispetto a Milano, capiamo bene come per la iX sia stato un vero e proprio battesimo del fuoco.



Per rendere il viaggio di andata ancora più pepato abbiamo scelto di partire con la iX xDrive40, il modello più accessibile che offre anche una batteria più piccola della xDrive50. Scopriamole dunque le caratteristiche tecniche di base della xDrive40: è un SUV elettrico che eroga 240 kW/326 CV e può fornire fino a 630 Nm di coppia elettrica istantanea - che permette l'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,1 secondi.

La capacità lorda della batteria è di 76,6 kWh, mentre l'energia realmente utilizzabile è di 71 kWh; il consumo medio sul ciclo misto dichiarato da BMW è di 22,5 kWh/100 km, in condizioni normali è dunque possibile percorrere circa 425 km con una sola carica.

Sulla carta non è affatto una pessima autonomia, soprattutto se pensiamo che la iX xDrive40 pesa a vuoto 2.440 kg, anche se poi esistono le condizioni reali. Con la batteria al 93% e un percorso al freddo e in salita, abbiamo deciso di effettuare una ricarica dopo 200 km esatti, approfittando di una stazione di ricarica autostradale di Ionity - e testare così la velocità di rifornimento. Siamo arrivati a destinazione con il 20% e poco più di 50 km rimanenti, percorrendo per la maggior parte l'autostrada a 125/130 km/h e limitando alcuni tratti a 110 km/h. Quando si guida per la prima volta un'elettrica bisogna sempre "prendere le misure" e non rischiare di portare la batteria allo 0% o rimanere del tutto per strada.



Inoltre all'arrivo presso la stazione Ionity la temperatura esterna era di circa 5 gradi, questo non solo ci ha costretti a tenere il riscaldamento acceso per tutto il viaggio ma ha sicuramente anche limitato la capacità generale della batteria, anche se non siamo in grado di affermare quanto. Tenendo conto di tutto questo, abbiamo usato il 70% circa della nostra batteria per percorrere 200 km perlopiù in autostrada, a velocità codice e senza fare "strappi".

Probabilmente con una guida sportiva, alla colonnina non saremmo arrivati, o lo avremmo fatto con una percentuale "pericolosa" (del resto sarebbe bene ricaricare sempre fra il 20 e il 40% per preservare la salute della batteria, quando possibile ovviamente). Alla colonnina abbiamo potuto testare la velocità di ricarica: la iX xDrive40 può arrivare a 150 kW e grazie a Ionity abbiamo inizialmente caricato oltre i 130 kW, con la curva che si è lentamente abbassata per arrivare a circa 60/70 kW attorno al 70%. Ci saremmo aspettati una curva di ricarica più alta almeno fino all'80%, evidentemente BMW però cerca di preservare maggiormente la salute delle sue batterie abbassando le potenze un pochino prima. In ogni caso dopo 25 minuti netti eravamo già al 70% con 40 kWh ricaricati. Ripartiti con l'80%, abbiamo poi percorso l'ultima ora di viaggio a velocità più ridotte su strade di montagna in salita e con la temperatura esterna vicina allo zero. A Champoluc c'era infine -1 grado.



Come si guida dunque la BMW iX xDrive40? Com'è facile immaginare, i suoi 326 CV di certo si sentono, allo stesso modo i 630 Nm di coppia forniscono un'accelerazione energica in modalità Personal, vigorosa in modalità Sportiva, c'è tuttavia un "ma" da affrontare. È interessante notare come BMW sia riuscita a creare la sua iX rimanendo sullo stesso peso della X5, i 2.440 kg di base della xDrive40 però si fanno sentire tutti, soprattutto a vettura occupata e con qualche valigia nel capiente bagagliaio. All'atto pratico coppia e potenza sono un tantino smorzate, almeno nella percezione alla guida, dobbiamo però ammettere che non abbiamo guidato moltissimi chilometri in modalità Sportiva.

Questo perché la batteria da 71 kWh va gestita con cura, dovendo affrontare un viaggio dunque non ci si può divertire più di tanto - ed è un aspetto che va assolutamente messo in conto.

Considerando che la iX xDrive40 viene proposta a 84.000 euro, il rischio è di acquistare un SUV di ultimissima generazione, questo sì, pieno delle migliori tecnologie disponibili al momento, con un comfort assoluto e un design che rompe non pochi schemi ma estremamente limitato in determinate situazioni. Dovremo certamente provare questa variante sul lungo periodo per dare un giudizio più preciso, la percezione però è stata di avere fra le mani una vettura che ci spingesse continuamente al compromesso, a non esagerare, a limitare il divertimento in nome dell'autonomia.

Con un consumo autostradale di quasi 30 kWh/100 km, sono poco più di 250 i km che si possono fare con andatura familiare, se si va più a fondo con l'acceleratore sono ancora meno. In città l'autonomia dovrebbe migliorare, acquistare una iX xDrive40 da oltre 80.000 euro e pensare di viaggiare poco, o con troppe limitazioni alla continua caccia di una colonnina Fast Charge, è però una prospettiva che non ci esalta affatto. Aspettate però prima di ritenervi delusi: il viaggio di ritorno lo abbiamo fatto con la iX xDrive50.



In viaggio con la nuova BMW xDrive50

Senza timore di iperbole, la BMW iX xDrive50 ci è sembrata tutta un'altra macchina in quanto a dinamica di guida. Di base abbiamo un peso che arriva a 2.585 kg a causa della batteria più grande, i motori elettrici installati dal produttore tedesco però se ne infischiano alquanto e fanno sembrare l'auto più leggera della xDrive40.

Abbiamo in questo caso a disposizione 385 kW/523 CV di furia elettrica con ben 765 Nm di coppia, dati che permettono un'accelerazione reale 0-100 km/h in appena 4,6 secondi. La iX xDrive50 vola, accelera in maniera fulminea e raggiunge i 200 km/h in un lampo (ma non chiedeteci come facciamo a saperlo), che poi è la velocità massima imposta dal sistema per non scaricare troppo velocemente la batteria (anche la xDrive40 ha lo stesso limite). In generale ci è sembrata una variante più divertente da guidare, più affidabile, nonostante entrambe le versioni godano della trazione integrale. In più su questa auto abbiamo le sospensioni pneumatiche su due assi che migliorano ulteriormente il comfort di guida. Il tutto bilanciato con una batteria più grande, più "a fuoco" con l'offerta: abbiamo infatti 111,5 kWh lordi che significano 105,2 kWh netti, +34 kWh rispetto alla xDrive40 che nel mondo reale possono equivalere (più o meno eh) a oltre 100 km in più in autostrada, 150 km in più sul ciclo misto, 200 km in più in città. In totale l'autonomia mista dichiarata da BMW è 590-630 km.



Con questa versione abbiamo dunque un'ansia da ricarica decisamente inferiore e la possibilità di viaggiare più a lungo senza pensieri. Se con la xDrive40 abbiamo consumato il 70% di batteria per percorrere 200 km, limitando qua e là il nostro stile di guida, con la xDrive50 abbiamo percorso gli stessi 200 km al ritorno consumando il 50% di batteria. Le condizioni erano leggermente differenti, inoltre abbiamo viaggiato di giorno e non di sera, con temperature un po' più alte ma comunque piuttosto basse, però non ci siamo limitati in alcun modo.

Gli oltre 150 km di autostrada li abbiamo fatti a 130 km/h fissi con diversi scatti qua e là per esigenze di sorpasso, senza scendere mai a grandi compromessi. Questo per quanto riguarda il tragitto colonnina Ionity-BMW Milano, colonnina dove fra l'altro abbiamo ricaricato a 170 kW all'inizio per poi vedere come sempre la curva della potenza scendere. In circa mezz'ora avevamo in ogni caso la batteria di nuovo all'80%.



Fra Champoluc e la stazione Ionity abbiamo invece affrontato un meraviglioso percorso montano, con una salita molto impegnativa e la successiva discesa. Partiti con il 26%, abbiamo affrontato la montagna arrivando al 19%, poi però in discesa abbiamo recuperato tantissima energia grazie al freno motore e al ritorno in pianura avevamo il 24% di carica, cosa che ci ha permesso di raggiungere la stazione di ricarica con il 21%. Abbiamo dunque percorso 53 km con il 5% di carica, davvero niente male, vista la capacità della iX di ricaricarsi ad alta potenza in fase di discesa o comunque di frenata in generale.

Per portarsi a casa una BMW iX xDrive50 occorrono 103.000 euro di partenza, +19.000 euro rispetto alla xDrive40 che però valgono fino all'ultimo centesimo la spesa. Oltre alla maggiore potenza e alla batteria più capiente, cresce anche l'offerta dell'allestimento base, con molti più optional inclusi a zero. Probabilmente se state pensando di spendere 80.000 euro per una nuova BMW elettrica, non sarà un grosso problema arrivare a 100.000: ne vale davvero la pena, vi portate a casa una vettura di un livello nettamente superiore.

Certo bisogna fare attenzione all'utilizzo che si vuole farne. Auto elettriche con batterie così grandi, la xDrive50 in particolare, richiedono colonnine Fast Charge per viaggiare senza perdere troppo tempo, così come Wallbox casalinghe di una certa potenza, meglio se da 7 kW in su.

Con una ricarica lenta a 3 kW (a casa o presso un centro commerciale) ci vogliono più di 24 ore per riavere la batteria al 100%. In Italia esistono in ogni caso già 19 stazioni di ricarica Ionity funzionanti e altre sono in arrivo, inoltre anche altri provider forniscono colonnine ad alta velocità, questo giusto per dirvi che se avete intenzione di affidarvi all'unica colonnina DC da 50 kW che avete vicino casa l'esperienza potrebbe non essere così esaltante - questo però è un problema che vale per tutte le elettriche di alta gamma.

Calcolate anche questo mentre scegliete la vostra nuova BMW iX tramite il configuratore ufficiale, una vettura su cui abbiamo ancora tantissimo da dire; dobbiamo affrontare tutto il capitolo tecnologico che coinvolge la Guida Assistita, l'infotainment, la climatizzazione, l'offerta della plancia in generale, del tunnel centrale, dei sedili posteriori, dello sterzo e del bagagliaio, ne parleremo però a breve, a tempo debito.