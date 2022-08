Audi Q4 e-tron 50: la prova del SUV elettrico da 299 CV

Dopo l'annuncio di Audi di voler passare completamente alla propulsione elettrica entro il 2026, i team di sviluppo hanno lavorato duramente per offrire alla clientela un progetto di gamma a zero emissioni, partendo da e-tron ed e-tron GT e arrivando a oggi a Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback.

Proprio quest'ultimo modello l'avevamo provato in anteprima un anno fa sulle strade che collegano Madonna di Campiglio e Pinzolo (in viaggio con la Audi Q4 e-tron) ma ora, dopo una prova completa di quasi 1.000 km, siamo pronti a raccontarvi pregi e difetti della terza arrivata tra le vetture 100% elettriche della Casa di Ingolstadt.



Sguardo al futuro con la Q4 e-tron ma con le ruote al presente

Esteticamente la Q4 e-tron è innegabilmente Audi, raccoglie tanti spunti visivi dalla sorella e-Tron, a partire dai gruppi ottici frontali e posteriori.



Il design è futuristico ma non esasperato, frontalmente troviamo una grossa calandra "piena" accompagnata dai fari Matrix LED (optional), le linee sono tese ma la silhouette ha forme più morbide rispetto ai design visti nel corso stilistico, quasi come se questo veicolo volesse smarcarsi leggermente dalla famiglia "tradizionale".

Il posteriore invece è quasi interamente ereditato dal modello progenitore Audi e-tron, spicca tra tutti la firma luminosa da faro a faro che avevano visto per la prima volta appunto sulla BEV che ha aperto il mercato 100% elettrico della casa dei quattro anelli.

Le dimensioni collocano Q4 e-tron tra i mid-size SUV, parliamo infatti di 4,69 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza e 1,61 m di altezza, si nota però fin da subito che nonostante abbia in comune molti tratti con Q3 in realtà gli ingombri sono molto più simili a quelli di Q5.

Bene infatti il vano di carico che può vantare di ben 520 litri di spazio (o 490 se scegliete la versione Sportback) con tanto di fondo con botola in cui è possibile stivare - oltre ai cavi di ricarica - qualche piccolo oggetto extra.



Gli interni sono meno avveniristici di quanto ci si possa aspettare, Audi infatti ha preferito offrire ai propri clienti una transizione graduale negli ambienti da vivere di Q4.

L'ambiente però è ricco di dettagli e inserti - personalizzabili dal cliente anche tramite programma Audi Exclusive - mentre materiali e qualità degli assemblaggi rispecchiano i soliti alti standard della casa tedesca.



La parte centrale è dominata dalla strumentazione con schermo touch screen e comandi clima, intelligentemente angolati verso il conducente, mentre il tunnel centrale è a sbalzo e crea un effetto di "vuoto" piacevole.

La piattaforma MEB (prima volta su un SUV Audi) dona un'ottima abitabilità, i passeggeri posteriori godono di una seduta "ad anfiteatro" con il divanetto posteriore omologato per 3 persone rialzato di ben 7 cm rispetto ai sedili anteriori.



Ottimo anche il comparto tecnologico: in questo Audi mostra i muscoli portando novità inedite come l'head-up display con AR e l'infotainment MMI studiato appositamente per la vettura e installato sullo schermo touch da 11,6 pollici (la realtà aumentata della nuova Audi Q4 e-tron).

Il sistema a ologrammi della Realtà Aumentata ci è piaciuto davvero molto, funziona su due livelli: la prima parte è fissa e mostra le informazioni classiche di guida mentre la seconda parte è dinamica e sfrutta i vari sensori di Q4 per ricreare immagini che sovrappongono ciò che vede il conducente con simboli virtuali in un'area di quasi 3 metri.

Questo permette di avere, per esempio, i dati di navigazione e i feedback degli ADAS direttamente davanti agli occhi, riducendo al minimo la distrazione tipica dei grossi schermi centrali.



Come si guida Q4 e-Tron 50

Audi propone questo SUV agli elettroni in diversi tagli, sia con trazione quattro che a trazione posteriore, a partire da 125 kW fino ad arrivare - come nel nostro caso - al top di gamma S line edition 50 e-tron quattro.



L'auto del nostro test è mossa da ben due motori elettrici che insieme hanno una potenza massima di 299 CV e 460 Nm per una velocità di punta di 160 km/h alimentati da una batteria agli ioni di litio da 82 kWh nominali che dovrebbe garantire un'autonomia di circa 480 km.

L'accumulatore è posizionato il più in basso possibile in modo da ridurre al minimo il baricentro di Q4, tuttavia dal test delle bilancia non si scappa; il SUV di Ingolstadt arriva a quasi 2,4 tonnellate di peso a pieno carico. Numeri sicuramente non rassicuranti ma possiamo garantirvi che l'esperienza di guida a bordo di Q4 non viene rovinata dalla massa eccessiva, le sospensioni sono tarate molto bene e controllano il rollio della vettura durante le curve più impegnative; nel caso in cui cercaste un guizzo sportivo extra, Audi offre anche la possibilità di montare optional le sospensioni sportive personalizzabili tramite il Drive Select, ribassate di 1,5 cm.



Noi personalmente sconsigliamo questo upgrade in quanto questa vettura, nonostante sia capace di staccare uno 0-100 in appena 6,2 secondi, è più improntata a una guida da cruiser piuttosto che a una da SUV sportivo, con i cerchi da 21 pollici (optional) e degli ammortizzatori più duri il rischio è che si vada rovinare l'ottimo livello di comfort raggiunto su questa macchina.

Ciò che però ci ha sorpreso più di tutto è stata la risposta dei motori elettrici al pedale dell'acceleratore: la modulabilità è davvero eccezionale, questo permette di avere un'auto "a due volti" in grado di muoversi sia con discrezione nel traffico cittadino sia con incredibile spunto nelle strade extraurbane quando si vuole sciogliere un pochino le briglie dei 299 CV.



L'erogazione è lineare ma decisa, sicuramente non a livello delle accelerazioni da drag race delle Tesla Model Y Performance (la Model Y provata da chi non ha mai guidato una Tesla) ma comunque appagante a sufficienza, la trazione quattro regala quello spunto di brio che ci si aspetta da una ripartizione integrale e c'è sempre spazio per far intervenire coppia extra qualora ce ne fosse bisogno.



Ottimo anche il sistema di recupero dell'energia in frenata, settabile su 3 livelli tramite palette al volante oppure spostando il selettore del cambio su B; tuttavia la potenza non è mai sufficiente per arrivare a una guida completa One Pedal. Peccato ma tutto sommato è un difetto che si riesce a perdonare soprattutto in virtù del fatto che giocare coi paddle al volante è davvero divertente oltre che efficiente, se fatto nella giusta maniera.



L'unico vero grande difetto, come per la maggior parte delle auto elettriche purtroppo, è l'autonomia: a fronte dei 480 km dichiarati non siamo mai riusciti a sfondare la soglia dei 370, con un consumo medio intorno ai 20 kWh/100 km.

Purtroppo il caldo estremo ci ha costretto a utilizzare quasi sempre il condizionatore di bordo che da solo si mangia 30-40 km, mentre trazione integrale, peso e pneumatici 235/45 R21 anteriori - 255/40 R21 posteriori non aiutano di certo a conservare la carica.



L'Audi Q4 e-tron 50 secondo noi

Audi propone un prodotto di ottima fattura e nettamente maturato rispetto al modello iniziale e-Tron, la piattaforma MEB permette infatti a Q4 di fare più di un balzo in avanti rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Finalmente la casa dei quattro anelli ha in gamma un prodotto 100% elettrico sostanzialmente pronto alle esigenze di mercato.



Come per ogni auto a zero emissioni è giusto fare i conti con i tragitti che si coprono mensilmente, noi ovviamente sconsigliamo questo modello (e altri elettrici) se in media si percorrono più di 1.200 km al mese. L'autonomia è un problema reale ma comunque Q4 è in grado di caricarsi in corrente alternata fino a 11 kW mentre arriva a 125 kW in corrente continua.

Quello che invece va assolutamente preso in considerazione è l'acquisto di una wallbox con una potenza di uscita di almeno 5 kW, affidarsi alla presa domestica da 1,2 kW inizia a diventare impegnativo dato che per ricaricare dal 20 all'85% le batterie di Q4 noi ci abbiamo messo quasi un giorno e mezzo.

Nel complesso Q4 e-tron 50 quattro ci è piaciuta molto, probabilmente il modo migliore per godersela è cercare di ottenerla quasi full-optional, anche se purtroppo come ben sappiamo è prassi dei marchi tedeschi fornire dei pacchetti "starter" piuttosto scarni. Per avere una Q4 ben equipaggiata ci vogliono infatti almeno 65.000 euro.



A fronte di un prezzo di 47.750 euro per la versione base con motorizzazione 40, il modello da noi provato - S line con pacchetto Edition One - arriva a 79.180 euro IVA inclusa, una forbice davvero corposa.

La nostra alternativa, se dovessimo comprare questo modello, potrebbe essere una S line edition 40 e-tron a trazione posteriore con gli equipaggiamenti più importanti, in questo caso si arriverebbe ad una cifra ben più bassa - circa 71.000 euro - mantenendo comunque i livelli di efficienza della 50. Cosa ne pensate?