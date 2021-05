Alla guida del nuovo Voiager 4 di Voi, il monopattino che arriva dal futuro

Negli ultimi anni i monopattini elettrici hanno invaso le nostre città, ancor prima che venissero equiparati alle biciclette. Prima della loro "liberalizzazione" ci sono stati vari tira e molla, sia morali che legislativi, oggi però sono mezzi riconosciuti e regolamentati, con decine di modelli disponibili all'acquisto e numerose aziende di noleggio "al minuto", fra cui spicca certamente Voi. La società svedese sta investendo in modo massiccio nel nostro Paese, così come in tutta Europa, ed è ora pronta a lanciare un nuovo veicolo: l'avanzato Voiager 4. Lo stiamo guidando fra le strade di Milano in anteprima e quelle che seguono sono le nostre impressioni a caldo. Prima di immergerci nel racconto dell'esperienza è bene però riassumere brevemente cosa offre tecnicamente questo nuovo monopattino elettrico, senza alcun dubbio uno dei più avanzati mai costruiti finora.



La tecnica del Voiager 4

Il nuovo Voiager 4 rispetta alla lettera tutte le normative europee in materia, ha dunque un motore posteriore da 350 W e una capiente batteria da 27.900 mAh/1.004 Wh/36 V, con 25 km/h di velocità massima. Il suo peso non è certo piuma, parliamo di 32 kg e il manubrio non si può ripiegare, ricordiamo però che stiamo parlando di un modello destinato allo sharing cittadino, non lo troverete nei negozi dunque. Lungo 1.203 mm, largo 556 mm e alto 1.224 mm, il Voiager 4 è a suo modo imponente, può però sopportare fino a 149 kg di peso e camminare per 105 km con una singola carica. La pedana è ampia e comoda (495 mm di lunghezza per 556 mm di larghezza) e dista dal suolo ben 75 mm. La ruota anteriore inoltre è ammortizzata grazie a una sospensione idraulica a doppia camera. Questo modello integra anche delle frecce direzionali, che dovrebbero esser presenti anche su tutti gli altri monopattini elettrici del mercato, oltre a un ovvio modulo GPS utile al funzionamento via app. Due i freni meccanici, da 80 cilindri, più un freno elettrico che opera sul motore.

Chiudiamo infine con la protezione dall'acqua IPX4, mentre la cella (una Samsung 18650) è IPX7. Il Voiager 4 ha poi tanta tecnologia nascosta e invisibile, con strumenti IoT e GPS tra i migliori del settore con una precisione al di sotto del metro. Grazie alla rete è poi possibile effettuare valutazioni diagnostiche da remoto per prevedere la necessità di manutenzione del mezzo. Abbiamo insomma a che fare con un monopattino di nuovissima generazione, che su diversi frangenti anticipa il futuro che verrà.



Solidità, affidabilità, sicurezza

Dopo la scheda tecnica però è arrivato finalmente il momento di sbloccare il monopattino e partire. Essendo un modello dedicato allo sharing, il Voiager 4 non ha display sul manubrio, abbiamo però a disposizione un porta smartphone che ci permette di monitorare tutto via app, dal tempo di noleggio alla velocità istantanea. Sempre tramite l'app di Voi. possiamo monitorare in che zona ci troviamo e individuare le aree migliori per il parcheggio e quelle vietate. Ulteriore extra: sempre grazie al GPS e alle mappe, il Voiager 4 riconosce le zone pedonali e riduce automaticamente la velocità a 6 km/h come legge impone. Sin dalla prima accelerazione, è possibile notare come nonostante il peso del veicolo lo spunto sia più che soddisfacente, con i 25 km/h che si raggiungono in una manciata di secondi. A colpire è anche la costruzione generale, con una cura dei dettagli maniacale e una solidità che non sempre è scontata, con la maggior parte del telaio in alluminio. Al di là della gigantesca autonomia, che è al servizio dello sharing, il Voiager 4 stupisce per come si comporta su strada.

La grande sospensione idraulica all'anteriore smorza la maggior parte delle vibrazioni, anche andare sul pavé o su brevi tratti sterrati non comporta nessun problema e non si ha mai la sensazione di cadere o perdere aderenza, anche grazie a pneumatici a nido d'ape da 10", adatti a tutte le stagioni e con una struttura solida, è dunque impossibile bucarli - il che significa meno pensieri per gli utenti, meno manutenzione per Voi. Il manubrio poi, visti i tempi, è antimicrobico e promette di combattere i virus eliminandoli al contatto, creato dunque appositamente per la condivisione.

Con nessun altro monopattino provato a oggi abbiamo ritrovato la stessa solidità e stabilità, un veicolo che prova davvero a emulare l'affidabilità di un tradizionale scooterino da 50 cc, con la sola limitazione dei 25 km/h di velocità - e il vantaggio però di non doverlo comprare. L'applicazione di Voi. dedicata al noleggio è davvero ben realizzata e permette di ottenere corse gratis (invitando i propri amici) oppure acquistare pacchetti di viaggio. Con l'utilizzo a consumo abbiamo 1 euro per lo sblocco e poi 0,19 euro al minuto, con i Voi Pass invece possiamo acquistare 24 ore di viaggi a 6,99 euro (in promo a 3,99 euro nel momento in cui scriviamo), il pass mensile invece costa 39 euro. È possibile però risparmiare ulteriormente acquistando i pacchetti da 3 mesi (117 euro, scontato ora a 90), da 6 mesi (234 euro, in promo a 180 euro), da 12 mesi (360 euro anziché 468). Ogni pass garantisce corse illimitate da 45 minuti l'una senza nessun vincolo, potete interrompere l'eventuale rinnovo in qualsiasi momento. Come bonus, parliamo della "scuola guida virtuale" per monopattini elettrici messa in piedi da Voi., che sempre tramite app vi permette di seguire un breve corso per guidare al meglio e in sicurezza i monopattini elettrici, in cambio di qualche credito Voi.



Come avrete probabilmente capito, l'azienda svedese ha fatto ogni cosa a regola d'arte, abbiamo conosciuto a fondo una realtà che guarda al futuro in maniera fresca e intelligente, portando ora ai suoi utenti nuovi veicoli ancora più affidabili, precisi e soprattutto sicuri. Viaggiare in città a zero emissioni a prezzi popolari, senza dover sborsare cifre medio-grandi per l'acquisto di un veicolo di proprietà destinato a rovinarsi con il tempo (con caratteristiche tecniche certamente inferiori al nuovo Voiager 4) è una grande possibilità dei nostri tempi. Provate a fare un giro...