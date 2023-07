Come funziona Carvago: intervista al Country Manager Antonio Gentile

Gli italiani adorano fare acquisti online, come dimostrato anche dal Report annuale sull'e-commerce pubblicato a inizio 2023 dal portale Idealo. I dati sostengono che 8 italiani su 10 comprano online almeno una volta al mese, e non solo libri, abbigliamento e oggetti tecnologici. ormai anche le automobili si ordinano su internet e si ricevono a casa, soprattutto se usate.

Non è un caso che piattaforme come Carvago facciano sempre più parlare di loro, anche se in questo caso particolare ci troviamo di fronte a uno strumento diverso da tutti gli altri - che per aiutarvi nella scelta dell'auto usata sta persino lavorando a stretto giro con l'intelligenza artificiale. Per saperne di più abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l'Italia. Ecco cos'abbiamo scoperto sul mondo Carvago.



Scegliere un'auto usata in tutta Europa

Everyeye: Ciao Antonio, sappiamo che il futuro dell'automobile sarà elettrico, almeno per quanto riguarda il nuovo, visti i divieti imposti a partire dal 2035 in UE. Con l'usato bisogna fare un discorso completamente diverso, le alimentazioni tradizionali continueranno a vivere e a circolare anche dopo il 2035, come si sta preparando una piattaforma come Carvago alla rivoluzione elettrica?



Antonio Gentile: L'interesse per i veicoli elettrici usati sta crescendo in maniera relativamente lenta nei mercati europei. Secondo i nostri dati, rappresentano circa l'1% del mercato italiano delle auto usate. I nostri clienti, del resto, sono più inclini a queste auto e la quota di vendite di Carvago è superiore al 3%.

Grazie all'interesse che sta lentamente crescendo, abbiamo spazio per adattare la nostra offerta e i nostri servizi alle specificità dei veicoli elettrici. Dal nostro punto di vista, la valutazione delle condizioni tecniche è fondamentale ed è qui che i veicoli elettrici si differenziano dai motori a combustione interna.

L'aspetto positivo dei veicoli elettrici è il numero significativamente inferiore di componenti rispetto alle auto convenzionali. Mentre un'auto a motore tradizionale è composta da 3.500-5.000 componenti, i veicoli elettrici sono circa un terzo. Stiamo parlando principalmente della batteria, dell'impianto frenante e del sistema software dell'auto. La sfida più grande, non solo per noi ma per tutti i concessionari, è ovviamente la valutazione della capacità della batteria di un'auto con un chilometraggio e un'età maggiori.

Misurare con precisione la capacità della batteria è ora una questione di attrezzature costose e il processo stesso richiede 24-48 ore. Per il futuro prevediamo un test certificato che non richieda tempo e denaro e, noi e i nostri clienti, potremo fare pieno affidamento sui risultati.



Everyeye: I vantaggi di acquistare un'auto usata online sono abbastanza lampanti: enorme possibilità di scelta, prezzi competitivi, garanzia, consegna del veicolo direttamente a casa. Tuttavia destreggiarsi fra alimentazioni e modelli non è semplice e sappiamo che Carvago sta lavorando a un progetto particolarmente interessante, al fine di semplificare il processo di ricerca: state collaborando con il Politecnico di Praga per sfruttare l'intelligenza artificiale in fase di acquisto. In che modo l'IA ci aiuterà ad acquistare l'auto nel prossimo futuro?



Antonio Gentile: Siamo entusiasti di ciò che realizziamo insieme al Politecnico di Praga. L'impatto della settima generazione del nostro modello di IA non può essere direttamente percepito dai clienti, né può essere immaginato come ChatGPT e altri moduli di testo o immagine. L'IA, nel nostro caso, significa aumentare la qualità a fronte di un'enorme quantità. Quando parlo di qualità, intendo la qualità della pubblicità di ogni veicolo.

Di solito c'è una persona che inserisce manualmente i dati dell'auto in vendita e spesso commette errori, in quanto nell'annuncio mancano le caratteristiche dell'equipaggiamento o semplicemente le informazioni non sono corrette. Sulla base del numero di telaio, dei dati di partenza e ora anche delle foto, il nostro modello AI specificherà il prezzo di mercato e completerà le informazioni. Alla fine, il nostro cliente ha a disposizione informazioni di qualità su tutti i veicoli della nostra offerta.



Cos'è il servizio CarAudit

Everyeye: Andiamo per un secondo dietro le quinte di Carvago. Come funziona il processo di selezione e vendita al cliente finale? Esistono dei centri di raccolta anche in Italia? Voi offrite al pubblico anche vetture di provenienza straniera ma comunque controllate e certificate, in particolare ci interesserebbe molto capire il funzionamento del servizio CarAudit.



Antonio Gentile: Cerchiamo di essere semplici. Conoscete Booking? Stiamo portando lo stesso modello di business nel mercato delle auto usate, seppur sia decisamente più difficile da applicare in questo campo.

Ma, come entrambi i leader nel loro segmento, non possediamo le auto e questo significa semplicemente che non abbiamo alcuna motivazione per vendere un'auto "mal messa" (inoltre, con le garanzie che offriamo, non avrebbe alcun senso finanziario vendere un'auto rotta); quello che offriamo è un servizio, siamo il vostro partner nel percorso di acquisto di un'auto che si adatta alle vostre esigenze, il che è molto più facile dando un'occhiata "in tutta Europa" e non più solo a livello locale.

Questo significa per voi, come clienti, un partner unico, dove potrete ottenere un finanziamento, il trasporto, il compimento di tutti gli oneri amministrativi e tutte le procedure connesse all'acquisto di un'auto, soprattutto non dovrete discutere con il concessionario in caso di eventi e di utilizzo della garanzia, questo è il nostro lavoro. Arrivando all'ispezione di CarAudit, è la nostra caratteristica principale che ci porta a raccomandare o meno l'acquisto di un'auto.

E il motivo per cui siamo in grado di effettuare un CarAudit dell'auto che desiderate dalla Svezia alla Spagna per soli 80 euro? Abbiamo partner che vanno dalle società di revisione alle persone certificate, operanti nel raggio di 50 km dall'auto. A oggi, abbiamo più di 2.000 partner in tutta Europa e quando ognuno di loro procede con l'ispezione dell'auto, segue passo dopo passo la nostra app CarAudit, garantendo che non venga saltato nessun passaggio cruciale durante il controllo. Non ci sono costi di viaggio estremi per scoprire, ad esempio, che c'è qualcosa che non va in un'auto ed è necessario cercarne un'altra.



Everyeye: Su Carvago è possibile acquistare ma anche vendere la propria auto: come funziona in questo caso il processo? Le vetture vengono ritirate da Carvago direttamente a casa del cliente?



Antonio Gentile: Sì, il ritiro dell'auto a domicilio è solo uno dei dettagli principali, ma a ben vedere è solo l'ultima fase del processo. All'inizio, bisogna pulire l'auto, fare alcune foto di base seguendo la nostra guida sul sito web, rispondere a un paio di domande sulle condizioni dell'auto e poi passare all'asta online. L'asta dura normalmente da 2 a 4 giorni e l'offerta più alta viene presentata come offerta: si hanno 48 ore per decidere se l'offerta è di gradimento o meno. In caso affermativo, organizzeremo l'ispezione di un tecnico che effettuerà lo stesso CarAudit, menzionato per la concessionaria che ha fatto l'offerta per la vostra auto.

Se lo stato reale dell'auto corrisponde a quello che avete condiviso prima dell'asta, allora verremo a ritirare l'auto a casa vostra e vi trasferiremo i soldi a mezzo bonifico bancario. A essere onesti, però, più o meno la maggior parte dei concessionari è piena di stock di auto in questo momento, il che significa che non offrirebbero cifre particolarmente interessanti: suggerirei di pazientare, se non si è quel fortunato che ha un'auto super desiderata in quel momento. Non dimenticate il dettaglio più importante: l'asta è gratuita fino a quando non decidete di vendere davvero la vostra auto e accettate l'offerta finale.



Diritto di recesso

Everyeye: Come abbiamo ricordato in apertura, gli italiani fanno sempre più acquisti online, anche se con le automobili esiste ancora qualche attrito e qualche dubbio da parte del pubblico. Perché acquistare su Carvago è un processo assolutamente sicuro? Qual è secondo voi la caratteristica che vi rende unici sul mercato italiano?



Antonio Gentile: In primo luogo, la legge europea assicura ai clienti il diritto al recesso entro 14 giorni senza dover addurre motivazioni. In secondo luogo, come ho già detto, siamo uno sportello unico per i nostri clienti: tutte le attività legate al processo sono eseguite da noi, quindi non dovrete chiamare diversi contact center o centralini e parlare con persone diverse che gestiscono le consegne, i finanziamenti, gli aspetti amministrativi o le garanzie. Leggete le recensioni dei nostri clienti.



Everyeye: Piattaforme come Carvago hanno il potenziale di cambiare anche le modalità di vendita del nuovo, con i produttori sempre più interessati a vendere in modo diretto e online i loro veicoli. Come vedi il mercato auto fra 15 anni? Le concessionarie fisiche sono davvero destinate a sparire?



Antonio Gentile: Non proprio al 100% ma una parte significativa del business si sposterà online. Gli showroom non scompariranno dalla mappa ma il loro numero diminuirà sensibilmente. È bene ricordare che l'attività di queste concessionarie, alla fine, si riflette nel premio sul mercato. Lo spostamento online di una parte significativa dell'attività potrebbe portare maggiore efficienza, giovamento per i clienti finali e minori costi operativi per concessionari e produttori.