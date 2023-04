Scopriamo nuova CUPRA Tavascan a Berlino: c'è anche la sorpresa Dark Rebel

Nella serata del 21 aprile 2023, nel magnifico contesto dell'evento Exponential Impulse di CUPRA al Berlin-Tempelhof, il marchio spagnolo nato a Terramar ha svelato il suo nuovo SUV Coupé elettrico che prende il nome di Tavascan, il secondo modello completamente elettrico che andrà ad affiancare dal 2024 la CUPRA Born. Abbiamo scoperto la concept car della Tavascan già nel 2019 al Salone di Francoforte, poi a debita distanza a Terramar nel 2022 abbiamo visto Tavascan e UrbanRebel, oggi finalmente abbiamo potuto vedere il SUV Coupé dal vivo e apprezzare ogni dettaglio da vicino.



Una Tavascan lunga 4,62 metri

Il nuovo veicolo di CUPRA riprende fedelmente il family feeling della gamma riportando i vari elementi che contraddistinguono il marchio catalano, nello specifico la parte frontale è caratterizzata linee tese e geometriche - che si possono osservare già sulla Born - ma spicca sull'auto di serie per la prima volta il nuovo faro full LED con elementi triangolari che avevamo intravisto qualche tempo fa alla presentazione della nuova gamma a Terramar.



Anteprima assoluta anche il logo anteriore retroilluminato, mentre è decisamente interessante anche la scelta di integrare il logo CUPRA posteriore nella firma luminosa. Sei i colori offerti al lancio: Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red e Century Bronze Matt, mentre i cerchi disponibili saranno due nelle misure 19, 20 e 21 pollici.

L'auto oggi sfrutta la piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e ha una lunghezza di 4.644 mm, una larghezza di 1.861 mm e un'altezza di 1.597 mm, con un passo di 2.766 mm e una capacità del bagagliaio di 540 litri. Numeri che l'avvicinano a concorrenti già affermate sul mercato, per questo sarà interessante vedere come il pubblico andrà a recepire questo nuovo modello di CUPRA.

CUPRA Tavascan offre un'esperienza di guida completamente nuova anche negli interni. Dietro al volante troviamo un display della strumentazione digitale da 5,3 pollici che mostra le principali informazioni di marcia mentre al centro spicca un ampio display touch da 15 pollici per il sistema di infotainment, che consente di gestire tutte le funzionalità della vettura.

L'interfaccia è stata totalmente rivista per rendere l'utilizzo delle funzioni più intuitivo, ma resta la filosofia di voler eliminare il più possibile i tasti fisici dalla plancia. Inoltre è presente un Head-Up Display che permette di visualizzare i dati di guida direttamente proiettati sul parabrezza.

Novità anche la gestione da remoto dell'auto grazie all'app MyCUPRA: questa consente di controllare alcune funzioni del veicolo dalla distanza tra cui il parcheggio automatico senza conducente.

L'esperienza sonora a bordo della CUPRA Tavascan è altrettanto premium, grazie all'impianto audio sviluppato in collaborazione con Sennheiser dotato di 12 altoparlanti per un'esperienza di ascolto immersiva.

Di serie Tavascan propone sedili sportivi con poggiatesta integrato, offrendo comfort e sostegno durante la guida, mentre gli interni sono realizzati con materiali sostenibili, con il 90% del tessuto composto da poliestere riciclato o microfibra riciclata, dimostrando l'impegno di CUPRA con la sostenibilità anche negli interni delle loro vetture.



340 CV di potenza e 550 km di autonomia

Il nuovo SUV coupé di CUPRA sarà disponibile al lancio in Italia con due diverse configurazioni di propulsione: Single Motor e trazione posteriore o Dual Motor con trazione integrale. Per entrambe le versioni ci sarà una batteria da 77 kWh in grado di offrire una percorrenza massima di 550 km (520 km per la versione a doppio motore) con una singola carica (ciclo WLTP). CUPRA ha dichiarato che con una stazione di ricarica in corrente continua da almeno 135 kW è possibile passare dal 10% all'80% di carica della batteria in meno di 30 minuti.

La vettura è dotata poi di paddle dietro al volante che consentono di configurare il recupero dell'energia in quattro diversi livelli. Segnaliamo anche che tra gli optional disponibili per Tavascan è anche presente la pompa di calore.

Tavascan in configurazione motore singolo svilupperà una potenza di 210 kW (equivalenti a 286 CV), mentre quella con doppio propulsore raggiungerà i 250 kW (equivalenti a 340 CV).

Quest'ultima versione di punta, che prenderà il nome di Tavascan VZ, avrà il motore posteriore in grado di erogare 210 kW di potenza con una coppia di 545 Nm, mentre quello anteriore offrirà 80 kW di potenza con una coppia di 134 Nm.

CUPRA al momento non ha fornito dati completi sulle performance delle due configurazioni, sappiamo solo che la versione VZ avrà uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi.

Riviste anche le Drive Mode rispetto ai modelli passati, infatti Tavascan offrirà ai propri guidatori ben 6 diverse modalità di guida: Range, Comfort, Performance, CUPRA, Individual e infine Traction (quest'ultima disponibile solo nella variante dual motor).



CUPRA Dark Rebel... in arrivo una shooting brake elettrica mozzafiato?

La presentazione di CUPRA Tavascan si è conclusa in maniera inaspettata e per certi versi addirittura scioccante, il CEO di SEAT/CUPRA Wayne Griffiths prima di lasciare il parco ha lanciato un video in cui veniva presentata una nuova vettura concept del marchio spagnolo dal nome CUPRA Dark Rebel, una shooting brake full electric dalle forme affilate che porta in dote tecnologie e soluzioni stilistiche sia della UrbanRebel Concept Car sia della attuali vetture monoposto di Formula E del team ABT CUPRA.



Non ci è stata fornita alcuna informazione specifica a riguardo ma sappiamo che, seppur ancora in fase di concept, questo modello è nei piani di CUPRA e con ogni probabilità potremmo iniziare ad avere qualche dettaglio concreto a partire dal 2025. Noi in tutta onestà non vediamo l'ora di poterla vedere realizzata!