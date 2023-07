Proviamo la Dacia Jogger Hybrid 140: Full Hybrid a 7 posti a 25.000 euro

Se pensiamo al lavoro fatto da Dacia negli ultimi cinque anni non possiamo che applaudire in maniera naturale e spontanea. Il brand del Gruppo Renault ha lanciato nuovi modelli, rivoluzionato la sua identità (Dacia ha una nuova identità da fine 2022) e fidelizzato sempre più utenti. Solo nel primo semestre 2023 Dacia ha fatto registrare una crescita del 24% rispetto allo scorso anno, con 345.432 unità vendute nel nostro Paese.

Il merito di questo successo va anche a vetture come Jogger, una low cost a 5 o 7 posti che a oggi rappresenta una sorta di unicum nel panorama automotive, che ha dato modo a famiglie allargate o a professionisti bisognosi di spazio di portare a casa un'auto intelligente dal costo accessibile.

Jogger ha colpito in positivo anche noi, abbiamo guidato Dacia Jogger 2022 in Francia all'inizio dello scorso anno, poi abbiamo messo le mani su Jogger 5 posti TCe 110 a benzina, mentre in questo 2023 siamo riusciti ad avere l'ultima motorizzazione arrivata a listino: Dacia Jogger Hybrid 140, variante Full Hybrid davvero interessante capace di tenere a bada i consumi, disponibile in Italia da giugno 2023. L'abbiamo testata nella sua versione 7 posti, che si è dimostrata davvero solida e smart con consumi eccezionali.



Il solito Jogger di sempre con una batteria (e un motore) in più

Della praticità di Jogger è ormai quasi superfluo parlarne, dopo le prove che abbiamo effettuato fino a oggi: per chi ha bisogno di una vettura che offra tanto spazio a un prezzo accessibile ci sono davvero poche soluzioni alternative sul mercato attuale.

Le motorizzazioni classiche offrono 708 litri di bagagliaio standard in versione 5 posti, si può invece arrivare a 1.819 litri con la seconda fila di sedili abbattuta. In pratica abbiamo a che fare con un piccolo van che ha anche il tetto abbastanza alto, siamo infatti a 1.632 mm di altezza. La variante 7 posti è ovviamente pensata per uno scopo diverso e con tutti i sedili in posizione abbiamo soltanto 160 litri di bagagliaio, possiamo però trasportare abbastanza comodamente fino a 6 passeggeri. Non vogliamo però parlare ancora della famosa versatilità di Jogger, in questo articolo vogliamo focalizzarci sulla nuova motorizzazione Hybrid 140, di chiara fattura Renault.

La prima motorizzazione ibrida della storia Dacia mette sul campo un sistema Full Hybrid più che rodato, con 140 CV di potenza, molto simile a quello in uso anche su nuova Clio E-Tech Full Hybrid. Il tutto è infatti ereditato dal Gruppo Renault e prevede un motore termico a benzina 4 cilindri da 1.6 litri e 90 CV di potenza, supportato da un motore elettrico da 50 CV e uno starter/generatore ad alta tensione. La trasmissione è automatica elettrificata a 4 rapporti per il termico, 2 per l'elettrico, e l'esperienza di guida è davvero molto simile a quella di Clio, Captur e Arkana Full Hybrid, anche se ovviamente cambia il feeling dello sterzo (più morbido su Jogger, come tradizione) e l'aerodinamica, visto che la 7 posti rumena è più alta e ingombrante delle cugine francesi.

La batteria di bordo conserva fino a 1,2 kWh di energia e funziona a 230 V: Dacia è riuscita a installare la batteria senza occupare spazio ulteriore rispetto alle versioni standard, è infatti alloggiata al posto della ruota di scorta, nella stessa posizione in cui si trova il serbatoio GPL nella versione ECO-G 100.



I consumi di Jogger Hybrid 140

Sul fronte dei consumi, la tecnologia Full Hybrid è ovviamente un game changer: nel corso del nostro long test drive abbiamo registrato un consumo medio di appena 4,3 litri di benzina ogni 100 km sul ciclo misto, viaggiando in città e in tangenziale fino a 110 km/h. In autostrada ovviamente il consumo sale, il motore termico consuma di media all'incirca 7-8 litri/100 km, la batteria però è in grado di attivare il veleggio elettrico in diverse occasioni e dunque di abbassare - seppur di poco - il consumo finale. Grazie ai bassi consumi, nuova Jogger Hybrid 140 può offrire anche più di 800 km di autonomia con un pieno di benzina, dunque è consigliato anche per i lunghi viaggi.

La batteria di bordo è inoltre garantita da Dacia per 8 anni o 160.000 km. Ovviamente il motore elettrico da 50 CV aggiunge anche un pizzico di brio in fase di accelerazione, la conformazione "cicciosa" dell'auto però fa percepire meno la potenza extra rispetto a una Clio, ma è abbastanza normale che sia così. La motorizzazione Hybrid 140 su Jogger non va in ogni caso presa per le prestazioni ma, come detto appena sopra, per tenere sotto controllo i consumi. Al di là del sistema ibrido, abbiamo a che fare con il solito Jogger di sempre, smart e dotato delle stesse soluzioni interne di Sandero Stepway.



Prezzi e allestimenti

Sin dall'allestimento di partenza Expression, disponibile però solo a 7 posti, abbiamo il Media Display da 8" con Smartphone Replication, il Cruise Control, i sensori di parcheggio posteriori, i tergicristalli automatici, gli specchietti regolabili elettricamente, il freno a mano elettrico, il computer di bordo digitale da 7" mutuato dalle Renault di precedente generazione, gli alzacristalli posteriori elettrici. Il tutto a 25.200 euro.



Il nostro consiglio però è di scegliere senza alcun dubbio la variante Extreme, quella che abbiamo provato e che dunque vedete in foto. Abbiamo di recente provato tutta la gamma Dacia Extreme in Austria, la conosciamo bene: il produttore mette a disposizione uno speciale allestimento capace di donare un tocco di carattere in più alle vetture, oltre ovviamente a contenuti extra. Su Jogger Hybrid 140 abbiamo il clima automatico, l'ottimo sistema Keyless del Gruppo Renault, la camera di parcheggio posteriore, i retrovisori esterni neri, la shark antenna, i tappetini con firma Jogger per l'abitacolo e il bagagliaio, i cerchi in lega da 16" Black.

La variante Extreme a 5 posti si può avere a 25.250 euro, mentre per i 7 posti basta salire a 26.050 euro. Prezzi che rendono Jogger Hybrid 140 un assoluto best buy per chi ha bisogno di tanto spazio oppure dei 7 posti, per scarrozzare in giro tutta la famiglia con una vettura intelligente e attenta ai consumi di benzina. Come detto in apertura, non si può che applaudire Dacia, per l'ennesima volta.