Hyundai N Driving Experience: proviamo i30 N e i20 N fra le curve di Monza

Nella suggestiva cornice dell'Autodromo di Monza, indiscusso Tempio della Velocità, siamo stati invitati da Hyundai per ammirare dal vivo e provare la nuova gamma sportiva "N" del marchio coreano. Grazie all'evento per clienti Hyundai Driving Experience abbiamo avuto modo di testare le nuove i30 N e i30 N Fastback su uno dei circuiti più veloci al mondo, oltre ad avere un primo feedback dalla neo arrivata in casa i20 N.

Ci siamo divertiti un mondo con prove di frenata, slalom, schivata e J-Turn ma cosa ancora più importante abbiamo potuto provare sulla nostra pelle quanto fedelmente l'esperienza nel motorsport di Hyundai sia stata tradotta nei prodotti sportivi di serie.



Quanto si guida bene la nuova i30 N?

Avremo sicuramente tempo in futuro di fare una recensione completa dell'auto ma oggi, data l'esperienza fatta, vi racconteremo soprattutto le doti di guida di questo piccolo missile asiatico.



Nel corso della giornata del Driving Experience abbiamo provato sia la versione Hatchback che la Fastback, entrambe sono la stessa auto però con carrozzeria diversa. Una è la classica berlina 5 porte mentre l'altra ha un linea più filante, quasi da coupé.



Decisamente meno popolare della versione classica, ha quell'elemento "wow" che non ti aspetti, merito della linea più elegante e della discreta ducktail che accompagna la fine del retro vettura. Il motore, per entrambe, è lo stesso 2.0 turbo a quattro cilindri in linea con testata e basamento in alluminio, ma con questo restyling siamo passati a 280 CV (rispetto ai 275 della versione precedente) e 392 Nm di coppia massima a 5.500 giri.

La Hyundai i30 N passa da 0 a 100 km/h in appena 5,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km/h, la cosa impressionante però è come ci arriva: il propulsore, a cui può essere abbinato un cambio DCT doppia frizione a 8 marce (di serie c'è un cambio manuale a 6 rapporti), spinge fortissimo senza intoppi già da 2.000 giri e fino alla redline non dà segni di cedimento. Il tutto è accompagnato da una melodia tutt'altro che scontata, grazie a uno scarico molto aggressivo che scoppietta in scalata e suona da paura.

Per farvi un esempio vi diciamo che uscendo dalla Parabolica di Monza, senza strafare e staccando presto si raggiungono tranquillamente i 210-215 km/h. Davvero niente male!

Questa segmento C sportiva però è più di qualche numero da scheda tecnica, perché il progetto portato avanti dalla casa di Seul non si limita a proporre un prodotto "che va forte", bensì pensato e studiato per regalare sensazioni davvero appaganti tra le curve.



Tra le ruote anteriori troviamo l'ultima evoluzione dell'e-LSD, un differenziale meccanico a slittamento limitato gestito elettronicamente che lavora magnificamente e aiuta la vettura a uscire come un razzo dalle curve. Basta puntare il punto di corda, aprire tutto in uscita e godersi la magia di questo prodigio della tecnologia.

L'handling generale della vettura è comunque da prima della classe, lo schema sospensivo di alto livello MacPherson all'anteriore + Multilink al posteriore e un ottimo telaio messo a punto dai tecnici N regalano un comportamento ben bilanciato, poco o nessun sottosterzo e un retrotreno che segue perfettamente l'avantreno.

Ottimo anche lo sterzo che sì, è di tipo elettronico, ma ha una taratura quasi perfetta. Non troppo duro, non troppo morbido ma semplicemente ottimale in ogni situazione (ed è pure customizzabile su tre livelli di rigidità).



La i30 N non pesa pochissimo, siamo intorno ai 1.504 kg in ordine di marcia, è però una massa che viene gestita benissimo e che non mette in crisi né l'assetto né l'impianto di frenata.

Quest'ultimo è un "semplice" sistema frenante stradale con pinza monopompante e dischi autoventilati in acciaio da 360 mm ma riesce comunque a resistere dignitosamente a numerose staccate prima di iniziare a cedere. Vi ricordiamo che Monza non è un circuito "brake friendly", viste le numerose staccate a più di 180 km/h, nonostante questo però è possibile girare per più giri consecutivi prima di avere un fisiologico stress dell'impianto.



Toccata e fuga con la nuova i20 N

Nonostante la giornata fosse prevalentemente incentrata sulla guida delle nuove i30 N, abbiamo avuto modo di provare di sfuggita anche la nuova i20 N, la piccola di casa Hyundai che tenterà l'assalto a Polo GTI e Fiesta ST.



L'abbiamo testata in una maniera poco convenzionale ma sicuramente efficace, con una bella prova di slalom preceduta da una dimostrazione di Gabriele Tarquini, pilota con un palmares di tutto rispetto che vanta presenze in Formula 1, importanti vittorie nei campionati Turismo con Alfa Romeo e SEAT e infine la vittoria nel 2018 del WTCR proprio con una Hyundai i30 N TCR. Tutto quello che vi possiamo dire è che la piccola bombetta coreana, armata con un 1.6 T-GDI da ben 204 CV, è tutto tranne che una normale utilitaria.

È meno "auto" della i30 N e più giocattolino: se la prima è ben composta e raffinata nella guida, la seconda è da gestire col coltello tra i denti, grazie a un retrotreno che regala effetti speciali rilasciando il gas e a un passo corto.

Se non fosse per il digital cockpit e lo schermo dell'infotainment sembrerebbe quasi di respirare aria anni ‘90: cambio manuale, sterzo diretto e preciso, sound corposo con scoppiettii in rilascio e una guida tutta da "fondoschiena".

Come per la i30 N avremo modo, grazie a Hyundai, di testare più avanti e come si deve questa piccolina dall'animo assatanato ma quel poco che abbiamo visto ci è piaciuto davvero tanto.

In un periodo storico nel quale moltissime case stanno sfoltendo la gamma o addirittura eliminando i modelli sportivi, è bello pensare che esistono ancora costruttori come Hyundai che non rinunciano a regalare prodotti "old school" ai propri clienti restando comunque nei canoni moderni di emissioni e sicurezza.



I prezzi della nuova gamma N

Le nuove i30 N, i30 N Fastback e i20 N saranno a breve disponibili sul mercato, nel frattempo però sono stati comunicati i listini e non ci sono grosse differenze rispetto alla versione precedente.

i30 N parte da 40.850 euro col cambio manuale mentre il prezzo sale a 43.050 col nuovo automatico. La Fastback invece viene proposta solo col DCT a 8 rapporti, con un prezzo che si attesta sui 44.050 euro.

Per la piccola i20 N i prezzi si normalizzano intorno a quelli della concorrenza di segmento, il listino infatti parte da 28.550 euro.

Infine vi lasciamo con una buona notizia: se anche a voi piacerebbe provare questa esperienza su pista sappiate che è possibile farlo! I corsi Track Experience di Hyundai, in programma su svariati tracciati europei, partono da 429 euro e sono prenotabili a questo link!