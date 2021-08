Renault Arkana E-Tech Hybrid, il crossover che consuma meno di una citycar

Negli ultimi tempi abbiamo collaborato non poco con Renault, che ha ormai una line-up di veicoli green molto affine ai valori di Everyeye Auto. Il produttore francese ha infatti optato per scelte nette che abbiamo applaudito volentieri: niente Micro e Mild Hybrid ma una gamma E-Tech con vetture Full Hybrid, Plug-in Hybrid e Full Electric, il modo migliore per interpretare il futuro e averne un assaggio già oggi. Sfogliando le nostre pagine potete trovare le prove approfondite di Clio E-Tech Hybrid, nuova Captur E-Tech Hybrid e Captur E-Tech Plug-in Hybrid, e ancora di Mégane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid e di nuova Mégane E-Tech Hybrid in versione berlina. Ovviamente senza dimenticare la Twingo Full Electric e la Zoe elettrica, con quest'ultima che ha catturato in modo particolare la nostra attenzione.

Oggi è il momento di aggiungere al puzzle un nuovo tassello: abbiamo guidato la nuova Renault Arkana E-Tech Hybrid per quasi 900 km, una vettura che al debutto non ci aveva particolarmente entusiasmati ma che alla prova dei fatti si è dimostrata un eccezionale Crossover Coupé.



In viaggio con Renault Arkana E-Tech Hybrid

La prima volta che abbiamo visto Arkana in foto e durante l'evento di presentazione, il suo aspetto esteriore non ci ha certo fatto gridare al miracolo. Dal vivo invece è cambiata tutta la prospettiva, soprattutto nella versione che ci ha fornito Renault per la prova prolungata: un'Arkana E-Tech R.S. Line completamente nera, cerchi da 18 compresi, dall'aspetto alquanto aggressivo.

In questa sua forma top di gamma, l'Arkana guadagna davvero un senso ed è in grado di offrire una buona abitabilità e un bagagliaio notevole, da 492 litri. La coda allungata e il tetto rialzato sui sedili le permettono di offrire un eccellente spazio di carico e un abitacolo comodo anche per persone alte che si siedono dietro, mantenendo il corpo vettura all'interno dei 4,56 metri. Il passo è invece da 2,72 metri. Forse l'unico appunto che possiamo fare al bagagliaio è uno scalino d'entrata molto alto, visto che la Arkana tende a sollevare notevolmente il posteriore, dunque caricare oggetti pesanti potrebbe risultare difficoltoso per qualcuno, è davvero però l'unico "difetto" che potremmo riscontrare su questo fronte. Al di sotto del normale vano di carico abbiamo poi spazio per una ruota di scorta e per qualche altro oggetto, come magari borse porta attrezzi, un kit di pronto soccorso e simili.

Essendo Full Hybrid, l'Arkana E-Tech non richiede cavi di alimentazione, dunque non dovete sacrificare spazio né per eventuali cavi di ricarica, né per una batteria di grandi dimensioni, come accade invece nella Captur Plug-in Hybrid, alla quale si chiede un grande sacrificio a livello di bagagliaio.



Fra tradizione e innovazione

Guardando alla plancia, la Arkana si dimostra un gradino al di sotto di Mégane e in linea con Clio, Zoe e Captur, anche se offre un quadro strumenti digitale "Full Size" da 10 pollici. Lo schermo centrale è posto in verticale e in posizione rialzata, non è dunque incassato come su Mégane, con le sue dimensioni che non vanno oltre i 9,3 pollici.

Ottimi anche i materiali della variante R.S. Line, perfettamente in linea con l'offerta, con un tunnel centrale funzionale, sedili avvolgenti estremamente comodi (con inserti in Alcantara), un volante multifunzione a cui non manca nulla. Certo parliamo di uno sterzo molto classico, perfettamente circolare, lo avremmo preferito con le corone "tagliate" e senza il mozzo inferiore centrale (come su Audi Q4 e-tron per intenderci) ma in casa Renault dovremo aspettare evidentemente altre generazioni per vedere modifiche su questo fronte. Poco male in ogni caso, non mancano infatti altri comfort: dall'impianto audio Bose 8+1 di serie su R.S. Line alla piena compatibilità con Renault Connect e Renault EasyLink, con connettività 4G integrata. La nostra vettura era anche dotata di Guida Autonoma di Livello 2, di questo però parleremo in seguito, ora è arrivato il momento di vedere quanta potenza eroga Arkana E-Tech Hybrid e come (e se) funziona la sua tecnologia Full Hybrid nel mondo reale.



Le potenzialità del Full Hybrid

Arkana E-Tech Hybrid sfoggia un motore termico da 1.6 litri e due propulsori elettrici, uno principale da 36 kW e un generatore da 15 kW, per una potenza totale di output da 145 CV. La batteria di bordo è invece da 1,2 kWh e funziona a 230 V: grazie alla sua energia le emissioni vengono ridotte del 40%, con l'elettricità che entra in funzione per l'80% del tempo nella guida urbana. Questo è quanto dice la scheda tecnica, ora invece vi raccontiamo come si comporta Arkana E-Tech Hybrid su strada.

Se state cercando un Crossover Coupé dalla potenza bruta, che guardi soprattutto alle prestazioni, è chiaro che state sbagliando modello: i 145 CV dell'offerta ci sono tutti e sono alquanto "onesti", vista la stazza del veicolo però non ci troviamo di certo a bordo di un razzo e Arkana non ha alcuna intenzione di sembrarlo. Abbiamo a che fare con una familiare che punta tutto sul comfort e sul piacere di guida, mantenendo i consumi sotto controllo. Sono proprio questi ultimi a stupire, evento che si è ripetuto anche con le altre vetture E-Tech del produttore francese: dopo oltre 850 km di viaggio, molti dei quali passati in autostrada a 130 km/h, i consumi medi si sono attestati sui 5 litri/100 km, davvero incredibile per una vettura a benzina di questa portata.



Con il solo utilizzo urbano, è possibile consumare ancora meno, poiché l'elettricità è più incisiva. Ovviamente il merito è tutto del sistema Full Hybrid di bordo, che Renault ha ormai imparato a bilanciare in maniera perfetta. Su questo fronte, la Arkana è probabilmente la Renault Full Hybrid più matura fra tutte.

Se pensate che il Plug-in Hybrid non valga la spesa, o magari non avete un punto di ricarica privato, con un'Arkana E-Tech Hybrid non avete di che temere: la batteria si ricarica in autonomia in fase di guida ed è quasi impossibile scaricarla fino allo zero, anche perché il sistema di gestione dell'energia è abituato a tenerla sempre carica in un range che va dal 30% all'80% circa. Tutto ciò che potete fare è cambiare il vostro stile di guida in funzione della ricarica, così da non sprecare neppure un Wh di energia. Imparare a veleggiare e a utilizzare il Brake Mode per la maggior parte del tempo significa avere la batteria sempre pronta all'uso, e non è raro vedere il motore elettrico entrare in funzione, in ambito urbano come in autostrada. Sono decine le situazioni in cui grazie al motore elettrico non consumerete neppure una goccia di benzina, a tutto vantaggio dei consumi e delle emissioni. Chiaramente il solo propulsore termico da 1.6 litri andrebbe a consumare molto di più senza l'aiuto elettrico, e il cambio automatico Renault non sempre ci aiuta da questo punto di vista, portando spesso molto in alto i giri motore; in un viaggio "misto" però i maggiori consumi autostradali vengono sempre bilanciati dall'extraurbano e dall'urbano, dove l'elettricità è sempre presente.



Consumare meno di una citycar

Come altre vetture dell'attuale gamma Renault, anche Arkana E-Tech Hybrid prevede le modalità di guida Multi Sense di Renault - e la MySense è quella che abbiamo utilizzato maggiormente. È anche possibile sfruttare l'opzione E-Save per tenere a bada il consumo della batteria, la gestione dell'energia di Renault però è talmente ben bilanciata che quasi ve ne sconsigliamo l'utilizzo, ha più senso su una Plug-in Hybrid che su una Full.

Con la modalità Sport invece abbiamo uno scatto leggermente più deciso, anche se il carico di lavoro passa soprattutto al motore termico e anche i consumi possono risentirne. Di buono c'è però che in questa modalità ricaricare la batteria al 100% è un gioco da ragazzi, basta praticamente una manciata di chilometri e siete pronti per riutilizzare l'energia tutte le volte che vi serve (metaforicamente parlando, visto che è sempre la vettura a decidere quando far intervenire il motore elettrico).



Quale Arkana comprare

Della Guida Autonoma di Livello 2, presente grazie al pacchetto Easy Drive di Renault, parleremo in maniera approfondita in un diverso articolo, qui abbiamo giusto lo spazio per tirare le somme in merito all'esperienza di guida: dopo aver provato approfonditamente una Arkana E-Tech Hybrid viene davvero difficile consigliare una versione TCe.

La tecnologia Full Hybrid di Renault è talmente matura che consumi ed emissioni sono tenuti incredibilmente a bada, con il Crossover Coupé che consuma appena 5 litri/100 km su circuito misto e con andatura "familiare", rispettando tutte le regole del nostro codice. Addirittura meglio di quanto si possa fare con molte vetture a gasolio, anche se quest'ultimo costa meno al litro; se la maggior parte dei vostri chilometri la percorrete in autostrada, il gasolio potrebbe ancora rivelarsi imbattibile, se invece fate un uso misto, con molta città ed extraurbano, una Full Hybrid potrebbe essere una scelta vincente. Pochi i compromessi sul fronte dell'abitabilità, con un abitacolo comodo anche per i passeggeri posteriori (che possono contare su due porte USB A dedicate e uno spazio per la testa adatto anche a persone alte) e il bagagliaio, che in modalità standard offre 492 litri (E-Tech Hybrid), 1.278 litri con i sedili abbattuti. Interessante anche il prezzo: Arkana E-Tech Hybrid 145 si può avere a partire da 34.650 euro, anche se vi consigliamo caldamente di valutare l'acquisto della versione R.S. Line con pacchetto Easy Drive, che cambia radicalmente l'esperienza di guida, soprattutto se viaggiate molto fuori città.