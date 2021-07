Porsche eBike Cross e Sport: proviamo le bici nella natura selvaggia

Lo scorso 14 luglio abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un evento stampa che difficilmente dimenticheremo: Porsche ci ha fatto provare la nuova Taycan Cross Turismo nel Nord della Francia, in una sterminata tenuta privata chiamata Parc Naturel du Marquenterre. Un luogo tanto suggestivo quanto selvaggio, chiuso al pubblico eppure perfetto per provare dello sterrato molto leggero oppure divertirsi in bicicletta, fra dune di sabbia, boschi, discrete salite e divertenti discese. Ancora meglio se con una bici elettrica di alta fascia: non a caso sempre Porsche ci ha fatto trovare nel punto di ritrovo del parco le sue eBike Sport e Cross. Ovviamente le abbiamo provate entrambe e siamo qui per raccontarvi l'esperienza.



Porsche eBike Cross e Sport in dettaglio

Partiamo dalle basi: parliamo di due bici a pedalata assistita molto simili fra loro eppure con piccoli ma ben precisi dettagli differenti. La Porsche eBike Cross è un modello da trail più "sporco", adatto all'avventura, con tanto di cambio meccanico Shimano XT a 12 marce, freni ad alte prestazioni MAGURA MT Trail con dischi extra large, motore Shimano Steps EP-8 con supporto fino a 25 km/h, batteria sempre Shimano a lunga durata da 504 Wh, che sostiene il motore per erogare fino a 85 Nm di coppia.

Il reggisella Crankbrothers dropper-post è inoltre a regolazione idraulica, per una seduta ottimale e una grande libertà di movimento. Queste sono solo alcune delle caratteristiche della bici, trovate le altre visitando questa pagina.



Un modello di alta gamma esistente in tre taglie, S (27,5"), M o L (29"), capace di fornire fino a 100 km di autonomia in modalità Eco, 75 km in Trail e 50 km in Boost. Disponibile nella sola colorazione Grigio Scuro, la Porsche eBike Cross costa 8.192 euro. Un gradino più in alto abbiamo la Porsche eBike Sport, pensata per un uso maggiormente stradale che si differenzia per via di un cambio elettronico Shimano Di2 a 11 marce, freni ad alte prestazioni Magura MCi con dischi extra large, reggisella aerodinamico con luce posteriore a LED SUPERNOVA integrata, batteria Shimano da 630 Wh (da 504 Wh nella taglia S) che garantisce fino a 125 km in Eco, 100 km in Trail e 75 km in Boost.

Il motore invece è sempre Shimano Steps EP-8, molto potente e con 85 Nm di coppia. Disponibile sempre nelle taglie S (27,5"), M e L (29") ma nella sola colorazione bianca, la Porsche eBike Sport arriva a costare 10.242 euro.

Potenza e ammortizzazione

Prezzi sicuramente non alla portata di tutti ma in linea con le migliori eBike Trail del mercato. Per la loro realizzazione, Porsche si è avvalsa della collaborazione con Rotwild, e dal punto di vista costruttivo non c'è davvero nulla da eccepire.

Il telaio in carbonio con ammortizzazione completa riesce a mantenere il peso della bici fra i 21,2 e i 21,7 kg (taglie M con pedali inclusi), inoltre entrambe le varianti godono di un ottimo display a colori Shimano su cui vengono visualizzate in tempo reale anche velocità, distanza e autonomia residua - uno dei migliori schermi in circolazione. Appena si sale su una di queste eBike si comprende il motivo di un listino così alto: grazie al potente motore Shimano Steps EP-8 il peso della bicicletta sparisce del tutto, anche in modalità Eco, a colpire però sono soprattutto le sospensioni. La forcella ammortizzata upside-down di Magura e l'ammortizzatore Fox, ciascuno con 100 mm di escursione della molla, rendono lineare e piacevole qualsiasi terreno, anche quello selvaggio del Parc Naturel du Marquenterre. Non vantano la maggiore escursione del mercato ma funzionano alla perfezione. Valore aggiunto dell'intera esperienza è poi il motore Shimano Steps EP-8: in modalità Boost, la coppia fornita è davvero energica e vi permette di superare abilmente molti ostacoli lungo il vostro cammino.

Passaggi impervi e salite dalla discreta pendenza saranno più facili da affrontare con il massimo grado di assistenza, che resta comunque da usare in casi di necessità; già la modalità Trail può supportarvi nella maggior parte delle situazioni. Molto preciso poi il cambio meccanico della eBike Cross, anche se il non-plus-ultra risiede nel cambio elettronico della eBike Sport: con questo modello vi basta premere il pulsante + o quello - per cambiare immediatamente rapporto, una chicca aggiuntiva che rende la bici ancora più esclusiva. Certo dei terreni impervi hanno bisogno anche di sistemi frenanti altamente efficienti, e anche da questo punto di vista non abbiamo avuto alcun problema con i freni Magura in dotazione, sufficientemente prestanti per il luogo in cui ci trovavamo.

Non abbiamo avuto moltissime ore per testare le biciclette, dovete dunque prendere questo articolo come un first look e non come una prova approfondita, del resto abbiamo avuto parecchia strada da percorrere con le Taycan Cross Turismo. Speriamo però di poter provare prossimamente le Porsche eBike con più calma e dedizione, anche se l'impatto è stato davvero folgorante.