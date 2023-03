Alpine fra garage da sogno e l'elettricità: intervista a Cristina Faienza

Alpine è senza ombra di dubbio uno dei marchi più interessanti che si siano visti negli ultimi 10 anni: nato come esperimento nel 2012, oggi il brand originariamente fondato da Jean Rédélé è diventato una business unit a tutto tondo con un piano prodotto solido e una visione futura ben definita.

Durante la prova della nuova Alpine A110 R abbiamo approfittato della magnifica cornice di Villa Campari a Milano per fare quattro chiacchiere con Cristina Faienza, Territory Manager Italia & Adriatic di Alpine, e scoprire con lei cosa ci aspetta nel futuro del marchio di Dieppe.



Il futuro di Alpine

Ciao Cristina, il 2022 è stato un anno molto proficuo per Alpine, ora che progetti avete per il futuro?

L'ultimo anno ha visto il nostro modello Alpine A110 raggiungere quote record, con oltre 3.500 esemplari venduti e un incremento netto del 33% rispetto al 2021. Chiaramente il sogno è vedere il nostro brand espandersi esponenzialmente, tuttavia per com'è impostata oggi la business unit vogliamo comunque tenerci stretta la nostra nicchia di clienti, anche per una questione di esclusività.

Noi lavoriamo a braccetto con la manifattura di Dieppe, per quanto la si possa potenziare resta comunque un lavoro quasi completamente artigianale, la produzione di A110 ha dei limiti in termini di unità prodotte. Potrebbe sembrare uno svantaggio ma questo ci permette di avere la massima qualità sul prodotto finale e anche di preservare l'unicità della A110 rispetto a quello che sarà il nostro Dream Garage in arrivo entro il 2026 - che ovviamente avrà volumi completamente diversi e logiche produttive di un altro tipo.



Quindi è per questo che state creando un nuovo network di rivenditori?

Esattamente, se fosse solo per l'A110 non avremmo bisogno di espandere la rete in maniera così estensiva. La nostra piccola coupé è un prodotto esclusivo per un tipo di acquirente ben definito, in questo senso i nostri Alpine Centre sul territorio fanno già un eccellente lavoro. Ovviamente con l'arrivo di tre nuove vetture a partire dal 2024 anche il tipo di clientela cambierà e per questo motivo ci stiamo preparando adeguatamente.

A proposito di clientela: la divisione Renault Sport è ormai passata sotto la A di Dieppe, avete già clienti che arrivano dal mondo R.S.?

Certamente, alcuni degli acquirenti che hanno o hanno avuto dei modelli Renault Sport oggi sono anche proprietari di A110. L'idea del gruppo è stata quella di mettere sotto un unico "cappello" tutto il mondo motorsport, Renault Sport come la conosciamo oggi esiste ancora ma è stata ri-brandizzata unitamente a F1 Alpine, al team esport Alpine e ovviamente ad Alpine Cars con le sue vetture stradali e racing. Renault Sport è un'eredità preziosa che oggi dobbiamo accompagnare verso un futuro diverso, allo stesso tempo però vogliamo che la divisione mantenga i valori su cui è stata fondata.



Quindi quanto ci sarà di Renault Sport nel Dream Garage Alpine 100% elettrico?

Negli anni il concetto di sportività ha cambiato veste, siamo passati da auto che solo pochissimi erano in grado di guidare a una sportività più democratica, la nostra sfida sarà portare l'heritage di R.S. e i valori su cui si fondava il sogno di Jean Rédélé nel 1955 verso le performance elettriche. Noi siamo leggerezza, rapporto peso potenza e agilità, pensate alla A110 che è stata definita "l'ammazza giganti" per le sue dimensioni ridotte ma che comunque è in grado di dare filo da torcere alle supercar più blasonate.

La sfida ingegneristica di domani sarà proprio portare questi concetti fuori dal mondo endotermico ma la ricchezza di Alpine deriva dal suo passato e noi non possiamo dimenticarlo. Nel Dream Garage troveremo tutta la tecnologia del mondo WEC e della Formula 1, stiamo lavorando sodo per trasportare verticalmente tutto il know-how e l'eccellenza progettuale di un team storico verso le nostre future auto stradali. Vogliamo arrivare a una nuova sportività Full Electric ma senza tradirci.



Tuttavia pare sia definitivamente saltata la trattativa verso il ban europeo dell'endotermico nel 2035, addirittura lo standard Euro 7 sembra verrà momentaneamente sospeso se non addirittura eliminato. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola circa i vostri progetti?

Questo è un periodo oggettivamente complesso e talmente difficile che per me è quasi impossibile dare una risposta certa. Oggi la linea è tracciata, sono stati fatti investimenti giganteschi sulla tecnologia elettrica e ovviamente un cambio di marcia improvviso non è pensabile, noi abbiamo già un progetto attivo e il 2024 è dietro all'angolo e infatti la nostra prima elettrica esiste ed è già realtà. Possiamo però rassicurare anche i fan della A110: non abbiamo intenzione in nessun modo di interrompere il percorso di questa magnifica vettura a patto di non essere costretti a farlo per cause esterne.

Seguiremo la tabella di marcia come previsto, avremo senz'altro l'elettrificazione ma non ci priveremo della nostra endotermica fino a quando non sarà giunto il momento giusto di farlo.

Tutto il gruppo sta lavorando verso lo sviluppo di nuove tecnologie (carburanti sintetici, idrogeno ecc, ndr) e anche grazie alle partnership che stiamo stringendo vogliamo traghettarci verso la carbon neutrality nel migliore dei modi, il Dream Garage è stato previsto per essere 100% elettrico ma non è detto che in futuro non potremmo servirci anche di altri carburanti.



Un'ultima domanda Cristina. Il Dream Garage prevede anche una vettura "per il weekend", ovvero l'erede della A110. Come hanno accolto l'arrivo di questo modello i vostri clienti?

Lo zoccolo duro della nostra clientela è fortemente legato al motore a combustione, non lo nascondiamo. Se da un lato c'è resistenza è però anche vero che "la pelle" dei nostri clienti cambierà, in futuro con la diffusione su larga scala degli EV passeremo da un panorama conservatore e tradizionalista a uno più incline al mondo dell'elettrico e anche più pronto a una sportività rivoluzionata.

Il target è immensamente più vasto rispetto a oggi, puntiamo a conquistare anche nuove generazioni di appassionati, generazioni che dialogano con codici completamente diversi da decifrare ma noi saremo pronti ad ascoltarle, capirle e rispettarle.