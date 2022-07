Audi Q3 2022: proviamo tutta la gamma in Valle D'Aosta

Nel 2021 i SUV hanno di fatto scritto la storia dell'automotive sfondando il muro del 50% sul totale immatricolato in Europa e scalzando per la prima volta in assoluto le berline. Audi ha trovato nella gamma delle Q il propellente che le ha consentito nel giro di qualche anno di spostare la maggior parte del suo mix su vetture "sport utility", nello specifico è stata Q3 (53% delle vendite totali) a trainare questa famiglia grazie a una ricetta vincente fatta di tecnologia, design e form factor azzeccatissimi.

Abbiamo avuto l'occasione di provare sulle strade intorno a Champoluc (le stesse strade su cui abbiamo provato BMW iX) tutta la gamma del segmento C rialzato di Ingolstadt, passando dalle varianti elettrificate alla sportivissima RSQ3 equipaggiata con l'ormai leggendario 2.5 TFSI. Ecco cosa abbiamo scoperto!



Design, il vero punto di forza di nuova Audi Q3 2022

Anche l'occhio vuole la sua parte? Sì, soprattutto in Italia i segmenti premium vengono scelti prima di tutto per la loro estetica... alla fine chi vuole un'auto brutta in garage?



Q3, disponibile sia con con carrozzeria standard sia in variante coupé Sportback, fa del suo design muscolare e delle sue linee tese un grossissimo punto di forza che le ha consentito, a oggi, di essere il punto di riferimento per la categoria con oltre 42.600 esemplari venduti dal 2018.

Il family feeling con la gamma Q è netto ma notiamo subito alcune differenze tra la versione coupé e quella classica sia nella parte frontale, dove il single frame ottogonale e le grandi prese d'aria ai lati hanno finiture diverse, sia nella sezione posteriore dove soprattutto i fari hanno dei disegni completamente diversi.

Il tetto rastremato senza mancorrenti e il diffusore posteriore di Q3 Sportback accentuano poi lo stile sportivo della vettura, messo comunque già in evidenza dai passaruota allargati e dallo spoilerino posteriore.

C'è poi l'immancabile versione "RennSport", anch'essa disponibile con entrambi i form factor, che rappresenta l'apice dell'aggressività grazie a un bodykit dedicato che prevede passaruota allargati, griglia frontale e prese d'aria maggiorate, scarichi ovali RS, cerchi in lega speciali e feritoie tra calandra e motore.



Gli interni di Q3 si sono evoluti enormemente rispetto alla precedente generazione, ora la plancia si sviluppa su due livelli con una parte superiore, morbida al tatto, che integra le bocchette del clima, mentre nella parte inferiore troviamo delle superfici più rigide (e personalizzabili dal cliente con vari pacchetti opzionali) che incorporano prima di tutto il display touch screen da 10.1 pollici con sistema operativo MMI, l'Audi virtual cockpit plus da 12.3 pollici, i comandi del clima e infine il volante multifunzione di ultima generazione.



Punto di forza ovviamente anche la personalizzazione tramite programma Audi Exclusive - disponibile per gli allestimenti top di gamma - dove è possibile scegliere svariati colori e finiture per trim, cuciture, sedili ecc.

Ovviamente per RSQ3 le cose si fanno più "pepate": di serie c'è il volante sportivo RS con corona piatta e pulsanti RS mode dedicati, sedili sportivi con mix pelle e Alcantara, mentre la customizzazione degli interni raggiunge un livello ancora più alto dato che è possibile scegliere materiali pregiati per i trim tra cui carbonio opaco, carbonio lucido, alluminio spazzolato ecc.



Quale Audi Q3 2022 scegliere?

La gamma Q3 2022 arriva in italia con un ventaglio di motorizzazioni impressionante, vi basti pensare che da catalogo è possibile selezionare 30 configurazioni iniziali, partendo da Q3 35 TFSI fino ad arrivare a RSQ3 Sportback equipaggiato con un 2.5 TFSI da 400 CV. La domanda dunque è tutt'altro che banale: cosa scegliere tra tutti questi modelli?



In una splendida giornata di sole tra le montagne che circondano Champoluc abbiamo potuto provare diverse motorizzazioni su diversi percorsi, provando autostrada, tornanti, tratti extraurbani e addirittura alcuni momenti di guida lenta in coda.

Partiamo da un classico diesel old-school, alimentazione ormai alla soglia della pensione ma comunque ancora un caposaldo tra le fila delle vetture di Ingolstadt: il cervello direbbe di scegliere il 2.0 TDI da 150 CV con trazione anteriore, un propulsore che rappresenta lo stato dell'arte tra le unità termiche di pari livello e ha ormai raggiunto un livello di efficienza e di consumi incredibile.

Col piede leggero è un gioco da ragazzi sfondare il muro dei 20 km/l, la sola trazione "tutta davanti" basta e avanza il 90% delle volte e comunque ci sono all'appello ben 340 Nm di coppia (o 360 se si abbina il cambio S Tronic a 7 rapporti) che proprio pochi non sono.

In alternativa si può passare al taglio da 200 CV e 400 Nm con trazione quattro: i consumi sono sensibilmente più alti ma la guida risulta decisamente più appagante soprattutto tra le stradine di montagna. Dite che il diesel è morto? Per Audi questa alimentazione ha ancora tanto da dire.



Sul versante elettrificato abbiamo tanta carne al fuoco, nello specifico abbiamo avuto modo di provare sia la Q3 2022 con il 1.5 TFSI Mild Hybrid a 48 V sia la variante alla spina PHEV equipaggiata con il 1.4 TFSI e - un motore turbo a iniezione diretta da 245 CV e 400 Nm - accoppiato a un motore sincrono elettrico a magneti permanenti integrato nel cambio S Tronic.

Il TFSI 1.5 è un motore fluido e dalla coppia lineare, i 12 CV e 50 Nm extra regalati dal sistema ibrido leggero sono sicuramente un ottimo ausilio nella guida urbana ma occhio a quanto si pesta sul pedale destro: finito il "boost" elettrico il piccolo propulsore benzina va dosato con accortezza, non è impossibile tenere una media di 15-16 km/l in extraurbano ma quando si esagera i consumi crollano fino ai 9-10 km/l.



Questione diversa per la sorella plug-in hybrid, grazie alla batteria da 13 kWh (a casa si ricarica in meno di 5 ore) possiamo contare fino a 49 km di autonomia in elettrico, ottimo se si utilizza Q3 come daily commuter ma un boomerang che torna in faccia se si iniziano a macinare troppi chilometri. Il 1.4 TFSI e risente parecchio del peso aggiuntivo del sistema elettrico e può passare da consumi ridicoli (oltre i 55 km/l se usato in combinazione con il motore elettrico in extraurbano) a consumi da hot hatchback (12-13 km/l nel combinato) quando la batteria è scarica.

Entrambi i modelli, così come il diesel, mantengono però un setup velatamente sportivo e non sono mai noiose da guidare, il fine tuning delle sospensioni consente una guida sicura e dinamica in ogni occasione.



Chiudiamo il nostro giro di prove con una vera outsider: Audi RSQ3. Questo modello, che dinamicamente ha poco in comune con il resto della gamma Q3, è provvisto di un motore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 480 Nm di coppia.

Qui parlare di consumi è abbastanza inutile dato che in autostrada è difficile tenere una media di 12 km/l, tutto ciò che conta è godersi il favoloso sound inconfondibile del 5 cilindri Audi mentre ci si precipita da un tornante all'altro (5 cilindri che il Gruppo Volkswagen ha montato anche su Formentor: in pista con il CUPRA Formentor a 5 cilindri).

Nonostante la forza bruta - e un turbo lag spiccato sotto i 3.000 giri - RSQ3 conquista per la sua versatilità, ci si accorge subito che non è un'arma da portare in pista ma è stata progettata secondo la filosofia canonica tedesca delle "Autobahn cruiser".

Lo sterzo è leggero ma piuttosto preciso, l'assetto è rigido ma non snervante mentre il cambio è fluido nei cambi anche se un po' impreciso quando messo sotto stress.

I numeri parlano da sé: con un 4.5 s da 0 a 100 km/h e 280 km/h di velocità massima RSQ3 diventa quasi una supercar killer, ma con il vantaggio di avere un praticità davvero unica.



Calcolatrice alla mano

Audi Q3 2022 parte da 37.300 euro per l'entry level 35 TFSI 1.5 da 150 CV mentre si passa subito a 40.200 euro per lo stesso modello ma in variante Mild Hybrid. Per il modello Plug-in Hybrid si sale ancora a 49.400 euro, optional esclusi ovviamente, mentre passando al diesel si inizia con 37.800 euro per il 35 TDI mentre la 40 TDI ha un prezzo di partenza di 47.200 euro. In media la carrozzeria Sportback richiede un sovrapprezzo di circa 3.500 euro in base alla motorizzazione scelta.

Chiude il listino RSQ3 con un price tag davvero corposo: ci vogliono 72.200 euro ma la lista degli optional è abbastanza corposa e arrivare a superare 80.000 euro è piuttosto semplice.



Audi propone alternativamente all'acquisto anche una formula NLT Retail, con un canone che include IPT, soccorso stradale 24/7 in tutta Europa, furto-incendio, RCA, manutenzione ordinaria e straordinaria e recupero del veicolo rubato.

La formula è disponibile con ben 45 combinazioni diverse, se prendiamo per esempio una Q3 Sportback 35 TDI S Tronic S Line (listino 49.950 euro) la rata mensile è di 519 euro per 36 mesi e un massimo di 45.000 km, ma volendo è possibile spaziare da 24 mesi/20.000 km annui a 48 mesi/200.000 km.