Abbiamo visto la nuova Tesla Model 3 2024: tutte le novità della berlina

Che vi piaccia o meno il suo design, o la sua filosofia minimale, bisogna ammettere che negli ultimi 6 anni la Tesla Model 3 di Elon Musk ha cambiato nel profondo il volto del mercato automotive. Non solo sul fronte elettrico: ha cambiato il mercato in generale, spianando la strada a un altro clamoroso successo, quello legato alla Tesla Model Y - che non a caso con la berlina ha condiviso il 75% del design e delle tecnologie prima dell'arrivo del restyling.

Dal debutto commerciale avvenuto nel 2017, la Tesla Model 3 è riuscita a vendere in tutto il mondo oltre 2 milioni di unità e ora si appresta ad accelerare ulteriormente le immatricolazioni grazie all'arrivo di un importante aggiornamento. Fate attenzione, però, a chiamarla "nuova generazione": Tesla ci tiene a sottolineare che si tratta di un update e non di un'auto del tutto diversa, con piccoli ma significativi cambiamenti sia all'esterno che all'interno. Andiamo a scoprirli, dunque, questi cambiamenti: la Tesla Model 3 2024 è arrivata al Tesla Center di Peschiera Borromeo dove abbiamo potuto analizzarla e fotografarla per un'ora intera - in attesa di poterla effettivamente guidare a breve.



Le novità esterne di nuova Model 3

Iniziamo col dire che, al momento, l'aggiornamento riguarda la variante a trazione posteriore e la Long Range a trazione integrale. Modelli che Tesla produce nell'imponente impianto di Shanghai dove ci sono migliaia di modelli già pronti a salpare per l'Europa.

Per il lancio di questo update la società di Elon Musk è riuscita a mettere in atto una strategia impeccabile, con il reveal mondiale avvenuto lo scorso 1 settembre e le prime consegne italiane previste già a ottobre-novembre: di questi tempi si tratta di un mezzo miracolo. Questo è stato possibile anche grazie alla natura "minore" degli update, che ha lasciato praticamente invariato il modus operandi delle linee produttive.

In blu i dettagli della nuova Tesla Model 3 2024

Ma arriviamo finalmente alla "ciccia": messe una accanto all'altra, "vecchia" e nuova Model 3 sono molto simili, basta però guardare il loro muso per capire che Tesla ha utilizzato per il restyling delle linee carrozzeria più affilate per migliorare l'aerodinamica. I fari frontali non hanno più la loro tipica bombatura, perdendo magari in carattere ma guadagnando in termini di resistenza aerodinamica, di rumorosità e di autonomia; hanno dunque caratteristiche estetiche del tutto nuove, con Tesla che ha modificato anche le luci posteriori. Ora sono integrate nel portellone, hanno colori ancora più luminosi e godono di uno stile rivisitato.

In nero la precedente Tesla Model 3

Sempre a proposito di posteriore è interessante notare come ora sul portellone vi sia la scritta "T E S L A", mentre sul modello precedente figura soltanto il classico logo a T. Sempre a proposito di estetica, abbiamo grandi novità sul fronte dei colori che faranno sicuramente la felicità degli utenti: le colorazioni Bianco, Nero e Blu non sono state aggiornate ma sono diventate di serie, sono dunque incluse nel prezzo. Significa che queste tre colorazioni sono ora compatibili con l‘Ecobonus scegliendo la variante a trazione posteriore.

Spendendo invece 2.000 euro in più è possibile acquistare le due nuove colorazioni Ultra Rosso e Grigio Stealth, arrivate nei mesi scorsi nel listino della Model Y. Anche i cerchi sono stati aggiornati: ora esistono i Photon da 18" (554 km di autonomia stimata sulla RWD) e i Nova da 19" (513 km di range, sono quelli che vedete nelle foto) con stile e aerodinamica del tutto rivisti, con Tesla che ha modificato anche i pneumatici di primo equipaggiamento. Ora sono degli Hankook iON EVO pensati appositamente per le auto elettriche, capaci di ottimizzare la rumorosità e l'autonomia.



Le novità interne

All'interno della nuova Tesla Model 3 abbiamo ancora più novità che all'esterno. Gli uomini di Elon Musk hanno inserito le luci ambiente che avvolgono l'intero abitacolo e possono essere personalizzate a piacere. I sedili anteriori sono ora ventilati, tutti invece sono riscaldabili.

La seconda fila di sedili ha guadagnato il poggiatesta anche sulla seduta centrale, inoltre ha ora a disposizione un piccolo schermo da 8" posto alla fine del tunnel centrale con il quale regolare la climatizzazione e controllare l'infotainment dedicato. In generale l'abitacolo risulta ora più silenzioso rispetto al passato grazie all'utilizzo del vetro acustico a 360 gradi, alle boccole delle sospensioni, alle guarnizioni e ai materiali insonorizzati migliorati, a tutto vantaggio del comfort di bordo.

Ne guadagna anche l'ascolto della musica, che ora può godere di un audio premium riprogettato da Tesla: abbiamo a bordo 17 altoparlanti, 2 subwoofer e 2 amplificatori per i veicoli Long Range, 9 altoparlanti, 1 subwoofer e 1 amplificatore per i veicoli a trazione posteriore. Tesla ha riveduto e corretto anche la consolle centrale che ora è rivestita in alluminio, offre degli ampi vani portaoggetti e due pad per la ricarica wireless degli smartphone. A proposito di ricarica: le tre porte USB-C disponibili (una all'anteriore, due al posteriore) offrono 65 W di potenza ciascuna, significa che potete ricaricare comodamente anche dei laptop.

Guardando invece alla plancia si nota che lo schermo centrale è rimasto da 15,4", ora però ha cornici meno ingombranti, è ancora più luminoso ed è super reattivo. Migliora anche la capacità cellulare del 50%, il WiFi di bordo ha una portata raddoppiata e ora funziona anche dual-band (2,4 Ghz e 5 Ghz). Abbiamo lasciato poi la novità più scottante per la fine: Tesla ha modificato del tutto lo sterzo, montando di fatto lo stesso modello circolare della nuova Model S. Sapete cosa significa? Che sono sparite tutte le leve, sostituite da comandi sul volante.

La funzione Smart Shift determina automaticamente la direzione di guida, inoltre dai comandi dello sterzo potete impostare le frecce direzionali, il lavaggio del parabrezza, Autopilot, visualizzare le telecamere di bordo, utilizzare i comandi vocali e gestire gli abbaglianti. L'installazione del nuovo sterzo è senza alcun dubbio una novità azzardata che farà discutere parecchio il pubblico; noi stessi siamo parecchio curiosi a riguardo, dobbiamo però ammettere che la pulizia della plancia, senza più leve, ci piace tantissimo e riprende alla perfezione la filosofia minimalista che ha reso famosa Tesla.

Può non piacere, ovviamente, ma del resto non si è obbligati ad acquistare una vettura californiana, ormai il mercato elettrico offre modelli di ogni tipo e prezzo. A proposito di prezzo: la nuova Tesla Model 3 costa in Italia 42.490 euro nella sua versione a trazione posteriore, l'unica compatibile con gli attuali incentivi italiani con oltre 500 km di autonomia WLTP stimata, 201 km/h di velocità massima e un'accelerazione 0-100 km/h possibile in 6,1 secondi.

Ribadiamo che non si è per nulla costretti ad acquistare una Tesla, bisogna però anche riconoscere che al momento è estremamente difficile trovare una vettura elettrica con caratteristiche uguali o superiori, con pari tecnologie e funzioni, allo stesso prezzo della Model 3 2024. La berlina californiana non sembra affatto pronta ad abbandonare le prime posizioni delle classifiche di vendita mondiali, al contrario sembra essersi aggiornata per confermare la sua assoluta supremazia - in attesa che tutte le novità di cui sopra arrivino anche sulla Model Y, nome in codice Project Juniper.