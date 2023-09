Abbiamo visto la Renault Scénic E-Tech: tutto sul nuovo SUV elettrico

Se seguite con attenzione il mondo automotive, sicuramente vi siete accorti che Renault negli ultimi anni ha cambiato passo, identità e prospettive per il futuro. L'arrivo del nuovo CEO Luca De Meo ha portato parecchie novità all'interno della marca francese, che con la Mégane E-Tech con cui abbiamo viaggiato per 3.200 km proprio questa estate ha iniziato un corso del tutto inedito. Il restyling della Mégane ha portato una nuova plancia, tanta tecnologia aggiuntiva, una piattaforma elettrica di seconda generazione e una identità di brand del tutto rivista, a partire da una losanga ridisegnata.

Dopo la Mégane sono arrivate Austral (abbiamo passato due settimane con Renault Austral Full Hybrid), Espace (guidiamo nuova Renault Espace in Portogallo) e il restyling Clio con tecnologia Full Hybrid e allestimento Esprit Alpine, ora però per il brand transalpino è arrivato il momento di tornare al mondo 100% elettrico. All'IAA Mobility 2023 di Monaco Renault ha svelato la nuova Scénic E-Tech Electric, la sorella maggiore della Mégane, laddove la parola "maggiore" si adatta perfettamente in termini di dimensioni, feature e tecnologie. Abbiamo visto il modello in anteprima e siamo pronti a raccontarvi tutto ciò che abbiamo scoperto.



27 anni di Scénic: aggiornare la tradizione

Per Renault è sempre importante non tradire mai le proprie origini e le proprie tradizioni, con Scénic che da ben 27 anni rappresenta per la losanga un modello di successo. Ora per la "familiare per eccellenza" è arrivato il momento di diventare totalmente green grazie alla piattaforma CMF-EV.

Guardando alle dimensioni abbiamo una vettura di 4,47 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, con ben 2,78 metri di passo, dunque 10 centimetri in più della Mégane E-Tech Electric (tenete conto che in tutto l'articolo ci riferiamo alla nuova Mégane 100% elettrica). Noi la Mégane la conosciamo parecchio bene ed effettivamente all'interno della nuova Scénic E-Tech Electric lo spazio a disposizione è decisamente maggiore: nella seconda fila lo spazio per le ginocchia arriva a 278 mm, mentre per la testa abbiamo un'altezza di 884 mm.

Ovviamente rispetto alla sorella minore c'è anche un bagagliaio più comodo: ben 545 litri, con i sedili abbassati è poi possibile arrivare a 1.670 litri. Come succede a bordo di Mégane, abbiamo anche un baule a pozzetto aggiuntivo al di sotto del piano bagagliaio: se su Mégane si possono trasportare fino a 10 kg, su Scénic si arriva a 15 kg max.



Un nuovo tetto panoramico hi-tech

Anche se Scénic è la diretta evoluzione di ciò che abbiamo visto su Mégane, il nuovo modello Renault ha un'identità del tutto diversa, così come l'offerta. Scénic E-Tech Electric appare più muscolosa, matura e solida, inoltre offre in aggiunta l'eccellente allestimento Esprit Alpine e almeno due feature esclusive, assenti su altre Renault: abbiamo trovato particolarmente intelligente il bracciolo posteriore Ingenius, dotato di due parti amovibili e orientabili verso i passeggeri.

Pensato per migliorare l'esperienza a chi viaggia sui sedili posteriori, questo bracciolo smart permette di appoggiare comodamente un computer o un tablet grazie ai suoi supporti apribili, assieme a due bevande. I passeggeri possono contare anche su due porte USB-C per ricaricare i propri dispositivi. Il sedile posteriore centrale è anche dotato di una botola di accesso al bagagliaio che permette di alloggiare comodamente anche oggetti lunghi (un lungo scatolone, una tavola da surf...) senza ripiegare del tutto la panchetta o spostare la cappelliera. Assieme al bracciolo Ingenius, nuova Scénic E-Tech Electric può essere dotata di tetto panoramico in vetro Solarbay.

Si tratta di una feature hi-tech sviluppata in collaborazione con Saint-Gobain. Grazie alle tecnologie AmpliSky e PDLC (Polymer Dispersed Liquid Cristal), il tetto si oscura a segmenti secondo il volere dei passeggeri. Grazie allo spostamento delle molecole provocato da un campo elettrico, il tetto si può oscurare del tutto oppure a step: Renault è il primo costruttore di massa a utilizzare questo sistema.



Motori, batterie e autonomie

Guardando alla scheda tecnica nuda e cruda, nuova Scénic E-Tech Electric si presenta a listino con due livelli di potenza ed energia. Scénic con autonomia standard vanta un motore elettrico da 125 kW/170 CV, 280 Nm di coppia e una batteria da 60 kWh, una configurazione che dovrebbe garantire fino a 420 km di energia secondo lo standard WLTP.

In questa versione la potenza di ricarica in DC è di 130 kW, la velocità massima è di 150 km/h, mentre l'accelerazione 0-100 km/h è possibile in 9,3 secondi. Nuova Scénic E-Tech Electric con autonomia estesa offre invece un motore da 160 kW/220 CV (lo stesso della Mégane E-Tech Electric top di gamma) con 300 Nm di coppia e 87 kWh di batteria. Questo accumulatore di grandi dimensioni ricarica in DC fino a 150 kW e promette fino a 620 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è limitata a 170 km/h, l'accelerazione 0-100 km/h avviene invece in 8,4 secondi.

Su entrambe le versioni è prevista la ricarica AC da 22 kW, un dettaglio che cambia radicalmente l'esperienza di guida in Italia dove la stragrande maggioranza delle colonnine disponibili è proprio di Tipo 2. Due configurazioni particolarmente interessanti che bilanciano dimensioni, prestazioni e autonomia, con un peso che parte da circa 1.750 kg nella versione base. Nuova Scénic E-Tech Electric è dotata della sola trazione anteriore, al pari di Mégane poi non offre la tecnologia 4Control di nuova generazione vista su Austral ed Espace: secondo gli ingegneri Renault che abbiamo intervistato a Parigi, le nuove elettriche del marchio non hanno bisogno del 4Control.

Il baricentro basso dovuto alle batterie tiene le vetture incollate all'asfalto, anche in curva, mentre il raggio di sterzata da ben 12 metri rende il 4Control del tutto inutile su questi modelli (il diametro di sterzata tra marciapiedi è di 10,9 metri, un ottimo valore considerate le dimensioni di nuova Scénic).



Una nuova esperienza basata su Android Automotive 12

Arriviamo così a parlare di infotainment e Guida Autonoma. Su nuova Scénic ritroviamo l'ottimo sistema multimediale OpenR Link con Google integrato (proviamo la nuova piattaforma infotainment Renault), basato su Android Automotive 12 (su Mégane tutto sembra fermo ad Android Automotive 10 ma aspettiamo di vedere i nuovi aggiornamenti 2023 appena annunciati). Di base, il sistema è davvero eccezionale e offre nativamente Google Maps con il nuovo pianificatore di percorso che non vediamo l'ora di testare.

Anche se il codice base del sistema è simile a quello già visto su Mégane, Austral ed Espace, Renault ha apportato parecchie modifiche grafiche che fanno sembrare l'OS della Scénic completamente nuovo, ci resta solo da capire se la vettura abbia un sistema del tutto personalizzato oppure se Renault stia aggiornando tutta la sua line-up con OpenR Link - del resto il sistema si aggiorna via internet senza grandi problemi, come fosse uno smartphone, anche sui modelli già in circolazione. Rispetto al sistema "originale" è profondamente cambiata l'impostazione del cruscotto digitale: si possono scegliere diversi layout, ora però la mappa di Google non si può visualizzare Full Screen.

Il display viene sostanzialmente diviso in tre parti, a sinistra abbiamo le informazioni relative alla velocità istantanea, alla modalità di guida ecc, al centro figura la mappa con eventuale navigazione, a destra possiamo scegliere di visualizzare diverse informazioni. La precedente impostazione grafica ci sembrava più pulita e con meno distrazioni, aspettiamo però di provare il nuovo OpenR Link per dare un giudizio definitivo. Abbiamo notato cambiamenti anche sul display centrale. Icone e caratteri sono stati ingranditi praticamente su ogni pagina del sistema, questo si nota soprattutto in Google Maps dove riquadri e scritte sono decisamente più ingombranti, in questo modo però la lettura dei dati dovrebbe essere più immediata in viaggio.

Sul fronte hardware, abbiamo ancora una volta un display orizzontale TFT da 12,3" sul cruscotto (da 1920 x 720 pixel) e un touchscreen verticale da 12" al centro della console (da 1250 x 1562 pixel). Ottime conferme anche sul piano della Guida Autonoma di Livello 2 su strade a scorrimento veloce (Highway and Traffic Jam Companion), una funzione che è stata ulteriormente migliorata rispetto al passato, troviamo poi anche l'Adaptive Cruise Control contestuale (significa che Scénic modera la velocità anche in presenza di curve o rotatorie) con funzione "Stop & Go" e tante altre funzioni, per un totale di oltre 30 ADAS.



Nuova Scénic E-Tech Electric a caldo

Le prove sul campo di nuova Scénic E-Tech Electric si potranno effettuare solo con l'arrivo del prossimo anno, vederla in anteprima però ci ha sicuramente schiarito le idee che avevamo alla vigilia della presentazione. Rispetto alla Mégane E-Tech Electric si tratta sicuramente di un modello di categoria superiore, abbiamo più spazio, più tecnologie, più allestimenti, un'elettrica per tutta la famiglia che scende a pochissimi compromessi in termini di abitabilità, inoltre offre feature inedite come il bracciolo posteriore Ingenius e il tetto panoramico Solarbay che al momento non è possibile trovare su nessuna Renault a listino.

Sorge qualche perplessità a guardare i dati tecnici della versione ad autonomia standard: 170 CV su una vettura elettrica così muscolosa potrebbero in parte spegnere il divertimento alla guida, i 60 kWh poi bastano per un massimo di 420 km WLTP, significa che nella realtà saranno sicuramente meno, viaggiare con questa Scénic in autostrada con tutta la famiglia (4 persone, idealmente) e il bagagliaio pieno di valigie potrebbe non essere la migliore esperienza possibile a zero emissioni. Attendiamo in ogni caso di poter provare a fondo la vettura per essere, eventualmente, smentiti. È forse più "a fuoco" la versione con autonomia estesa: i 220 CV dovrebbero assicurare una guida più briosa e divertente, inoltre i 620 km WLTP iniziano a essere molto interessanti per una familiare a zero emissioni.

Certo 87 kWh non sono pochi e i tempi di ricarica potrebbero leggermente gravare sull'esperienza generale, la ricarica a 22 kW AC potrebbe comunque risolvere parecchi problemi nei paesini italiani in cui figurano solo colonnine di Tipo 2. Anche in questo caso aspettiamo di metter le mani sulla vettura prima di emettere sentenze definitive. In termini pratici, possiamo affermare che Renault ha messo a punto la sua "Austral elettrica", un SUV a batteria curato sin nei minimi dettagli che punta ad avere un'esperienza di bordo superiore per tutti gli occupanti.