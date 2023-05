Perché acquistare l'auto usata online? Intervista a Soni Leraj di Autohero

Il COVID-19 ha cambiato nel profondo il mondo che conoscevamo prima del 2020, tutti i settori industriali sono stati colpiti terribilmente ma quello automotive ha patito forse molto più di altri - fronteggiando crisi dei chip, mancanza di materie prime, ritardi nelle linee produttive e quant'altro, con la guerra in Ucraina che ha dato il colpo finale portando alle stelle i prezzi energetici. Una triste introduzione che però ci serve a capire il nostro presente, nel quale acquistare un'auto nuova richiede costi molto alti e tempi d'attesa spesso biblici.

Tutto questo ha dato nuova luce al mercato dell'usato, l'unico al momento capace di offrire un vasto assortimento di vetture in pronta consegna, sappiamo però quale giungla possa essere questo mondo fatto di tante luci e ombre - con truffe e fregature sempre dietro l'angolo.

Fortunatamente viene in nostro soccorso il web, con piattaforme come Autohero che mettono a disposizione il proprio portfolio di auto usate a tutti gli utenti d'Italia, che infatti possono ricevere comodamente a casa la vettura selezionata su internet. Per conoscere meglio questo particolare universo e scoprire il suo funzionamento "dall'interno" abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Soni Leraj, Director di Autohero Italia (società di AUTO1 Group).



Ritorno alla normalità

Buongiorno Soni e grazie per averci concesso questa intervista. Iniziamo andando dritti al punto: il mercato dell'auto arriva da 3 anni assolutamente folli che nessuno avrebbe potuto prevedere, vorremmo dunque sapere dall'interno in che stato di salute è il mercato delle auto usate a maggio 2023.



Sicuramente il mercato dell'usato è stato parecchio influenzato da quello del nuovo, che ha avuto carenze di materie prime come acciaio, metalli vari, e ha dovuto affrontare rallentamenti alla produzione. Per ricevere oggi una nuova automobile sono necessari in media 12 mesi, inevitabilmente dunque è aumentata la richiesta dell'usato e sono saliti i prezzi. Moltissimi utenti poi sono stati spinti a cambiare la propria vettura, basti pensare ai blocchi del traffico arrivati a Roma e Milano che hanno fatto aumentare le richieste di modelli ibridi ed elettrici - che di norma hanno già prezzi più alti delle termiche classiche. Ci sono dunque stati mesi in cui è stato difficile anche reperire auto usate, con AUTO1 Group però muoviamo in ogni caso circa 650.000 vetture all'anno e possiamo assicurarvi che i prezzi si stanno pian piano calmierando. Magari non torneremo ai livelli pre-pandemia ma le cose stanno migliorando.



Gli italiani fanno sempre più acquisti sul web, per quanto riguarda le automobili però si preferisce sempre toccare con mano il prodotto prima di scegliere. Piattaforme come Autohero stanno scardinando tutto su questo fronte, quali vantaggi abbiamo acquistando un'auto usata online?

Bisogna dire che c'è online e online. Ci sono i siti di rivendita diretta fra privati o concessionari e poi c'è Autohero, dove i clienti possono trovare la massima trasparenza. Non abbiamo bisogno di nascondere nulla, se una vettura ha dei danni o dei difetti li segnaliamo subito sul nostro sito, dunque i rischi su questo fronte sono inesistenti.

Inoltre chiunque può godere del nostro vasto catalogo, un cliente in Calabria può selezionare una vettura che magari si trova in Lombardia senza alcun problema, la recapitiamo direttamente a casa - mentre acquistando presso un rivenditore locale le persone hanno una scelta minore.

Il prezzo inoltre non cambia, è uguale per tutti, da qualsiasi parte si effettui l'acquisto, vale per chi vive in montagna come chi abita in città. Come per tutti gli acquisti online anche sulle nostre auto c'è il diritto di recesso: la legge ci impone 14 giorni, noi siamo talmente sicuri di ciò che vendiamo che arriviamo a 21 giorni. In questo arco di tempo gli utenti possono provare a fondo la vettura che hanno comprato e in caso rimandarla indietro.

È comunque un qualcosa che si verifica davvero raramente, la percentuale di utenti che restituiscono l'auto (solitamente perché pensavano fosse più grande o più piccola) è davvero irrisoria. Inoltre su Autohero non bisogna essere grandi esperti di auto per finalizzare l'acquisto: solitamente una vettura usata va analizzata nel profondo per non incappare in fregature, questo lavoro invece viene fatto direttamente dai nostri tecnici.

Le automobili che vendiamo appartengono direttamente a noi, sono modelli su cui effettuiamo proprio il passaggio di proprietà, dunque per primi vogliamo sapere cosa acquistiamo. Le vetture vengono sottoposte a un lungo processo di analisi e i nostri tecnici evidenziano tutti gli eventuali difetti, in base ai quali poi dipende anche il prezzo finale di vendita.

I nostri clienti dunque non devono temere di incappare in brutte sorprese, i 21 giorni del diritto di recesso servono proprio a spazzare via qualsiasi dubbio. Per concludere, la nostra consegna a domicilio avviene su truck a vetri, non abbiamo dunque paura di mostrare ciò che abbiamo venduto, anzi, il processo diventa parecchio scenografico.



Il processo di selezione

Ogni auto venduta da Autohero viene dunque controllata a dovere prima di essere messa in vendita, puoi raccontarci meglio tutto il processo che avviene dietro le quinte prima che un modello arrivi effettivamente all'interno del vostro database?

Ricordiamo che Autohero è parte di AUTO1 Group, una società da 7 miliardi di euro di fatturato che può godere di numerosi punti di ritiro delle auto usate. Ogni vettura viene scelta accuratamente da noi, poi finisce in uno dei nostri centri dove viene controllata in tutte le sue parti, sia esternamente che tecnicamente, viene effettuata un'attenta pulizia esterna e viene completamente ripristinata. Una volta pronta viene fotografata con cura e inserita nel nostro sito: da questo momento i nostri clienti possono contattarci per l'acquisto, siamo sempre pronti a rispondere a tutte le loro domande.

Per il pagamento è possibile scegliere un finanziamento, pagare in due tranche la somma oppure corrispondere tutta la cifra dopo la consegna dell'auto. Il cliente può anche scegliere la modalità di trasporto: la vettura può essere ritirata in un nostro centro affiliato noicompriamoauto.it oppure consegnata direttamente a casa con il nostro truck a vetri, la soluzione più scelta dai nostri clienti. Solitamente per la consegna sono richiesti pochi giorni ma dipende dal luogo in cui si effettua l'ordine, al sud e nelle isole si può arrivare anche a 10 giorni, mediamente però riusciamo a consegnare entro una settimana. Poi il nostro lavoro continua anche dopo la consegna, nei 21 giorni seguenti siamo sempre a disposizione del cliente per ogni domanda o dubbio.



Quali sono le tipologie di auto che vendete maggiormente? E i modelli più richiesti invece?

Solitamente le auto più vendute sono le utilitarie, soprattutto in città. Più aumentano gli spazi a disposizione, dunque più si va in periferia o in provincia, più aumenta la percentuale di SUV venduti. I modelli più richiesti sono solitamente la Fiat Panda, la Fiat 500 e la Renault Clio, solo in questo momento abbiamo più di 90 Fiat Panda disponibili sul sito tanto per fare un esempio.



Se la disponibilità di utilitarie è alquanto ampia, abbiamo notato che sono ancora poche le auto 100% elettriche che si possono acquistare su Autohero: cosa sta cambiando su questo fronte? Siete pronti ad affrontare la rivoluzione elettrica che ci travolgerà nei prossimi anni?

Diciamo che le auto 100% elettriche sono esplose solo negli ultimi 2-3 anni in Italia, considerando che hanno un lungo ciclo di vita è ancora presto per avere un'ampia disponibilità di vetture usate. Siamo però sicuri che presto arriveranno in massa, noi in particolare abbiamo già un centro di controllo dedicato alle auto elettriche che effettua analisi tecniche su motori e batterie, siamo insomma pronti ad accogliere i modelli che arriveranno nei prossimi anni.



Il mercato dell'usato verso il 2035

Sempre a proposito di auto elettriche: come pensi che sarà il mercato dell'usato nel prossimo futuro? Cosa dobbiamo aspettarci? Anche in vista dei grandi cambiamenti che avverranno in Europa a partire dal 2035...

Rispetto al futuro mi piace pensare a una sempre maggiore qualità delle auto, aspetto che per chi vende usato è fondamentale. Stiamo notando che la richiesta media del cliente è di un usato di qualità, le persone non vogliono farsi mancare nulla, mentre in passato l'usato era visto come un qualcosa di "vecchio".

Al di fuori dell'Italia la parola "usato" neanche si usa, si preferisce chiamarle "auto d'occasione", proprio per smarcarsi dal concetto di "vecchio" e di scadente. Al di là di questo si stanno anche sbloccando i problemi legati ai chip e alle bisarche, insomma il sistema si sta riallineando in termini di domanda e offerta.

Siamo in una fase di assestamento e già a fine aprile abbiamo avuto dati incoraggianti, l'economia italiana non sta certo andando a picco come molti pensano. Per quanto riguarda il 2035 non siamo affatto preoccupati, anzi: noi saremo sempre pronti a seguire le richieste dei clienti, sono loro che determinano il nostro business.

Se le persone vorranno ancora auto termiche o ibride, noi faremo in modo di averle il più a lungo possibile, lo stesso vale con le elettriche: se aumenterà la richiesta, faremo in modo di averne sempre di più sul sito.

Il nostro obiettivo è far combaciare l'offerta con la domanda, è il pubblico che decide cosa comprare. La nostra principale preoccupazione non riguarda la motorizzazione ma offrire un servizio di qualità sempre maggiore, fluido e trasparente. Dobbiamo convincere gli utenti che ancora non hanno usato Autohero della bontà del nostro servizio, dobbiamo combattere la diffidenza. Questo è il nostro vero obiettivo.