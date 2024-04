Su Renault Captur arriva Google, il nuovo B-SUV francese visto dal vivo

Un passo alla volta, Renault sta rivoluzionando nel profondo la sua intera gamma, inserendo nuovi modelli come la Renault 5 E-Tech vista in anteprima a Parigi oppure la Renault Rafale ormai prossima ad arrivare in Italia, senza ovviamente dimenticare grandi classici come la Clio. All'appello degli aggiornamenti mancava ancora uno dei migliori best seller della losanga, quella Renault Captur che in 10 anni di vita è riuscita a convincere oltre 2 milioni di clienti in 90 Paesi del mondo - e che ora si aggiorna al 2024 con un design più accattivante e nuovi contenuti. Abbiamo visto dal vivo nuovo Renault Captur 2024 a Milano, ecco quali novità abbiamo scoperto.



Design firmato Gilles Vidal

Anche Renault Captur può adesso sfoggiare il nuovo linguaggio stilistico della marca francese voluto da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault, l'uomo che sta (ri)disegnando tutti gli ultimi successi della losanga. Il frontale dell'auto, infatti, è ora in linea con altre vetture recenti del brand, pensiamo soprattutto all'Auto dell'Anno 2024 Scénic E-Tech e a Rafale. Sul fronte delle dimensioni, nuovo Captur non supera i 4,23 metri di lunghezza con ben 2,63 metri di passo; la larghezza, invece, arriva a 1,79/2,00 metri senza specchietti/con specchietti retrovisori.

Abbiamo a che fare, come tradizione, con un B-SUV estremamente versatile che offre una buona abitabilità di bordo e un bagagliaio posteriore che può essere ampliato semplicemente spostando in avanti la seconda fila di sedili. Sulle versioni GPL e benzina abbiamo così 484 litri di spazio con i sedili posteriori all'indietro, oppure ben 616 litri spostando la panchetta in avanti; abbattendo del tutto la seconda fila di sedili si arriva a 1.596 litri, spazi davvero importanti per un B-SUV "cittadino". La versione Full Hybrid sacrifica un po' di spazio in nome della tecnica: abbiamo infatti un bagagliaio da 348/480 litri con i sedili in posizione, 1.458 litri con la seconda fila di sedili abbattuta.



Le motorizzazioni di nuovo Captur 2024

A proposito di motori e alimentazioni, nuovo Renault Captur 2024 sarà disponibile in quattro motorizzazioni differenti, con la variante E-Tech Full Hybrid al top della gamma. Il sistema ibrido scelto da Renault resta da 145 CV, lo stesso di nuova Clio E-Tech, non abbiamo insomma i 200 CV di nuova generazione visti su Austral, Espace e Rafale, 145 CV su Captur però sono più che sufficienti e aiutano a tenere il B-SUV in una fascia di prezzo ultra competitiva.

La versione d'ingresso, invece, monta un motore benzina 1.0 TCe turbo da 90 CV e 160 Nm di coppia, un propulsore a 3 cilindri abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti che consuma 5,8-5,9 litri/100 km. Con Captur 2024 abbiamo a disposizione anche una variante Mild Hybrid con motore 1.3 TCe turbo da 160 CV e 270 Nm di coppia, un propulsore a 4 cilindri abbinato a un cambio automatico di tipo EDC. Nonostante la potenza maggiorata, i consumi rimangono identici alla versione da 90 CV. Chiudiamo infine con una motorizzazione che farà faville, la bifuel benzina-GPL: in questo caso abbiamo a disposizione un motore 3 cilindri 1.0 TCe turbo da 100 CV e 160 Nm di coppia (170 Nm a GPL) che consuma 6,0-6,1 litri/100 km di benzina e 7,7-7,9 litri/100 km di GPL.

Ovviamente il Captur che consuma meno in assoluto è l'E-Tech Full Hybrid, che grazie alla sua piccola batteria (che si ricarica in automatico in fase di marcia) scende a 4,7-4,9 litri/100 km. Captur E-Tech Full Hybrid rimane la versione più interessante grazie a due motori elettrici (un e-motor da 36 kW e un motorino di avviamento ad alta tensione HSG da 18 kW) e a una batteria da 1,2 kWh. Il motore termico, invece, è un 1.6 litri a 4 cilindri da 69 kW/94 CV.



Infotainment di categoria superiore

Fra le novità del 2024 bisogna assolutamente parlare dell'allestimento Esprit Alpine, già visto su altre vetture recenti della losanga che arriva per la prima volta su Captur. Oltre a una maggiore cura degli interni, questo trim presenta anche un set di pneumatici da 19 pollici con cerchi specifici e inediti per il modello.

Sbirciando nuovo Captur all'interno, la plancia sembra identica al recente passato, il sistema multimediale però presenta una novità molto importante: arriva infatti OpenR Link con Google integrato, lo stesso software di ultima generazione visto sulle migliori vetture della losanga, basato su Android Automotive 12 e con diverse app già pronte all'uso, da Google Maps a Waze, passando per Amazon Music. La disponibilità di questo avanzato OS, che migliora sensibilmente l'esperienza di bordo, dipende dall'allestimento, il trim entry level infatti presenta l'infotainment di generazione precedente, sullo stesso livello dell'ultima Clio.

Lo schermo centrale, montato verticalmente, è da 10,4 pollici (960 x 1.280 pixel), mentre al di là dello sterzo abbiamo un quadro strumenti rinnovato che ora - in combo con l'OpenR Link - presenta una grafica rinnovata e la possibilità di visualizzare anche la navigazione di Google Maps a tutto schermo. Ovviamente presente la Smartphone Replication, con Apple CarPlay e Android Auto che funzionano sia con cavo che in modalità wireless.



Prezzi a metà aprile, commercializzazione da giugno

Nuovo Captur si distingue poi per dispositivi di assistenza alla guida di ultima generazione, con tanto di guida ibrida predittiva e Active Driver Assist, una suite di guida autonoma di Livello 2. La vettura può adattare la velocità di crociera in base al traffico, mantenendo la giusta distanza di sicurezza dal veicolo che la precede. Non mancano poi altri sistemi di sicurezza come la frenata automatica di emergenza con funzione incroci e il sistema di controllo dell'attenzione del conducente.

Per le manovre di parcheggio è anche presente un sistema di telecamere a 360 gradi, supportato da ulteriori sensori anteriori, posteriori e laterali. Non conosciamo ancora i prezzi di nuovo Captur, possiamo però dirvi che li sapremo già a metà aprile, manca dunque poco. La commercializzazione ufficiale, invece, inizierà a giugno. Tre gli allestimenti che saranno presenti a listino, si va dall'Evolution con cerchi Flexwheel da 17 pollici all'Esprit Alpine con sellerie dedicate, cornici dei finestrini in nero lucido, cerchi da 19 pollici con design specifico e lama aerodinamica.

Nel mezzo abbiamo il Techno, con cerchi in lega da 18 pollici, protezione sottoscocca e profili inferiori dei cristalli in tinta nero lucido. 14 le configurazioni possibili, con 6 tinte carrozzeria differenti: Bianco Perla, Grigio Cassiopea, Nero Étoilé, Grigio Aviation, Blu Iron e Rosso Passion. In opzione, è possibile avere la carrozzeria bitono con tetto e retrovisori nei colori Grigio Magnete, Nero Étoilé e Grigio Perla.