Bentley Flying Spur Mulliner W12: proviamo l'ammiraglia del lusso

Immaginate un'auto equipaggiata con un gigantesco motore W12 biturbo da 635 CV, in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi e capace di sfiorare i 340 km/h. Adesso pensate di vivere quest'esperienza da passeggeri posteriori, comodamente adagiati su dei sedili reclinabili, massaggianti e riscaldati, il tutto godendovi la vostra serie TV preferita attraverso un tablet collocato sullo schienale davanti a voi.

Se solo questo vi sembra l'apologia del lusso allora sedetevi comodi, stiamo per raccontarvi uno dei test drive più incredibili che abbiamo mai condotto... e questo porta la firma della nuova Bentley Flying Spur Mulliner W12.



Bentley Flying Spur Mulliner W12: enormemente magnifica

5,3 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza e 1,46 metri di altezza, queste sono le dimensioni della nuova ammiraglia prodotta nello stabilimento di Crewe, nella contea del Cheshire in Inghilterra.



La Flying Spur già rappresenta il pinnacolo della famiglia delle "Flying B" ma l'allestimento Mulliner porta l'asticella a un livello stratosferico. Qui l'esperienza di Bentley maturata in 104 anni di storia incontra l'eccellenza dell'artigianato di Mulliner, fondendosi in una vettura che offre al proprio fortunato acquirente un'esperienza inebriante e completa.

Questa sedan di super lusso ha una presenza scenica devastante ed è praticamente impossibile non notarla. Frontalmente osserviamo subito come la Flying Spur di terza generazione abbia ottenuto un re-design radicale rispetto alle sue antenate, avvicinandosi tra l'altro molto di più alle linee della sorella Continental (abbiamo visto la nuova Bentley Continental GTC Speed a Milano). Spicca la maxi griglia anteriore con trama a rombi, firma del mondo Bentley, mentre balzano immediatamente all'occhio gli iconici fari doppi con effetto cristallo.

Le cromature non si sprecano e sono praticamente ovunque ma per chi volesse ostentare un look più sportivo è disponibile un'opzione "total black" che, oltre alle modanature, andrebbe a modificare il colore della "Flying B" a scomparsa sul cofano.

Il posteriore ha invece un carattere più elegante, aristocratico, grazie alle linee del tetto che si fondono con quelle del lunotto posteriore e soprattutto ricalca lo stile adottato sulla Flying Spur del 2013. Magnifici però i fari full LED con forma a B, un tocco davvero unico.

Con l'allestimento Mulliner ci sono poi degli esclusivi cerchi in lega con caps autocentranti da 22 pollici gommati 275/35 - 315/30, disponibili in tre colorazioni, ma avendo noi effettuato il test a febbraio abbiamo provato questa super saloon con gomme invernali e cerchi da 21 pollici.



Un salotto "volante"

Seppur incantevole dall'esterno, è dagli interni della Flying Spur Mulliner che capiamo quanto la parola lusso e modernità abbiano un significato concreto.



Per chi non lo sapesse Mulliner non è solo il nome di un allestimento ma è un'intera divisione personale di Bentley che si occupa di produrre artigianalmente sia finiture speciali che auto completamente nuove, come per esempio l'esclusivissima Bentley Mulliner Bacalar.

Il reparto, in origine carrozzeria inglese fondata nel 1897 come successione di un'azienda nata nel 1760 che all'epoca si occupava di costruzione di carrozze, ha radici profonde e un know-how immenso, questo ha permesso a Bentley di alzare gli standard già alti a un livello superiore. Lo si percepisce da ogni singolo particolare, dall'orologio Breitling in metallo spazzolato al centro della dashboard, dalle eleganti zigrinature sui pomelli, dagli inserti in metallo, dai tappetini a pelo lungo o dal piccolo schermo magnetico staccabile da cui il passeggero posteriore può giocare con le varie opzioni di comfort della vettura e l'impianto audio Naim da 21 speaker e 2200 W.



Vi diamo due info rapide: un'automobile normale generalmente impiega dalle 24 alle 48 per uscire da una linea di produzione, la Flying Spur invece richiede un minimo di 130 ore e 140 artigiani specializzati per essere completata. Pensate che in una Flying Spur c'è l'equivalente di 3 km di cuciture e più di 70 mq di raffinata pelle. Solo per il legno il marchio di Crewe si avvale di un team di esperti che gira il mondo alla ricerca del legno con i pattern migliori, mentre per le trapuntature a diamante sui sedili "by Mulliner" ci vogliono ben 18 mesi di sviluppo con 712 punti di cucitura per ogni rombo.



Inutile dire che ci sono dozzine di dettagli da scoprire tra cui tavolini elettrici, il bracciolo posteriore con vano frigo e tablet-tv, ma uno di questi è il nostro preferito in assoluto: la dashboard rotante centrale.

Con una leggera pressione del tasto dedicato sul cruscotto la parte centrale gira su tre livelli; il primo offre uno schermo touch "classico" da 12,3 pollici da cui è possibile gestire tutte le funzioni dell'automobile, con tanto di Apple CarPlay e Android Auto; il secondo pannello mostra tre quadranti analogici che fungono da cronometro, termometro e bussola mentre l'ultimo livello sostituisce l'infotainment riprendendo il materiale della plancia e dando un tocco di minimalismo dal gusto british.

Tutta l'esperienza Flying Spur è eccezionale, non importa che voi siate guidatori o passeggeri. Il diavolo è nei dettagli ma Bentley ha vinto la battaglia proprio con piccole cose come l'apertura delle bocchette a soffietto o i cuscini poggiatesta dei sedili passeggeri.

Ogni particolare, ogni sensazione tattile, ogni minuzia della Flying Spur è il risultato di una ricerca spasmodica verso la perfezione, Mulliner ha quindi preso il prodotto finale e ne ha amplificato i suoi pregi.



Raffinatezza totale

Le sedan di super lusso non sono una scoperta, esistono da decadi e propongono da sempre il solito concetto: portare una persona da un punto A a un punto B nel comfort più totale.



La Flying Spur W12 però non è una vettura di lusso qualunque, la "B Alata" posta sul volante ha un valore aggiunto che risale ai primi anni 20 del 900, periodo in cui Walter Owen Bentley iniziò a costruire vetture ad alte prestazioni.

I tre motori disponibili, 2.9 V6 Plug-in Hybrid da 544 CV, 4.0 V8 da 550 CV e 6.0 W12 da 635 CV, infatti sono tutti in grado di portare la vettura a velocità pazzesche. Nel nostro caso grazie al W12 biturbo abbiamo potuto scoprire l'animo più sportivo dell'ammiraglia di Crewe e ne siamo rimasti davvero estasiati. La trazione integrale abbinata al cambio automatico con 8 rapporti scarica sulle ruote tutti i 900 Nm di coppia senza battere ciglio ma un particolare davvero impressionante è stato osservare la facilità con cui un bestione pesante 2.600 kg riesca a prendere un tale spunto in allungo.



La Flying Spur è letteralmente corazzata di materiale fonoassorbente, dall'abitacolo appena si percepisce il suono del motore - ma il sound del 12 cilindri è una sinfonia meravigliosa - e per questo motivo è d'obbligo tenere sempre d'occhio il tachimetro: andare oltre i 200 km/h è fin troppo semplice e la sensazione di velocità sembra quasi anestetizzata dall'ambiente iper confortevole.



Oltre a sfarzo e comfort, Bentley ha poi preso tutta la bontà di un progetto telaistico nato dalla Porsche Panamera e ne ha fatto un capolavoro in termini di qualità di guida. L'auto si posa su delle sospensioni pneumatiche che dialogano con quattro modalità di guida differenti: Comfort, B (Bentley), Sport e Custom.

La prima modalità è perfetta per la guida in extraurbano, l'auto sembra galleggiare su una nuvola anche se abbiamo percepito un eccesso di oscillazioni nella guida urbana, soprattutto in presenza di dossi e dissuasori. Meglio optare quindi per la modalità "B", forse la taratura più indicata per questa vettura.



Nonostante la maggior parte degli acquirenti della Flying Spur difficilmente si sposterà dal sedile posteriore, possiamo dirvi con certezza che messa alla corda questa super saloon britannica è in grado di regalare soddisfazioni inattese.

Il merito va al sistema antirollio attivo a 48V, una tecnologia che permette di controbilanciare in ogni istante i movimenti laterali della Flying Spur. Per ogni asse è presente un motore elettrico che piega le barre antirollio nel verso opposto, in questo modo in curva il comportamento dell'auto è quasi neutro, talmente piatto da ingannare il cervello umano che normalmente si aspetta del fisiologico rollio nei cambi di direzione.

Questa tecnologia, unita alla trazione integrale intelligente e alle quattro ruote sterzanti garantiscono a questa Bentley un'agilità inattesa, seppur la stazza non sia trascurabile.

La Flying Spur è decisamente un'auto da godere veleggiando tra strade non troppo tortuose, sfruttando inerzia e coppia del gigantesco W12 da 6 litri. Nonostante ci siano più di 600 CV nell'arsenale è molto più piacevole lasciarsi cullare dai sedili - forse i più comodi che abbiamo mai provato - e della raffinatezza delle sospensioni piuttosto che farsi sparare a fionda da un tornante all'altro.

Parlare di consumi su un veicolo del genere ha poco senso, ma vogliamo comunque darvi qualche dato che abbiamo rilevato. In autostrada, a velocità costante e a codice, i 10 km/l non sono un miraggio e giocando col pedale del gas in extraurbano si sfiorano quasi i 12 km/l. In urbano tra stop e ripartenze il W12 si fa sentire, con un consumo medio di 5 km/l. Il serbatoio è gigantesco, ben 90 litri, e per un pieno ci vogliono più di 160 euro con la benzina a 1,86 euro/litro.



Un nuovo concetto di lusso

La Bentley Flying Spur Mulliner è una vettura straordinaria che combina potenza, eleganza e artigianato senza compromessi. Sulla carta può sembrare una Porsche Panamera/Audi A8 "rivista" ma la realtà dei fatti è completamente diversa, l'ammiraglia con la "Flying B" è una vettura speciale che incorpora un microcosmo di competenza, manifattura d'eccellenza e passione.



Qualità che partono dalle radici di un'azienda storica che oggi ha deciso di rimettersi in gioco secondo i canoni moderni e proporsi come leader mondiale della mobilità sostenibile di lusso. Le oltre 130 ore richieste dagli artigiani per costruire la Flying Spur passano da procedimenti totalmente rivisti che permetteranno a Bentley di abbattere del 75% l'impatto ambientale dei suoi processi produttivi in appena 15 anni con un target fissato al 2025. E non parliamo di una mossa di marketing, Crewe ha già investito 2,8 miliardi di euro per trasformare la sua fabbrica in un vero diamante all'avanguardia, garantendosi tra l'altro il certificato "Carbon Neutral" grazie a nuovi sistemi di riciclaggio dell'acqua nel reparto verniciatura, installazione di nuovi pannelli solari (per un totale attuale di 30.000), passaggio a fonti di elettricità esclusivamente rinnovabili e la piantumazione in loco di alberi.



Come se non bastasse questo a renderla un vettura speciale, c'è poi il doppio animo della Flying Spur Mulliner a mettere le cose in chiaro, un'auto più che goduriosa da guidare e in grado di far mangiare la polvere a svariate supercar grazie al suo infinito W12, ma talmente sfarzosa e tecnologica - è ovviamente equipaggiata con tutti gli ADAS di ultima generazione - che verrebbe il dubbio se assumere o meno un autista per tutti i giorni.



Il prezzo, comprensibilmente, è per pochi: si parte da 216.000 euro per il modello standard equipaggiato con il 4.0 V8 e si arriva a ben oltre i 305.000 euro per il W12 da 6 litri con allestimento Mulliner. Le cifre che vi scriviamo sono indicative, i livelli di customizzazione sono infiniti e ogni cliente può scegliere una miriade di finiture e combinazioni di colore. Un esempio? Il costo di una verniciatura satinata dalla gamma di commissioni personali Mulliner parte da 30.000 euro! Abbiamo reso l'idea?