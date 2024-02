Abbiamo visto la nuova Renault 5, la city car pop che pensa in grande

Dopo averla attesa e desiderata per anni, possiamo assicurarvi che la nuova Renault 5 a zero emissioni esiste davvero, l'abbiamo vista dal vivo, toccata con mano, e siamo pronti a raccontarvela ora che il marchio della losanga l'ha ufficialmente presentata al pubblico al Salone di Ginevra 2024. Quasi superfluo girarci intorno: si tratta per Renault di un modello chiave, una rievocazione del glorioso passato in salsa elettrica che in meno di 4 metri di lunghezza è pronta a promettere divertimento e versatilità - oltre che tradizione.

L'ombra dei tempi andati è infatti palpabile sia all'esterno che all'interno della vettura, nonostante questa sia stata ingegnerizzata da zero dal marchio francese. I più smanettoni, infatti, ameranno sapere che alla base del modello c'è la nuova piattaforma AmpR Small, sviluppata dalla divisione elettrica Ampere del Renault Group. In appena 3,92 metri di lunghezza totale, la nuova R5 è capace di offrire 2,54 metri di passo, lo spazio a bordo è dunque simile a quello di una Clio di quinta generazione, nonostante la lunghezza esterna si posizioni fra la Clio II e la Clio III. Con la larghezza siamo a 1,77 metri, mentre l'altezza non supera il metro e mezzo.



Una Renault 5 tra passato e futuro

L'abitacolo è largo 1,38 metri all'anteriore e 1,36 metri al livello della panchetta posteriore a 3 posti, del resto Renault 5 è omologata per 5 persone (dettaglio che sulle elettriche non sempre è scontato per via del loro peso). Sempre in virtù della nuova piattaforma, il bagagliaio è in grado di offrire 326 litri di spazio, siamo insomma ai massimi livelli nel segmento delle city car. Infine la panchetta a tre posti si può dividere in proporzione 60-40.

Tornando alle linee esterne, queste omaggiano chiaramente il modello uscito nel 1972 e le sue successive evoluzioni, interpretando il tutto in maniera super contemporanea - come si capisce dai fari LED, dalle luci posteriori verticali, dai parafanghi scolpiti, dal profilo del tetto colorato e dalla griglia sul cofano. Nel modello elettrico questa griglia è diventata un indicatore di ricarica: il numero 5 è infatti composto da 5 strisce LED, ognuna pronta a indicare un 20% di ricarica. Se avvicinandovi al veicolo vedete tutto il numero illuminato, la carica è allora al 100%; se trovate quattro segmenti illuminati la carica è fra il 61% e l'80% e così via.



La Renault 5 può alimentare qualsiasi cosa, anche la vostra casa

Fra le altre caratteristiche "smart" della nuova Renault 5 elettrica troviamo sicuramente le tecnologie V2L e V2G: la prima vi permette di collegare alla vettura, tramite adattatore, qualsiasi dispositivo elettrico a 220 V. Se passate un pomeriggio all'aria aperta potete sfruttare la batteria dell'auto per utilizzare un barbecue elettrico, delle luci da campeggio, una macchina del caffè alla pari della nuova Dacia Spring appena presentata.

Potete anche ricaricare il monopattino o la e-bike, oppure connettere un utensile elettrico, insomma tutto ciò che si possa connettere a una presa Schuko. Il V2G arriverà in Italia solo prossimamente, renderà in ogni caso possibile collegare la vettura alla vostra abitazione. Se passate gran parte del giorno a casa, potete alimentare l'abitazione e/o cedere la corrente elettrica alla rete centrale nei momenti di maggior richiesta, per poi ricaricare con calma e a basso costo nelle ore notturne - andando ad abbattere i costi delle bollette. In Francia il servizio è già attivo e funziona tramite un'apposita wallbox Mobilize, altra società del Renault Group.



Motori e potenze

Diamo ora un'occhiata alla scheda tecnica, ciò che probabilmente vi interessa maggiormente. La Renault 5 si presenta sul mercato italiano in versione Single Motor a trazione anteriore, un motore sincrono a rotore avvolto, privo di magneti permanenti e di terre rare per ridurre l'impatto ambientale. Tre le potenze disponibili a listino: 70 kW/95 CV con 215 Nm di coppia, 90 kW/120 CV e 225 Nm di coppia, 110 kW/150 CV con 245 Nm di coppia, il divertimento è dunque assicurato con ogni livello di potenza.

Due le batterie che è possibile avere: Urban Range con 40 kWh e autonomia fino a 300 km WLTP oppure Comfort Range con 52 kWh e autonomia fino a 400 km WLTP. Nella versione con batteria da 40 kWh il peso della vettura a vuoto parte da appena 1.350 kg, con i 52 kWh invece siamo a 1.450 kg, Renault ha infatti lavorato duramente per installare nel pianale solo quattro moduli batteria per avere la massima densità possibile e non appesantire inutilmente la vettura. Nella versione da 40 kWh i moduli installati sono soltanto tre, manca infatti un modulo in corrispondenza del sedile del conducente - con quest'ultimo che va a bilanciare i pesi.

Passando alla potenza di ricarica, abbiamo solo 11 kW AC unidirezionali (dunque niente V2G) sulla motorizzazione da 70 kW, mentre sulle versioni più potenti abbiamo 11 kW AC bidirezionali. Con nostro profondo dispiacere Renault ha abbandonato, con la R5, i 22 kW AC, una potenza che noi abbiamo sfruttato tantissimo in giro per l'Italia con la Mégane E-Tech e che con questo modello potrebbe effettivamente mancarci; le batterie però non sono enormi e anche gli 11 kW potrebbero essere sufficienti nella maggior parte delle situazioni. Guardando alla ricarica DC, abbiamo 80 kW sulla motorizzazione da 90 kW, mentre sulla più potente da 110 kW possiamo ricaricare fino a 100 kW.



Infotainment di categoria superiore

Vi abbiamo riempito di numeri, lo capiamo, passiamo dunque a cose più semplici e immediate: parliamo della plancia inedita della R5 che, in diversi punti, omaggia il modello originale. Nuova R5 si presenta con un comodo Driver Display posto davanti al conducente da 10,1" (7" sulle versioni di ingresso) in grado di mostrare tutte le informazioni connesse alla guida con possibilità di scegliere tra cinque stili di visualizzazione. Per intenderci, la grafica utilizzata dal quadro strumenti digitale è la medesima vista su nuova Scénic E-Tech.

Anche l'infotainment da usare sullo schermo centrale da 10" è di categoria superiore: Renault ha installato l'OpenR Link con Google Integrato sugli allestimenti Techno e Iconic Cinq, un sistema che offre le medesime funzionalità delle altre elettriche E-Tech del marchio anche se in un formato "orizzontale", non verticale come accade su Mégane e Scénic. Poiché la Renault 5 sarà la prima auto elettrica per moltissimi utenti europei, il marchio francese ha anche pensato di offrire un assistente digitale chiamato Reno, un avatar pronto a farvi scoprire le funzioni dell'auto e a rispondere ai vostri principali dubbi.

Oltre alle funzioni elettriche, il divertente assistente conosce la risposta a 200 domande frequenti, come ad esempio "Hey Reno, come faccio a collegare il telefono all'auto?" oppure "Hey Reno, come cambio lo pneumatico?". R5 è anche dotata di ADAS avanzati, quattro dei quali si trovano su Mégane E-Tech e non sono ancora arrivati sul Segmento B. Se alcune di queste funzioni di assistenza alla guida non vi piacciono, o le preferite solo in alcuni momenti, con il pulsante My Safety Switch potete attivare/disattivare fino a cinque ADAS contemporaneamente.

Presente anche la Guida Autonoma di Livello 2, la R5 può dunque guidare da sola in base al contesto, anche nel traffico congestionato. L'Adaptive Cruise Control contestuale è infatti di categoria superiore ed è lo stesso che si può trovare su Austral e Rafale, il SUV Coupé ibrido appena lanciato in Italia, giusto per farvi capire che tipo di lavoro ha fatto Renault su questo modello lungo meno di 4 metri. Una city car che però non disdegna i lunghi viaggi visti i suoi 400 km di autonomia e la Guida Autonoma, una piccola hit che Renault vorrebbe fosse Renauluzionaria, proprio come il modello originale che dagli anni Settanta in poi ha condizionato varie generazioni di utenti europei.



Quanto costa la nuova R5?

Anche se vorremmo subito raccontarvi dei prezzi, è ancora presto per conoscere il listino italiano; Renault ci ha però assicurato che mira a lanciare il modello base a meno di 25.000 euro, possiamo dunque presupporre che si partirà da 24.990 euro per sfidare apertamente la nuova Citroen e-C3 da 49 euro al mese. Di sicuro oltre alle tre motorizzazioni di cui vi abbiamo parlato avremo anche tre allestimenti: Evolution, Techno e Iconic Cinq, con cinque colorazioni tra il pop e il classico (niente Esprit Alpine dunque, anche visto il lancio imminente della Alpine A290, una R5 sotto steroidi).

Il Verde Pop sarà la colorazione standard inclusa nel prezzo, una tinta che assieme al Giallo Pop omaggia gli anni Settanta con un intenso effetto glitterato. Le altre colorazioni a listino saranno poi il Bianco Nacré, il Nero Étoilé e l'elegante Blu Notturno. Anche se siamo in attesa di conferme, le prime consegne ai clienti dovrebbero avvenire già in autunno. Benvenuta, dunque, nuova Renault 5.