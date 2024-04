Abbiamo provato la nuova MG3 Full Hybrid da 19.900 euro: sarà un Best Buy?

MG fa il suo ingresso nel mercato delle hatchback del segmento B con la nuova MG3 Hybrid+ (MG presenta ufficialmente la nuova MG3 Full Hybrid). Per l'occasione, siamo stati invitati presso la sede di Macron, in stretta partnership con MG, in Valsamoggia per guidare per la prima volta la Full Hybrid di fattura cinese. Questo veicolo offre un mix di prestazioni, efficienza e comfort senza dubbio interessanti e mira a stravolgere il sovraffollato segmento delle city car di segmento B - provando a spiccare grazie alla sua tecnologia. MG3 Hybrid+ si distingue per la sua compattezza e maneggevolezza, offrendo livelli di equipaggiamento e spazio a bordo di tutto rispetto.

Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di SAIC Motor Italy, ha commentato: "Con la MG3 Hybrid+ entriamo sul mercato con il primo ibrido MG, un full hybrid che definiamo + (plus) perché alza gli standard di una tecnologia già all'avanguardia. Questo veicolo rappresenta un passo significativo per il nostro mercato, considerando che oltre il 20% delle vetture in Italia è di segmento B e che almeno il 40% di esse sono hatchback. La MG3 Hybrid+ è la chiave per raggiungere il podio, offrendo contenuti straordinari e consentendo a MG di consolidare la sua presenza sul mercato italiano, puntando a conquistare il 3% di market share".



Estetica sobria e tanta tecnologia a bordo

Dal punto di vista estetico, la nuova MG3 Hybrid+ presenta un design contemporaneo, sobrio e a suo modo "senza tempo". Lo spazio interno è un connubio di prudenza e razionalità: le linee sono nette e decise e conferiscono un senso di spazio e armonia. Oltre a questo, è un'auto anche estremamente funzionale, dal momento che, in totale, sono disponibili ben 25 vani porta oggetti.



Una delle peculiarità distintive di questa vettura è il cockpit a doppio schermo. Il conducente ha a disposizione uno schermo digitale da 7 pollici e un sistema di infotainment centrale con display touch da 10,25 pollici. Gli ingegneri MG hanno dedicato particolare attenzione all'ottimizzazione dell'interfaccia grafica e alla reattività dei due schermi. Centralmente, sulla plancia, è stata mantenuta una serie di controlli con tasti a pianoforte, contribuendo così a garantire sicurezza e praticità durante la guida senza dover fare continuamente ricorso allo schermo.



Inoltre l'applicazione MG iSMART offre ai clienti della MG3 Hybrid+ livelli di connettività e funzionalità tipicamente associati a modelli di fascia premium. Tra gli altri equipaggiamenti di serie figurano il climatizzatore, l'impianto audio con connessione Bluetooth, quattro porte USB, i sensori di parcheggio posteriori e la telecamera. Nei livelli di allestimento superiori sono inclusi anche rivestimenti "leather-free", accesso senza chiave, sedili anteriori e volante riscaldati, una telecamera a 360 gradi.



MG3 Hybrid+ può essere configurata anche con le nuove tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) per garantire maggiore sicurezza e comodità (la suite di Guida Autonoma è però optional anche sulla versione Luxury più ricca). La tecnologia MG Pilot comprende il sistema di mantenimento della corsia (LKA) con avviso di superamento della linea di carreggiata (LDW), il Cruise Control Adattivo (ACC) con funzione di Intelligent Cruise Assist (ICA), l'avviso di collisione anteriore (FCW) e il sistema di assistenza nel traffico (TJA). Le possibilità di personalizzazione vanno dai cerchi in lega ai fari a LED, nonché una palette di colori che comprendono il Dover White, il Como Blue, il Diamond Red, il Pastel Yellow, il Pebble Black, il Cosmic Silver e Hampstead Grey.



Il sistema Hybrid+ è la chiave di volta

La tecnologia di MG3 Hybrid+ è rappresentata da un sistema ibrido, il primo del suo genere montato su un veicolo MG, composto da cinque componenti fondamentali: motore endotermico, trasmissione, batteria, motore elettrico e generatore. Questo sistema combina un motore elettrico da 100 kW che sviluppa 136 CV con un propulsore a benzina da 1,5 litri (75 kW) che sviluppa altri 102 CV, per una potenza combinata di ben 195 cavalli (143 kW). Questo powertrain è disponibile su tutte le versioni di MG3 e spinge l'auto da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi e da 80 a 120 km/h in 5 secondi.



Il motore termico a quattro cilindri da 1,5 litri è abbinato a un cambio automatico a tre rapporti, garantendo un'esperienza di guida efficiente e confortevole. Il guidatore può anche personalizzare la risposta del veicolo scegliendo tra le modalità di guida Eco, Standard e Sport, in base alle proprie preferenze e alle condizioni della strada. MG dichiara consumi combinati di 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 100 g/km, dunque l'auto rientra perfettamente nei nuovi incentivi auto che scattano a maggio. La batteria da 1,83 kWh, inoltre, supporta il motore elettrico in un gran numero di situazioni e si ricarica automaticamente in fase di frenata e decelerazione - contribuendo così ad abbassare i consumi generali, soprattutto in città.



Per capire meglio il funzionamento di questo sistema dobbiamo scindere l'esperienza di guida in tre parti: tra 0 e 50 km/h l'auto viaggia perlopiù in modalità completamente elettrica e sfrutta esclusivamente il powertrain da 100 kW. Al superamento di tale soglia, un generatore elettrico viene alimentato parzialmente dal motore termico, il quale ricarica anche la batteria. Superati invece gli 80 km/h subentra a pieno regime il motore termico che, insieme al powertrain elettrico, trasferisce tutta la potenza alle ruote. Tutto questo consente, oltre ad avere un'accelerazione di tutto rispetto, una coppia massima di ben 425 Nm. La velocità massima invece è limitata a 170 km/h.

Abbiamo particolarmente apprezzato questo sistema durante la guida cittadina, dove il motore elettrico è maggiormente impiegato: la MG3 Hybrid+ è un'auto molto reattiva e scattante in fase di partenza/ripartenza. Anche se il rapporto con l'acceleratore richiede qualche minuto per prendervi dimestichezza, contrariamente ai freni, piuttosto rigidi ma abbastanza precisi, guidare MG3 Hybrid+ è divertente e stimolante.

Anche al di là del traffico cittadino MG3 Hybrid+ offre un'esperienza di guida dinamica e confortevole grazie principalmente al suo telaio e alle sospensioni ottimizzate.



Compatta e maneggevole, MG3 offre una guida tutto sommato divertente anche sulle strade di campagna, grazie proprio alla sua agilità. Il telaio è stato progettato per massimizzare l'uso di componenti ad alta rigidità, mentre le sospensioni sono state ottimizzate per ridurre il peso e migliorare l'aderenza, garantendo una guida stabile anche in condizioni più sportive. Il tutto in un ambiente silenzioso per via dei materiali fonoassorbenti e per la progettazione della trasmissione che riduce al minimo rumori, vibrazioni e asperità della strada, offrendo un'esperienza di guida che punta ad avvicinarsi alle rivali di categoria superiore.



Allestimenti e prezzi

Per il debutto di MG3 Hybrid+, la casa ha elaborato un'offerta molto interessante che permette alla vettura di distinguersi come una delle scelte più conveniente nel segmento B. Il listino prezzi parte 19.990 euro per la versione di base chiamata "Standard", (grazie alla promozione di lancio e all'imminente Ecobonus, il prezzo scende a 16.490 euro). La versione Comfort invece è proposta a partire da 21.490 euro (17.740 euro con la promozione più l'Ecobonus), mentre la versione Luxury è disponibile a partire da 23.490 euro (19.740 euro con la promozione più l'Ecobonus).

L'unità da noi testata era la versione Luxury che includeva fari Full LED, cerchi in lega da 16 pollici, Apple Car Play e Android Auto (cablati), accesso senza chiave, sedili anteriori riscaldabili, telecamera a 360 gradi e 11 ADAS.

Grazie alla collaborazione con Santander Consumer Bank, è stata ideata un'ulteriore promozione che offre una rata mensile di soli 99 euro per tutte le configurazioni, garantendo così che anche la versione Luxury possa godere dello stesso canone della Standard e della Comfort. Questa offerta è già attiva e, per il momento, non sappiamo quando MG ha intenzione di farla scadere.